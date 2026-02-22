Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Уникални книги и писма на Агата Кристи до икономката ѝ бяха продадени за близо 8000 паунда (СНИМКА)

22 Февруари, 2026 17:06 749 3

Първоначалната оценка на колекцията е била едва около 1000 паунда

Уникални книги и писма на Агата Кристи до икономката ѝ бяха продадени за близо 8000 паунда (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Колекция от лични предмети на икономката на Агата Кристи беше продадена на търг за 7889 британски лири - сума, многократно над предварителните очаквания, съобщи BBC, цитирана от БТА.

Вещите са принадлежали на Филис Райс, която е работила във ваканционния дом на писателката Greenway House в Девън. Аукционът се е провел в град Чипнам, графство Уилтшир, като първоначалната оценка на колекцията е била едва около 1000 паунда.

Сред най-любопитните находки са шест писма, адресирани до икономката, в които Кристи ѝ дава подробни инструкции как да храни любимите ѝ кучета. Колекцията включва и първи издания на книгите „Пет малки прасенца“ и „Звезда над Витлеем“, и двете подписани лично от авторката.

Уникални книги и писма на Агата Кристи до икономката ѝ бяха продадени за близо 8000 паунда (СНИМКА)
Снимка: Wessex Auction Rooms

„Колекцията е била съхранявана доскоро в семейството, така че е истинска привилегия да проучим и каталогизираме всички предмети и да научим повече за една от най-любимите авторки по света“, каза организаторът на търга Бриджит Медоус.

Агата Кристи остава най-продаваният автор на всички времена, със 66 детективски романа зад гърба си, сред които класики като Убийство в Ориент експрес и Смърт край Нил. Новата продажба показва, че интересът към живота и наследството ѝ продължава да бъде също толкова жив, колкото и мистериите, които е създала.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    3 1 Отговор
    Сигурно най-уникалното е :"Те бяха десет.".

    Коментиран от #2

    17:09 22.02.2026

  • 2 Да,

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Явно не си прочел и една книга през живота си. Ако беше, щеше да знаеш, че оригиналът на този роман излиза под името "Десет малки негърчета" в началото на 20 век. Велика писателка, с над 60 романа, пиеси, разкази. И е омерзително, подобни дpackaчи да мърсят един велик талант.

    Коментиран от #3

    18:21 22.02.2026

  • 3 Лост

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да,":

    Явно не разбираш от ирония.

    19:14 22.02.2026