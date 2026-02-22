Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Московските летища възобновиха полетите си след украинската атака
  Тема: Украйна

Московските летища възобновиха полетите си след украинската атака

22 Февруари, 2026 16:02, обновена 22 Февруари, 2026 16:41 2 633 70

  • украйна-
  • москва-
  • дронове-
  • русия-
  • внуково

Кметът на столицата Собянин заяви, че силите за противовъздушна отбрана са свалили общо десет дрона

Московските летища възобновиха полетите си след украинската атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четири московски летища възобновиха полетите си след като бяха въведени ограничения от съображения за сигурност, предаде Ройтерс, като се позова на „Росавиация“, предаде БТА.

За летищата Шереметиево, Домодедово, Внуково и Жуковски бяха въведени временни ограничения за около час заради атака с дронове срещу руската столица.

Още новини от Украйна

Системите за противовъздушна отбрана са свалили 71 украински дрона, включително 11, летящи по маршрут към Москва, от 14:00 часа (13:00 ч. българско време), съобщи агенция Интерфакс, позовавайки се на руското министерство на отбраната.

Русия е атакувала Украйна през нощта с десетки щурмови дронове, както и с балистични и крилати ракети, като основна цел е била енергийната инфраструктура на страната, съобщиха украинските въоръжени сили и местни власти, цитирани от Ройтерс.

Нападенията са засегнали Киев и района около столицата, черноморския пристанищен град Одеса, както и части от Централна Украйна.

В Киевска област е пострадал най-малко един човек. Нанесени са щети в пет района, където са повредени повече от десет жилищни сгради, съобщи областният управител на областта Микола Калашник в "Телеграм".

По думите на на председателт на Одеската областна военна администрация Олег Кипер нощната атака с дронове срещу енергийната инфраструктура на региона е предизвикала пожари, които впоследствие са били потушени.

В град Лвов в Северозападна Украйна експлозии отнеха живота на полицайка и раниха най-малко 15 души, съобщи кметът на града.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путине,

    37 16 Отговор
    думкай вече орешник с истински заряди по бункера в Киiв! Няма какво да го жалиш повече Зелето, че авера ти Нафтали, дето се застъпа да не го ликвидираш, отдавна вече не е премиер на тумора Израел.

    Коментиран от #5, #22, #30, #49

    16:04 22.02.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    36 14 Отговор
    В.В.П трябва да срине Киев до основи.

    Коментиран от #56, #59

    16:05 22.02.2026

  • 3 Сатана Z

    31 12 Отговор
    Хутлер също като Зеленски е атакувал Москва,и К’во от това?

    16:05 22.02.2026

  • 4 Украина талантливая и рабатливая

    15 24 Отговор
    Нали според свинопитеците български били един народ що не ги посрещат с леб и сол а ги пуцат с дронове

    Коментиран от #9

    16:06 22.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мимка кво се фука кат урк не са уцелили

    17 8 Отговор
    Русия са свалили общо десет дрона, летящи към Москва.

    16:07 22.02.2026

  • 7 Сталин

    20 28 Отговор
    Путин преди 4 години - Мьй захватить Киев за 3 днях
    Путин сега - Мьй защитить Маскве
    .....
    Няма край рашисткия позор...Няма

    Коментиран от #46

    16:07 22.02.2026

  • 8 Пич

    32 12 Отговор
    Казал съм, има само два начина Украйна да спечели войната - реалистичен, и фантастичен!!!
    Да кацнат извънземните, да изтрепят руснаците и Украйна да спечели войната , е реалистичният начин!!!
    А Украйна заедно с НАТО д победи Русия, е фантастичният начин!!!

    16:08 22.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само да попитам

    15 30 Отговор
    Какво чакахте досега Бой по агресора така че никога да не напада друга държава Разрушете МАсква Да им държи 100 г напред

    Коментиран от #12, #20, #57, #63

    16:10 22.02.2026

  • 11 Za Родину

    30 11 Отговор
    Пак е време за Орешник !

    Коментиран от #27

    16:11 22.02.2026

  • 12 БОЛШЕВИК

    24 6 Отговор

    До коментар #10 от "Само да попитам":

    Много се опитаха, но никой не успя, няма и да успеят!

    16:12 22.02.2026

  • 13 аz СВО Победа 80

    12 22 Отговор
    Вчера при удара във Воткинският военен завод украински дронове и ракети Фламинго са прелетяли покрай Москва Нито един от 26-те дивизиона пазещи столицата не е реагирал.🤣.
    Где Путинското безаналогово ПВО?
    🤣🤣🤣

    16:12 22.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 име

    16 11 Отговор
    Вече четири години бандерите атакуват Русия, я столицата, я рафинерии, я заводи на военната индустрия, я радари в ПВО, всеки ден уж избиват по хиляда ватенки, от години са ги оставили без танкове и ракети.....и ефект никакъв не се вижда от всички тези успехи.

    Коментиран от #34

    16:12 22.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Въпрос

    16 6 Отговор
    Има ли ток и парно у Kiiw ?

    Коментиран от #32

    16:15 22.02.2026

  • 18 Украина талантливая и рабатливая

    10 16 Отговор
    След като наврем русняците откъдето са изпълзели ще бухаме унгарските тсиганни с изветрели мозъци докато не ги наврем в будапещенската канализация.

    16:15 22.02.2026

  • 19 Така прави Биби

    17 5 Отговор
    Когато арабите ударят Израел , Биби удря десет пъти по силно. Е така да постъпят и с незалежная дето пристанала на богатият Запад за воюва срещу Русия.

    16:16 22.02.2026

  • 20 Гост

    16 6 Отговор

    До коментар #10 от "Само да попитам":

    Не знам кво чакат, но явно малко им е боя на всушанките!
    Още утре ще ревнат, че са без ток, топло и вода!
    Укрите са като победен в уличен бой хулиган, който чака противника да са загърби и.... тича след него да го плюе и замеря с камъни, а като се обърне хуква да бяга и крещи за "помощ"...

    16:16 22.02.2026

  • 21 Урка

    15 5 Отговор
    Пристигнахме у Москва в прахообразно състояние … хихи …

    16:17 22.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Начи ако плано

    10 11 Отговор
    Е...2 Милиона човекоподобни блатари Фира и....13 год пред Селото ПОКРОВСК.... ПЕН дела монгольяк го .. ПРЕИЗПЪЛНИ
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #28, #40

    16:17 22.02.2026

  • 24 Наблюдател

    14 7 Отговор
    Всъщност ако досега не сте разбрали:
    -Западните колониалисти са тези които водят тази мръсна война, с ръцете на неонацисти, продажници, марионетки, хора със зависимости и братоубийци.

    16:18 22.02.2026

  • 25 Русофил

    12 9 Отговор
    Другари копеи започваме пета година риване, пазете сили за още 5.Венсеремус

    16:19 22.02.2026

  • 26 Глеб Жиглов

    10 13 Отговор
    Зеленски ще влезе в Москва както Наполеон влезе , на бял кон.

    Коментиран от #33

    16:19 22.02.2026

  • 27 Za Кочину

    8 14 Отговор

    До коментар #11 от "Za Родину":

    Коя ти е Родината бе МАНГЕ?

    Коментиран от #36, #58, #65

    16:19 22.02.2026

  • 28 Начи плано ви до тука е

    11 9 Отговор

    До коментар #23 от "Начи ако плано":

    2 милиона фашистки укорсивни на гости на Бандера за постоянно.

    16:19 22.02.2026

  • 29 Така трябва

    10 12 Отговор
    Да усетят и чеченците какво е войната 💪💪💪
    Москва трябва да се срине за да седне джуджето на масата за преговори🧐🧐🧐

    16:20 22.02.2026

  • 30 Курти

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Путине,":

    Твоя джуджак се е скрил в бункера и те чака

    16:20 22.02.2026

  • 31 Даааа...

    10 11 Отговор
    НЕМА КИЕВ, нема ДАМАСК и Лиса бон, нема... Харков, Херсон, Одеса... навсегда,...НЕМА ДАЖЕ...3 ДНЯ
    АааааааХахахаха
    У ДРИ БАЦЕ,...У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ
    АааааааХахахаха

    16:21 22.02.2026

  • 32 Учуден

    5 8 Отговор

    До коментар #17 от "Въпрос":

    Колкото има ток,парно и вода в Крим,ДНР И ЛНР.

    16:22 22.02.2026

  • 33 Москва тогава не е била столица

    8 7 Отговор

    До коментар #26 от "Глеб Жиглов":

    Зеленски ще излезе от Москва с изгорен кон като Наполеон и като него после ще се самоубие.

    16:22 22.02.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    11 11 Отговор

    До коментар #15 от "име":

     "...и ефект никакъв не се вижда от всички тези украински удари, успехи..."

    Няма как да видиш ефекта на украинските удари легнал на дивана с чаша виски и купа шамфастък ☝️
    Отиди в Русия, чакай 14 часа да отворят Шереметьево, чакай Три Часа опашка за такси да те извозят до някой хотел, качи се със Шест часа закъснение на немит руски влак, нареди се на Три Километра опашка за бензин и на опашка за хляб в Три часа сутринта ! Това е сегашното руско ежедневие и действителност. И не води деза в Русия !!! Може там да останат при Навални навсегда 😁

    Коментиран от #44, #67

    16:23 22.02.2026

  • 35 Ко пейки жа лки

    10 9 Отговор
    Нема се сдухвате,... Педофило ХУ ЙЛО ..па ше превзема КУПЯНСК и Селото ПОКРОВСК
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #38

    16:23 22.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 А пък

    9 8 Отговор

    До коментар #16 от "Абе зае....БИ...":

    4 години РускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    16:25 22.02.2026

  • 38 аz СВО Победа 80

    9 9 Отговор

    До коментар #35 от "Ко пейки жа лки":

    Аз Купянск го превземах 12 пъти.

    16:25 22.02.2026

  • 39 Ристе кьоравото

    8 9 Отговор
    ОнОва узкоглазото извика ли па западните джурналя а снимат Парадо на Педофило у... КУПЯНСК и Селото ПОКРОВСК?
    Ееееедехееее
    Я ви думам че монголья е ОЕ .. деразин
    Ееееедехееее

    16:27 22.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Механик

    8 12 Отговор
    Удри копейката с фаража!!После повтори!

    16:29 22.02.2026

  • 42 Фикри бей

    8 6 Отговор
    Въйййй, сега Киев ще го запалат рашките.

    16:31 22.02.2026

  • 43 Милиони блатари

    7 11 Отговор
    В чували!

    16:32 22.02.2026

  • 44 име

    14 6 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    Няма да спорим след колко часа ще го отворят, важното е, че цялото нато става за смях и реснаците пак отварят летището защото....имат ток! А в бандеристан и да не ги стрелят, няма как да отворят нищо щото са диваци, живеещи в ХIХ век, нямат даже ток.

    Коментиран от #47

    16:32 22.02.2026

  • 45 мос ковия

    7 8 Отговор
    Говори се,че лично Фюреро ху есос със камуфлаж на пазач,..ше води щурма срвщу Селото ПОКРОВСК.
    Тоя педофил е ... терминатор!
    Честно
    😄

    16:33 22.02.2026

  • 46 Остин

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Ще дърпам ушенца. От дивана и на топло спряхме центровете. Идвай на фронта.

    16:36 22.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Бързо сменихте заглавието

    7 2 Отговор
    Що така бе другари.....

    16:47 22.02.2026

  • 49 Путин

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Путине,":

    Не можем ве. Мишкуваме

    16:51 22.02.2026

  • 50 оди..

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "Нема се сдухваш е--- БАЛНИК":

    Да гнятешь..жлътото на пеефтьски0

    16:52 22.02.2026

  • 51 име

    5 4 Отговор

    До коментар #47 от "Нема се сдухваш е--- БАЛНИК":

    Козяк, засече ли за колко минути пуснаха полетите?! В Киев полети има ли? Въобще, остана ли нещо от летището?

    16:55 22.02.2026

  • 52 пиночет

    7 7 Отговор
    Щяли вече да товарят копейките към Москалия

    Коментиран от #54

    16:56 22.02.2026

  • 53 Шалом

    5 7 Отговор
    Ще бухаме техеран от летище Левски докато чалмата на аятолаха не се изравни с околния пясък.

    17:04 22.02.2026

  • 54 Олександр Шмирц

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "пиночет":

    Ротом коням клiзми робить дибiл шизанутiй

    17:08 22.02.2026

  • 55 Владимир Путин, президент

    6 7 Отговор
    Москва, 17.00 часа московско време.

    Маша Захарова говорителката на руския МИД заяви че само ясната позиция на Русия е спасила държавността и независимостта на Венецуела при цитирам - "опита за отвличане на президента Мадуро" !!!

    Понякога след три чаши водка се замислям и се чудя аз ли съм президент в някаква паралелна вселена или цяла Русия живее и побеждава в нея......

    17:10 22.02.2026

  • 56 Европеец

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Съгласен съм с коментара ти ,това трябваше да стане преди 4 години.... Хората затова казват по-добре късно отколкото никога..... Всеки ден Русия има затворени летища заради дроновете на украинската хунта...... Крайно време е Путин да се вземе в ръце и да приключва с нашите управляващи територията наречена Украйна.....

    17:13 22.02.2026

  • 57 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Само да попитам":

    Ти чел ли си Николай Хайтов-,,мъжки времена,, май се казваше....

    Коментиран от #64

    17:17 22.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 В.В.П. съм

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Е как като не мога.

    Коментиран от #62

    17:22 22.02.2026

  • 60 Мишел

    7 4 Отговор
    Мощна украинска атака с дронове срещу Москва, нулеви резултати.

    Коментиран от #66

    17:25 22.02.2026

  • 61 Мишел

    5 2 Отговор
    News live, Украйна: През нощта Русия изстреля 4 хиперзвукови ракети „Циркон", 22 балистични ракети „Искандер-М/С-400", 18 крилати ракети Х-101, 2 крилати ракети „Искандер-К", 4 авиационни ракети Х-59/69 и 297 ударни дрона от различни типове.
    Украйна е изстреляла 10 дрона самолетен тип към Москва , унищожени от руската ПВО

    Коментиран от #68

    17:49 22.02.2026

  • 62 Йордан

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "В.В.П. съм":

    Може но не иска .

    Коментиран от #70

    18:37 22.02.2026

  • 63 Само да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Само да попитам":

    Какво чакаха ли?Ами чакаха, и още чакат, някой друг да им свърши работата, иначе сами са гола вода.Разумеш.

    18:47 22.02.2026

  • 64 Йордан

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Европеец":

    Явно не го е чел !Иначе нямаше да пише глупости и,да се излага

    18:51 22.02.2026

  • 65 Йордан

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Za Кочину":

    А твоята ....

    18:54 22.02.2026

  • 66 Споко

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Мишел":

    Като получат от квадратните , резултатите ще са по-харни.

    18:56 22.02.2026

  • 67 Топ

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    А ти отиди в Киев да видиш, а не да се плюнчиш от дивано.

    19:04 22.02.2026

  • 68 БАРС

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Мишел":

    Мерси за информацията.Но защо не пишеш с главни букви?По-внушително изглежда.

    19:13 22.02.2026

  • 69 Дядо Дръмпи ,пита.......

    2 0 Отговор
    Като ги свалят тези дронове те къде се Взривяват???

    19:15 22.02.2026

  • 70 4567

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Йордан":

    Ако можеше, досега щеше да го направи.За 4 години няколко села и толкоз.Великая!!!!

    19:24 22.02.2026

