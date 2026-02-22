Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Радостин Василев: Тотален фалстарт за служебния кабинет

22 Февруари, 2026 17:15 1 875 57

Мария Атанасова

Служебното правителство тръгва с тотален фалстарт.

Това мнение изказа пред БНР лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев, който е и зам.-председател на Народното събрание.

Той няма доверие в новия кабинет, че ще проведе честни избори, но:

"Имам надежда да го направи, защото в интерес на всички българи е да има честни избори".

Според него някои от служебните министри са шокиращи и обясни защо смята така:

"Предвид тежка политическа и историческа обремененост и някои корупционна".

По думите му недоверие предизвикват Трайчо Трайков, Надежда Нейнски, Стоил Цицелков, който подаде оставка. За него оставката на Цицелков е била единствената възможност:

"Въпросът е защо в България се стига до кандидатура на такъв човек - не се ли проверява, не искаш ли информация от този човек? Всичко останало е замазване на положението и някакъв кризисен пиар. Той подаде оставка и нанесе една репутационна щета, която до края на 2-месечното управление, ако е толкова, няма да бъде заличена".

В интервю за предаването "Неделя 150" Василев отбеляза, че е очаквал в служебния кабинет да влязат деполитизирани кадри. Вместо това видях ярки лица, някои от тях свързани с прехода в България, добави той.

"Видях хора на Доган вътре. Не приемам ДПС на Доган и ДПС на Пеевски за възможност за бъдещо развитие на България. Не мога да им отредя позицията на балансьор или каквото и да било. По-скоро трябва да бъдат пометени и да изчезнат".

Критичен съм към тях и няма как бъде по друг начин, категоричен бе лидерът на МЕЧ. Според него атаката срещу министрите, идваща от различни посоки, е оправдана.

Все пак той се надява и.ф. главният прокурор да бъде отстранен, но изрази съмнения дали това ще се случи. Според него Сарафов е напълно нелегитимен:

"Това е пародия, която трябва да бъде прекратена. Но тъй като това е служебно правителство - да не го натоварваме с такива очаквания. По-скоро следващото - когато се формира действащо редовно правителство, големите очаквания за съдебната система трябва да са там".

Радостин Василев смята ИТН за изчезваща партия. Излъгаха хората, обясни твърдението си той.

Но бе категоричен, че МЕЧ ще бъде част от следващия парламент. И декларира, че няма притеснения в тази посока, защото:

"Истинската социология я получаваме по улиците, в социалните медии, сред хората. Не съм излъгал никого досега и не мога да търпя критики от гледна точка на това, което ИТН могат да търпят - те са унищожили голяма част от надеждите на хората".

Лидерът на МЕЧ смята, че Румен Радев няма да може да вземе повече от 100 мандата. Ще трябва да търси партньори и ще е много трудно, добави мнението си той.

"Ако има разум и търсене на обединение срещу ГЕРБ и ДПС-НН, може да разговаря с МЕЧ винаги принципно и смятам, че ще бъде очаквано от хората. Ще е трудно, но ние не сме затворили вратата, напротив - чакаме да видим и листите, но и с какви хора ще се обгради, защото слуховете, мълчанието, неяснотата водят до сваляне на енергията".

Василев обаче не слага знак на равенство между Румен Радев и Илияна Йотова. Той изрази недоверието си към настоящия президент.

Радостин Василев не затваря и вратата за разговори с БСП, но "ако наистина в партията има промяна".

Той е категоричен, че на България ѝ трябва антикорупционно управление:

"Пробългарско управление, което да не залита в крайности, свързани с геополитическата обстановка. Антикорупционно, реформаторско, истинско управление, надявам се такова, което да има конституционно мнозинство, защото трябва голяма промяна на Конституцията. Може би трябва да се помисли за преструктуриране на съдебната система, за да нямаме тези проблеми с главния прокурор, които имаме сега".

Радостин Василев коментира също и по-високите сметки за ток и въпроса за евентуални компенсации:

"Мисля, че министърът на енергетиката ще трябва да компенсира 2 млн. българи, а не само тези, които са пуснали жалби. За мен това, което се случи със сметките за тока, е измама, която няма нужда да бъде доказвана от всеки един поотделно, за да си свърши държавата работата. Изобщо не мога да си обясня каква е тази държава, в която никой не знае защо сметките са двойни".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    17 20 Отговор
    Утре в 9 часа чакам Радо пред Министерския съвет да търсим сметка защо ни вкарват в една безкрайна война която продължава вече 80 години.

    17:16 22.02.2026

  • 2 МЕЧ първи Радев Втори

    26 26 Отговор
    Радостин Василев унищожи и закри ИТН чалгари. Следват Възраждане и Пеевски

    Коментиран от #21, #40

    17:16 22.02.2026

  • 3 Барабар Петко с мъжете

    49 18 Отговор
    Чезвай циганин, ти и няма да влезеш в парламента.

    17:16 22.02.2026

  • 4 Прав е Р.Василев

    7 10 Отговор
    Но ГЕРБ -Лели с декларация

    17:18 22.02.2026

  • 5 евалата чалгопитеци

    12 16 Отговор
    Как е Новото Нормално? Затова ли скачахте по площадите? Е, сега няма не искам!

    17:18 22.02.2026

  • 6 Хаха

    38 17 Отговор
    Щом тоя реве, значи е ок кабинета

    17:19 22.02.2026

  • 7 Пиар експерта Нидал Алгафари

    7 20 Отговор
    Чийто син е депутат от партия ГЕРБ с много точни думи...Единствено пеевски мисли за народа

    17:19 22.02.2026

  • 8 ма ДУРО

    19 17 Отговор
    Дактън от РУСКИ ПАРТИИ в българският парламент !

    17:19 22.02.2026

  • 9 Ей аййй....

    7 15 Отговор
    Канадец стана министър , а те за някой евронамагнитен правят въпрос защо е вице премиер, точно заради експертизата му.

    Коментиран от #23

    17:21 22.02.2026

  • 10 И тоя

    32 6 Отговор
    със същите елементарни селски хитрини , псевдо артистичност в постановките и оплюване със злоба , като всеки комплексар .

    17:21 22.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    18 11 Отговор
    И кожения меч е наведен пред калния бункер, чака рубли!

    17:22 22.02.2026

  • 12 Мефистофел

    32 9 Отговор
    Колкото и да ревеш Радо Гела не влиза в Парламента след 19.04.26г., защото Радев му "краде" от електората.Израждане са още по-зле....5-7%.

    17:23 22.02.2026

  • 13 Хаха

    32 6 Отговор
    Този МЕЧ е една чeкийка.

    17:24 22.02.2026

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    9 4 Отговор
    Мангавапу падува за сопейси цял живот❗

    17:25 22.02.2026

  • 15 хаха

    7 16 Отговор
    Ами не е като да не е прав... Ама то и какво пък да се очаква от някакви безполезни кухоглави байганьовци.

    17:27 22.02.2026

  • 16 Мефистофел

    23 11 Отговор
    Българи, Радев взема максимум 80 места в НС , ГЛАСУВАЙТЕ ВСИЧКИ ЗА ДА ИЗХВЪРЛИМ Б.ОКЛУЦИТЕ ОТ ИТН, БСП, АПС и да намалим двойно купувачите на гласове от ГРОБ и ДПС-НН!

    17:28 22.02.2026

  • 17 Спрете да давате

    29 10 Отговор
    отпадъци като този. Боклука се изхвърля, а не се лансира!

    17:30 22.02.2026

  • 18 Гост

    18 6 Отговор
    Най-накрая правителство което не е на шaй като ГЕРБНН.

    17:31 22.02.2026

  • 19 Дедо

    17 6 Отговор
    Банго Васил с Меча и Принцеса Роксана.

    17:37 22.02.2026

  • 20 Фарс

    6 5 Отговор
    Мургавия Божанков.

    17:37 22.02.2026

  • 21 Европеец

    14 11 Отговор

    До коментар #2 от "МЕЧ първи Радев Втори":

    Прав е Радостин.... Фалстарт, А и фалстарт с новите сметки за ток..... От 90 лв сметката ми стана на 110 евро..... Необходима е национализация на всичките ерепета, друго спасение за народа няма.....

    17:39 22.02.2026

  • 22 Радо показа на Рижавата

    12 9 Отговор
    къде и е мястото- при комунягите!

    17:40 22.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Как мислите

    16 4 Отговор
    Има ли вид на подлец и измамник?

    17:42 22.02.2026

  • 25 Не ми се иска да призная

    8 12 Отговор
    Но Радостин Василев свърши досега само прекрасни неща...Първо разкри подлогите чалгари че са проект на мафията и тогава народа разбра същността им, после разкри йотова и сега не е доволен от трима министри най вече от надежда нейнски и трайчо трайков и е напълно прав и затова -
    "Радостин Василев каза че ИТН е изчезваща партия. Излъгаха хората, обясни твърдението си той.

    17:47 22.02.2026

  • 26 Прав е и затова дават на МЕЧ 4% а са пов

    9 8 Отговор
    "Истинската социология я получаваме по улиците, в социалните медии, сред хората. Не съм излъгал никого досега и не мога да търпя критики от гледна точка на това, което ИТН могат да търпят - те са унищожили голяма част от надеждите на хората".

    Лидерът на МЕЧ смята, че Румен Радев няма да може да вземе повече от 100 мандата. Ще трябва да търси партньори и ще е много трудно, добави мнението си той.

    Коментиран от #28

    17:48 22.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 100 мандата за Радев стигат

    6 14 Отговор

    До коментар #26 от "Прав е и затова дават на МЕЧ 4% а са пов":

    + 21 от МЕЧ и коалицията е готова

    17:50 22.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И този

    15 4 Отговор
    Плевенски ри..млянин ще заработи от 2-те прасе...та някой мили..он......то Ши...ши няма проблем с пар..ите,защото бюджета е направен от ени...чарите му така,..че поне 1 милиа..рд са за купуване влияние и утайки ,като този от снимката.....

    18:00 22.02.2026

  • 31 Иван Грозни

    8 4 Отговор
    Ако всички пострадали от гроб и н.н не се обединят няма да има освобождение. Работата е ясна всички против ГЕРБ и ДПС н.н. или пак същото.

    18:00 22.02.2026

  • 32 хасан двата у..

    6 2 Отговор
    брат миииии ,аре на аломин да берем бе

    18:02 22.02.2026

  • 33 И този

    13 3 Отговор
    Има нужда от фента...нила на Дългия чал..гар........

    18:03 22.02.2026

  • 34 Руди Гела

    9 5 Отговор
    антикорупционен, хахаха, голям виц!

    Тоя и партийката му да подложени на Радев. Забравете ги!

    Гласувате за опозицията - Възраждане и ДПС!

    18:03 22.02.2026

  • 35 Перо

    5 13 Отговор
    От МЕЧ не разбраха ли, че се отработва схемата за новата коалиция, след изборите: Радев-ПП/ДБ-БСП-Доган! Радев не смее да обели дума, нито ориентация и място на партията, нито програма, нито политика, нито наболели вътрешни решения, никакви позиции, да не отпадне заблуден електорат! После ще изненада много народ! Ролята на фюрер, след Симеончо, вече не е актуална и е минала хубост!

    Коментиран от #37, #55

    18:04 22.02.2026

  • 36 Пенчо

    19 3 Отговор
    Издънката на Слави защо се обажда след като няма повече да е депутат .

    18:07 22.02.2026

  • 37 Някога задаваш ли си въпроса

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Перо":

    каква полза имаш да те ползват за подобни глупости?

    18:08 22.02.2026

  • 38 До Радо гея

    18 3 Отговор
    Ти си вече история за политиката къде ли не се вре но стига толкова сега се опитва да се присламчи към Радев такива хора нямат място в парламента тоя срам няма само и само да да е депутат

    18:11 22.02.2026

  • 39 шопо

    9 1 Отговор
    то и парламента е измама, ама още работи

    18:14 22.02.2026

  • 40 Банго

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "МЕЧ първи Радев Втори":

    Хубава работа ама циганска

    18:33 22.02.2026

  • 41 Ха ха ха

    13 3 Отговор
    Още един бивш депутат, който ще гледа НС само по тв. Няма да липсвате на никого.

    18:38 22.02.2026

  • 42 Оги

    10 3 Отговор
    Каква коалиция с Радев като за вас ще гласуват 5 човека на кръст бе, тоя е …

    18:39 22.02.2026

  • 43 4567

    7 2 Отговор
    Някои правят фалстарт, а други само фалове!

    18:40 22.02.2026

  • 44 Много е важно

    6 4 Отговор
    Индийския актьор Руди Гела да одобри служебното правителство

    18:55 22.02.2026

  • 45 Руди Гела

    2 8 Отговор
    Радев вертолета и Костя копейкин ще имат пълно мнозинство и ще оправят корупцията в България за 80 дни!

    19:04 22.02.2026

  • 46 Тука само проста чалга

    8 3 Отговор
    и имитация на възрожденци--патриоти ! Що не си пасете семейните овчи стада ами драскате тук доказателства за простотия ?

    19:08 22.02.2026

  • 47 Чапай

    12 1 Отговор
    Само като се сетя че тоя искаше да вкара Роксана и чрез нея да обере ромейския вот.Не ми го хвали,готов на всичко за да е вътре.Иначе има артистични заложби,спор няма,но са в само в негова полза.

    19:08 22.02.2026

  • 48 Вратата

    6 0 Отговор
    под чертата!

    19:13 22.02.2026

  • 49 Чакам

    6 0 Отговор
    цакането с компромати!

    19:14 22.02.2026

  • 50 Имаме

    4 1 Отговор
    две партии, на които начело са роми. Ами не стават. Тези хора по природа са лъжци, крадци, интриганти, манипулатори и на изключително ниско интелектуално, културно и духовно ниво. След 10 ноември те са ползвани за информатори на полицията, тъй като са зависими от престъпленията си. Радулов от ДС беше в ИТН, след това напусна и внедриха Радостин в ПП, една къртица, сега е в меч, пак заедно с Радулов. Информацията за клеветите към свестните хора е подавана от ДС на задкулисието.

    19:20 22.02.2026

  • 51 МП4

    5 0 Отговор
    Много противни личности- Калташки и Радко змея ! !

    19:29 22.02.2026

  • 52 Пешо

    3 1 Отговор
    За честни избори сложете да отговарят ШИШИ и БОКО,ако сбъркат у кауша.Те и преди бяха за там.

    19:40 22.02.2026

  • 53 Анонимен

    4 0 Отговор
    Още малко и в историята

    20:07 22.02.2026

  • 54 Ха-ха-ха!

    4 4 Отговор
    Какъв "фалстарт", какви пет лева бе, нищожество зализано, дето изливаш на кухата си кратуна по два литра брилянтин, че да заличиш мангалския си ген? Цицелков днес се защити блестящо и да му мислят чалгарските нищожества Хаджи Тошко Африкански с мръсния и просташки език и Клептомана Балабана Джебчията! Цицелков ще ги спука от дела и ще ги съди докато мърдат! А ти, нищожество брилянтиново, ти винагии ще бъдеш предател, продажник, коварен двуличник и еманация на предателство! Ей, хора, ако се случи да говорите с това зализано нищожество, внимавайте какво казвате, защото нищожеството с двата литра брилянтин на картуната записва всичко и не се знае къде ще пусне записите! Както Клептомана Балабана чалгарина пребърква джобовете на околните и каквото намери после го развява по телевизиите! И Руди коварното нищожество е същата стока! Бягайет от него като от чумав!

    20:14 22.02.2026

  • 55 Перо

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Перо":

    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #57

    20:21 22.02.2026

  • 56 Кои са тия

    1 0 Отговор
    "деполитизирани кадри"???

    21:28 22.02.2026

  • 57 Един минус от мен

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Перо":

    за славене на фашисткият режим в Украйна!

    23:14 22.02.2026

