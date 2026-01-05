Новини
Тайван засече около 2,6 милиона опита на ден за кибератаки от Китай
  Тема: Тайван

5 Януари, 2026 14:48 487 4

Кибератаките са били извършени в съчетание с действия за оказване на политическа и военна принуда

Тайван засече около 2,6 милиона опита на ден за кибератаки от Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тайван засече средно 2,63 милиона опита на ден за кибератаки от континентален Китай за 2025 г. срещу ключови обекти от инфраструктурата. Това е с 6% повече от предходната година, според доклад на бюрото за сигурност на острова, публикуван през уикенда, предаде Киодо, съобщи БТА.

По-специално, енергийната инфраструктура, полицейските, противопожарните и здравните служби и болниците отбелязаха значително увеличение на кибератаките. „Такава тенденция показва умишлен опит от страна на Китай“ да компрометира критичната инфраструктура на Тайван и да „наруши или парализира работата на тайванското правителство при изпълнението на социалните му функции“, се казва в изявлението.

Кибератаките са били извършени в съчетание с действия за оказване на политическа и военна принуда, а хакерските атаки от Китай, който смята демократично управлявания Тайван за своя територия, са се засилили по време на важни за Тайван събития като официални церемонии и политически обръщения и посещения в чужбина на висши тайвански длъжностни лица.

Тези атаки са достигнали своя връх през май 2025 г., когато се навърши една година от встъпването в длъжност на тайванския президент Уилям Лай и отново се засилиха през ноември по време на посещението на вицепрезидента Сяо Мейцин в Европа, сочи докладът.

Също така официални представители на континентален Китай обвиниха Лай и Сяо, че са сепаратисти.

Пекин смята самоуправляващия се Тайван за „неделима част от територията на Китай“ и обеща да го върне под свой контрол, ако е необходимо и със сила, отбелязва агенцията.

Миналата седмица китайските въоръжени сили организираха мащабни учения около острова като „строго предупреждение“ срещу сепаратистите и външната намеса. Тайванските власти заявиха, че ученията са били съпътствани от китайска дезинформационна кампания. Държавните медии на континента публикуваха кадри от дрон от "Тайпе 101", емблематичен небостъргач в сърцето на Тайпе, а тайванското Министерство на отбраната определи видеото като „тактика на психилогическа война“.

В интернет се разпространи и слух, че тайванският министър на отбраната Уелингтън Ку е бил в отпуск по време на китайските военни учения.


Тайван
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 посмали малко

    2 0 Отговор
    2,6 милиона на ден? по колко са в минута?

    14:49 05.01.2026

  • 2 Да де

    2 0 Отговор
    Да си винвзима
    Тръмп удари китайската контрабанда
    Удари този уж хуманен китайски " ред"
    Който източваше ресурсите на санкционирани от глобалистите страни
    Има справки- 19$ за барел , три пъти по ниски от световния ..
    Приятелски подход, нали?
    Прави дъмпинг и на руските..
    Ама как да реагира Русия на уж приятелски Китай?
    Браво на Тръмп!

    14:54 05.01.2026

  • 3 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Чайниците кво се услушват? Да отвличат там шефа им и да приключват. Краваря ще си развява кравата докато не бъде създаден алтернативен на НАТО блок

    15:05 05.01.2026

  • 4 Тази година

    0 0 Отговор
    Целия свят ще разбере на новото извънземно китайско без аналогово оръжие за контрол над мрежата

    15:12 05.01.2026