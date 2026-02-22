Московските летища възобновиха полетите си след украинската атака

Четири московски летища възобновиха полетите си след като бяха въведени ограничения от съображения за сигурност, предаде Ройтерс, като се позова на „Росавиация“, предаде БТА.
За летищата Шереметиево, Домодедово, Внуково и Жуковски бяха въведени временни ограничения за около час заради атака с дронове срещу руската столица.
Системите за противовъздушна отбрана са свалили 71 украински дрона, включително 11, летящи по маршрут към Москва, от 14:00 часа (13:00 ч. българско време), съобщи агенция Интерфакс, позовавайки се на руското министерство на отбраната.
Русия е атакувала Украйна през нощта с десетки щурмови дронове, както и с балистични и крилати ракети, като основна цел е била енергийната инфраструктура на страната, съобщиха украинските въоръжени сили и местни власти, цитирани от Ройтерс.
Нападенията са засегнали Киев и района около столицата, черноморския пристанищен град Одеса, както и части от Централна Украйна.
В Киевска област е пострадал най-малко един човек. Нанесени са щети в пет района, където са повредени повече от десет жилищни сгради, съобщи областният управител на областта Микола Калашник в "Телеграм".
По думите на на председателт на Одеската областна военна администрация Олег Кипер нощната атака с дронове срещу енергийната инфраструктура на региона е предизвикала пожари, които впоследствие са били потушени.
В град Лвов в Северозападна Украйна експлозии отнеха живота на полицайка и раниха най-малко 15 души, съобщи кметът на града.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путине,
Коментиран от #5, #22, #30, #49
16:04 22.02.2026
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #56, #59
16:05 22.02.2026
3 Сатана Z
16:05 22.02.2026
4 Украина талантливая и рабатливая
Коментиран от #9
16:06 22.02.2026
6 мимка кво се фука кат урк не са уцелили
16:07 22.02.2026
7 Сталин
Путин сега - Мьй защитить Маскве
.....
Няма край рашисткия позор...Няма
Коментиран от #46
16:07 22.02.2026
8 Пич
Да кацнат извънземните, да изтрепят руснаците и Украйна да спечели войната , е реалистичният начин!!!
А Украйна заедно с НАТО д победи Русия, е фантастичният начин!!!
16:08 22.02.2026
10 Само да попитам
Коментиран от #12, #20, #57, #63
16:10 22.02.2026
11 Za Родину
Коментиран от #27
16:11 22.02.2026
12 БОЛШЕВИК
До коментар #10 от "Само да попитам":Много се опитаха, но никой не успя, няма и да успеят!
16:12 22.02.2026
13 аz СВО Победа 80
Где Путинското безаналогово ПВО?
🤣🤣🤣
16:12 22.02.2026
15 име
Коментиран от #34
16:12 22.02.2026
17 Въпрос
Коментиран от #32
16:15 22.02.2026
18 Украина талантливая и рабатливая
16:15 22.02.2026
19 Така прави Биби
16:16 22.02.2026
20 Гост
До коментар #10 от "Само да попитам":Не знам кво чакат, но явно малко им е боя на всушанките!
Още утре ще ревнат, че са без ток, топло и вода!
Укрите са като победен в уличен бой хулиган, който чака противника да са загърби и.... тича след него да го плюе и замеря с камъни, а като се обърне хуква да бяга и крещи за "помощ"...
16:16 22.02.2026
21 Урка
16:17 22.02.2026
23 Начи ако плано
АааааааХахахаха
Коментиран от #28, #40
16:17 22.02.2026
24 Наблюдател
-Западните колониалисти са тези които водят тази мръсна война, с ръцете на неонацисти, продажници, марионетки, хора със зависимости и братоубийци.
16:18 22.02.2026
25 Русофил
16:19 22.02.2026
26 Глеб Жиглов
Коментиран от #33
16:19 22.02.2026
27 Za Кочину
До коментар #11 от "Za Родину":Коя ти е Родината бе МАНГЕ?
Коментиран от #36, #58, #65
16:19 22.02.2026
28 Начи плано ви до тука е
До коментар #23 от "Начи ако плано":2 милиона фашистки укорсивни на гости на Бандера за постоянно.
16:19 22.02.2026
29 Така трябва
Москва трябва да се срине за да седне джуджето на масата за преговори🧐🧐🧐
16:20 22.02.2026
30 Курти
До коментар #1 от "Путине,":Твоя джуджак се е скрил в бункера и те чака
16:20 22.02.2026
31 Даааа...
АааааааХахахаха
У ДРИ БАЦЕ,...У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ
АааааааХахахаха
16:21 22.02.2026
32 Учуден
До коментар #17 от "Въпрос":Колкото има ток,парно и вода в Крим,ДНР И ЛНР.
16:22 22.02.2026
33 Москва тогава не е била столица
До коментар #26 от "Глеб Жиглов":Зеленски ще излезе от Москва с изгорен кон като Наполеон и като него после ще се самоубие.
16:22 22.02.2026
34 Владимир Путин, президент
До коментар #15 от "име":"...и ефект никакъв не се вижда от всички тези украински удари, успехи..."
Няма как да видиш ефекта на украинските удари легнал на дивана с чаша виски и купа шамфастък ☝️
Отиди в Русия, чакай 14 часа да отворят Шереметьево, чакай Три Часа опашка за такси да те извозят до някой хотел, качи се със Шест часа закъснение на немит руски влак, нареди се на Три Километра опашка за бензин и на опашка за хляб в Три часа сутринта ! Това е сегашното руско ежедневие и действителност. И не води деза в Русия !!! Може там да останат при Навални навсегда 😁
Коментиран от #44, #67
16:23 22.02.2026
35 Ко пейки жа лки
АааааааХахахаха
Коментиран от #38
16:23 22.02.2026
37 А пък
До коментар #16 от "Абе зае....БИ...":4 години РускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.
16:25 22.02.2026
38 аz СВО Победа 80
До коментар #35 от "Ко пейки жа лки":Аз Купянск го превземах 12 пъти.
16:25 22.02.2026
39 Ристе кьоравото
Ееееедехееее
Я ви думам че монголья е ОЕ .. деразин
Ееееедехееее
16:27 22.02.2026
41 Механик
16:29 22.02.2026
42 Фикри бей
16:31 22.02.2026
43 Милиони блатари
16:32 22.02.2026
44 име
До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":Няма да спорим след колко часа ще го отворят, важното е, че цялото нато става за смях и реснаците пак отварят летището защото....имат ток! А в бандеристан и да не ги стрелят, няма как да отворят нищо щото са диваци, живеещи в ХIХ век, нямат даже ток.
Коментиран от #47
16:32 22.02.2026
45 мос ковия
Тоя педофил е ... терминатор!
Честно
😄
16:33 22.02.2026
46 Остин
До коментар #7 от "Сталин":Ще дърпам ушенца. От дивана и на топло спряхме центровете. Идвай на фронта.
16:36 22.02.2026
48 Бързо сменихте заглавието
16:47 22.02.2026
49 Путин
До коментар #1 от "Путине,":Не можем ве. Мишкуваме
16:51 22.02.2026
50 оди..
До коментар #47 от "Нема се сдухваш е--- БАЛНИК":Да гнятешь..жлътото на пеефтьски0
16:52 22.02.2026
51 име
До коментар #47 от "Нема се сдухваш е--- БАЛНИК":Козяк, засече ли за колко минути пуснаха полетите?! В Киев полети има ли? Въобще, остана ли нещо от летището?
16:55 22.02.2026
52 пиночет
Коментиран от #54
16:56 22.02.2026
53 Шалом
17:04 22.02.2026
54 Олександр Шмирц
До коментар #52 от "пиночет":Ротом коням клiзми робить дибiл шизанутiй
17:08 22.02.2026
55 Владимир Путин, президент
Маша Захарова говорителката на руския МИД заяви че само ясната позиция на Русия е спасила държавността и независимостта на Венецуела при цитирам - "опита за отвличане на президента Мадуро" !!!
Понякога след три чаши водка се замислям и се чудя аз ли съм президент в някаква паралелна вселена или цяла Русия живее и побеждава в нея......
17:10 22.02.2026
56 Европеец
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Съгласен съм с коментара ти ,това трябваше да стане преди 4 години.... Хората затова казват по-добре късно отколкото никога..... Всеки ден Русия има затворени летища заради дроновете на украинската хунта...... Крайно време е Путин да се вземе в ръце и да приключва с нашите управляващи територията наречена Украйна.....
17:13 22.02.2026
57 Европеец
До коментар #10 от "Само да попитам":Ти чел ли си Николай Хайтов-,,мъжки времена,, май се казваше....
Коментиран от #64
17:17 22.02.2026
59 В.В.П. съм
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Е как като не мога.
Коментиран от #62
17:22 22.02.2026
60 Мишел
Коментиран от #66
17:25 22.02.2026
61 Мишел
Украйна е изстреляла 10 дрона самолетен тип към Москва , унищожени от руската ПВО
Коментиран от #68
17:49 22.02.2026
62 Йордан
До коментар #59 от "В.В.П. съм":Може но не иска .
Коментиран от #70
18:37 22.02.2026
63 Само да ти кажа
До коментар #10 от "Само да попитам":Какво чакаха ли?Ами чакаха, и още чакат, някой друг да им свърши работата, иначе сами са гола вода.Разумеш.
18:47 22.02.2026
64 Йордан
До коментар #57 от "Европеец":Явно не го е чел !Иначе нямаше да пише глупости и,да се излага
18:51 22.02.2026
65 Йордан
До коментар #27 от "Za Кочину":А твоята ....
18:54 22.02.2026
66 Споко
До коментар #60 от "Мишел":Като получат от квадратните , резултатите ще са по-харни.
18:56 22.02.2026
67 Топ
До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":А ти отиди в Киев да видиш, а не да се плюнчиш от дивано.
19:04 22.02.2026
68 БАРС
До коментар #61 от "Мишел":Мерси за информацията.Но защо не пишеш с главни букви?По-внушително изглежда.
19:13 22.02.2026
69 Дядо Дръмпи ,пита.......
19:15 22.02.2026
70 4567
До коментар #62 от "Йордан":Ако можеше, досега щеше да го направи.За 4 години няколко села и толкоз.Великая!!!!
19:24 22.02.2026