В Бангладеш отново избухнаха тежки размирици едва два месеца преди парламентарните избори, като много от демонстрантите издигнаха антииндийски лозунги и атакуваха институции, свързани с Делхи, предаде БТА.

Повод за демонстрациите стана убийството на 32-годишния Шариф Осман Хади – виден лидер на миналогодишните бунтове, с които бе свалено правителството на министър-председателката Шейх Хасина Вазед. Тя управляваше Бангладеш в продължение на 15 години и избяга в Делхи през август 2024г. в разгара на масовите размирици. Разследване на ООН установи, че по време на миналогодишните бунтове силите за сигурност и членове на партията на Хасина са убили най-малко 1400 протестиращи.

Мухамад Юнус, лауреат на Нобелова награда за мир, ръководи временното правителство на Бангладеш, докато различни фракции се борят за властта. Изборите, в които партията на Шейх Хасина - "Народна лига" ("Лига авами"), няма право да участва, ще се произведат на 12 февруари.

На 17 ноември специален съд в Дака постанови смъртна присъда за Шейх Хасина по обвинения в престъпления срещу човечеството, извършени по време на репресиите срещу студентските бунтове. На смърт бе осъден и бившият министър на вътрешните работи Асадузаман Хан, който също избяга в Индия. Бившият началник на полицията Абдула Ал Мамун получи присъда от 5 години затвор. В края на същия месец временното правителство на Бангладеш отправи до индийското министерство на външните работи искане за екстрадицията на Хасина и Хан. Индийското външно министерство не е дало официален отговор на искането екстрадиция.

Шариф Осман Хади, основател и говорител на социално-културната платформа "Инкилаб Монча" (Inqilab Moncha, Платформа за революцията), бе прострелян в главата на 12 декември в Дака и шест дни по-късно почина в болница в Сингапур. Бангладешката полиция заяви, че е идентифицирала двамата нападатели, за които се смята, че са избягали в Индия, отбелязва в. "Монд". Тази информация подхрани слуховете, че убийството е извършено с подкрепата на индийските власти, добавя френското издание.

"Инкилаб Монча" съобщи за смъртта на Хади във "Фейсбук". "В борбата срещу индийската хегемония Аллах прие великия революционер Осман Хади като мъченик", пише в текста.

Ескалация на напрежението

След оповестяването на новината за смъртта на Хади в четвъртък хиляди демонстранти излязоха по улиците на Дака и други градове в Бангладеш.

Протестиращи в югоизточния пристанищен град Читгаонг атакуваха сградата на индийското консулство.

Репортер на "Ал Джазира" предаде, че пенсиониран офицер от бангладешката армия, участвал в демонстрациите в Дака, публично е призовал Индия да екстрадира Шейх Хасина и е обвинил Делхи, че защитава лицата, които са отговорни за политическото насилие. Бившият подполковник Хасинур Рахман също така поиска връщането на обвинените в убийството на Хади и настоя те да бъдат съдени в Бангладеш, заедно с Шейх Хасина. Рахман разкритикува временното правителство на Юнус, че не е арестувало предполагаемите убийци на Хади, разказва още репортерът от катарската медия.

Протестите в четвъртък ескалираха, след като демонстранти в Дака щурмуваха централите на два водещи ежедневника – "Дейли стар" (Daily Star) и "Протхом ало" (Prothom Alo), обвинявайки ги, че обслужват интересите на Индия в Пакистан. Тълпата опустоши и подпали помещения, в които останаха блокирани журналисти и служители на изданията. Пожарникари успяха да евакуират няколко души с помощта на стълби, а по-късно в района бяха разположени военни части.

Според журналиста от Би Би Си Анбарасан Етираджан "Дейли стар" и "Протхом ало" имат репутацията на светски и прогресивни издания и по думите му са били подложени на натиск по време на управлението на Шейх Хасина заради начина, по който са отразявали държавната политика. Двете издания публикуват и статии срещу радикалните ислямистки елементи в Бангладеш. "Дейли стар" и "Протхом ало" също така критикуват някои от политиките на временното правителство и силите за сигурност. Те повдигат въпроси за влошаващата се ситуация около сигурността, безследното изчезване на хора, несправедливите арести на поддръжници на предишното правителство, както и на журналисти, смятани за симпатизанти на партията на Шейх Хасина, пише още Етираджан.

Ролята на ислямистките фракции

Ислямистките фракции запълниха властовия вакуум в Бангладеш още след отстраняването на Шейх Хасина, което доведе до вълна от насилие срещу хиндуистките общности в страната, отбелязва базираният във Вашингтон институт "Джеймстаун". Джихадистката пропаганда и пропакистанските ислямистки движения в Бангладеш се възродиха, представяйки Индия като екзистенциална заплаха за ислямската идентичност. Бездействието на временното правителство окуражи екстремистите, задълбочавайки религиозното напрежение и увеличавайки риска от дестабилизация в региона, пише още американският мозъчен тръст.

Критиките срещу Индия и нападенията срещу свързани с нея институции се засилиха през последната седмица, добавя американското сп. "Дипломат". Хаснат Абдула, един от лидерите на сформираната след студентските бунтове Национална гражданска партия, заяви на 15 декември, че ако Делхи не спре да предоставя убежище на представители на "Народна лига" и на обвинените в нападението срещу Хади, Бангладеш ще приеме на своя територия сепаратисти от Североизточна Индия.

"Ако Бангладеш бъде дестабилизиран, огънят на съпротивата ще се разпространи отвъд границите. Тъй като вие приютявате онези, които ни дестабилизират, ние ще дадем убежище и на сепаратистите от "седемте сестри", заяви Абдула, цитиран от сп. "Дипломат". Седемте щата в североизточната част на Индия често се наричат "седемте сестри". Този регион многократно е бил разтърсван от сепаратистки въстания и бунтове.

Комисията по външни работи към индийския парламент в петък определи ситуация в Бангладеш като "сложна и динамична", предаде новинарска агенция ПТИ. Индийското министерство на външните работи информира парламента, че правителството "продължава да е загрижено" за нападения срещу представители на хиндуистките малцинства в Бангладеш. Комисията също така посочи, че Индия е положила всички усилия, за да не се допуска нападенията да повлияят върху двустранните отношения между Делхи и Дака.

Главният министър на Трипура - Маник Саха, тази неделя заяви, цитиран от ПТИ, че във връзка с размириците в Бангладеш в североизточната част на индийския щат ще бъде разположен армейски батальон, участвал във войната между Индия и Пакистан през 1971 г. Саха посочи, че е възможно Пакистан да стои зад размириците в Бангладеш.

"Очакваше се фундаменталистите да се активизират, след като избраната министър-председателка Шейх Хасина беше принудена да напусне страната си", каза главният министър на Трипура. "Хиляди фундаменталисти, престъпници и крадци излязоха от затворите в Бангладеш, докато полицията и армията си мълчаха. Назначаването на Мухамад Юнус за главен съветник на Бангладеш беше предварително планирано от сили, които вредят на възхода на Индия", добави Саха.

Перспективи в двустранните отношения

Индия има огромни интереси в сферата на икономиката и сигурността в Бангладеш и затова тя ще остане неутрална, докато новоизбраното правителство не поеме властта след изборите през февруари, коментира сп. "Дипломат".

"Индия не трябва да бърза", каза Авинаш Паливал, преподавател във Факултета по източни науки и африканистика към Лондонския университет, цитиран от Би Би Си. Според Паливал пътят напред изисква "тихо и търпеливо взаимодействие с ключовите политически заинтересовани страни в Дака, включително въоръжените сили".

Дипломацията може да спечели време, но това няма да бъде лесно, добавя сп. "Дипломат". Политическите партии скоро ще започнат предизборните си кампании. Провокирането на антииндийски настроения отдавна е стратегия на партиите за спечелване на гласове в съседните на Индия страни и Бангладеш не прави изключение в това отношение. Може да се очаква, че подкрепата на Индия за Шейх Хасина и нежеланието ѝ да я екстрадира ще бъде централна тема в предизборната реторика на политическите формации. Очаква се отношенията между Индия и Бангладеш да се влошат още повече, прогнозира американското издание.