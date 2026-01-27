Новини
Свят »
Япония »
Япония предупреди, че стратегическият ѝ съюз със САЩ може да се разпадне
  Тема: Тайван

Япония предупреди, че стратегическият ѝ съюз със САЩ може да се разпадне

27 Януари, 2026 13:45 1 800 11

  • тайван-
  • япония-
  • сащ-
  • санае такаичи-
  • китай

Ако американските въоръжени сили станат обект на атака и Япония не направи нищо и просто не реагира, японско-американският съюз ще се разпадне, каза Такаичи

Япония предупреди, че стратегическият ѝ съюз със САЩ може да се разпадне - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Японската министър-председателка Санае Такаичи заяви, че стратегическият съюз на Япония със САЩ ще се разпадне, ако Токио игнорира потенциален конфликт за Тайван, предаде Ройтерс. Тя обаче се разграничи от предишни свои изказвания, в които намекна за възможен военен отговор в случай на подобно развитие, предаде БТА.

Такаичи изрази тези възгледи снощи в телевизионно предаване, в което лидер на опозиционна партия я разкритикува за разпалване на напрежение с Китай с предишните ѝ коментари.

Отношенията между Япония и Китай стигнаха до най-ниската си точка от години, след като през ноември Такаичи каза, че хипотетична китайска атака срещу Тайван ще предизвика военен отговор от страна на Япония. Пекин отговори на тези изявления с ограничения на износа, отмяна на полети и настояване премиерката да оттегли коментарите си.

Китай смята самоуправляващия се остров Тайван за своя отцепила се провинция и си запазва правото да си го върне, ако се наложи и със сила.

"Искам да съм пределно ясна, че не става въпрос Япония да предприеме военни мерки, ако Китай и САЩ влязат в конфликт (за Тайван)", каза Такаичи в предаване на живо по телевизията, имайки предвид коментарите си през ноември в парламента.

"Ако там се случи нещо сериозно, ще трябва да спасяваме японските и американските граждани в Тайван. В подобна ситуация може да се наложи да предприемем съвместни действия", добави японската министър-председателка.

"Ако американските въоръжени сили, действайки съвместно с нас, станат обект на атака и Япония не направи нищо и просто не реагира, японско-американският съюз ще се разпадне. Затова ще действаме стриктно в съответствие със закона, в рамките на законите, които съществуват в момента, като извършим всеобхватна оценка на това, което се случва на терен", каза Такаичи, без да дава повече подробности.

Пацифистката конституция на Япония забранява преки военни действия, но позволява страната да прибягва до колективна самоотбрана, с други думи да защитава САЩ или друга приятелска държава, която стане обект на атака, в случай че възникне заплаха и за самото съществуване на Япония.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    7 3 Отговор
    Вече не знаем Ан кого да вярваме ,и в състава на рф ли иска да влиза ,че джапанките се гърчат по две семейства на квадрат

    13:48 27.01.2026

  • 2 олеле

    17 4 Отговор
    За къв союз с янките говорят тия..? Та те дори не направиха опит през годините за едно извинение за Хирошима и Нагасаки, че видиш ли союзът им щел да се разруши.

    Коментиран от #4

    13:53 27.01.2026

  • 3 Зевс

    13 4 Отговор
    Какъв съюз, Япония е окупирана след края на ВСВ, същото важи и за Германия.

    14:02 27.01.2026

  • 4 Ами

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "олеле":

    Не е лесно за джапанките да бъдат краварски пудели толкова години. Хем искат да покажат някакво национално достойнство и суверенитет, хем не смеят да се озъбят на щатите. Обаче след като обора се срути в следващите няколко години помнете че японците са първите дето ще ги заритат, другите са немците щото и двете държави са изстрадали много под краварския ботуш нищо че през цялото време са им правили мили очи.

    14:08 27.01.2026

  • 5 Махараминдри Баба

    5 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:16 27.01.2026

  • 6 Махараминдри Баба

    3 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:17 27.01.2026

  • 7 Махараминдри Баба

    2 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:17 27.01.2026

  • 8 Антитрол

    3 3 Отговор
    Аман от смахнати тролове копейкаджии.

    14:21 27.01.2026

  • 9 УдоМача

    6 0 Отговор
    Не може, а трябва!! Абсолютно закономерно е да си в съюз и партньорство със съседите си, а не с некви си от другия край на земното кълбо!!!!!!

    14:31 27.01.2026

  • 10 Некой

    0 0 Отговор
    ще действаме стриктно в съответствие със закона, в рамките на законите, които съществуват в момента...

    14:34 27.01.2026

  • 11 Механик

    1 0 Отговор
    Япония и САЩ нямат стратегически съюз. Япония е поробена и васална страна. Окупирана е от янките над 80 години.
    Япония нито веднъж на каза открито, че САЩ я удариха с две АТОМНИ бомби и убиха стотици хиляди спящи работници.
    Япония НЯМА думата. Япония е собственост на САЩ.

    15:07 27.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания