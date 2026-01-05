Тайван засече около 2,6 милиона опита на ден за кибератаки от Китай

Тайван засече средно 2,63 милиона опита на ден за кибератаки от континентален Китай за 2025 г. срещу ключови обекти от инфраструктурата. Това е с 6% повече от предходната година, според доклад на бюрото за сигурност на острова, публикуван през уикенда, предаде Киодо, съобщи БТА.

По-специално, енергийната инфраструктура, полицейските, противопожарните и здравните служби и болниците отбелязаха значително увеличение на кибератаките. „Такава тенденция показва умишлен опит от страна на Китай“ да компрометира критичната инфраструктура на Тайван и да „наруши или парализира работата на тайванското правителство при изпълнението на социалните му функции“, се казва в изявлението.

Кибератаките са били извършени в съчетание с действия за оказване на политическа и военна принуда, а хакерските атаки от Китай, който смята демократично управлявания Тайван за своя територия, са се засилили по време на важни за Тайван събития като официални церемонии и политически обръщения и посещения в чужбина на висши тайвански длъжностни лица.

Тези атаки са достигнали своя връх през май 2025 г., когато се навърши една година от встъпването в длъжност на тайванския президент Уилям Лай и отново се засилиха през ноември по време на посещението на вицепрезидента Сяо Мейцин в Европа, сочи докладът.

Също така официални представители на континентален Китай обвиниха Лай и Сяо, че са сепаратисти.

Пекин смята самоуправляващия се Тайван за „неделима част от територията на Китай“ и обеща да го върне под свой контрол, ако е необходимо и със сила, отбелязва агенцията.

Миналата седмица китайските въоръжени сили организираха мащабни учения около острова като „строго предупреждение“ срещу сепаратистите и външната намеса. Тайванските власти заявиха, че ученията са били съпътствани от китайска дезинформационна кампания. Държавните медии на континента публикуваха кадри от дрон от "Тайпе 101", емблематичен небостъргач в сърцето на Тайпе, а тайванското Министерство на отбраната определи видеото като „тактика на психилогическа война“.

В интернет се разпространи и слух, че тайванският министър на отбраната Уелингтън Ку е бил в отпуск по време на китайските военни учения.