Зеленски: Ще се изтеглим от Донбас, ако и Русия го направи

Украинските въоръжени сили ще напуснат Донбас само ако Русия предприеме подобни действия, заяви украинският президент Володимир Зеленски пред репортери, цитиран от Новини.LIVE.
„Ако искате изтегляне на войските отнякъде, тогава винаги се предприемат същите стъпки. Ако ние се изтеглим с 5 км, тогава те се изтеглят с 5 км. Ние се изтегляме с 10 км и те се изтеглят с 10 км. И след това има тази демилитаризирана зона. Тя може да се нарече свободна икономическа зона или нещо друго, ако предлага съответните преференции. Но все пак трябва да доживеем, за да видим всичко това“, каза Зеленски.
Според него най-„честният вариант е да стоим там, където сме“, тъй като това предполага по-малко компромиси за всяка страна. Ако се обсъжда свободна икономическа зона, отбеляза Зеленски, партньорите на Киев са били предупредени, че украинският народ трябва да има думата по въпроса.
Зеленски каза днес, че Украйна ще подкрепи евентуално предложение на САЩ за тристранни преговори с Русия и САЩ, ако то ще доведе до ускоряване на процеса по размяна на пленници и проправи пътя към среща между лидерите на страните, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Америка сега предлага провеждането на тристранна среща между съветници по националната сигурност от Америка, Украйна и Русия", каза Зеленски пред журналисти в Киев.
"Ако такава среща може да се проведе сега и ще позволи размяната на военнопленници или споразумение за тристранна среща на лидерите, то ние подкрепяме тези предложения. Нека видим какво ще стане", добави той.
Зеленски заяви, че не Владимир Путин трябва да решава как и кога да се провеждат избори в Украйна.
Зеленски заяви това в отговор на въпроси на журналисти относно възможността за организиране на избори в страната. Думите му са цитирани от Би Би Си.
Според него никакво гласуване не може да се провежда на територии, окупирани от Русия, а изборен процес е възможен единствено при гарантирани условия за сигурност. Зеленски подчерта, че провеждането на демократични избори по време на война изисква ясни гаранции за безопасността на гражданите и прозрачността на процедурата, уточни news.bg.
Изявлението идва след думите на руския президент по време на т.нар. "пряка линия" в петък, когато Путин отново определи украинската власт като нелегитимна и заяви, че Русия е "готова да помисли" да не нанася удари в дълбочина на украинска територия в деня, в който биха се провели избори.
Зеленски съобщи още, че украинският външен министър е започнал подготвителна работа за създаване на необходимата инфраструктура за гласуване на украинските граждани, които живеят в чужбина. По думите му целта е, при наличие на условия за сигурност, да се гарантира правото на вот и на милионите украинци извън страната.
В същото време Зеленски разкри, че Съединените щати са предложили потенциално нов формат на мирни преговори между Украйна и Русия с участие на американски и евентуално европейски представители. По думите му Киев ще вземе решение за формата, след като стане ясно дали ще има положителен резултат от възобновените в петък двустранни разговори между украинската и американската страна.
"САЩ заявиха, че ще проведат отделна среща с представители на Русия. И те предложиха следния формат, доколкото разбирам: Украйна, Америка, Русия и, тъй като ще има представители на Европа, вероятно и Европа", каза Зеленски.
Припомняме, че днес във Флорида са планирани разговори между представители на САЩ и ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, които се разглеждат като част от сондажите за евентуално възобновяване на дипломатическия процес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
Коментиран от #123, #141
18:45 20.12.2025
2 Пич
18:45 20.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сила
Коментиран от #10, #53, #69
18:47 20.12.2025
6 Болен мозък
Коментиран от #31
18:47 20.12.2025
7 Аман от тоя крадлив шут
18:48 20.12.2025
8 виктория
Коментиран от #13
18:48 20.12.2025
9 хаха
Ватенките колко са кухоглави и отчаяни просто. ХАХАХА!
Коментиран от #18
18:49 20.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Може,може
18:49 20.12.2025
12 аааа
Коментиран от #15, #33, #51, #139
18:51 20.12.2025
13 Питам
До коментар #8 от "виктория":кога путин ще го извлекат от бункера?
Коментиран от #30
18:51 20.12.2025
14 ЕЙ ЗЕЛЕН
18:52 20.12.2025
15 АЕЦ ни е руски
До коментар #12 от "аааа":Как не е думнал досега е чудното.
Коментиран от #26, #35, #80, #157
18:53 20.12.2025
16 НАРОДА РЕШАВА.
18:54 20.12.2025
17 До амебитеее
18:56 20.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Не трийте
Коментиран от #21
18:56 20.12.2025
20 БАРС
18:56 20.12.2025
21 И АЗ
До коментар #19 от "Не трийте":ДЕПМВГЗ
18:57 20.12.2025
22 Инна
Относно хипотетичните избори в Украйна, Владимир Путин заяви:
„Милиони украински граждани живеят в Руската федерация – според различни оценки, между 5 и 10 милиона – които имат право да гласуват. И ако се проведат избори в Украйна, тогава имаме право да поискаме от тези, които ги организират, да организират изборите и да предоставят на украинците, живеещи в момента в Русия, правото да гласуват в Руската федерация.“
„Правителството в Украйна трябва в крайна сметка да стане легитимно, а без избори това е невъзможно.“
18:57 20.12.2025
23 Ха ха ха ха
18:57 20.12.2025
24 Иво бабаита
18:59 20.12.2025
25 Гориил
18:59 20.12.2025
26 Идиотино
До коментар #15 от "АЕЦ ни е руски":Само украинците думаха АЕЦ защото са лакоми за повече пари.Не у технологична грешка а човешка намеса.
Марш да провериш как гърмят на Уестингхаус в Америка и Япония
18:59 20.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Чуй чуй
19:00 20.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хи хи хи
До коментар #6 от "Болен мозък":Путин това и прави, новите руски области няма да гласуват. Майка Русия си ги върна отново.
19:02 20.12.2025
32 Казал
До коментар #29 от "Сила":Вмирисаният на айна пробит цент
19:02 20.12.2025
33 Пореден гаф
До коментар #12 от "аааа":Откакто работи с американски боклуци вместо руско гориво и руски надзор какво очакваш да е ? Последно му правиха ремонт до 16 декември , сега пак спрян , заради мембрана . Да вярваш на американски ядрени специалисти си е самоубийство !.
Коментиран от #38
19:03 20.12.2025
34 Обаче
До коментар #29 от "Сила":Най-глупав е панелният фашага …
19:04 20.12.2025
35 Въпросче
До коментар #15 от "АЕЦ ни е руски":Че кой руски АЕЦ е гръмнал , освен Чернобил и там украинците направиха саботаж и си го гръмнаха . А най - големите аварии са на американски и японски АЕЦ и . А най-близо до нас - в Румъния , канадски реактори пуснаха радиация .❗
Коментиран от #42
19:06 20.12.2025
36 Гориил
Коментиран от #87
19:06 20.12.2025
37 Витков
Коментиран от #39
19:06 20.12.2025
38 Само
До коментар #33 от "Пореден гаф":Руските котли са ковани, т.е.практически вечни, за разлика от всички други са заваряване и уязвими.
Първата АЕЦ която гръмна беше американска.
Коментиран от #41, #43, #49
19:07 20.12.2025
39 Ще цепи
До коментар #37 от "Витков":Дърва в Сибир наркомана
19:08 20.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Пореден гаф
До коментар #38 от "Само":Зная . Но в България продажните медии раздуват само Чернобил . А нито дума за американските гафове . Дори Фукушима , която замърси с радиация океана опитват да я премълчават .
19:10 20.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гориил
До коментар #38 от "Само":Бих добавил, че използването на чуждестранно ядрено гориво, неодобрено от Росатом, доведе до повреда и спиране на един от енергоблоковете на българската атомна електроцентрала.Само терорист и саботьор би могъл да поеме такъв риск.
Коментиран от #60
19:13 20.12.2025
44 123456
19:14 20.12.2025
45 Ха ХаХа
До коментар #42 от "Дамаджан":По нареждане на ЦК на Украинската партия е трябвало да увеличат производството на ток, но техниката има предел.
За да увеличат производството украинците правят това което ние правехме с бушоните.Слагахме по дебела жица.Но тогава гърми цялата инсталация
19:16 20.12.2025
46 име
Коментиран от #59
19:21 20.12.2025
47 Данко Харсъзина
19:22 20.12.2025
48 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
а бандераинците ИЗПЪЛНЯВАТ...
19:24 20.12.2025
49 Чи отде толкоз циган
До коментар #38 от "Само":В Русия, чи да изкове толкоз голям казан бе бате?
Коментиран от #55
19:24 20.12.2025
50 ОДЕСА РУСКА ЛИ Е?
19:24 20.12.2025
51 нестандартно гориво няма гаранция
До коментар #12 от "аааа":Ремонтът на блока се извършва от свързваната с енергийния олигарх Христо Ковачки фирма "Атоменергоремонт", която е дългогодишен изпълнител на реди планови ремонти на ядрените съоръжения.
19:26 20.12.2025
52 ПЕРНИШКИ АНТИФАШИСТ
19:28 20.12.2025
53 Ха ХаХа
До коментар #5 от "Сила":Затова ли те разчепати
19:30 20.12.2025
54 Моля ви се
19:31 20.12.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Такива като теб
19:32 20.12.2025
57 Сп.Богатствата но Колумбия
19:36 20.12.2025
58 Зеле
19:37 20.12.2025
59 Петя
До коментар #46 от "име":Тези, така наречени "избори" тогава бяха режисирани изцяло от Москва и хората, живеещи там бяха "свободно" и пропагандно закарани, буквално да гласуват за Русия. Помнят останалите живи от този район, където и да се намират в момента. Хората, живеещи там бяха "осведомени", че живеят на руска територия. Манипулации, манипулации, известната руска пропаганда. СССР отдавна е разпаднат. В днешно време ги облъчват в посока за отново да се създаде СССР, с цялото му "величие и световна мощ". Но, не се сещат, че междувременно руснаците започнаха да пътуват и живеят навън именно защото видяха и им хареса една друга демокрация.
Коментиран от #62
19:37 20.12.2025
60 за протокола
До коментар #43 от "Гориил":Проблемите са на 6 блок, където все още няма американско гориво.
Ако тази (2026) година се размине на 5 блок, то прехода ще се е осъществил и ние ще запишем рекорд за Гинес - това ще е първата АЕЦ в света, при която преминаването към гориво на Уестингхаус се е случило без проблеми. Да чукаме на дърво, че сега е най-трудния период.
Лошото е, че и двата блока работят на около 100%, при все, че преди години получиха разрешение да работят на 104%. В известна степен може да се обобщи, че работят на лека загуба, след като нямат шанс за 104%. За 5 горивото на американците не го позволява (хич е е ясно с какво ще стане с горивото и затова не смеят), а за 6 проблемите с парогенератора не го позволяват
19:40 20.12.2025
61 Болен мозък
Коментиран от #70
19:40 20.12.2025
62 Ха ХаХа
До коментар #59 от "Петя":Мошенник 110%
19:42 20.12.2025
63 Дъртака кремълски
19:43 20.12.2025
64 сноу
19:43 20.12.2025
65 Тиква
19:43 20.12.2025
66 Дас Хаген
19:43 20.12.2025
67 Болен мозък
Коментиран от #73
19:44 20.12.2025
68 ИЗИ, ИЗИ
19:44 20.12.2025
69 Дон Дони
До коментар #5 от "Сила":Майне разбирате че Русия е сила с която дори Тръмп се съобразява и то при положение че НАТО е зад гърба му!
19:45 20.12.2025
70 Ъхъ,ъхъ
До коментар #61 от "Болен мозък":Зеленски не е обявил до момента война на Русия, но обяви военно положение. Което е пълен нон сенс.
Направи го за да не проведе избори.
Сега търси пак причинила да не ги проведе.
Въпреки че в концлагера наречен Украйна друг освен него нямаха изберат
19:45 20.12.2025
71 Дъртака кремълски
19:45 20.12.2025
72 Болен мозък
19:47 20.12.2025
73 Ха ХаХа
До коментар #67 от "Болен мозък":Наркоман и проблем за Путин.
Ако реши Путин чифутчетоэизчезва на минутата
19:47 20.12.2025
74 Путинистче идиотче
Коментиран от #77
19:48 20.12.2025
75 Болен мозък
19:49 20.12.2025
76 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #89
19:50 20.12.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 ФЕЙК - либераст
19:50 20.12.2025
79 Зеленски, кошмара на Путин
19:51 20.12.2025
80 Точен
До коментар #15 от "АЕЦ ни е руски":До № 15: В Русия и никъде по света няма "гръмнал" руски или съветски реактор. Единственият от 50-те руски ядрени реактори е гръмнал в "европейска" украйна - ето за това стават укрите, за ядрена авария и самоунищожение...
19:51 20.12.2025
81 Артилерист
Коментиран от #86, #88, #108
19:52 20.12.2025
82 Владо
19:52 20.12.2025
83 Присмехулник
Коментиран от #100
19:52 20.12.2025
84 Тома
Борис Джонсън решава!
Коментиран от #93
19:54 20.12.2025
85 Путинистче идиотче
Коментиран от #91
19:54 20.12.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Аааа, .....
До коментар #36 от "Гориил":Цяла Южна Америка, всички отделни държави там са приели испанския език за официален в държавите им. А в някои от тях, някои хора, използват помежду си останали древни диалекти, това е много рядко. В Украйна е останал все още руският от дългото им наложено насилствено комунистическо управление на СССР. И използването на руския език, съвсем не значи, че днешна независима вече Украйна е руска територия. Кухите лейки в Кремъл това нито могат да осъзнаят и приемат, нито да преглътнат международния факт, че Украйна е отделна държава, отдавна вече и не е част от днешна Русия.
19:56 20.12.2025
88 Болен мозък
До коментар #81 от "Артилерист":Важно е че "комика" изби над милион путинисти затова Путин е неврозен.
Коментиран от #92, #94
19:56 20.12.2025
89 Повтаряй след мен
До коментар #76 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
Както каза другарката Симонян през февруари 22 година
По 10000 пъти всеки ден си го повтаряй.
Коментиран от #95
19:57 20.12.2025
90 Дъртака кремълски
19:58 20.12.2025
91 ЗЕЛЬОНО ИДИОТЧЕ
До коментар #85 от "Путинистче идиотче":Белото те центрира точно в средата на нарко реалността.
19:58 20.12.2025
92 Доктор
До коментар #88 от "Болен мозък":Какво му дават лекарите на Путлер,но е напълно неадекватен.
19:59 20.12.2025
93 Болен мозък
До коментар #84 от "Тома":Джонсън дава оръжия за избиване на руснаци....хвала такива премиери.
Коментиран от #109
20:01 20.12.2025
94 Това са безспорни
До коментар #88 от "Болен мозък":Факти.Путин стана за подигравка на цял свят и направи армията си за посмешище.Три дни станаха четири години.
20:01 20.12.2025
95 Я КАЖИ
До коментар #89 от "Повтаряй след мен":Крим руски ли е?
20:02 20.12.2025
96 Путинистче идиотче
20:03 20.12.2025
97 КПСС
До коментар #86 от "11 години ушанките гинат в Донбас":ГОВОРИТ МОСКВА : ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТОМ
20:04 20.12.2025
98 Жан Бойко
20:05 20.12.2025
99 Зеленски, кошмара на Путин
20:06 20.12.2025
100 Стратег и половина 😂
До коментар #83 от "Присмехулник":Влезе в батака с двата крака.
20:08 20.12.2025
101 Урко фашистите са ненормални
Коментиран от #104, #105
20:09 20.12.2025
102 Дъртака кремълски
Коментиран от #124
20:09 20.12.2025
103 Иван 1
Коментиран от #106
20:12 20.12.2025
104 Путинистче идиотче
До коментар #101 от "Урко фашистите са ненормални":Искаме да живеем, не да мрем за кремълския дъртак.
Коментиран от #122
20:13 20.12.2025
105 Фактор
До коментар #101 от "Урко фашистите са ненормални":Кой утрепа двайсетина руски генерала,а?
Коментиран от #114
20:13 20.12.2025
106 СВО=ПРОВАЛ
До коментар #103 от "Иван 1":То свърши.
20:13 20.12.2025
107 СВОто на ПУТИН
Коментиран от #151
20:14 20.12.2025
108 Калоян
До коментар #81 от "Артилерист":Това с енергетиката ще се оправя в следващ момент и ще се намерят нови решения, отделно и заедно във всички европейски държави. Всички са засегнати защото предишния СССР, днешна Русия беше монополист в доставки на газ за Европа. Но в този момент пред тези страни стои друг политически момент за опазване на държавата Украйна от нападението й от Русия. Политическо решение за опазване на държавните граници на Украйна. И не обиждайте "клоуна" Зеленски, този човек продължава да е това, което много други, днешни президенти надали биха успяли да правят за държавите си. Клоунът е Путин, официалният клоун, опиянен в своето величие на пълководец. В световната история е имало и преди такива. Някои от тях имат тук и там паметници "за вечни времена". Е, живеели хора, разни....
Коментиран от #117
20:14 20.12.2025
109 Тома
До коментар #93 от "Болен мозък":Джонсън не е премиер, дори това не знаеш, експерте.
20:15 20.12.2025
110 тоз цирков клоун
но пък печели време като ги разиграва и сащ и брюкселски зелки
20:15 20.12.2025
111 Болен мозък
20:15 20.12.2025
112 стоян георгиев
20:17 20.12.2025
113 Путинистче идиотче
Коментиран от #116, #119
20:19 20.12.2025
114 Ама, как ги "утрепа", те...
До коментар #105 от "Фактор":те сами решиха да се трепят, кой от "вярност към вижда", кой от вътрешно объркване, популярно решение я да скочи от прозорец, я " сам "да си тегли куршума...
20:20 20.12.2025
115 Путин
20:22 20.12.2025
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Зеленото човече
Коментиран от #128
20:28 20.12.2025
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Е как така ще участва
20:30 20.12.2025
121 пиночет
20:31 20.12.2025
122 Бегом....
До коментар #104 от "Путинистче идиотче":Мешка, пушка, вокзал и на фронта да бориш Путин ... стига борба от дивана!!!
20:35 20.12.2025
123 Аааа
До коментар #1 от "Да,бе":Тя, ши вземе да стане работата.
Що да не се оттегли Русия.
Ще се оттегли и ще има мир.
Ето, например Донбас няма вода. Може първи като знск на добра воля да пуснат вода на хората, пък след това ще има и мир.
Коментиран от #131
20:36 20.12.2025
124 А защо не попиташ?!
До коментар #102 от "Дъртака кремълски":Твоят Началник-Борисов...-
Как се става от бодигард(с билет на БКП в джоба...) на Тодор Живков,в пръв ЕяриАтлантик...?!
Ахъммм...!
Коментиран от #127
20:36 20.12.2025
125 мразяя пппуутиинннн
20:37 20.12.2025
126 пиночет
20:38 20.12.2025
127 И за да няма закачки,за мех. грешка...
До коментар #124 от "А защо не попиташ?!":Да се чете-
,,ЕвроАтлантик"...!
20:38 20.12.2025
128 Ей Едногънков
До коментар #118 от "Зеленото човече":Проруски Тъ по пи тек.Не мисли Европа щом си блатар мисли за блатото.От 1 януари им вдига ддс то на 22 процента и облага яко бизнеса все пак нефта не върви.
20:40 20.12.2025
129 Тома
20:41 20.12.2025
130 Гост
20:42 20.12.2025
131 Няма
До коментар #123 от "Аааа":Добра воля. Добрата воля за рашките свърши с майдана . Няма как да се очаква добра воля вече от тях.
20:44 20.12.2025
132 Абе ша напускаш
20:45 20.12.2025
133 Болен мозък
20:49 20.12.2025
134 мрааззяя пуууттинн
20:49 20.12.2025
135 Зеления така и така ще се изтегля от дом
20:51 20.12.2025
136 Дъртака кремълски
20:52 20.12.2025
137 Путинистче идиотче
Коментиран от #161
20:54 20.12.2025
138 Тоя няма да свърши добре
20:54 20.12.2025
139 ДИП
До коментар #12 от "аааа":Ей много разбиращи тук! Елате на отворени врати през месец април! Ще се запознаете с тези които ви осигуряват светлината в къщи!
20:59 20.12.2025
140 Болен мозък
21:02 20.12.2025
141 стоян георгиев
До коментар #1 от "Да,бе":Какво би ти помогнало на теб ако украйна не съществува?
Коментиран от #155
21:02 20.12.2025
142 Мъка... мъка ... мъка...
Краят е ясен, ако не става доброволно ще стане доброзорно!!!
21:04 20.12.2025
143 мраззяя пуутинн
21:04 20.12.2025
144 СТИГА СТОЯ ПАПАГАЛ,ОСТАВ ГО ДА СИ ГРАЧИ
ИСКАШ МИР - ПРИЕМАШ УСЛОВИЯТА !
ИСКАШ ВОЙНА - НЕ ПРИЕМАШ УСЛОВИЯТА!
ПРОСТО И ЯСНО!
21:10 20.12.2025
145 Ами
И Русия няма да отстъпи по никакъв начин присъединенилите се територии.
Въпросът е, ще има ли и други територии които също ще станат част от РФ.
По-важното само че е, нещо което почти не се споменава или не му се обръща
особенно внимание а именно "отстраняване първопричините за конфликта".
Там нещата са малко по-сложни, защото руската страна не е формулирала ясно
какво точно има в предвид под "първопричини".
21:11 20.12.2025
146 Точен
21:16 20.12.2025
147 стоян георгиев
Коментиран от #153
21:16 20.12.2025
148 БеГемот
21:24 20.12.2025
149 Дудов
21:26 20.12.2025
150 Андро
Коментиран от #158
21:30 20.12.2025
151 Хаха
До коментар #107 от "СВОто на ПУТИН":1003:26...
Коментиран от #159
21:30 20.12.2025
152 Последния Софиянец
21:31 20.12.2025
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Как какво?
До коментар #141 от "стоян георгиев":Как какво? Българите в Украйна отново ще добият правата да изучават български , ще си върнат имената и ще възстановим гроба на хан Кубрат в Мала Перешчепина, който гроб укрите изровиха и разрушиха.
21:32 20.12.2025
156 Хо хо хо
21:32 20.12.2025
157 Тома
До коментар #15 от "АЕЦ ни е руски":Фукушимирал си се?
Нормално, тъППопитек си!
Коментиран от #163
21:32 20.12.2025
158 БеГемот
До коментар #150 от "Андро":Това го знаят и децата, само копейките си мислят друго!
21:32 20.12.2025
159 Мартин
До коментар #151 от "Хаха":Да преброим убитите генерали.Кео ще кажеш?
Коментиран от #164
21:33 20.12.2025
160 Ъъъъъъъъ
Коментиран от #166
21:33 20.12.2025
161 Тома
До коментар #137 от "Путинистче идиотче":Важното е кабаева у бункера да е ок!
21:34 20.12.2025
162 Бен Вафлек
21:34 20.12.2025
163 Пак аз
До коментар #157 от "Тома":Ако се гръъмннеш ще направиш добра услуга на България.
21:34 20.12.2025
164 Ъъъъъъъъ
До коментар #159 от "Мартин":Нема броене, оня ден замина и тоя наградения за купянск, на ред е бункерното и герасимов
21:35 20.12.2025
165 ВВП
Коментиран от #167
21:35 20.12.2025
166 Нема проблем
До коментар #160 от "Ъъъъъъъъ":200€ ми е една семейна вечеря.Вие гладните копейки му мислете.
21:37 20.12.2025
167 Ъъъъъъъъ
До коментар #165 от "ВВП":Ъъъъъъъъъ
21:39 20.12.2025
168 Горски
21:40 20.12.2025