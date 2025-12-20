Новини
Полицията в Корсика застреля въоръжен с нож мъж

Полицията в Корсика застреля въоръжен с нож мъж

20 Декември, 2025 18:44

Нападателят починал на място въпреки намесата на екипите за спешна помощ

Полицията в Корсика застреля въоръжен с нож мъж - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Въоръжен с нож мъж, заплашвал случайни минувачи, беше застрелян днес от полицията на остров Корсика, предаде Асошиейтед прес.

АП отбелязва, че инцидентът е станал на фона на засилени мерки за сигурност във Франция по време на празниците.

Полицията получила сигнал около обяд за човек, който заплашва с нож служителите и клиентите в магазин в град Аячо. Когато полицаите пристигнали на място, 26-годишният мъж вече бил напуснал района, уточни БТА.

По-късно той бил открит на друго място в центъра на града. Полицаите му наредили да хвърли оръжието, но той не се подчинил. Използван е електрошок, но това не е спряло мъжа и той е тръгнал към полицаите с ножа, след което те открили огън. Нападателят починал на място въпреки намесата на екипите за спешна помощ.

Един полицай е бил леко ранен в ръката. Мотивите на мъжа засега не са известни.

Френският вътрешен министър Лоран Нуниез заяви, че "бдителността е на най-високо равнище" в периода на празниците и че е разпоредил засилване на полицейските патрули на обществени места.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Добре де

    2 0 Отговор
    Четохме вече

    19:18 20.12.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Браво, така се прави!
    А нашите ченгета ги е страх да стрелят, защото законът не ги пази, пази бандитите...

    19:21 20.12.2025

  • 3 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Е ,там през не застрелват мъже ,а не жени като в Германия ,много добра полиция на запад скоро и ножовете под ключ или със чип като телефоните

    19:27 20.12.2025

