Новини
Свят »
Дания »
Дания отхвърли инициативата на Тръмп да изпрати болница в Гренландия

Дания отхвърли инициативата на Тръмп да изпрати болница в Гренландия

22 Февруари, 2026 15:24 1 528 23

  • гренландия-
  • дания-
  • доналд тръмп-
  • болница-
  • сащ

Населението на Гренландия получава здравните грижи, от които има нужда, обяви Дания

Дания отхвърли инициативата на Тръмп да изпрати болница в Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гренландия няма нужда от целева здравна инициатива и достъпът до здравни грижи там е универсален, заявиха днес датските власти след изявлението на американския президент за изпращане на кораб болница в автономната датска територия, към която той проявява интерес, предаде АФП, съобщи БТА.

„Населението на Гренландия получава здравните грижи, от които има нужда. Получава ги в Гренландия, а ако има нужда от специализирано лечение – в Дания. Така че няма нужда от специална здравна инициатива в Гренландия“, каза пред датската телевизия ДР министърът на отбраната Троелс Лун Поулсен.

Без да споменава изрично американското предложение, ръководителката на датското правителство Мете Фредериксен заяви, че е „щастлива да живее в страна, в която достъпът до здравеопазване е свободен и равен за всички. В която не застраховките или богатството определят дали човек получава достойно лечение“.

„Същият подход има и в Гренландия“, написа тя във „Фейсбук“.

Както и в Дания, достъпът до медицинска помощ в Гренландия е безплатен. Островът сам управлява здравната си система, но работи до голяма степен с датски персонал.

В обширния арктически остров има пет регионални болници, като тази в Нук приема пациенти от цялата територия. В началото на февруари местното гренландско правителство подписа споразумение с Копенхаген за подобряване на лечението на гренландски пациенти в датски болници.

Тръмп огласи вчера плана в социалните мрежи малко преди началото на вечеря за губернаторите републиканци в Белия дом.

"Работя с фантастичния губернатор на Луизиана, Джеф Ландри, ще изпратим страхотен кораб болница в Гренландия, за да се погрижим за многото хора, които са болни и за които няма кой да се грижи. Той е на път!!!", обяви президентът.

Попитан от ДР, Лун Поулсен каза, че не е информиран за евентуално пристигане на кораб болница в Гренландия.

„Тръмп постоянно туитва за Гренландия [...] Така че това вероятно е израз на новата нормалност, която се е настанила в международната политика“, добави той.

Вчера арктическото командване съобщи, че по медицински причини е извършена евакуация на член на екипажа на американска подводница край Нук – столицата на Гренландия.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дела трябват не думи братя

    2 13 Отговор
    Да издавят тъпоте полу грамотни Датчани там да разполагат атомно оръжие и да бъхтат китай о рашистания. Гейрманските руски подлоги като меркел шрьодер и тн ги видяхме

    15:28 22.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Алооо

    3 2 Отговор
    Президенте, алооо, президенте...аз не отхвърлям, на мен може да ми пратиш поне някоя медицинска сестра...

    15:29 22.02.2026

  • 5 ФАКТ

    16 3 Отговор
    Целият свят е срещу Англия и САЩ а да видим кой кого

    15:31 22.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ФАКТ

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Шалом":

    Ще си подпалиш казана а на бас

    15:32 22.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ФАКТ

    12 0 Отговор
    Сичкото Шалом в казанааа загрят е

    15:34 22.02.2026

  • 10 Исус каза

    7 0 Отговор
    Сичкото Шалом м адааа

    15:35 22.02.2026

  • 11 Трънков

    6 1 Отговор
    Помнете как превзеха Троя!

    15:42 22.02.2026

  • 12 Българин.

    9 0 Отговор
    Тея от Дания не са малоумници! Ако дадеш на ционистите малко пръсче. Ще ти отхапят ръката до рамото!

    15:49 22.02.2026

  • 13 Хи хи

    4 6 Отговор
    Метето Фредериксен да не се ослушва и да предава Гренландия, че ще и се случи нощна случка като на Мадуро !

    15:53 22.02.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    3 8 Отговор
    Извънредно от Русия :

    Говорителката на руското МВД Ирина Волк обеща на руските деца Доживотен затвор, ако бъдат обвинени във връзки с украинското разузнаване и извършване на диверсии !!! ☝️ Добро пoжaловали в Рycкий Мир peбята.
    Чe6ypaшка, Кpoкодил Гeна и Ну Погоди определено не присъстват в него......

    15:55 22.02.2026

  • 15 Мнение

    6 0 Отговор
    Браво, достоен отговор.

    15:56 22.02.2026

  • 16 Васил

    4 0 Отговор
    Очаквам и кукуто Тръмп да им прати и Джей Зи да им попее че си нямат и черньовци.

    16:02 22.02.2026

  • 17 Търновец

    4 1 Отговор
    В САЩ е банков многокултурен капитализъм там само едрите собственици на ценни книжа са защитени и милиони Американци нямат медицински застраховки и има починали хора след отказ да бъдат приети в болница без застраховка. А в Гренландия емисари опитват да подкупят населението да гласува за отделяне от Дания. В България също е много зле.

    16:22 22.02.2026

  • 18 НЕКА ДАНИЯ ИЗПРАТИ ЛУДНИЦА

    8 1 Отговор
    В ФАШИНКТОН !

    16:59 22.02.2026

  • 19 Баба Гошка

    5 0 Отговор
    Защо не прати болници на собствения си народ, който спи под мостовете и в кашоните уппоен с китайски синтетични упоителни? Голяма грижа сеже загрижил за чуждите, а своите е докарал с милиони до бездомно и гладдно състояние. Това е една аррмия от упоени зоммбита, които заедно с работещите на две три места и спящи по колите си, вместо да се борят за правата си, се примиряват с нещо, което е надминало границите на търпимост. Земята на фордите и смели уттррепки. Имат право на орръжжия, а се свиват по кашоните и колите

    17:16 22.02.2026

  • 20 гошо

    3 0 Отговор
    Оранжевият ъпстийнтерорист се чуди откъде какво да краде.

    18:15 22.02.2026

  • 21 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Тръмп не е добре с главата

    18:25 22.02.2026

  • 22 Коста

    0 2 Отговор
    Крим е Руски. Гренландия е Американска.

    Коментиран от #23

    18:43 22.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания