Индия отложи търговските преговори във Вашингтон

Индия е отложила планираното изпращане на търговска делегация във Вашингтон през идната седмица заради несигурността след решението на Върховния съд на САЩ, който отхвърли митата, наложени от президента Доналд Тръмп, съобщи източник от индийското министерство на търговията, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Това е една от първите конкретни реакции на азиатска страна след съдебното решение. В събота Тръмп обяви въвеждането на временна 15-процентна ставка върху вноса в САЩ от всички държави – максималната ставка, позволена от използвания закон.

„Решението за отлагане на визитата беше взето след обсъждания между представители на двете страни“, заяви източникът, пожелал анонимност поради чувствителността на темата. „Няма определена нова дата за посещението.“

По думите му забавянето се дължи основно на неяснотата около бъдещата митническа политика на САЩ след съдебното решение от петък.

Индийската делегация трябваше да отпътува за преговори по финализиране на временно търговско споразумение. Според договорената рамка Вашингтон се ангажира да намали наказателните мита от 25 на сто върху част от индийския износ, свързан с покупките на руски петрол от Ню Делхи.

Американските мита върху индийските стоки трябваше да бъдат понижени до 18 на сто, а Индия се съгласи да закупи американски стоки на стойност 500 милиарда долара за срок от пет години – от енергийни ресурси до самолети, части, благородни метали и технологични продукти.

Индийски официални представители посочиха, че визитата ще бъде насрочена отново, след като двете страни оценят развитието на ситуацията и неговите последици.

Опозиционни партии в Индия призоваха за отлагане на временното споразумение и поставиха под въпрос решението на премиера Нарендра Моди да излезе със съвместно изявление преди решението на съда.

В събота индийското министерство на търговията съобщи, че анализира последиците от съдебното решение и последвалите изявления от страна на САЩ.

Миналата седмица министърът на търговията Пиюш Гоял заяви, че временното споразумение може да влезе в сила през април, след като останалите нерешени въпроси бъдат уточнени по време на планираната визита във Вашингтон.