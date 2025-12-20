Новини
Мъж уби с нож трима души в метрото на тайванската столица Тайпе ВИДЕО
  Тема: Тайван

Мъж уби с нож трима души в метрото на тайванската столица Тайпе ВИДЕО

20 Декември, 2025 04:42, обновена 20 Декември, 2025 03:56 559 0

27-годишният заподозрян се казва Чан Вън и също е загинал. При нападението са ранени още девет човека

Мъж уби с нож трима души в метрото на тайванската столица Тайпе ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж хвърли димни бомби в станция на метрото в Тайпе до главната жп гара на града днес и намушка с нож няколко души, като трима са загинали, а девет са ранени, много от които в критично състояние, предаде ДПА, цитирана от dariknews.bg, позовавайки се на централната информационна агенция на Тайван.

Заподозреният е мъж на 27 години с името Чан Вън, който също е загинал, съобщи агенцията.

Местните медии съобщиха, че мъжът, който е бил издирван беглец, е бил обграден от полицията на покрива на сграда и е паднал, което е довело до смъртта му.

Полицията съобщи, че заподозреният първо е задействал димна бомба близо до изхода на гарата, предизвиквайки паника, след което се е преместил в близкия търговски район на станция "Цзунхан Мас Рапид Транзит" (Zhongshan Mass Rapid Transit), където е намушквал произволно минувачи.

Премиерът Чо Чжунг-тай заяви, че властите незабавно са разпоредили засилени мерки за сигурност в цялата страна на железопътни и автомобилни гари, метростанции и летища. Чо също така поиска от властите да работят през нощта, за да разкрият мотива на заподозрения.

Президентът Уилям Лай заяви, че правителството ще засили мерките за сигурност, ще разследва бързо случая и ще гарантира обществената безопасност.


Тайван
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
