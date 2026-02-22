Новини
Свят »
Унгария »
Унгария обяви, че ще блокира новия пакет санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Унгария обяви, че ще блокира новия пакет санкции срещу Русия

22 Февруари, 2026 15:52 2 311 158

  • украйна-
  • унгария-
  • русия-
  • ес-
  • санкции-
  • виктор орбан-
  • петер сиярто

Новият санкционен пакет предвижда мерки срещу банковия и енергийния сектор на Русия заради нахлуването ѝ в Украйна

Унгария обяви, че ще блокира новия пакет санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарският министър на външните работи обяви днес, ще блокира приемането на 20-ия пакет европейски санкции срещу Русия. Причината е спирането на доставките на руски петрол по тръбопровода "Дружба", предаде АФП, съобщи БТА.

"Утре е предвидено, че на срещата на Съвета по външни работи ще бъде приет 20-ият пакет санкции. Ние ще блокираме това решение", заяви Петер Сиярто във "Фейсбук".

Още новини от Украйна

"Докато украинците не разрешат доставките на петрол за Унгария, ние няма да разрешим приемането на важни решения за тях", допълни той.

Според Украйна нефтопроводът, който минава през нейната територия и доставя руски нефт за Словакия и Унгария, е бил повреден на 27 януари от руски удари в района на град Броди.

Новият санкционен пакет предвижда мерки срещу банковия и енергийния сектор на Русия заради нахлуването ѝ в Украйна на 24 февруари 2022 година.

ЕС наложи забрана за по-голямата част от вноса на петрол от Русия. Но за "Дружба" бе направено временно изключение, за да се даде време на страните от Централна Европа да намерят алтернативи.

Унгария ще блокира планирания заем от 90 милиарда евро на ЕС за Украйна, докато не бъде възобновен транзитът на руски петрол по тръбопровода "Дружба", заяви по-рано унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Асошиейтед прес.

Решението на Будапеща да спре ключовото финансиране идва два дни след като Унгария преустанови доставките на дизел за съседната страна, докато не бъде възстановен потокът по тръбопровода "Дружба", и само дни преди четвъртата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия.

Не всички от 27-те държави членки на ЕС подкрепиха заема от 90 милиарда евро за Украйна. Унгария, Словакия и Чехия първоначално се противопоставиха на плана, но в крайна сметка бе постигнато споразумение те да не блокират пакета, като в замяна получат гаранции за защита от евентуални финансови последствия.

Лидерът на германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия“ Алиса Вайдел, която е на посещение в Будапеща, заяви в неделя, че унгарският премиер Виктор Орбан е единствената гаранция, че Украйна няма да влезе в Европейския съюз, предава Tanjug, цитирана от ФОКУС.

Според нея, Киев няма право да се присъедини към ЕС, тъй като не отговаря на критериите за влизане, дори по отношение на индекса за корупция.

''Украйна е неподредена, напълно нефункционална страна и никога не трябва да ѝ се позволява да се присъедини към ЕС“, заяли Вадел в интервю за унгарския вестник "Мандинер“, добавяйки, че кандидатките за членство като Черна гора или Сърбия са ''очевидно ощетени'' заради Украйна.

Вайдел допълни, че икономическите данни на Украйна и целият процес на политически преход са такива, че страната в момента не е подходяща за членство в ЕС. Според нея влизането на Украйна в Съюза може да ''дестабилизира региона и да доведе до по-големи политически проблеми за Европейския съюз''.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 57 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    34 20 Отговор
    Утре в 9 часа отиваме в Министерски съвет да им търсим сметка защо ни вкарват в една безкрайна война която продължава вече 80 години.Който се чувства мъж да дойде.

    Коментиран от #38, #77, #129, #136, #140

    15:54 22.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    32 48 Отговор
    Изтича му времето на орбо, блатните подлоги заминават пак на бунището.

    15:54 22.02.2026

  • 3 Браво на Унгария

    44 24 Отговор
    За жалост останалото в Европа е продадено и се грижи да се самоунищожава, пълнейки касичката на САЩ и спонсорирайки тероризма в Украйна!

    Коментиран от #6, #71

    15:55 22.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Атина Палада

    18 42 Отговор
    Само унгария е по бедна и корумпирана от задунайска в ЕС

    Коментиран от #16

    15:57 22.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И досега е блокирал

    17 33 Отговор
    Ама кво? Пакетите станаха 20. Като свалят Орбан от власт Путин му е приготвил стая във вилата на Янукович заедно с Медвечук, Башар Асад и оня молдованина, дето не му помня името.

    Коментиран от #12

    15:58 22.02.2026

  • 8 Механик

    19 30 Отговор
    Нова изява на руският гении!След като им спряха Старлинк безаналоговите създадоха Аеролинк.Уайфи качено на балони.Но понеже траекторията на балоните е непредвидима сигналът е тука има тука нема.

    15:59 22.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Владимир Путин, президент

    18 33 Отговор
    Русия, 16.00ч московско време.

    Говорителката на руското МВД Ирина Волк обеща на руските деца Доживотен затвор, ако бъдат обвинени във връзки с украинското разузнаване и извършване на диверсии !!! Добро пoжaловали в Рycкий Мир peбята.
    Чe6ypaшка, Кpoкодил Гeна и Ну Погоди нямат място в него......

    Коментиран от #15

    16:00 22.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Васил

    19 32 Отговор
    Като не му харесва на боклука Орбан в Европа да си отива при рашистката кочина.

    Коментиран от #67, #131

    16:01 22.02.2026

  • 14 Браво, Викторе

    27 14 Отговор
    Лупай тия мръсни урсуляшки и зельонски фашаги!

    Коментиран от #133

    16:01 22.02.2026

  • 15 Правилно

    30 10 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    Държавната измяна е най голямото престъпление! Само тук националните предатели ги избират на избори!

    Коментиран от #24

    16:02 22.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Руската пропаганда

    12 15 Отговор

    До коментар #9 от "Бл;атари, млатари":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #18

    16:02 22.02.2026

  • 18 Така е

    20 9 Отговор

    До коментар #17 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #22

    16:03 22.02.2026

  • 19 @@@

    33 9 Отговор
    Браво на Орбан!
    Истински политик и държавник милеещ за Унгария
    За разлика от Герберският Крадец и Престъпник
    Домата Костинбродски Водопадов.

    16:03 22.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Малка почти колко

    23 8 Отговор
    Нас държава но със истински лидери умни смели и мислещи за държавата си. И ще направи след време страхотна сделка със РУСИЯ САЩ и КИТАЙ. Ще има за него но и много за народа си дори и Европа ще намаже. . А нащи мижатурки само въртят газа и страх ги тресе. НА ПРИНЦИПА НИЕ СМЕ СЪС ВАС КОИТО СТЕ НА ВЛАСТ

    16:05 22.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Владимир Путин, президент

    12 14 Отговор

    До коментар #15 от "Правилно":

    По руската безаналогова логика всички русначета са за затвора, разбира се и родителите им !!! Пpивет Корея, стигнахме те 😁

    Коментиран от #29

    16:09 22.02.2026

  • 25 Психосанаториум Карлуково

    10 20 Отговор
    Путин: - Орбане блокирай всичко в ЕС
    Орбан:- Слушам др.Путин-блокирам
    Орбан:- Слушам др.Путин-увисвам на бесилката след вас
    Орбан:- Слушам др.Путин влизам в казана след вас
    др. Митрофанова за мен е чест да премахнете това

    Коментиран от #30

    16:10 22.02.2026

  • 26 000

    15 6 Отговор
    Вероятно още един пакет санкции срещу путин ще изправят икономиката на ес на три крака :) с ес е свършено. Няма евтини ресурси - има зелени кражби, няма технологии- няма и кой да ги продаде на европа. Обаче има много работливи мюсюлмани...

    16:12 22.02.2026

  • 27 666666666666

    8 16 Отговор
    Ще блокирате и никога няма да видите ни газ ни петрол по тия далекопроводи руZки подлоги.

    16:13 22.02.2026

  • 28 Само да добавя

    23 8 Отговор
    Браво, Унгария! Поздравления!

    Коментиран от #34, #101

    16:13 22.02.2026

  • 29 Държавната измяна

    16 5 Отговор

    До коментар #24 от "Владимир Путин, президент":

    е най голямото престъпление в една държава. Само в България националните предатели, са на свобода и в парламента! На Русия може да кажеш само браво!

    Коментиран от #33

    16:14 22.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Грета Тунберг

    10 4 Отговор
    Да пратят носни кърпички за Урсула и Кая

    16:17 22.02.2026

  • 32 Горски

    17 6 Отговор
    Ами нормално.. знаят, че сащ като започнат войната с Иран, иранците ще затворят ормузкия проток и цените на нефта ще скочат до небето.. нали това ако въобще има от къде да се купи. Няма да се оправят укропредателите докато не се изметат до крак. Орбан за преден път се доказа като лидер, защитават унгарските интереси, не е национален предател и подлога като нашите слуги на чужди интереси. Браво на Унгария и стига сте наричали подаръка за хунтата в Киев заем!

    16:18 22.02.2026

  • 33 Последния Софиянец

    8 10 Отговор

    До коментар #29 от "Държавната измяна":

    Милион блатари в.чували още по три в колички без крайници, браво путлеро!

    Коментиран от #35, #79

    16:18 22.02.2026

  • 34 Горски

    7 9 Отговор

    До коментар #28 от "Само да добавя":

    Но по прораднало и подло от копейката няма на планетата!

    16:21 22.02.2026

  • 35 Обърка ли се какво да тролиш 😄

    12 2 Отговор

    До коментар #33 от "Последния Софиянец":

    Коментара бе за държавната измяна!

    "Държавната измяна е най голямото престъпление в една държава. Само в България националните предатели, са на свобода и в парламента! На Русия може да кажеш само браво!"

    16:22 22.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ташаков

    6 10 Отговор
    Маджарския диктатор скоро отива да живее при Асад в кочината.Добрее бг копеите да го последват

    16:25 22.02.2026

  • 38 Българин

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нека утре се съберем всички пред МС и ясно да заявим волята на народа!!!

    Коментиран от #137

    16:26 22.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Уса

    7 5 Отговор
    Санкциите направиха руснаците богати а еврогеиците клошари

    Коментиран от #48

    16:28 22.02.2026

  • 41 Българин

    5 5 Отговор

    До коментар #39 от "Продаде ли си апартамента":

    Сметката ще е плащате вие копейките съдрани от европомощите.

    Коментиран от #63

    16:29 22.02.2026

  • 42 минаващ

    2 3 Отговор
    когато човек има съвест то и Бог му помага а ганьо е ромссссс то не разбира че има и българи които са си българи които те трява да защитават защото и живеят на техните пари в хазната, която от данъците на народа ! и това гове ддддо и дава летището на тръпото!!!!!!! НИТО ЕДИН НАРОД НЕ ДАДЕ СЪГЛАСИЕТО СИ А ганн ьо даде

    16:30 22.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Уса

    3 6 Отговор
    Пенсия 10 000 рубли , кило картофи 120 ребли, нека им е зле, цаплатата 30 000 макс!

    16:30 22.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Унгария обяви

    4 3 Отговор
    Но Надежда общата не е обявила

    16:34 22.02.2026

  • 48 Последния Софиянец

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "Уса":

    Най богатите, за това гинат за 300 долара и един самовар в Украина!

    16:34 22.02.2026

  • 49 Още един ще ни турнат

    4 2 Отговор
    санкционен пакет на нас българите. Олее....

    16:35 22.02.2026

  • 50 А тъй, точно тъй ....

    7 2 Отговор
    Утре е предвидено, че на срещата на Съвета по външни работи ще бъде приет 20-ият пакет санкции. Ние ще блокираме това решение", заяви Петер Сиярто

    16:36 22.02.2026

  • 51 Там пише

    4 7 Отговор

    До коментар #43 от "Какъв апартамент":

    Че Русия е кочина.

    Коментиран от #55, #65

    16:37 22.02.2026

  • 52 Надежда общата,

    5 1 Отговор
    Пак ще ни излага ! Аууууу.....

    16:37 22.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Избори

    3 5 Отговор
    Орбан е аут

    16:38 22.02.2026

  • 55 Обърка ли се какво да тролиш 😄

    5 0 Отговор

    До коментар #51 от "Там пише":

    Какъв апартамент в глупав тролей, откраднал ник? 😄 Кой знае на кое бунище е глупака. До там стигна запада! Цигания, кражби и лъжи. После защо е жалък, а Русия е велика!

    16:39 22.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Така е ! Трябва да се помни и повтаря

    7 1 Отговор
    Не всички от 27-те държави членки на ЕС подкрепиха заема от 90 милиарда евро за Украйна. Унгария, Словакия и Чехия НО родните ни продажни и гнусни атлантици ни задлъжниха с 1% от тези 90 милиарда евро

    16:41 22.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Копейкотрошач

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "Димитър Георгиев":

    Обичам у.....йнаа като мед ,ела ми се изцвъкай в ус..тата .

    16:43 22.02.2026

  • 60 Преди беше

    7 1 Отговор
    санкционен пакет за Русия, пакети хранителни помощи от БЧК за българите. Вече и пакетите от БЧК ги няма. Атлантиците ги откраднаха декември и ги пратиха на хурките предателите

    16:44 22.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Пламен

    1 0 Отговор
    ,, Най-много се лъже ..., ... , и преди избори "

    Това всички го знаем .

    16:45 22.02.2026

  • 63 Тити

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Българин":

    Суссс бре чингене ,телефонен измамник от Хумата -Лом !

    Коментиран от #155

    16:47 22.02.2026

  • 64 Точно за това

    7 2 Отговор
    За атлантици и атлантически партии не трябва да се гласува. Тези паразити са вредни. Нищожества които работят срещу хората и държавата. Ей това трябва да се осъзнае. Без значение от коя партия са и къде са се окупали гнидите продажни

    16:47 22.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Родните ни атлантически нищожества

    7 2 Отговор
    Нямам никакво съмнение че с две ръце ще гласуват всяка дивотия на урсулците

    16:49 22.02.2026

  • 67 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Васил":

    Лапуркай ,бе лепиларрр откъсан !

    16:50 22.02.2026

  • 68 унгария

    1 5 Отговор
    общо е получила над 85 милиарда евро от гадния евро съюз.Но на орбан повече го влече да се дупи на руснаците.

    Коментиран от #70

    16:50 22.02.2026

  • 69 Ццц

    9 1 Отговор
    Въпросът е не политиците на кои държави, а колко от европейците са съгласни да задлъжняват внуците си заради един отвратителен мелез и бандата му? Казват, че харчат се нашите пари, за да пазим демокрацията. Ами спазете я де! Направете един референдум какво да правим с укряците! Не карикатури като Урсула, които никой не е избирал да казват, че правилното е да даваме на американските концерни милиарди в една обречена кауза.

    16:51 22.02.2026

  • 70 Васил

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "унгария":

    А ти колко лично си им дал бе,6ибббльоо ?

    Коментиран от #72

    16:52 22.02.2026

  • 71 има

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Браво на Унгария":

    други като Словакия и Чехия, скоро Германия с други срамуващи се нежелаещи.....

    Коментиран от #73

    17:10 22.02.2026

  • 72 не е хубаво да

    2 5 Отговор

    До коментар #70 от "Васил":

    да си руска пaрaнтия, но не го осъзнаваш.

    17:12 22.02.2026

  • 73 Дано станат повече

    7 2 Отговор

    До коментар #71 от "има":

    такива като Унгария, защото иначе ЕС ще стигне до разпад!

    Коментиран от #89

    17:13 22.02.2026

  • 74 Механик

    3 7 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    17:13 22.02.2026

  • 75 Унгарците

    7 2 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    17:15 22.02.2026

  • 76 БПФ

    8 3 Отговор
    Не само това, крайно време е Унгария и Словакия да спрат и тока на укpoпитeшките човекoподoбни чyмни бaцили. Преди малко четох във ФБ в някаква укpoпска група - каква чудoвищна oмраза бълват укpoпитeшките тpoглодити срещу Орбан, при положение, че благодарение на него и на Фицо все още имат светлина и топлина в дyпките си. За такива неблагoдарници никаква милoст не трябва да има. Няма по-гнъсно, неблагодaрно и отврaтително племе от yкропите.

    17:16 22.02.2026

  • 77 „Куковци и кукувички“

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всички вкупом без кавички, утре в 9 часа да идели пред Министерския съвет? Айде бе, а Копейки да идат ли и те?

    17:17 22.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Компетентен

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Последния Софиянец":

    Значи 2 милиона армия е дала 4 милиона загуби в жива сила?

    такива като тебе трябва да се използват за медицински eксперименти, а не да се мъчат невинни плъxове или бездомни кучета !!!

    Коментиран от #157

    17:22 22.02.2026

  • 80 Иван

    4 7 Отговор
    Орбан е пътник.

    Коментиран от #85, #88

    17:24 22.02.2026

  • 81 Бесен - Язовец

    6 5 Отговор
    Унгария затова е държава която има нац интереси , а не сороска колония като България която няма нац. интерси и е катастрофирала

    Коментиран от #117

    17:25 22.02.2026

  • 82 Офицер от БА

    6 3 Отговор
    Орбан защитава единствено интересите на своята държава, както трябва да прави всеки държавник. Затова не само Путин, но също Тръмп и Си, а и всеки нормален и истински лидер по света, го уважават.
    Разбира се, родните либерaсти, бидейки национални предaтели до мозъкът на костите си, органически не могат да разберат това. За тях всеки патриот, милеещ за родината си, неизбежно е "агент на Путин", без значение дали е Орбан, Фицо или дори Тръмп. Гнъсният либeраст е готов да подари България на САЩ, на укропия, въобще на който я поиска. Гнъсният либерaст не се интересува, ме укропитeшките изpoди избиваха бесарабските българи, каяк оскверняваха български паметници и гориха български знамена. За либерaстът България не значи нищо, той мрaзи Русия, а с нея и България.
    Затова, когато всичко свърши по единственият възможен начин, трябва да се очистим от либерaстията. Мини, тухларни, каменоломни трябва да заработят отново, а и тунел под Шипка има да се копае.

    17:29 22.02.2026

  • 83 Дедо

    4 8 Отговор
    Времето на Орбан изтича до 50 дни. Прави всичко възможно да саботира ЕС през тези 50 дни за да се подмаже на Путин. Но така или иначе е пътник. Мощта на ЕС ,западните държави е много голяма и Орбан е хванат като лисица от глутница ловни кучета. Слад като загуби изборите е добре да бяга в Русия , защото ще има много дела и арести срещу него . Започва лова на Орбанската Лисица.

    Коментиран от #86, #87, #127

    17:30 22.02.2026

  • 84 Госあ

    4 2 Отговор
    Браво !

    17:30 22.02.2026

  • 85 Бесен - Язовец

    5 3 Отговор

    До коментар #80 от "Иван":

    Товаа е 100%, само гладните копейки още не го разбират!

    17:32 22.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Госあ

    4 6 Отговор

    До коментар #83 от "Дедо":

    Заминава орбо на бунището при мочата и копейките.

    Коментиран от #90

    17:33 22.02.2026

  • 88 Васил

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "Иван":

    Иване ,Иване ,тай вее ,който и където те хване ,на мен ми омръзна вече !

    17:35 22.02.2026

  • 89 Дедо ви...

    7 0 Отговор

    До коментар #73 от "Дано станат повече":

    Рубио в Будапеща: ВАШИНГТОН ИЗБИРА СЪЮЗНИЦИТЕ СИ В ЕВРОПА СРЕЩУ БРЮКСЕЛ

    17:35 22.02.2026

  • 90 Дедо

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Госあ":

    Явно си там ,щом знаеш .

    Коментиран от #91

    17:36 22.02.2026

  • 91 Краден Ник

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Дедо":

    Фалшив Дедо.

    Коментиран от #108

    17:40 22.02.2026

  • 92 Ха ха хаха

    1 4 Отговор
    Орбан и Фицо да пратят специалисти да ремонтират тръбопровода, който руснаците унищожиха. Да чуем,какво ще разказват после, ако руснаците ги праснат с Искандер.

    Много безочлив е тоя маджарски циганин.

    17:41 22.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Тервел

    3 3 Отговор
    Килията на Милошевич е празна и готова за новия и обитател Орбан. В Хага освен моркова ще му покажат и тоягата на Орбанския Заек.

    17:44 22.02.2026

  • 95 Бойко Ламата

    1 3 Отговор
    Взимам пуканките и сядам на дивана да гледам новеия трилър : За кожата на един Орбан"

    17:46 22.02.2026

  • 96 истината

    3 4 Отговор
    Остава му още малко да ближе на фашизираният Путлер дупето.

    17:46 22.02.2026

  • 97 Тошко Учиндолски

    1 2 Отговор
    Тъпо е да си държава без излаз на море като Унгария. В днешния свят нямаш ли излаз на море си просто прецакана и зависима държава.

    17:48 22.02.2026

  • 98 истината

    3 5 Отговор
    Заради него може да пострада унгарският народ когато ги изритат от EU. Самите унгарци ще го разкъсат като Кадафи.

    17:49 22.02.2026

  • 99 Орбан Тъпана

    2 4 Отговор
    Да продължава да се занимава с Украйна.

    В Унгария вече чакат изборите
    Да го пратят на Бунището .

    На Унгарците им пусна от
    Кремълския Натегач.

    Вместо да гледа да си оправи
    Държавата ,
    Само гледа да бъде Кремълски Тампон
    И да угажда на
    Бункерния Педо .

    17:49 22.02.2026

  • 100 Зло под слънцето

    3 2 Отговор
    Последна възможност за Орбан да си осигури място сред диктаторите, които Путин е приютил.

    17:54 22.02.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Бункерния Съсел

    2 1 Отговор
    И Неговия Лакей

    Каква гледка са само

    Двамата Дърти Издуханяци .

    17:56 22.02.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Ха ха

    2 1 Отговор
    И да ги блокира тоя Орбан е чау.Идва друг орбан в България.

    17:57 22.02.2026

  • 105 Женя

    3 3 Отговор
    Орбан е силен унгарски олигарх , който ползава протекцията на Путин и Тръмп, за да остане на власт да източва Унгария и да смачка опозицията. Реално е като Лукашенко ,Касъм Токаев , Емомали Рахмон . В България в неговата роля се готви да влезе Делян Пеефски.

    Коментиран от #112

    17:58 22.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Осман

    6 2 Отговор
    Да изхвърлят Унгария от ЕС,ПЕТА КОЛОНА НА ПУТИН ,ВЪН ОТ ЧАДЪРА!!!

    Коментиран от #109

    18:04 22.02.2026

  • 108 Баба ви

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Краден Ник":

    Ами повечето дедовци са прикрити педдо филли под маската на благоприличие ,плачат за скоо пявване .

    Коментиран от #111

    18:05 22.02.2026

  • 109 Хасан Хаспела

    2 2 Отговор

    До коментар #107 от "Осман":

    Османе мой ми седнеш на хаспела ,чак Истанбул ще видиш !

    Коментиран от #143

    18:06 22.02.2026

  • 110 КГБ

    4 2 Отговор
    Русия повреди сама тръбопровода Дружба и пак ще го направи, тя пречи ннарочно на Украйна да го ремотира , за да може Орбан уж да се разсърди на Украйна и да блокира милиардите за украйнаи и новия пакет санкции към Русия. Реално Русия не печели почти нищо от продажбата на газ на Унгария ,защото потреблениетието е миниатюрно . Прежалва два милиарда , но спира пакет от 90 милиарда за Украйна и оже десетки загубени милиарди от санкции. Реално Орбан е маша , която оюетява народа си за да угоди на Путин . Досега имаше възможност да договори други източници на газ , но не го направи въпреки че има такива възможности за диверсификация. Игричките му се виждат от всички.

    Коментиран от #118, #125

    18:07 22.02.2026

  • 111 Дедо

    0 2 Отговор

    До коментар #108 от "Баба ви":

    детски лафчета на инфантил

    Коментиран от #145

    18:08 22.02.2026

  • 112 отговор 105

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "Женя":

    В ролята на Орбан в България с помощта на Митрофанова се готви да влезе Радев

    18:09 22.02.2026

  • 113 Пепа Кекса

    0 1 Отговор

    До коментар #106 от "Бай Карагьоз ВИК-то":

    Че то това е адреса на Лорд Минчев бе хахахаха . Здрасти Лорде ...... ;)

    Коментиран от #114

    18:10 22.02.2026

  • 114 Бай Карагьоз ВИК-то

    2 0 Отговор

    До коментар #113 от "Пепа Кекса":

    Абе лорд не съм , но съм продухвал на някои от тях запушените ауспуси ,но кои са е фирмена тайна

    18:16 22.02.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Пръдлячко

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Бесен - Язовец":

    Като не ти изнася,емигрирай! Какво можеш друго да предложиш освен бля.бля,бля

    Коментиран от #119, #121, #158

    18:20 22.02.2026

  • 118 Пръдлячко

    1 2 Отговор

    До коментар #110 от "КГБ":

    Що реши че цената на една стока не важна ,а е поважно на Путин да му е криво и вместо интереса на Унгария ,трябва да защитава интереса на 6бан натта Осрайна ?Абе откъде ви копат такива предатели глобалисти ?

    18:22 22.02.2026

  • 119 Е само на глупак

    2 3 Отговор

    До коментар #117 от "Пръдлячко":

    може да му изнася продажните урсули да го лъжат, крадат и унищожават Европа. И то голям глупак трябва да е!

    Коментиран от #144

    18:22 22.02.2026

  • 120 Григор

    2 2 Отговор
    "Според Украйна нефтопроводът, който минава през нейната територия и доставя руски нефт за Словакия и Унгария, е бил повреден на 27 януари от руски удари в района на град Броди."
    Ако това беше вярно, Украйна можеше да заяви,че се работи по отстраняване на последствията и доставките ще бъдат възстановени. Нищо такова не е декларирано от страна на Украйна. Пръста си няма да мръднат! Целта е в Унгария цените на горивата да отидат на покрива на света и по този начин Орбан да загуби изборите. Просто като фасул!

    Коментиран от #142

    18:23 22.02.2026

  • 121 Сульоо

    1 3 Отговор

    До коментар #117 от "Пръдлячко":

    Лапуркай бе лепилар ,кво ми се караш !

    Коментиран от #150

    18:23 22.02.2026

  • 122 Накратко

    7 0 Отговор
    Двама типични лузъри и подлеци на снимката.

    Коментиран от #124

    18:33 22.02.2026

  • 123 Компетентен

    2 1 Отговор

    До коментар #115 от "Сульо красний":

    Ти изобщо знаеш ли как се изчислява БВП и какви са му компанентите? - Не, нали? Ако знаеше, щеше да си траеш !!!

    Коментиран от #134, #135, #148

    18:34 22.02.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Компетентен

    3 5 Отговор

    До коментар #110 от "КГБ":

    Ти, крeтeн, първо - не си разбрал, че става дума за петролопровод, а не за нефтопровод.
    Само психичeски болен може да измисли такава глyпост - че руснаците сами ще си повредят петролопровода, за да не могат да изнасят петрол за икономически съюзници като Унгария и Словакия и да се лишат от приходи, щото ЕВЕНТУАЛНО Орбан можел да направи не знам какво си. Ако е така - защо укрия не го поправи, за да провали тези абсурдни многоходови интриги на руснаците?

    Коментиран от #146

    18:38 22.02.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Тоя, пък.

    2 3 Отговор

    До коментар #83 от "Дедо":

    И за какво ще бъдат тия дела и арести? - Защото е защитавал интереса на държавата си ли? Знам, че за либерaстките изкълчени изpoди това е престъпление, но за нормалните хора това е достойнство, а понякога дори героизъм !!

    За твое сведение - и за сведение на останалите кpeтeноидни русофoби, неговият опонент Маджар - също е унгарски патриот и изобщо не ми се вярва да стане лакей на yкропия.

    18:42 22.02.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Сульо красний

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В министерски съвет размитат за такива като тебе.

    18:53 22.02.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Нее бе

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Васил":

    Харесва му,но иска да краде европейската надценка на евтините руски горива,за това скача.Иска също да предизвика ескалация чрез ЕС ,която да повлия на изборите В Унгария картината е същата като при нас!

    19:03 22.02.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Сульовке

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Браво, Викторе":

    на Орбан му е дошъл реда за лупане,Не можеш да го спасиш!

    19:07 22.02.2026

  • 134 Сульо красний

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Компетентен":

    Ти като знаеш,защо се излагаш?

    19:09 22.02.2026

  • 135 Сульооо

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Компетентен":

    Ти освен в лапането,в какво друго си компетентен?

    19:11 22.02.2026

  • 136 Оги

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бих дошъл само да подкрепя опукването на брадатите чалми.

    19:14 22.02.2026

  • 137 Народа

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    Заявете, че народът иска талибаните да бъдат изтряскани зверски.

    19:15 22.02.2026

  • 138 Нищожество,

    2 1 Отговор

    До коментар #130 от "Пръдльо":

    Изпускаш си нервите!

    Коментиран от #139

    19:17 22.02.2026

  • 139 Мани го

    0 1 Отговор

    До коментар #138 от "Нищожество,":

    Те небинарните са лабилни. Не му задиряй!

    Коментиран от #149

    19:18 22.02.2026

  • 140 где моча копейка!?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    хахаха диктатори джуджета....

    19:24 22.02.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Пръдльооо

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "Григор":

    Ти добре ли си? От къде накъде Украйна ще облекчава доставките на петрол за Унгария и Словакия след,като те непрекъснато саботират помощите и от ЕС При това ударът е от руска страна.Нека рашките да си оправят зулумите,ако им стиска де..................

    19:27 22.02.2026

  • 143 Бат Котьо

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Хасан Хаспела":

    Не ти струва хаспела.Отдавна е в поза шест и половина.

    19:30 22.02.2026

  • 144 ЧУПКАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Е само на глупак":

    Смърдилежи!ВЕЧЕ НЕ ВЪРВИТЕ!!

    Коментиран от #147

    19:31 22.02.2026

  • 145 Хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Дедо":

    Узрели лафчета на закукуригал

    19:35 22.02.2026

  • 146 Пръдльооо

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Компетентен":

    Има причини за това,които не са пипето ти

    19:37 22.02.2026

  • 147 Да не си в ролята на глупака

    0 0 Отговор

    До коментар #144 от "ЧУПКАТА":

    че се подразни, че само глупак може да му изнася продажните урсули да го лъжат, крадат и унищожават Европа. И то голям глупак трябва да е!

    19:37 22.02.2026

  • 148 Сельооо

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Компетентен":

    Ти като знаеш,ще спасиш ли Русия от позора и резила?

    19:40 22.02.2026

  • 149 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #139 от "Мани го":

    Вие сте изключително стабилни -в простотията си!Стари руски прйоми! След като не можем да оборим коментара ,ще изкараме автора ненормален Даа,ама НЕ! ВЕЧЕ НЕ ВЪРВИТЕ-ИЗТЪРКАХТЕ СЕ!!!

    19:46 22.02.2026

  • 150 Пръдлячко

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "Сульоо":

    Подбирай речника си,да не ми налапаш юмрука!!!Ясен ли съм???!?????!??????

    19:48 22.02.2026

  • 151 Ихууууу ганьооо

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Аз пък си мислех":

    Откри ключа от палатката.Как ще съществуваме,ако няма глупаци като вас? Не възможно е!!

    Коментиран от #153

    19:51 22.02.2026

  • 152 Българин 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Ще блокирате ама някой друг път. Орбане ти си пътник и Унгария тръгва по съвсем друг път на развитие .

    Коментиран от #154

    20:09 22.02.2026

  • 153 Ами със сигурност по добре без глупаци

    0 1 Отговор

    До коментар #151 от "Ихууууу ганьооо":

    Няма да има лъжи, пропаганда и продажни урсули да ни лъжат, продават и обират! Такива ги има, само защото има глупак. ама не малък, голям глупак!

    20:13 22.02.2026

  • 154 Път на губене на суверинитет

    0 1 Отговор

    До коментар #152 от "Българин 🇧🇬":

    и продаване на националните интереси. Гадно такива като Орбан да не си продават държавите.

    20:17 22.02.2026

  • 155 Оле олеле

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Тити":

    тити тити ???!
    що ти требеше да сменяш пола ???!
    Сега кат та е налегнал климакса, до живот нема а съ оправиш от хормоналнио мишмаш

    20:26 22.02.2026

  • 156 Българин 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Димитър Георгиев":

    И аз в твойто .

    20:27 22.02.2026

  • 157 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Компетентен":

    Факт

    20:28 22.02.2026

  • 158 Бесен - Язовец

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "Пръдлячко":

    Обичаш да те €bat в @нала

    20:42 22.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания