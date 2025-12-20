Новини
Атентат в Тайпе: нападателят внимателно е планирал действията си

20 Декември, 2025 15:38 879 1

Заподозреният загина, след като падна от сградата на универсален магазин в Тайпе след нападението

Атентат в Тайпе: нападателят внимателно е планирал действията си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тайванските власти днес съобщиха, че заподозряният, който уби трима души и рани 11 други при нападения с нож и димни грана е запалил пожари на други места по-рано през деня, съобщи Асошиейтед прес, предаде БТА.

Заподозреният, идентифициран като 27-годишният Чанг Вен, загина, след като падна от сградата на универсален магазин в Тайпе след нападението.

Нападенията шокираха Тайван, където насилствените престъпления са рядкост, и накараха властите да засилят мерките за сигурност на места с големи струпвания на хора и големи събития, включително празненствата за Нова година, които обикновено привличат много местни жители и туристи на открито за отброяване на секундите до новата година.

Чанг Джунг-Син, генерален директор на Националната полицейска агенция, заяви, че заподозряният е започнал серия от нападения в 15:40 ч. местно време, като първо е запалил огньове на пътища и е нанесъл щети на автомобили и мотоциклети. Той също така е запалил мястото, където е живял.

По-късно заподозреният хвърли димни гранати близо до два изхода на главната метростанция в Тайпе и използва нож, за да нарани смъртоносно един човек, каза Чанг. След атаката заподозреният се върна по подземен път в хотела, където отсядал. След това е хвърли още димни гранати и използва ножа си, за да убие още един човек пред универсалния магазин Eslite Spectrum Nanxi, каза официалният представител.

Той е нанесъл смъртоносни рани и на друг човек на четвъртия етаж на сградата на универсалния магазин, преди да скочи от петия етаж, каза Чанг.

Властите заявиха, че заподозряният, който се самоуби, е бил издирван за нарушение на процедурите за военна служба, съобщи агенция Киодо.


  • 1 голям смях

    6 0 Отговор
    е па много ясно ползва е изкуствения интелект за плана!

    15:41 20.12.2025