Московските летища възобновиха полетите си след украинската атака

Четири московски летища възобновиха полетите си след като бяха въведени ограничения от съображения за сигурност, предаде Ройтерс, като се позова на „Росавиация“, предаде БТА.

За летищата Шереметиево, Домодедово, Внуково и Жуковски бяха въведени временни ограничения за около час заради атака с дронове срещу руската столица.

Системите за противовъздушна отбрана са свалили 71 украински дрона, включително 11, летящи по маршрут към Москва, от 14:00 часа (13:00 ч. българско време), съобщи агенция Интерфакс, позовавайки се на руското министерство на отбраната.

Русия е атакувала Украйна през нощта с десетки щурмови дронове, както и с балистични и крилати ракети, като основна цел е била енергийната инфраструктура на страната, съобщиха украинските въоръжени сили и местни власти, цитирани от Ройтерс.

Нападенията са засегнали Киев и района около столицата, черноморския пристанищен град Одеса, както и части от Централна Украйна.

В Киевска област е пострадал най-малко един човек. Нанесени са щети в пет района, където са повредени повече от десет жилищни сгради, съобщи областният управител на областта Микола Калашник в "Телеграм".

По думите на на председателт на Одеската областна военна администрация Олег Кипер нощната атака с дронове срещу енергийната инфраструктура на региона е предизвикала пожари, които впоследствие са били потушени.

В град Лвов в Северозападна Украйна експлозии отнеха живота на полицайка и раниха най-малко 15 души, съобщи кметът на града.