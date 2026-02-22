Новини
Индия отложи търговските преговори във Вашингтон
22 Февруари, 2026 14:22 2 301 19

В събота Тръмп обяви въвеждането на временна 15-процентна ставка върху вноса в САЩ от всички държави

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Индия е отложила планираното изпращане на търговска делегация във Вашингтон през идната седмица заради несигурността след решението на Върховния съд на САЩ, който отхвърли митата, наложени от президента Доналд Тръмп, съобщи източник от индийското министерство на търговията, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Това е една от първите конкретни реакции на азиатска страна след съдебното решение. В събота Тръмп обяви въвеждането на временна 15-процентна ставка върху вноса в САЩ от всички държави – максималната ставка, позволена от използвания закон.

„Решението за отлагане на визитата беше взето след обсъждания между представители на двете страни“, заяви източникът, пожелал анонимност поради чувствителността на темата. „Няма определена нова дата за посещението.“

По думите му забавянето се дължи основно на неяснотата около бъдещата митническа политика на САЩ след съдебното решение от петък.

Индийската делегация трябваше да отпътува за преговори по финализиране на временно търговско споразумение. Според договорената рамка Вашингтон се ангажира да намали наказателните мита от 25 на сто върху част от индийския износ, свързан с покупките на руски петрол от Ню Делхи.

Американските мита върху индийските стоки трябваше да бъдат понижени до 18 на сто, а Индия се съгласи да закупи американски стоки на стойност 500 милиарда долара за срок от пет години – от енергийни ресурси до самолети, части, благородни метали и технологични продукти.

Индийски официални представители посочиха, че визитата ще бъде насрочена отново, след като двете страни оценят развитието на ситуацията и неговите последици.

Опозиционни партии в Индия призоваха за отлагане на временното споразумение и поставиха под въпрос решението на премиера Нарендра Моди да излезе със съвместно изявление преди решението на съда.

В събота индийското министерство на търговията съобщи, че анализира последиците от съдебното решение и последвалите изявления от страна на САЩ.

Миналата седмица министърът на търговията Пиюш Гоял заяви, че временното споразумение може да влезе в сила през април, след като останалите нерешени въпроси бъдат уточнени по време на планираната визита във Вашингтон.


Оценка 4.3 от 21 гласа.
Оценка 4.3 от 21 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 УСА

    28 5 Отговор
    Тръмп ще унищожи САЩ . По-скоро го разкарайте дядката .

    Коментиран от #3, #15

    14:25 22.02.2026

  • 2 Тръмп

    20 1 Отговор
    Още 10 отгоре....

    14:27 22.02.2026

  • 3 Гошо

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "УСА":

    Не Тръмп а разните му съдии демократковци

    14:28 22.02.2026

  • 4 Мито Митов

    15 3 Отговор
    Така се чисти дълг!

    14:28 22.02.2026

  • 5 хехе

    35 4 Отговор
    цял свят разбра, че да се преговаря с рижата откачалка си е чиста загуба на време.

    Коментиран от #7

    14:33 22.02.2026

  • 6 Съда отмени митата

    27 3 Отговор
    Кви търговски преговори с тези измамници бре. Рижавият побъркан козел да връща откраднатите пари или затвор!

    14:37 22.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Моди

    18 2 Отговор
    Не ми се говори с терористи канибали,и то в барлогата им

    14:46 22.02.2026

  • 9 Хаха

    16 1 Отговор
    АБЕ тук едни хъхряци надуха преди месец зурли че Индия подписала със САЩ за петрол. Къде са обяснят.

    Коментиран от #10, #12

    14:50 22.02.2026

  • 10 Ами

    25 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хаха":

    Някои разбраха че дето се е работели със руски продукти, пак ще се работи. Отидоха видяха другото и разбраха че не СТАВА.

    14:55 22.02.2026

  • 11 Вай вай

    16 3 Отговор
    Вижте изражението на тромпета. Безпомощен.

    14:57 22.02.2026

  • 12 Чакаме да се появи

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хаха":

    ЗОЗО.

    14:58 22.02.2026

  • 13 Тръмпоча

    7 2 Отговор
    Тая църната дребна лама Моди пак ме о ноди.

    14:59 22.02.2026

  • 14 хехе

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хеми значи бензин":

    измий си аспуха с дизел и си лягай щастлив

    15:23 22.02.2026

  • 15 УСА боклук

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "УСА":

    Ще дам кубан и ще поръчам народен оркестър да думка хорА цял ден

    15:27 22.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 не може да бъде

    7 0 Отговор
    Считам че сега е уместно експерДите да обяснят как и кога Индия и Китай и други държави ще спрат да купуват руски петрол и как военните кораби на демократичните държави ще спират руските танкери !?...Имам и едно подозрение че сега газопроводът през Монголия /който ще доставя газ на Китай/ ще се строи в ускорен режим !?

    15:38 22.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Иван

    3 0 Отговор
    Индийски лекари и психолози трябва да прегледат ционистката проститутка Доналд Тръмп.

    17:24 22.02.2026

