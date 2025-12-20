Зеленски: Ще се изтеглим от Донбас, ако и Русия го направи

Украинските въоръжени сили ще напуснат Донбас само ако Русия предприеме подобни действия, заяви украинският президент Володимир Зеленски пред репортери, цитиран от Новини.LIVE.

„Ако искате изтегляне на войските отнякъде, тогава винаги се предприемат същите стъпки. Ако ние се изтеглим с 5 км, тогава те се изтеглят с 5 км. Ние се изтегляме с 10 км и те се изтеглят с 10 км. И след това има тази демилитаризирана зона. Тя може да се нарече свободна икономическа зона или нещо друго, ако предлага съответните преференции. Но все пак трябва да доживеем, за да видим всичко това“, каза Зеленски.

Според него най-„честният вариант е да стоим там, където сме“, тъй като това предполага по-малко компромиси за всяка страна. Ако се обсъжда свободна икономическа зона, отбеляза Зеленски, партньорите на Киев са били предупредени, че украинският народ трябва да има думата по въпроса.

Зеленски каза днес, че Украйна ще подкрепи евентуално предложение на САЩ за тристранни преговори с Русия и САЩ, ако то ще доведе до ускоряване на процеса по размяна на пленници и проправи пътя към среща между лидерите на страните, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Америка сега предлага провеждането на тристранна среща между съветници по националната сигурност от Америка, Украйна и Русия", каза Зеленски пред журналисти в Киев.

"Ако такава среща може да се проведе сега и ще позволи размяната на военнопленници или споразумение за тристранна среща на лидерите, то ние подкрепяме тези предложения. Нека видим какво ще стане", добави той.

Зеленски заяви, че не Владимир Путин трябва да решава как и кога да се провеждат избори в Украйна.

Зеленски заяви това в отговор на въпроси на журналисти относно възможността за организиране на избори в страната. Думите му са цитирани от Би Би Си.

Според него никакво гласуване не може да се провежда на територии, окупирани от Русия, а изборен процес е възможен единствено при гарантирани условия за сигурност. Зеленски подчерта, че провеждането на демократични избори по време на война изисква ясни гаранции за безопасността на гражданите и прозрачността на процедурата, уточни news.bg.

Изявлението идва след думите на руския президент по време на т.нар. "пряка линия" в петък, когато Путин отново определи украинската власт като нелегитимна и заяви, че Русия е "готова да помисли" да не нанася удари в дълбочина на украинска територия в деня, в който биха се провели избори.

Зеленски съобщи още, че украинският външен министър е започнал подготвителна работа за създаване на необходимата инфраструктура за гласуване на украинските граждани, които живеят в чужбина. По думите му целта е, при наличие на условия за сигурност, да се гарантира правото на вот и на милионите украинци извън страната.

В същото време Зеленски разкри, че Съединените щати са предложили потенциално нов формат на мирни преговори между Украйна и Русия с участие на американски и евентуално европейски представители. По думите му Киев ще вземе решение за формата, след като стане ясно дали ще има положителен резултат от възобновените в петък двустранни разговори между украинската и американската страна.

"САЩ заявиха, че ще проведат отделна среща с представители на Русия. И те предложиха следния формат, доколкото разбирам: Украйна, Америка, Русия и, тъй като ще има представители на Европа, вероятно и Европа", каза Зеленски.

Припомняме, че днес във Флорида са планирани разговори между представители на САЩ и ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, които се разглеждат като част от сондажите за евентуално възобновяване на дипломатическия процес.