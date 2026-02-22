Радостин Василев: Тотален фалстарт за служебния кабинет

Служебното правителство тръгва с тотален фалстарт.
Това мнение изказа пред БНР лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев, който е и зам.-председател на Народното събрание.
Той няма доверие в новия кабинет, че ще проведе честни избори, но:
"Имам надежда да го направи, защото в интерес на всички българи е да има честни избори".
Според него някои от служебните министри са шокиращи и обясни защо смята така:
"Предвид тежка политическа и историческа обремененост и някои корупционна".
По думите му недоверие предизвикват Трайчо Трайков, Надежда Нейнски, Стоил Цицелков, който подаде оставка. За него оставката на Цицелков е била единствената възможност:
"Въпросът е защо в България се стига до кандидатура на такъв човек - не се ли проверява, не искаш ли информация от този човек? Всичко останало е замазване на положението и някакъв кризисен пиар. Той подаде оставка и нанесе една репутационна щета, която до края на 2-месечното управление, ако е толкова, няма да бъде заличена".
В интервю за предаването "Неделя 150" Василев отбеляза, че е очаквал в служебния кабинет да влязат деполитизирани кадри. Вместо това видях ярки лица, някои от тях свързани с прехода в България, добави той.
"Видях хора на Доган вътре. Не приемам ДПС на Доган и ДПС на Пеевски за възможност за бъдещо развитие на България. Не мога да им отредя позицията на балансьор или каквото и да било. По-скоро трябва да бъдат пометени и да изчезнат".
Критичен съм към тях и няма как бъде по друг начин, категоричен бе лидерът на МЕЧ. Според него атаката срещу министрите, идваща от различни посоки, е оправдана.
Все пак той се надява и.ф. главният прокурор да бъде отстранен, но изрази съмнения дали това ще се случи. Според него Сарафов е напълно нелегитимен:
"Това е пародия, която трябва да бъде прекратена. Но тъй като това е служебно правителство - да не го натоварваме с такива очаквания. По-скоро следващото - когато се формира действащо редовно правителство, големите очаквания за съдебната система трябва да са там".
Радостин Василев смята ИТН за изчезваща партия. Излъгаха хората, обясни твърдението си той.
Но бе категоричен, че МЕЧ ще бъде част от следващия парламент. И декларира, че няма притеснения в тази посока, защото:
"Истинската социология я получаваме по улиците, в социалните медии, сред хората. Не съм излъгал никого досега и не мога да търпя критики от гледна точка на това, което ИТН могат да търпят - те са унищожили голяма част от надеждите на хората".
Лидерът на МЕЧ смята, че Румен Радев няма да може да вземе повече от 100 мандата. Ще трябва да търси партньори и ще е много трудно, добави мнението си той.
"Ако има разум и търсене на обединение срещу ГЕРБ и ДПС-НН, може да разговаря с МЕЧ винаги принципно и смятам, че ще бъде очаквано от хората. Ще е трудно, но ние не сме затворили вратата, напротив - чакаме да видим и листите, но и с какви хора ще се обгради, защото слуховете, мълчанието, неяснотата водят до сваляне на енергията".
Василев обаче не слага знак на равенство между Румен Радев и Илияна Йотова. Той изрази недоверието си към настоящия президент.
Радостин Василев не затваря и вратата за разговори с БСП, но "ако наистина в партията има промяна".
Той е категоричен, че на България ѝ трябва антикорупционно управление:
"Пробългарско управление, което да не залита в крайности, свързани с геополитическата обстановка. Антикорупционно, реформаторско, истинско управление, надявам се такова, което да има конституционно мнозинство, защото трябва голяма промяна на Конституцията. Може би трябва да се помисли за преструктуриране на съдебната система, за да нямаме тези проблеми с главния прокурор, които имаме сега".
Радостин Василев коментира също и по-високите сметки за ток и въпроса за евентуални компенсации:
"Мисля, че министърът на енергетиката ще трябва да компенсира 2 млн. българи, а не само тези, които са пуснали жалби. За мен това, което се случи със сметките за тока, е измама, която няма нужда да бъде доказвана от всеки един поотделно, за да си свърши държавата работата. Изобщо не мога да си обясня каква е тази държава, в която никой не знае защо сметките са двойни".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:16 22.02.2026
2 МЕЧ първи Радев Втори
Коментиран от #21, #40
17:16 22.02.2026
3 Барабар Петко с мъжете
17:16 22.02.2026
4 Прав е Р.Василев
17:18 22.02.2026
5 евалата чалгопитеци
17:18 22.02.2026
6 Хаха
17:19 22.02.2026
7 Пиар експерта Нидал Алгафари
17:19 22.02.2026
8 ма ДУРО
17:19 22.02.2026
9 Ей аййй....
Коментиран от #23
17:21 22.02.2026
10 И тоя
17:21 22.02.2026
11 Последния Софиянец
17:22 22.02.2026
12 Мефистофел
17:23 22.02.2026
13 Хаха
17:24 22.02.2026
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
17:25 22.02.2026
15 хаха
17:27 22.02.2026
16 Мефистофел
17:28 22.02.2026
17 Спрете да давате
17:30 22.02.2026
18 Гост
17:31 22.02.2026
19 Дедо
17:37 22.02.2026
20 Фарс
17:37 22.02.2026
21 Европеец
До коментар #2 от "МЕЧ първи Радев Втори":Прав е Радостин.... Фалстарт, А и фалстарт с новите сметки за ток..... От 90 лв сметката ми стана на 110 евро..... Необходима е национализация на всичките ерепета, друго спасение за народа няма.....
17:39 22.02.2026
22 Радо показа на Рижавата
17:40 22.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Как мислите
17:42 22.02.2026
25 Не ми се иска да призная
"Радостин Василев каза че ИТН е изчезваща партия. Излъгаха хората, обясни твърдението си той.
17:47 22.02.2026
26 Прав е и затова дават на МЕЧ 4% а са пов
Лидерът на МЕЧ смята, че Румен Радев няма да може да вземе повече от 100 мандата. Ще трябва да търси партньори и ще е много трудно, добави мнението си той.
Коментиран от #28
17:48 22.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 100 мандата за Радев стигат
До коментар #26 от "Прав е и затова дават на МЕЧ 4% а са пов":+ 21 от МЕЧ и коалицията е готова
17:50 22.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 И този
18:00 22.02.2026
31 Иван Грозни
18:00 22.02.2026
32 хасан двата у..
18:02 22.02.2026
33 И този
18:03 22.02.2026
34 Руди Гела
Тоя и партийката му да подложени на Радев. Забравете ги!
Гласувате за опозицията - Възраждане и ДПС!
18:03 22.02.2026
35 Перо
Коментиран от #37, #55
18:04 22.02.2026
36 Пенчо
18:07 22.02.2026
37 Някога задаваш ли си въпроса
До коментар #35 от "Перо":каква полза имаш да те ползват за подобни глупости?
18:08 22.02.2026
38 До Радо гея
18:11 22.02.2026
39 шопо
18:14 22.02.2026
40 Банго
До коментар #2 от "МЕЧ първи Радев Втори":Хубава работа ама циганска
18:33 22.02.2026
41 Ха ха ха
18:38 22.02.2026
42 Оги
18:39 22.02.2026
43 4567
18:40 22.02.2026
44 Много е важно
18:55 22.02.2026
45 Руди Гела
19:04 22.02.2026
46 Тука само проста чалга
19:08 22.02.2026
47 Чапай
19:08 22.02.2026
48 Вратата
19:13 22.02.2026
49 Чакам
19:14 22.02.2026
50 Имаме
19:20 22.02.2026
51 МП4
19:29 22.02.2026
52 Пешо
19:40 22.02.2026
53 Анонимен
20:07 22.02.2026
54 Ха-ха-ха!
20:14 22.02.2026
55 Перо
До коментар #35 от "Перо":Слава Украина и президент Зеленски
Коментиран от #57
20:21 22.02.2026
56 Кои са тия
21:28 22.02.2026
57 Един минус от мен
До коментар #55 от "Перо":за славене на фашисткият режим в Украйна!
23:14 22.02.2026