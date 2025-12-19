Безредици в Бангладеш след смъртта на политическия активист Шариф Осман Хади, подпалиха редакции на вестници ВИДЕО

В столицата на Бангладеш избухнаха масови протести след смъртта на младия политически активист Шариф Осман Хади, който почина в болница в Сингапур от наранявания, получени по време на опит за покушение в Дака на 12 декември.

32-годишният Хади беше един от лидерите на антиправителствените протести през 2024 г. Той се изказа срещу индийското влияние във вътрешната политика на Бангладеш.

Когато новината за смъртта на Хади се разчу, хиляди излязоха по улиците на Дака и други градове в цялата страна. Те обвиниха властите, че не са защитили младия политик. Те хвърляха камъни по резиденцията на индийски дипломат.

Силите за сигурност евакуираха 25 журналисти, блокирани в редакциите на вестниците Daily Star и Prothom Alo, които бяха подпалени, предаде телевизионният канал India Today.

Ръководителят на временното правителство на Бангладеш, Мохамед Юнус, се обърна към събралите се и призова за спокойствие. Той обяви 20 декември за ден на национален траур за смъртта на Хади. Юнус също така обеща, че отговорните за убийството му ще бъдат открити и наказани. Силите за сигурност на Бангладеш бяха поставени в повишена бойна готовност.

През юли 2024 г. Бангладеш беше обхваната от антиправителствени протести, в които активно участваха студенти, недоволни от високата безработица и липсата на икономически перспективи. Безредиците и сблъсъците между протестиращи и полиция доведоха до смъртта на приблизително 1400 души. На 5 август 2024 г. премиерът Шейх Хасина, която беше на власт през последните 20 години, подаде оставка и избяга в Индия. Оттогава страната се управлява от временно правителство, водено от Юнус.

На 17 декември индийското Министерство на външните работи привика Риаз Хамидула, посланика на Бангладеш в Ню Делхи, и изрази сериозна загриженост относно плановете на някои екстремистки елементи да застрашат сигурността на индийската дипломатическа мисия в Дака. Те обявиха намерението си да проведат протест, наречен „Марш до индийското посолство“. След това индийските власти затвориха визовите центрове не само в Дака, но и в градовете Кхулна и Раджшахи.