Американските служби застреляха мъж, опитал да проникне в резиденцията на Тръмп

Американските служби застреляха мъж, опитал да проникне в резиденцията на Тръмп

22 Февруари, 2026 16:32, обновена 22 Февруари, 2026 17:10

Властите към момента не са оповестили името на застреляния, той е бил забелязан до северния вход на резиденцията

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Сикрет Сървис заяви, че служители на агенцията са застреляли въоръжен мъж на възраст около 20 години, след като той се опитал нелегално да проникне в обезопасения периметър на резиденцията Мар-а-Лаго на президента Доналд Тръмп, предадоха световните агенции, съобщи БТА.

Въпреки че Тръмп често прекарва уикендите в резиденцията си във Флорида, днес той е в Белия дом. Първата дама Мелания също е във Вашингтон.

Властите към момента не са оповестили името на застреляния. Според Сикрет Сървис той е „бил забелязан до северния вход на Мар-а-Лаго и изглежда носел ловна пушка и туба за бензин“. Той бил застрелян от агенти на Сикрет Сървис и местен полицай, добави агенцията.

Това не е първата заплаха за живота на Тръмп, отбелязва Асошиейтед Прес. Той бе ранен при опит за убийство по време на предизборна проява в Бътлър, щата Пенсилвания на 13 юли 2024 година.

На 15 септември 2024 г. мъж с винтовка бе заловен, след като застанал близо до голф игрището на Тръмп в Уест Палм Бийч, докато президентът играел. Той бе осъден на доживотен затвор по-рано този месец

Белият дом към момента не е отговорил на запитване за коментар, отбелязва АП.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    20 12 Отговор
    Това са на Тръмп любовниците!

    16:33 22.02.2026

  • 2 Тоя

    25 2 Отговор
    е тръгнал на самоубийство .

    16:34 22.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    25 10 Отговор
    Утре в 9 часа отиваме в Министерски съвет да им търсим сметка защо ни вкарват в една безкрайна война която продължава вече 80 години.Ако има истински мъже да дойдат.

    Коментиран от #6, #12

    16:35 22.02.2026

  • 4 Лама Калушев

    19 4 Отговор
    Това е Деян Мексиканеца от Петрохан.

    16:36 22.02.2026

  • 5 Айдее...

    27 8 Отговор
    Любовника на Мелания отиде...

    16:36 22.02.2026

  • 8 гост

    17 9 Отговор
    Само мощна оптика и някой ветеран военен,където Тръмпоча се опита да ги цака...да му направи моментална снимка...

    16:45 22.02.2026

  • 10 Колко жалко

    11 5 Отговор
    Язък...

    16:53 22.02.2026

  • 11 НИЯ

    19 5 Отговор
    Там е така стреля се на месо,без много увертюри.При нас са забранили на полицаите да употребяват оръжие.трябва да чакат да ги прегазят или убият.

    16:54 22.02.2026

  • 12 Значи

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Утре след 09::00 да не се надяват пътниците на Централна гара да работи WC-то...

    16:57 22.02.2026

  • 13 Пепи

    19 6 Отговор
    Живея вече 20 г.във Флорида,и сигурно няма да ми повярвате на това което ще ви разкажа.Разхождаме се със семейството ми по тротоара ,и виждаме насреща,че се движи полицай,леко хващаме детето и минаваме на другия тротоар,просто за не се срещнем с полицая.Само да го погледнеш мръсно,смятай,че много си сгрешил.

    Коментиран от #18, #25, #37

    17:00 22.02.2026

  • 14 Не е трябвало

    7 2 Отговор
    Да го убиват!
    Аз го награждавам посмъртно!

    17:05 22.02.2026

  • 15 Ква резиденция бре ...

    7 3 Отговор
    резиденцията Мар-а-Лаго... От когаа стана и резиденция

    17:08 22.02.2026

  • 16 Глупости

    11 2 Отговор
    (изглежда носел ловна пушка и туба за бензин)....

    17:09 22.02.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    3 14 Отговор
    Ако някой носи чалма, прилича на Кадиров и се обяснява на плохой руски, значи е руски разведчик - застреляйте го 😁😁😁

    17:15 22.02.2026

  • 18 Дърт

    5 20 Отговор

    До коментар #13 от "Пепи":

    Аз па живеех 20 години през соца само да погледнеш някое сони радио касетофон през витрината на Корекома и вечерта пишеш у РПУ-то що ди бил там и си гледал.

    Коментиран от #19, #21

    17:26 22.02.2026

  • 19 Иван

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "Дърт":

    Ама си пишел на български, а не на английски ( в случая на руски).

    17:34 22.02.2026

  • 20 Педофилска

    8 1 Отговор
    резиденция....

    17:36 22.02.2026

  • 21 Пълни глупости !

    16 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дърт":

    Корекома да не ти е било военно поделение? Ама ги пишите едни ...

    Коментиран от #28

    17:39 22.02.2026

  • 22 Ний ша Ва упрайм

    6 2 Отговор
    тоя път да изберат по читав снайперист

    17:41 22.02.2026

  • 23 Спецназ

    6 5 Отговор
    Какво значение има че Президента не е там?

    Влизаш в забранена зона с пушка и туба бензин!

    Имало е 10 предупреждения да спре и какво следва-

    да го оставят заради "демократичните му права да влезе и да стреля ли??

    17:42 22.02.2026

  • 24 Глигор

    5 1 Отговор
    А,не бе.Басма ще му цепят.

    17:44 22.02.2026

  • 25 Кооо

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пепи":

    Спри да гледаш "Ну погоди"и ще се оправиш...Не си единствения,който живее в САЩ,но си от малкото,които гледат мръсно полицай при разминаване значи си от боята или другите резби

    17:52 22.02.2026

  • 26 Перо

    9 2 Отговор
    ДженЗИ-тата и джендърията не разбраха ли, че с ционистки методи нищо няма да постигнат и обръча се затяга! Ще стигне и до БГ дженди-тата от ПП/ДБ и БСП!

    17:55 22.02.2026

  • 27 Да сме по точни

    7 0 Отговор
    Шерифът на окръг Палм Бийч Рик Брадшоу заяви, че няма непосредствени индикации, че заподозреният е бил известен на органите на реда. Той е идентифициран като 21-годишния Остин Тъкър Мартин от Северна Каролина.

    18:01 22.02.2026

  • 28 Кака Пена

    5 8 Отговор

    До коментар #21 от "Пълни глупости !":

    Щом се учудваш, значи не знаеш. По времето на социализЪма, редовия гражданин нямаше право да притежава никаква валута. Корекомите бяха валутен магазин. Валутата се намираше във върхушката, заслужили активни терористи, чуждестранни студенти или работещи в чужбина. А хванеха ли те с валута, жалба ти майка в милицията. И за по-предишния коментираш, задължително се изучаваше руски език. Така че, на български или на руски ще пишеш в милицията нямаше значение.

    Коментиран от #30, #39

    18:01 22.02.2026

  • 29 не са оповестили името на застреляния

    3 0 Отговор
    Ама са го оповестили

    18:02 22.02.2026

  • 31 Абе тоя хубав човек

    8 1 Отговор
    Що така всички искат да го убият?

    18:06 22.02.2026

  • 33 Невероятни глупости

    3 1 Отговор
    Говорителят на Белия дом нарече демократите „срамни“

    Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит заяви в публикация в X:

    „Посред нощ, докато повечето американци спяха, Тайните служби на Съединените щати действаха бързо и решително, за да неутрализират луд човек, въоръжен с пистолет и газова бутилка, който нахлу в дома на президента Тръмп. Федералните правоохранителни органи работят денонощно, за да пазят страната ни в безопасност и да защитават всички американци. Срамно и безразсъдно е, че демократите избраха да закрият своя департамент.“

    18:07 22.02.2026

  • 34 али

    4 2 Отговор
    аз веднъж се държах за че-па,и стреляха по мен,защото помислили че нося РПГ

    18:12 22.02.2026

  • 35 Дано следващият път

    6 1 Отговор
    Да успеят

    18:14 22.02.2026

  • 36 али

    1 2 Отговор
    про-клех те

    18:17 22.02.2026

  • 37 Фют

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пепи":

    Децата обаче могат да се плезят от всички страни на тротоара.

    18:30 22.02.2026

  • 38 гошо

    4 0 Отговор
    Дайте на оранжевия идиот Нобел за мир.

    19:12 22.02.2026

  • 39 демократ

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Кака Пена":

    Забрави да добавиш как се заминаваше на работа в чужбина и с какви връзки в партията основно в Либия и Сирия защото в Коми не плащаха в долари и как вместо долари и даваха хартиики като еквивален като се прибереш а доларите ти ги прибираха.

    19:34 22.02.2026

  • 40 кравария

    3 1 Отговор
    изтича в канала!

    19:42 22.02.2026