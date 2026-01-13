„Ройтерс“: Възможен ли е светкавичен удар като този във Венецуела и в Тайван

Някои китайски интернет потребители призовават за светкавичен удар като този във Венецуела за залавяне на тайванските лидери като прелюдия към превземането на острова, но анализатори, изследователи и служители по сигурността казват, че модернизиращата се китайска армия все още далеч не е готова за това, предаде БТА, цитирайки "Ройтерс".

В лицето на Тайван, казват те, китайската армия има противник, който от години се подготвя за "операция по обезглавяване" на своето ръководство, освен че разполага с добри системи за противовъздушна отбрана и радарни способности – и вероятно с подкрепата на САЩ и техните съюзници.

Въпреки че Китай от години целенасочено осъвременява въоръжението си, остават съмненията дали Китайската народоноосвободителна армия (КНООА) е изградила необходимия капцитет и командна структура, която да я превърне в добре смазана машина на бойното поле.

"Веднъж щом такава операция се натъкне на проблеми, тя бързо ще прерасне в мащабен конфликт с изключително висок политически и военен риск", каза Чън Куан-тин, депутат от управляващата Демократична прогресивна партия на Тайван.

Многослойната противовъздушна отбрана и системите за ранно предупреждение на острова означават, че всеки опит за въздушна атака или проникване със специална операция би рискувал да бъде засечен при пресичането на Тайванския проток, което предвещава ескалация, добави той.

САЩ демонстрираха изпитаното в битка въздушно превъзходство на своите сили с операцията от миналия уикенд за извеждането на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му. Тяхната армия контролираше въздушното пространство със стелт изтребители, самолети, които блокираха вражеската отбрана, и тайни разузнавателни дронове и сателити, които предоставяха на командирите информация в реално време.

За разлика от тях, КНООА "все още има явни пропуски в реалния опит в съвместни операции, способностите за водене на електромагнитни и електронни военни действия и в капацитета за точна оценка на бойната обстановка в мисии с висока степен на риск“, каза Чън. Китайското Министерство на отбраната засега не е отговорило на въпроси, изпратени по факс от Ройтерс.

Китай не изключва употребата на сила за завладяване на Тайван

Китай, който претендира, че Тайван е негова територия, не изключва употребата на сила, за да постави острова под свой контрол. Тайпе отхвърля претенциите на Пекин.

"От оперативна гледна точка, макар и в последно време КНООА да се опитва да навакса с изграждането на оперативна съвместимост между отделните родове и видове войски, това все още са бебешки стъпки в сравнение с опита, натрупан от американците през десетилетията“, заяви Колин Кох, изследовател в сферата на сигурността, работещ в Сингапур.

Тайван е решен да защити суверенитета си и да укрепи отбраната си, заяви миналия месец президентът Лай Чинте, след като Пекин изстреля ракети към Тайван като част от последните си военни учения. Маневрите около – най-мащабните досега – бяха придружени от остри послания на китайски официални лица и военни представители.

"Всяка външна сила, която се опита да се намеси в тайванския въпрос или във вътрешните работи на Китай, със сигурност ще си разбие главата в желязната стена на Китайската народноосвободителна армия", се казва в позиция на Бюрото по тайванските въпроси в Пекин.

През октомври Лай представи многослойна система за противовъздушна отбрана, наречена "Taйвански купол", или "Т купол" (T-Dome). Тя е замислена като аналог на израелската "Железен купол" (Iron Dome), с по-ефективен механизъм за по-висок процент на поразяване "сензор – стрелец", който интегрира в себе си ракети тайванско производство "Небесен лък" (Sky Bow) с реактивни системи за залпов огън ХАЙМАРС (HIMARS), доставяни от САЩ.

През юли тайванската армия организира учение за защита на главното летище в Тайпе от кацане на вражески сили, като разположи преносими ракетни системи "Стингър" и танкове.

Направеното с Мадуро вдъхновява някои

Докато военните аташета твърдят, че Китай е предприел военни игри, на които е отработен широк спектър от военни опции за поемане на контрола над Тайван, включително извеждане на хора от острова, някои китайски онлайн потребители посочиха действията на САЩ във Венецуела като вдъхновение.

"Ситуацията във Венецуела ни даде решение за обединението с Тайван“, написа потребител в микроблога "Вейбо", социална мрежа, подобна на "Екс".

"Първо, предприемаме специална операция, за да арестуваме Лай Чинте, след това незабавно се обявява превземането на Тайван, издават се нови лични карти и се постига бърза и решителна победа." Чън, който е член на комисията по външни работи и отбрана на тайванския парламент, определя такива коментари като "фантазии", а други анализатори заявиха, че всеки такъв опит бързо ще се сблъска със суровата военна реалност.

Китай прие на въоръжение самолети за водене на електронна война, които са аналози на EA-18G Growler на "Боинг" и служещия за команден пункт и за ранно предупреждение самолет E-2D Advanced Hawkeye на "Нортроп Груман", но точните им възможности все още са загадка, каза Кох.

Тъй като управляващата комунистическа партия все още играе роля в командната структура на КНООА, "остават съмненията относно нейната ефективност", добави Кох, който работи в Института за международни отношения "С. Раджаратнам" в Сингапур.

"Наличието на децентрализирана система за вземане на решения е от съществено значение; тя позволява на полевите командири да проявяват необходимата инициатива, за да се справят с динамичната, променяща се и несигурна природа на военните операции в зависимост от развоя на събитията", каза Кох.

Въпреки всички особености на КНООА, възприемани като недостатъци, тайванското ръководство не поема никакви рискове.

"Нямаме право да ги подценяваме", каза високопоставен тайвански служител по въпросите на сигурността, който говори при условие за анонимност, тъй като военните въпроси са деликатни.

"В края на краищата, в случай на такова болезнено и шокиращо преживяване, Китай също ще търси всички възможни начини да преодолее тези проблеми.“