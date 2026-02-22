Дания отхвърли инициативата на Тръмп да изпрати болница в Гренландия

Гренландия няма нужда от целева здравна инициатива и достъпът до здравни грижи там е универсален, заявиха днес датските власти след изявлението на американския президент за изпращане на кораб болница в автономната датска територия, към която той проявява интерес, предаде АФП, съобщи БТА.

„Населението на Гренландия получава здравните грижи, от които има нужда. Получава ги в Гренландия, а ако има нужда от специализирано лечение – в Дания. Така че няма нужда от специална здравна инициатива в Гренландия“, каза пред датската телевизия ДР министърът на отбраната Троелс Лун Поулсен.

Без да споменава изрично американското предложение, ръководителката на датското правителство Мете Фредериксен заяви, че е „щастлива да живее в страна, в която достъпът до здравеопазване е свободен и равен за всички. В която не застраховките или богатството определят дали човек получава достойно лечение“.

„Същият подход има и в Гренландия“, написа тя във „Фейсбук“.

Както и в Дания, достъпът до медицинска помощ в Гренландия е безплатен. Островът сам управлява здравната си система, но работи до голяма степен с датски персонал.

В обширния арктически остров има пет регионални болници, като тази в Нук приема пациенти от цялата територия. В началото на февруари местното гренландско правителство подписа споразумение с Копенхаген за подобряване на лечението на гренландски пациенти в датски болници.

Тръмп огласи вчера плана в социалните мрежи малко преди началото на вечеря за губернаторите републиканци в Белия дом.

"Работя с фантастичния губернатор на Луизиана, Джеф Ландри, ще изпратим страхотен кораб болница в Гренландия, за да се погрижим за многото хора, които са болни и за които няма кой да се грижи. Той е на път!!!", обяви президентът.

Попитан от ДР, Лун Поулсен каза, че не е информиран за евентуално пристигане на кораб болница в Гренландия.

„Тръмп постоянно туитва за Гренландия [...] Така че това вероятно е израз на новата нормалност, която се е настанила в международната политика“, добави той.

Вчера арктическото командване съобщи, че по медицински причини е извършена евакуация на член на екипажа на американска подводница край Нук – столицата на Гренландия.