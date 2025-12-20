В Маями отбелязаха напредък в прилагането на първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа

Представители на Съединените щати, Египет, Катар и Турция съобщиха за напредък в прилагането на първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

Съвместно изявление беше публикувано в X от Стивън Уиткоф, специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според документа, представители на Съединените щати, Египет, Катар и Турция са провели разговори в петък в Маями, Флорида, за да оценят прилагането на първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня в Газа и да се подготвят за прехода към втората фаза.

„Първата фаза доведе до напредък, включително увеличена хуманитарна помощ, връщане на телата на заложници, частично изтегляне на силите и намаляване на военните действия“, се казва в изявлението. Страните подчертаха необходимостта от създаване на управителен орган в Газа, който да действа под егидата на „единно управление“.

В изявлението се отбелязва, че страните са обсъдили и мерки за установяване на търговски връзки, развитие на инфраструктурата и енергийно сътрудничество в региона и са изразили „подкрепа за създаването на Съвет за мир в близко бъдеще като преходен управляващ орган“. „Консултациите с цел преминаване към втората фаза ще продължат през следващите седмици“, подчертаха страните.

Към 20 декември тялото на един израелски войник, убит на 7 октомври 2023 г., все още се намира в анклава.

Както съобщи Axios по-рано, Тръмп планира да обяви началото на втората фаза на мирното споразумение за Газа до 25 декември. Втората фаза на сделката включва изтеглянето на израелските войски от анклава, разполагането на международни стабилизационни сили и започването на работа от структурите, управляващи Ивицата, включително т. нар. Съвет за мир.