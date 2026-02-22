Американските служби застреляха мъж, опитал да проникне в резиденцията на Тръмп

Сикрет Сървис заяви, че служители на агенцията са застреляли въоръжен мъж на възраст около 20 години, след като той се опитал нелегално да проникне в обезопасения периметър на резиденцията Мар-а-Лаго на президента Доналд Тръмп, предадоха световните агенции, съобщи БТА.
Въпреки че Тръмп често прекарва уикендите в резиденцията си във Флорида, днес той е в Белия дом. Първата дама Мелания също е във Вашингтон.
Властите към момента не са оповестили името на застреляния. Според Сикрет Сървис той е „бил забелязан до северния вход на Мар-а-Лаго и изглежда носел ловна пушка и туба за бензин“. Той бил застрелян от агенти на Сикрет Сървис и местен полицай, добави агенцията.
Това не е първата заплаха за живота на Тръмп, отбелязва Асошиейтед Прес. Той бе ранен при опит за убийство по време на предизборна проява в Бътлър, щата Пенсилвания на 13 юли 2024 година.
На 15 септември 2024 г. мъж с винтовка бе заловен, след като застанал близо до голф игрището на Тръмп в Уест Палм Бийч, докато президентът играел. Той бе осъден на доживотен затвор по-рано този месец
Белият дом към момента не е отговорил на запитване за коментар, отбелязва АП.
1 БОЛШЕВИК
16:33 22.02.2026
2 Тоя
16:34 22.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #12
16:35 22.02.2026
4 Лама Калушев
16:36 22.02.2026
5 Айдее...
16:36 22.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 гост
16:45 22.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Колко жалко
16:53 22.02.2026
11 НИЯ
16:54 22.02.2026
12 Значи
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Утре след 09::00 да не се надяват пътниците на Централна гара да работи WC-то...
16:57 22.02.2026
13 Пепи
Коментиран от #18, #25, #37
17:00 22.02.2026
14 Не е трябвало
Аз го награждавам посмъртно!
17:05 22.02.2026
15 Ква резиденция бре ...
17:08 22.02.2026
16 Глупости
17:09 22.02.2026
17 Владимир Путин, президент
17:15 22.02.2026
18 Дърт
До коментар #13 от "Пепи":Аз па живеех 20 години през соца само да погледнеш някое сони радио касетофон през витрината на Корекома и вечерта пишеш у РПУ-то що ди бил там и си гледал.
Коментиран от #19, #21
17:26 22.02.2026
19 Иван
До коментар #18 от "Дърт":Ама си пишел на български, а не на английски ( в случая на руски).
17:34 22.02.2026
20 Педофилска
17:36 22.02.2026
21 Пълни глупости !
До коментар #18 от "Дърт":Корекома да не ти е било военно поделение? Ама ги пишите едни ...
Коментиран от #28
17:39 22.02.2026
22 Ний ша Ва упрайм
17:41 22.02.2026
23 Спецназ
Влизаш в забранена зона с пушка и туба бензин!
Имало е 10 предупреждения да спре и какво следва-
да го оставят заради "демократичните му права да влезе и да стреля ли??
17:42 22.02.2026
24 Глигор
17:44 22.02.2026
25 Кооо
До коментар #13 от "Пепи":Спри да гледаш "Ну погоди"и ще се оправиш...Не си единствения,който живее в САЩ,но си от малкото,които гледат мръсно полицай при разминаване значи си от боята или другите резби
17:52 22.02.2026
26 Перо
17:55 22.02.2026
27 Да сме по точни
18:01 22.02.2026
28 Кака Пена
До коментар #21 от "Пълни глупости !":Щом се учудваш, значи не знаеш. По времето на социализЪма, редовия гражданин нямаше право да притежава никаква валута. Корекомите бяха валутен магазин. Валутата се намираше във върхушката, заслужили активни терористи, чуждестранни студенти или работещи в чужбина. А хванеха ли те с валута, жалба ти майка в милицията. И за по-предишния коментираш, задължително се изучаваше руски език. Така че, на български или на руски ще пишеш в милицията нямаше значение.
Коментиран от #30, #39
18:01 22.02.2026
29 не са оповестили името на застреляния
18:02 22.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Абе тоя хубав човек
18:06 22.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Невероятни глупости
Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит заяви в публикация в X:
„Посред нощ, докато повечето американци спяха, Тайните служби на Съединените щати действаха бързо и решително, за да неутрализират луд човек, въоръжен с пистолет и газова бутилка, който нахлу в дома на президента Тръмп. Федералните правоохранителни органи работят денонощно, за да пазят страната ни в безопасност и да защитават всички американци. Срамно и безразсъдно е, че демократите избраха да закрият своя департамент.“
18:07 22.02.2026
34 али
18:12 22.02.2026
35 Дано следващият път
18:14 22.02.2026
36 али
18:17 22.02.2026
37 Фют
До коментар #13 от "Пепи":Децата обаче могат да се плезят от всички страни на тротоара.
18:30 22.02.2026
38 гошо
19:12 22.02.2026
39 демократ
До коментар #28 от "Кака Пена":Забрави да добавиш как се заминаваше на работа в чужбина и с какви връзки в партията основно в Либия и Сирия защото в Коми не плащаха в долари и как вместо долари и даваха хартиики като еквивален като се прибереш а доларите ти ги прибираха.
19:34 22.02.2026
40 кравария
19:42 22.02.2026