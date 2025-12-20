Важните новини във ФАКТИ на 20.12.2025 г.

Нова партия "Трети март" застава зад Румен Радев

Движение "Трети март" стартира официално процедура по преобразуването си в политическа партия днес. В Несебър беше учреден инициативен комитет, който ще подготви необходимите документи и ще организира предстоящия учредителен конгрес на новата формация. Новината съобщи председателят на движението Тихомир Атанасов, цитиран от БТА.

Костадин Ангелов: Истината е, че ПП-ДБ винаги са се страхували да носят политическа отговорност

Като политик считам, че в политиката няма място за вдигнати юмруци, няма място за шамари, няма място за ритници. Това каза в предаването “Офанзива с Любо Огнянов” проф. Костадин Ангелов, зам.-председател на Народното събрание, депутат от ГЕРБ.

"Спаси София": Васил Терзиев да не се ослушва и да наложи глоби от 14 млн. за ремонта на бул. "Рожен"

Гражданската платформа "Спаси София" остро разкритикува ремонта на столичния бул. Рожен, като заяви, че въпреки смяната на управлението в Столична община, практиките при големите инфраструктурни проекти не са се променили.

В понеделник се сбогуваме с Боян Радев

Поклонението пред първия двукратен олимпийски шампион на България Боян Радев ще бъде в понеделник, 22-и декември, от 11:00 часа на националния стадион "Васил Левски" в столицата.



Припомняме, че борецът, колекционер и филантроп почина на 18-и декември на 83-годишна възраст.



Той е първият двукратен олимпийски шампион на страната ни - от Токио 64 и Мексико 68.



Състезава се в категория до 97 кг на класическата борба. Световен шампион е от Толедо 66. И три пъти е избиран за спортист №1 на България.



Носител на най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен (2002).



През 2009 г. получава и най-високото отличие на Международната федерация по борба "Златна огърлица“. Същата година е приет в Залата на славата в Оклахома (САЩ).



Боян Радев е и първият кавалер на приза "Пиер дьо Кубертен" за особено големи заслуги към олимпийското движение. МОК му връчва и "Трофей на президента".



Освен това той бе един от най-големите колекционери у нас. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей, където има зала, кръстена на негово име. В експозицията са изложени ценни паметници от колекцията му от над 170 експоната.

Атанас Зафиров: Оставка сега би била предателство към партията и свършеното през последната година

Вицепремиерът в оставка и лидер на „БСП - Обединена левица” Атанас Зафиров отхвърли възможността да подаде оставка като председател на партията, заявявайки, че подобен ход би означавал „отричане на всичко, което е постигнато през последната една година”. В ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS той подчерта, че решението за оставка на Изпълнителното бюро е знак за чут обществен и вътрешнопартиен сигнал, но не и признание за провал.

Гроздан Караджов: Закъснелият влак на ППДБ

Декларацията на ПП–ДБ по повод конкурса за обществена пътническа железопътна услуга е ярък пример как те могат два пъти да настъпят една и съща мотика – първо в управлението, сега в опозиция.

Ивайло Мирчев: Мината е границата, в която на хората не им пукаше

Мината е границата, в която на хората не им пукаше. Това каза в предаването “Офанзива с Любо Огнянов” съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

Никола Стоянов: Истинският проблем на България е политическата нестабилност

Бившият служебен министър на икономиката в кабинета на Гълъб Донев Никола Стоянов коментира в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS удължителния бюджет на България и неговото влияние върху финансовата стабилност и кредитния рейтинг на страната.

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Всъщност истинската битка е между демокрацията и популизма. Това каза в предаването “Офанзива с Любо Огнянов” психологът Росен Йорданов.

Огнян Минчев: За да се проведат честни избори, не е важна технологията, а организацията

Когато има желание едни избори да бъдат честни, не технологията е най-важна, а политическата и административната организация. Това каза в предаването “Офанзива с Любо Огнянов” политологът Огнян Минчев.

"Билд" иронизира Росен Желязков

Най-тиражният европейски вестник "Билд" публикува остър коментар за поведението на българския министър-председател в оставка Росен Желязков по време на срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел. В статия, озаглавена "Среща на върха на ЕС в борба за милиарди за Украйна... и изведнъж българският премиер идва с дребни монети", изданието критикува фокуса на българската делегация върху представянето на новите евромонети на фона на тежките геополитически дискусии.

ПП отхвърли обвиненията на Пеевски: Атаката е отчаяна предизборна кампания

В позиция „Продължаваме промяната” реагира на изказването на лидера на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, свързано с директора на 138-о училище в София.

Тегне ли прокоба над бизнесмен от Царево? След като потопът отнесе касата му, вчера голям пожар унищожи автосервиза му

Сервизът, който бе погълнат от адски пожар вчера в Царево, е същият този, чиято мистична каса бе отнесена по време на голямото наводнение на 3 октомври, съобщи Флагман.бг.

НАП пуска нова услуга

Националната агенция за приходите (НАП) внедри нова електронна услуга - "Подаване на ТЕСТОВ стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T)“. Тя е за предприятията, които са задължени да подават счетоводни данни по новия унифициран стандарт, както и за разработчици на софтуери.



Чрез нея тези лица ще могат да подадат тестови файлове, генерирани от софтуерните си решения и да се уверят във валидността на подадената информация.



Услугата е включена в категория "SAF-T“ в Портала за електронни услуги на НАП и е достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП).



Достъп до е-услугата се предоставя на данъчно задължени лица /ДЗЛ/ - ЕТ и юридически лица и упълномощени от тях лица, съгласно общите правила за подаване на данни и документи чрез Портала за електронни услуги на НАП.



НАП напомня за срока за данъчните облекчения за деца чрез работодателя



Повече информация за утвърдената структура, формат и съдържание на SAF-T и начина за подаването му можете да прочетете тук.

Турист загина след падане в пропаст край връх Вихрен в Пирин

За инцидент с турист под връх Вихрен, потвърдиха за "Нова телевизия" от Планинската спасителна служба – отряд Банско.

Софийските квартали с най-мръсен въздух тази сутрин

Тази сутрин София е в жълтия сектор по замърсяване на въздуха, което означава, че фините прахови частици PM10 са 113.4 µg/m³, сочи справка в сайта за качеството на въздуха IQAir.

Манолова към КЕВР: Не увеличавайте цената на водата от 1 януари!

Изправи се.БГ поиска, в случай че КЕВР увеличи цената на ВиК услугите, министърът на регионалното развитие да разпореди на държавните ВиК дружества замразяване на цената на водата.

Картините на Сияна станаха част от коледната украса в Пловдив

Бащата на загиналата Сияна – Николай Попов – съобщи в социалните мрежи, че изложбата с картините на дъщеря му вече е част от коледната украса на Градската градина в Пловдив.

Евтино или скъпо е в държавните магазини?

Тази седмица на практика заработи държавната верига "Магазин за хората". Целта му е да се предложат на пазара евтини основни хранителни продукти. Първият такъв заработи в село Куклен, но не като отделен магазин, а като щанд.

Делян Пеевски: Решението на съда да пусне директора-педофил е груба провокация срещу морала и ценностите на българите!

Заради политически чадър от ППДБ, СРС пусна на свобода директора, обвинен в незаконно заснемане на видеа от ученически тоалетни.

Проф. Константинов: Машинното гласуване изгони половин милион души от урните

Машинното гласуване вероятно изгони половин милион души от урните и никога не ги върна. Така коментира проф. Михаил Константинов, директор на "Електорални анализи и прогнози“ в "Галъп Интернешънъл Болкан“ и бивш дългогодишен член на ЦИК, внесения законопроект на ПП – ДБ за 100% машинно гласуване в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.



"В Европа с машини като нашите гласува 1% от населението. Повтарям – 1%. Ще потретя – 1%. Казано другояче, 99% не гласуват така. Където имаше машини, ги изхвърлиха, при това ги изхвърлиха най-технологичните държави – Германия, Холандия, Ирландия и т.н. Втори факт. Откакто се въведе машинно гласуване след 2021 г., избирателите, които отиват до урните в България, трайно намаляха с 500 000 души. На последните избори през 2017 г., когато нямаше машини, гласуваха 3,7 милиона. След това, на първите смесени избори, гласуваха 3,3 милиона и след като юли месец 2021 г. се въведе машинно гласуване, трайно гласуват под 2,7 милиона – трайно. И накрая: когато българският избирател може да гласува между хартия и машини, 2/3 от хората, даже малко над 2/3, избират хартията. Имам, разбира се, и други аргументи, но тези са абсолютно достатъчни. Така че това, което твърдят т.нар. "ПП-та“ – "ДБ-та“, е абсолютна лъжа“, изтъкна той.



Относно идеята за въвеждането на сканиращи устройства анализаторът уточни, че предимството е, че човек сам си попълва бюлетината и я носи на сканиращо устройство и така е сигурен, че то трябва да отчете това, което той му дава на хартия.



"Виждате, че двете най-силни ядрени държави – САЩ и Русия, гласуват със сканиращи машини. Ако това е аргумент на нашите адепти на машинното гласуване – ОК. Само че нека да видим малко и финансовата страна на въпроса. До момента България е похарчила, грубо казано, около 100 милиона лева за машини, които са излезли от гаранция, както знаете. И така, тези машини струват 100 милиона и според много специалисти цената, на която са били купени, е от два до три пъти над нормалната цена за подобни устройства, което е естествено, защото много малко фирми в света произвеждат такива машини и те имат монопол. Така че много е вероятно голяма част от парите, които сме дали за машини, да са потънали в нечии джобове. Тези устройства, които ние използваме в България, са от много нисък технологичен клас“, обясни Константинов.

Костадинов: На първо място - 100% машинно гласуване

"На първо място - 100% машинно гласуване. Да има всяка една партия представителство в Централната избирателна комисия, ние 5-а година сме в парламента, нямаме представителство в ЦИК. Да се премахне изцяло ролята на "Информационно обслужване", да не брои. Ние предвиждаме по-голяма възможност на граждански наблюдатели да се включат, не партийни. Да има представители на МВР вътре в избирателната комисия, когато се брои".

Мъж е тежко ранен, след като две коли се удариха челно във Врачанско

Мъж е тежко ранен при катастрофа, станала вечерта на 19 декември в Козлодуй, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Васил Терзиев: София е готова за еврото – без поскъпвания и с по-ниски цени на градския транспорт

София е готова за еврото – без поскъпвания и с по-ниски цени на градския транспорт, написа кметът на столицата Васил Терзиев във Фейсбук.

Елисавета Белобрадова: Колко хора от "домовата книга" държи Делян Пеевски?

Служебното правителство трябва да има една единствена задача – да организира честни избори, а не да поема дългосрочни ангажименти за държавата. Това заяви тази сутрин народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Елисавета Белобрадова в ефира на БНТ.