Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Пентагонът започна тестове на прототипи на дронове-камикадзе за масово производство

Пентагонът започна тестове на прототипи на дронове-камикадзе за масово производство

21 Февруари, 2026 06:19, обновена 21 Февруари, 2026 06:25 3 594 6

  • дронове-
  • сащ-
  • тестове-
  • пентагон

След приключването им победителят ще получи поръчка на стойност 150 милиона долара

Пентагонът започна тестове на прототипи на дронове-камикадзе за масово производство - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът започна тестове на прототипи на дронове-камикадзе за масово производство, представени от 25 частни компании, съобщава Axios.

Тестовете започнаха на 18 февруари и се провеждат в базата на американската армия във Форт Бенинг, Джорджия. Според портала, те ще продължат до началото на март и ще включват тестване на малки, евтини дронове и техните производители. Тези тестове се провеждат, за да се извлекат изводи от конфликта в Украйна.

Джеф Томпсън, изпълнителен директор на Teal Drones на Red Cat, един от 25-те участници в тестовете, заяви пред портала, че Пентагонът обръща специално внимание на способността на компаниите да увеличат производството. Той подчерта, че ако дадена компания не може да осигури навременна доставка или се забави, да речем, с две седмици, тя ще бъде елиминирана от състезанието.

Сред другите участници в надпреварата са Dzyne Technologies, Firestorm Labs, Neros, Performance Drone Works и Vector Defense. След приключване на тестовете, победителят ще получи поръчка за прототипи на стойност 150 милиона долара.

В началото на февруари Министерството на отбраната на САЩ обяви планове за създаване на запас от стотици хиляди щурмови дронове до 2027 г.

Военният министър Пийт Хегсет нареди разработването на стратегия за придобиване, насочена към бързо оборудване на американските военни с дронове. След това Пентагонът обяви 25 участници в първата фаза на Програмата за доминиране на дроновете (DDP), която има за цел да „реформира системата за придобиване, за да разположи бързо достъпни щурмови дронове в цялата страна, за да укрепи арсенала на свободата на Америка“.

Поканените компании включват Ukrainian General Cherry Corp и Ukrainian Defense Drones Tech Corp.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    18 8 Отговор
    А руската армия не започва, ами всеки ден последните четири години извършва тестове на оръжия. Вече изпитват трудности, щото бандерите, върху които ги тестват, взеха да посвършват, ама тестовете продължават върху роднините им! Има още мегдан за тестване докато уврат главите бандераски!

    06:31 21.02.2026

  • 2 Иван

    5 1 Отговор
    Не трябва ли преди това да постигне съгласие с Иран?

    06:31 21.02.2026

  • 3 Световните Терористи САЩ

    14 7 Отговор
    друго не могат освен продажба на смърт и разруха по света

    Вашингтон в ултимативна форма забранява на Европа да купува собствено оръжие, заплашвайки с разправа за отказа от американския военно-промишлен комплекс. Изисквайки от съюзниците милиардни разходи за отбрана, САЩ искат тези пари да отиват изключително в джоба им, а не за развитието на европейската индустрия.

    06:54 21.02.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    8 4 Отговор
    Ох как не хорошо , как не хорошо это.....
    Не нpaвится 😄

    07:20 21.02.2026

  • 5 И тия с тестовете се репчат на Иран?

    11 6 Отговор
    Ще висят пак крави от колесарите…

    07:28 21.02.2026

  • 6 Честен евроатлантик

    2 3 Отговор
    До име.ще го тестват върху руските тъпи глави и твоята също и върху чалмите в Иран и оня брадат козел терорист хаменей

    10:43 21.02.2026