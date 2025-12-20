Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байер Леверкузен се наложи над Лайпциг в дербито на кръга в Бундеслигата

Байер Леверкузен се наложи над Лайпциг в дербито на кръга в Бундеслигата

20 Декември, 2025 22:24 379 0

  • бундеслига-
  • байер леверкузен-
  • рб лайпциг

"Аспирините" записаха своята девета победа през сезона и вече са на трето място в подреждането

Байер Леверкузен се наложи над Лайпциг в дербито на кръга в Бундеслигата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С голове в края на двете полувреме Байер Леверкузен се наложи с 3:1 над РБ Лайпциг в дербито от 15-ия кръг на Бундеслигата на Германия, предаде БТА.

"Аспирините" реализираха на два пъти в последните пет минути на първата част и в края на добавеното време на втората, за да запишат своята девета победа през сезона и да задминат своя съперник на третото място в класирането. И двата отбора имат по 29 точки, но благодарение на гола на Монтрел Кулбрет, с който бе оформен крайният резултат, Байер изпревари РБ.

Срещата стартира положително за домакините от Лайпциг, които поведоха в 35-ата минута чрез Шафер Шлагер, но само за четири минути Байер Леверкузен обърна. В 40-ата минута Мартен Терие изравни за 1:1, а в 44-тата Патрик Шик бе точен за 2:1.

През второто полувреме и двата отбора имаха много шансове за гол, но такъв падна чак в продължението, когато Кулбрет се възползва от разредените редици на "биковете" в отбрана и от близка дистанция вкара за крайното 3:1.

И Байер, и РБ изостават с три точки от втория Борусия Дортмунд и с девет точки от шампиона Байерн Мюнхен, който в неделя гостува на Хайденхайм.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ