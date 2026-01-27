Япония предупреди, че стратегическият ѝ съюз със САЩ може да се разпадне

Японската министър-председателка Санае Такаичи заяви, че стратегическият съюз на Япония със САЩ ще се разпадне, ако Токио игнорира потенциален конфликт за Тайван, предаде Ройтерс. Тя обаче се разграничи от предишни свои изказвания, в които намекна за възможен военен отговор в случай на подобно развитие, предаде БТА.

Такаичи изрази тези възгледи снощи в телевизионно предаване, в което лидер на опозиционна партия я разкритикува за разпалване на напрежение с Китай с предишните ѝ коментари.

Отношенията между Япония и Китай стигнаха до най-ниската си точка от години, след като през ноември Такаичи каза, че хипотетична китайска атака срещу Тайван ще предизвика военен отговор от страна на Япония. Пекин отговори на тези изявления с ограничения на износа, отмяна на полети и настояване премиерката да оттегли коментарите си.

Китай смята самоуправляващия се остров Тайван за своя отцепила се провинция и си запазва правото да си го върне, ако се наложи и със сила.

"Искам да съм пределно ясна, че не става въпрос Япония да предприеме военни мерки, ако Китай и САЩ влязат в конфликт (за Тайван)", каза Такаичи в предаване на живо по телевизията, имайки предвид коментарите си през ноември в парламента.

"Ако там се случи нещо сериозно, ще трябва да спасяваме японските и американските граждани в Тайван. В подобна ситуация може да се наложи да предприемем съвместни действия", добави японската министър-председателка.

"Ако американските въоръжени сили, действайки съвместно с нас, станат обект на атака и Япония не направи нищо и просто не реагира, японско-американският съюз ще се разпадне. Затова ще действаме стриктно в съответствие със закона, в рамките на законите, които съществуват в момента, като извършим всеобхватна оценка на това, което се случва на терен", каза Такаичи, без да дава повече подробности.

Пацифистката конституция на Япония забранява преки военни действия, но позволява страната да прибягва до колективна самоотбрана, с други думи да защитава САЩ или друга приятелска държава, която стане обект на атака, в случай че възникне заплаха и за самото съществуване на Япония.