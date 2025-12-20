Турция и "Хамас" обсъждат пристъпването към втората фаза на мирния план за Газа

Директорът на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън се срещна днес с главния преговарящ на палестинската групировка "Хамас" Халил ал-Хая и обсъди необходимите мерки за пристъпване към втората фаза на мирния план за Газа, съобщиха турски източници по сигурността, цитирани от Ройтерс.

Източниците заявиха, че Калън се е срещнал с делегация на "Хамас" в Истанбул в контекста на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, като на срещата са били обсъдени стъпките, които да бъдат предприети, с цел да се предотврати това, което те нарекоха нарушения на прекратяването на огъня от страна на Израел.

Калън и делегацията на "Хамас" са обсъдили също така мерките, които трябва да бъдат взети за разрешаването на съществуващите проблеми за напредване към втора фаза на плана, допълниха източниците, без да дават подробности.

Втората фаза от мирния план за Газа включва сили от международни войници за стабилизиране на крайбрежната зона и преходно правителство, съставено от палестински технократи, отбелязва ДПА.