Уникални книги и писма на Агата Кристи до икономката ѝ бяха продадени за близо 8000 паунда (СНИМКА)

Колекция от лични предмети на икономката на Агата Кристи беше продадена на търг за 7889 британски лири - сума, многократно над предварителните очаквания, съобщи BBC, цитирана от БТА.
Вещите са принадлежали на Филис Райс, която е работила във ваканционния дом на писателката Greenway House в Девън. Аукционът се е провел в град Чипнам, графство Уилтшир, като първоначалната оценка на колекцията е била едва около 1000 паунда.
Сред най-любопитните находки са шест писма, адресирани до икономката, в които Кристи ѝ дава подробни инструкции как да храни любимите ѝ кучета. Колекцията включва и първи издания на книгите „Пет малки прасенца“ и „Звезда над Витлеем“, и двете подписани лично от авторката.
„Колекцията е била съхранявана доскоро в семейството, така че е истинска привилегия да проучим и каталогизираме всички предмети и да научим повече за една от най-любимите авторки по света“, каза организаторът на търга Бриджит Медоус.
Агата Кристи остава най-продаваният автор на всички времена, със 66 детективски романа зад гърба си, сред които класики като Убийство в Ориент експрес и Смърт край Нил. Новата продажба показва, че интересът към живота и наследството ѝ продължава да бъде също толкова жив, колкото и мистериите, които е създала.
1 Лост
Коментиран от #2
17:09 22.02.2026
2 Да,
До коментар #1 от "Лост":Явно не си прочел и една книга през живота си. Ако беше, щеше да знаеш, че оригиналът на този роман излиза под името "Десет малки негърчета" в началото на 20 век. Велика писателка, с над 60 романа, пиеси, разкази. И е омерзително, подобни дpackaчи да мърсят един велик талант.
Коментиран от #3
18:21 22.02.2026
3 Лост
До коментар #2 от "Да,":Явно не разбираш от ирония.
19:14 22.02.2026