Пентагонът започна тестове на прототипи на дронове-камикадзе за масово производство, представени от 25 частни компании, съобщава Axios.

Тестовете започнаха на 18 февруари и се провеждат в базата на американската армия във Форт Бенинг, Джорджия. Според портала, те ще продължат до началото на март и ще включват тестване на малки, евтини дронове и техните производители. Тези тестове се провеждат, за да се извлекат изводи от конфликта в Украйна.

Джеф Томпсън, изпълнителен директор на Teal Drones на Red Cat, един от 25-те участници в тестовете, заяви пред портала, че Пентагонът обръща специално внимание на способността на компаниите да увеличат производството. Той подчерта, че ако дадена компания не може да осигури навременна доставка или се забави, да речем, с две седмици, тя ще бъде елиминирана от състезанието.

Сред другите участници в надпреварата са Dzyne Technologies, Firestorm Labs, Neros, Performance Drone Works и Vector Defense. След приключване на тестовете, победителят ще получи поръчка за прототипи на стойност 150 милиона долара.

В началото на февруари Министерството на отбраната на САЩ обяви планове за създаване на запас от стотици хиляди щурмови дронове до 2027 г.

Военният министър Пийт Хегсет нареди разработването на стратегия за придобиване, насочена към бързо оборудване на американските военни с дронове. След това Пентагонът обяви 25 участници в първата фаза на Програмата за доминиране на дроновете (DDP), която има за цел да „реформира системата за придобиване, за да разположи бързо достъпни щурмови дронове в цялата страна, за да укрепи арсенала на свободата на Америка“.

Поканените компании включват Ukrainian General Cherry Corp и Ukrainian Defense Drones Tech Corp.