Унгария обяви, че ще блокира новия пакет санкции срещу Русия

Унгарският министър на външните работи обяви днес, ще блокира приемането на 20-ия пакет европейски санкции срещу Русия. Причината е спирането на доставките на руски петрол по тръбопровода "Дружба", предаде АФП, съобщи БТА.

"Утре е предвидено, че на срещата на Съвета по външни работи ще бъде приет 20-ият пакет санкции. Ние ще блокираме това решение", заяви Петер Сиярто във "Фейсбук".

"Докато украинците не разрешат доставките на петрол за Унгария, ние няма да разрешим приемането на важни решения за тях", допълни той.

Според Украйна нефтопроводът, който минава през нейната територия и доставя руски нефт за Словакия и Унгария, е бил повреден на 27 януари от руски удари в района на град Броди.

Новият санкционен пакет предвижда мерки срещу банковия и енергийния сектор на Русия заради нахлуването ѝ в Украйна на 24 февруари 2022 година.

ЕС наложи забрана за по-голямата част от вноса на петрол от Русия. Но за "Дружба" бе направено временно изключение, за да се даде време на страните от Централна Европа да намерят алтернативи.

Унгария ще блокира планирания заем от 90 милиарда евро на ЕС за Украйна, докато не бъде възобновен транзитът на руски петрол по тръбопровода "Дружба", заяви по-рано унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Асошиейтед прес.

Решението на Будапеща да спре ключовото финансиране идва два дни след като Унгария преустанови доставките на дизел за съседната страна, докато не бъде възстановен потокът по тръбопровода "Дружба", и само дни преди четвъртата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия.

Не всички от 27-те държави членки на ЕС подкрепиха заема от 90 милиарда евро за Украйна. Унгария, Словакия и Чехия първоначално се противопоставиха на плана, но в крайна сметка бе постигнато споразумение те да не блокират пакета, като в замяна получат гаранции за защита от евентуални финансови последствия.

Лидерът на германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия“ Алиса Вайдел, която е на посещение в Будапеща, заяви в неделя, че унгарският премиер Виктор Орбан е единствената гаранция, че Украйна няма да влезе в Европейския съюз, предава Tanjug, цитирана от ФОКУС.



Според нея, Киев няма право да се присъедини към ЕС, тъй като не отговаря на критериите за влизане, дори по отношение на индекса за корупция.



''Украйна е неподредена, напълно нефункционална страна и никога не трябва да ѝ се позволява да се присъедини към ЕС“, заяли Вадел в интервю за унгарския вестник "Мандинер“, добавяйки, че кандидатките за членство като Черна гора или Сърбия са ''очевидно ощетени'' заради Украйна.



Вайдел допълни, че икономическите данни на Украйна и целият процес на политически преход са такива, че страната в момента не е подходяща за членство в ЕС. Според нея влизането на Украйна в Съюза може да ''дестабилизира региона и да доведе до по-големи политически проблеми за Европейския съюз''.