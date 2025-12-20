Новини
Свят »
САЩ »
В Маями отбелязаха напредък в прилагането на първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа

В Маями отбелязаха напредък в прилагането на първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа

20 Декември, 2025 21:19, обновена 20 Декември, 2025 21:25 311 0

  • газа-
  • маями-
  • преговори

Представители на Съединените щати, Египет, Катар и Турция излязоха с общо изявление

В Маями отбелязаха напредък в прилагането на първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на Съединените щати, Египет, Катар и Турция съобщиха за напредък в прилагането на първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

Съвместно изявление беше публикувано в X от Стивън Уиткоф, специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според документа, представители на Съединените щати, Египет, Катар и Турция са провели разговори в петък в Маями, Флорида, за да оценят прилагането на първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня в Газа и да се подготвят за прехода към втората фаза.

„Първата фаза доведе до напредък, включително увеличена хуманитарна помощ, връщане на телата на заложници, частично изтегляне на силите и намаляване на военните действия“, се казва в изявлението. Страните подчертаха необходимостта от създаване на управителен орган в Газа, който да действа под егидата на „единно управление“.

В изявлението се отбелязва, че страните са обсъдили и мерки за установяване на търговски връзки, развитие на инфраструктурата и енергийно сътрудничество в региона и са изразили „подкрепа за създаването на Съвет за мир в близко бъдеще като преходен управляващ орган“. „Консултациите с цел преминаване към втората фаза ще продължат през следващите седмици“, подчертаха страните.

Към 20 декември тялото на един израелски войник, убит на 7 октомври 2023 г., все още се намира в анклава.

Както съобщи Axios по-рано, Тръмп планира да обяви началото на втората фаза на мирното споразумение за Газа до 25 декември. Втората фаза на сделката включва изтеглянето на израелските войски от анклава, разполагането на международни стабилизационни сили и започването на работа от структурите, управляващи Ивицата, включително т. нар. Съвет за мир.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ