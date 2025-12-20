Байер Леверкузен се наложи над Лайпциг в дербито на кръга в Бундеслигата

С голове в края на двете полувреме Байер Леверкузен се наложи с 3:1 над РБ Лайпциг в дербито от 15-ия кръг на Бундеслигата на Германия, предаде БТА.

"Аспирините" реализираха на два пъти в последните пет минути на първата част и в края на добавеното време на втората, за да запишат своята девета победа през сезона и да задминат своя съперник на третото място в класирането. И двата отбора имат по 29 точки, но благодарение на гола на Монтрел Кулбрет, с който бе оформен крайният резултат, Байер изпревари РБ.

Срещата стартира положително за домакините от Лайпциг, които поведоха в 35-ата минута чрез Шафер Шлагер, но само за четири минути Байер Леверкузен обърна. В 40-ата минута Мартен Терие изравни за 1:1, а в 44-тата Патрик Шик бе точен за 2:1.

През второто полувреме и двата отбора имаха много шансове за гол, но такъв падна чак в продължението, когато Кулбрет се възползва от разредените редици на "биковете" в отбрана и от близка дистанция вкара за крайното 3:1.

И Байер, и РБ изостават с три точки от втория Борусия Дортмунд и с девет точки от шампиона Байерн Мюнхен, който в неделя гостува на Хайденхайм.