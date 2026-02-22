Новини
Заверата срещу АЕЦ „Козлодуй" – Георги Касчиев и „намагнатизираните" Александър Николов и Р. Овч.

Заверата срещу АЕЦ „Козлодуй“ – Георги Касчиев и „намагнатизираните“ Александър Николов и Р. Овч.

22 Февруари, 2026

В последните месеци Георги Касчиев обикаля медиите и прави „разкрития" за страшна опасност, свързана с 6 блок на АЕЦ „Козлодуй". Стигна се дотам да бъдат изслушвани в парламента директорът на АЕЦ „Козлодуй" и на Агенцията за ядрена регулиране АЯР

Мария Атанасова

От студиото на сутрешен блок енергийният експерт Еленко Божков даде съвет на новия енергиен министър Трайчо Трайков да спре незабавно скандалите около АЕЦ „Козлодуй“. По негови думи трябва да се спре и интервенцията на хора по Магнитски в работата на ръководството и централата. Александър Николов, бившият директор на АЕЦ, санкциониран по глобалния антикорупционен закон „Магнитски“, прави „уйдурмата“ и ръководи групата, която създава напрежение в работата на атомната централа.

В последните месеци Георги Касчиев обикаля медиите и прави „разкрития“ за страшна опасност, свързана с 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“. Стигна се дотам да бъдат изслушвани в парламента директорът на АЕЦ „Козлодуй“ и на Агенцията за ядрена регулиране АЯР, пише govoriotkrito.bg.

Със светлината, която хвърли върху задкулисната работа на Александър Николов, излиза, че най-вероятно компрометираният бивш директор ползва за говорител проф. Касчиев.

С колко нули са интересите, които стоят зад това, можем само да гадаем.

Преди седмица Еленко Божков каза, че едно от най-сериозните предизвикателства пред АЕЦ „Козлодуй“ е било управлението на централата в предходни години. Той припомни отстраняването на бившия директор Николов и заместник-директор, като подчерта, че според него техни действия са забавили ключови решения за развитието на ядрената мощност.

„Те просто разсипаха, бих казал, ядрената централа. Спираха развитието ѝ, включително чрез забавяне на договорите за диверсификация на ядреното гориво“, заяви експертът. По думите му именно това е възпрепятствало навременното въвеждане на нови доставки – за Пети блок с гориво на „Уестингхаус“ и за Шести блок с гориво на „Фраматом“.

От същия приятелски кръг приглася и не по-малко компрометираният Румен Овчаров, който също прави мрачни констатации за работата на централата

През 2023 г. правителството на САЩ санкционира Овчаров по Закона „Магнитски“ заедно с Александър Николов точно заради „широкото им участие в корупцията в България“.

Посочва се, че Овчаров „многократно е участвал в корупционни енергийни договори с руски енергийни компании, получавайки подкупи и други рушвети в замяна на договори с фиксирана цена за руски газ и ядрено гориво и договори за поддръжка на АЕЦ „Козлодуй“, че откакто е станал министър на енергетиката е получил над пет милиона евро в сметки в офшорни банки, че въвеждането на ненужни посредници на пазара на електроенергия води до завишените цени на българската енергия.

Службите в САЩ казват, че Румен Овчаров, Александър Николов и Иван Генов (изпълнителни директори на АЕЦ „Козлодуй“), са „координирали персонални комисионни чрез корупционно пренасочване на договорите за услуги за АЕЦ „Козлодуй“ към собствените си бизнес интереси, избягвайки контрола от страна на български служители чрез офшорно управление“ и че бизнес договореностите от тези корупционни договори са продължили поне до 2020 г.

Съвместната работа на Румен Овчаров и Александър Николов явно продължава, използвайки проф. Касчиев за говорител. Новата цел е същата като старата и минава през компрометиране на сегашното ръководство на АЕЦ „Козлодуй“.


  • 1 Пич

    79 8 Отговор
    Тъпаци като Еленко може да спрат хората, но не могат да спрат ядрената експлозия!!! Точно тези кретени лягаха като по ми яри на Уестингхаус и ни убеждаваха, че горивото им е безопасно!!! Но откакто го заредиха - авариите започнаха!!!

    Коментиран от #17

    16:50 22.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дупедавци

    38 3 Отговор
    Продажници

    16:52 22.02.2026

  • 4 Всичко в статията са врели-некипели ,на

    64 5 Отговор
    тоя .зрод му плащат да замаже скандала около дефектните клапани , които престъпната група монтира на 6-ти блок и ги подменя няколко пъти ! И блокът не работи на пълна мощност , понеже ги е шубе , че ще гръмне !

    Коментиран от #6, #81

    16:53 22.02.2026

  • 5 Пишете за техническите гаври

    42 2 Отговор
    Стига сте ни хвърляли прах в очите-много министри са за затвора

    16:58 22.02.2026

  • 6 Кви

    45 6 Отговор

    До коментар #4 от "Всичко в статията са врели-некипели ,на":

    Клапани бе, това е обяснение за тъпите паветни кратуни! Ти да не чакаш да си признаят, че откакто заредиха горивото на Уестингхаус и авариите гърмят една след друга?

    16:59 22.02.2026

  • 7 Сталин

    39 7 Отговор
    Скоро няма да има АЕЦ Козлодуй,АЕЦа ще гръмне до края на годината от експериментите на краварите ,вече започнаха сериозни повреди

    16:59 22.02.2026

  • 8 Хмм

    43 3 Отговор
    като чета излиза, че Касчиев е прав

    17:00 22.02.2026

  • 9 Зло под слънцето

    31 2 Отговор
    Разследване и съд за доказаните престъпници в енергетиката. Ало, има ли прокуратура в България или е заета да брани поста на нелегитимния и.ф. Сарафов? Кога ще се събудите - вие, които по закон представлявате и говорите "от името на народа"? Или по-скоро сте адвокати на мафията?

    17:00 22.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Данко Харсъзина

    9 20 Отговор
    На бай Еленко не може да се вярва. Защото не разбира нищо. На Георги Касчиев също. Защото за пари е готов на всичко.
    Иначе какво се случва в АЕЦ не зная. Аз съм хотелиер. Възможно е някой, някъде да е пооткраднал някой лев. Като на всякъде в държавицата. В България много се краде от векове.

    17:00 22.02.2026

  • 12 Купете от Русия

    49 4 Отговор
    Гориво и клапани-стига експерименти, на руски автомобил слагате джендърски части.... Това е ядрена енергетика-не е за Прости и Корумпирани индивиди

    17:01 22.02.2026

  • 13 Тома

    10 29 Отговор
    Чудно ми е защо тези двамата магнитски не са в затвора.Дали държавната мафия ги крепи да крадат милиарди народна пара

    Коментиран от #46

    17:03 22.02.2026

  • 14 име

    52 6 Отговор
    Какъв е смисъла да се разтягат соpocоидни локуми, при положение че има факти: реакторите не понасят добре горивото на уестингхаус и не работят на пълна мощност, което носи загуби на централата, а и ремонтирания от гaньoвци парогенератор с цел да се угоди на евроатлантическата шизoфpeния, също дава дефекти. Трябва ли нещо в АЕЦа да гръмне за да им дойде акъла в главата на eничapите, или пък за да прелее търпението на избирателите?

    Коментиран от #36, #48

    17:04 22.02.2026

  • 15 Това да не е гаражен обект

    30 2 Отговор
    Стига експерименти-арести, арести.... Много арести трябва да има

    17:06 22.02.2026

  • 16 12340

    12 20 Отговор
    Касчиев прави това от десетилетия
    2 години работил в Козлодуй,
    200 години приказва срещу нея и Белене!

    17:07 22.02.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    12 11 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Бай Еленко не може нищо. Защото не разбира, а не защото не иска. Аз мисля за всеки един от 6те ми хотела да си купя по един малък модулен реактор и да си го монтирам в мазето. Ще си произвеждам енергията сам. Ще продавам енергия и на комшиите. А от плутония ще си правя атомни бомбички.

    Коментиран от #18, #19

    17:08 22.02.2026

  • 18 Пич

    15 0 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    Хахаха.....да не си посмял! Ако не ни изтрепа Еленко, ти ще си!

    17:10 22.02.2026

  • 19 Инспектор Дюдю

    13 3 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    Бай ти Еленко си е драпал бомбичките в "Техенерго",там се такива

    17:11 22.02.2026

  • 20 ха ха

    17 3 Отговор
    то плановия ремонт стана през две седмици , или е по препоръки на украинските специалисти , а какво стана с реакторите за беляне

    Коментиран от #34

    17:12 22.02.2026

  • 21 АГАТ а Кристи

    5 23 Отговор
    По-ясно от безоблачен слънчев ден -
    КГБ - и представители на българската комунистическата партия, всеки с различни интереси - първите саботаж, а вторите ненаситни за финикийски знаци.
    Но интересите им се препокриват.

    17:13 22.02.2026

  • 22 Въх

    4 23 Отговор
    Учудва ли се, че комунета свързани с Русия, крадат и унищожават? Утре ако Путин им нареди, ще взривят АЕЦ и ще избягат в Москва.

    17:15 22.02.2026

  • 23 Пепи

    23 4 Отговор
    Как може тази прословута мембрана за 4 месеца да дефектира 3 пъти,то е много ясно,че не пасва ,защото не е от майката производител.Няма да.далече времето когато ще се случи непоправимото.Всички Директори и минали и настоящи крадът но не хиляди а милиони.Ние всички работещи в АЕЦ "Козлодуй"го виждаме но сме безсилни.

    Коментиран от #28

    17:17 22.02.2026

  • 24 Направете нещо

    15 1 Отговор
    Така казваше началника-главен енергетика. Части няма, "направихме нещо" - после стана пожар в цеха

    Коментиран от #76

    17:17 22.02.2026

  • 25 000

    31 2 Отговор
    От нетен износител, България вече е нетен вносител на ток. А туземното население лае ли лае.

    Коментиран от #26

    17:18 22.02.2026

  • 26 рум

    5 18 Отговор

    До коментар #25 от "000":

    Р. Овч до каквото се е докоснал е изсъхнало.

    Коментиран от #29, #38

    17:19 22.02.2026

  • 27 111

    19 0 Отговор
    Господин ковачки харесва тази дописка, нали факчета?

    17:21 22.02.2026

  • 28 Брум

    8 3 Отговор

    До коментар #23 от "Пепи":

    Случайно електрониката, която инсталираха последните 30 години и модернизациите, които проведоха от "майката ли са" или са западно-японски?

    Коментиран от #77, #79

    17:21 22.02.2026

  • 29 000

    12 1 Отговор

    До коментар #26 от "рум":

    както казах - туземците си лаят и си плащат, и много ще си плащат.

    17:22 22.02.2026

  • 30 хикочко..

    18 2 Отговор
    Кравите батисаха козлудуй а урсулците белене и сега 10 млрда народна пара гние на площадката..оти знаят че бг-тата не са маджарите и си немат орбанчо дето въпреки санкците с/у масковците стройка с россатомо пакш 2..а бегенцата кушать ли кушать од жлътото на боковскио ипеефтьскио

    17:25 22.02.2026

  • 31 БОЛШЕВИШКА ВАТА

    5 5 Отговор
    УЖАС АЕЦ КОЗЛОДУЙ БИЛ УКРОЦЕНТРАЛА

    Б.Р. В енергоблоковете ВВЕР-1000 се използват два типа парни турбини – руски и украински.
    Руските са тип К-1000-60/3000 с номинални обороти – 3000 в минута.
    Тези на АЕЦ „Козлодуй” са украински с 1500 оборота в минута – тип К-1000-60/1500. Производство на „Турбоатом”, който за първи път преди десетина години извърши модернизация на проточната част на ЦВН на един от енергоблоковете ни.

    Коментиран от #32

    17:26 22.02.2026

  • 32 Българо

    3 13 Отговор

    До коментар #31 от "БОЛШЕВИШКА ВАТА":

    Сега очаквам путинофилите да спрат да ползват ток от американски централи и укроАЕЦа.

    Коментиран от #40

    17:27 22.02.2026

  • 33 Обикновен човек

    4 21 Отговор
    Като знам руските "технологии", се чудя как тоя АЕЦ не е думнал още.

    Коментиран от #45

    17:28 22.02.2026

  • 34 Ха ха ха ха

    6 6 Отговор

    До коментар #20 от "ха ха":

    Ами тя турбината на АЕЦ е украинска.

    Коментиран от #37

    17:29 22.02.2026

  • 35 От чужбина

    18 0 Отговор
    В тази "новина" ви казват, че Ал.Николов и Р.Овчаров работят в комбина и против интересите на АЕЦ-а. В действителност Р.Овчаров го знаете, твърдо от БСП. Ал.Николов беше от СДС. В последствие не знам дали е сменял политическата си ориентация. И понеже само се КАЗВА, че са нанесли щети - ами извадете ФАКТИ, конкретни и явни. Просто така да посочите някой и да кажете - този е черен и лош - ами няма кой да ви повярва. НЕ ги защитавам и за двамата ми е все едно.

    Тук трябва да разделим нещата. Едното е генералната смяна на доставчика на гориво. Това определено е политическо решение, същото като отказа от руския газ и нефт. Т.е политиците ни изпълняват каквото им е наредено от вън.

    Другото е личната отговорност на споменатите лица в управлението. Най-вероятно е да са набутали разни консултантски фирми за да се източат едни пари. Т.е подобно като добре известния Хидроинженер Доган. Това, че били забавили диверсификацията са малко глупости. Може и да са е забавили, но самата "диверсификация" е ала-бала глупости. Просто се твърди, ТВЪРДИ се, че сме били зависими защото сме купували от руснаците. А сега дали сме получили някаква НЕЗАВИСИМОСТ купувайки от друго място? Някой има ли достъп до договорите и направено ли е сравнение на тези договори за доставка на гориво? Целта е да се види кой договор е по-изгоден. НЕ само като цена. Има още много други параметри. Смяната на горивото не е като да налееш бензин от друга бензиностанция. Много по-сложно и бавно е,

    Коментиран от #41

    17:32 22.02.2026

  • 36 Данко Харсъзина

    14 3 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    Ми то 5ти блок с а американското гориво си работи на 1050 мегавата и не само е натоварен ами и претоварен-105%. А 6ти блок работи на 95% защото са им слаби тръбичките, клапите и най вече им е слаб акълът. Но това за акълът е повсеместно в държавицата. Само на политиците не им е слаб акълът. Той направо липсва. Не ви ли прави впечатление, че в Народното събрание от десетилетие няма нито един инженер?

    Коментиран от #42, #43

    17:34 22.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Демократ

    4 11 Отговор

    До коментар #26 от "рум":

    Р.Овч.трябвше да бъде вързан за един влекач и влачен от Козлодуй до Лом и обратното.

    17:36 22.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Българо":

    Американските централи американците ги затвориха защото им изтекоха договорите, а да работят на пазар не им е изгодно тъй като енергията е евтина.

    17:39 22.02.2026

  • 41 Мда

    18 1 Отговор

    До коментар #35 от "От чужбина":

    И другият проблем е отработеното гориво! Никой от политиците не говори за този проблем! Къде ще се съхранява?

    Коментиран от #51

    17:39 22.02.2026

  • 42 От чужбина

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Данко Харсъзина":

    Данкооо, 5-ти блок работи на повишена мощност от доста години. Т.е не е заради новото му гориво. Освен това знаеш ли в момента в кой блок /реактор/ какво точно гориво има? Не забравяй, че касетите се ползват по 4 години. Т.е в реактора има още руски касети. Отделно казаха, че 6-ти блок ще е с гориво от Фраматом. И отделно от това имаше съобщения от преди няколко години, че АЕЦ-а се е запасил с гориво за няколко години напред, т.е с руско гориво. Не знам кое е вярно и кое не е, ама ако наистина е имало такъв запас, то излиза, че в момента примерно само 1/4 от касетите са НЕ руски. Ти кажи! Като чета излиза, че си добре запознат.

    17:45 22.02.2026

  • 43 ВМЕИ

    2 11 Отговор

    До коментар #36 от "Данко Харсъзина":

    Инженерите имат малко акъл и не стават русофили и комунисти.

    Коментиран от #47

    17:47 22.02.2026

  • 44 Спецназ

    12 2 Отговор
    ИМА все още хора, които искат да спрат американците да

    ни построят 7- ми реактор с американско гориво,
    което ще е големия БУМ!

    АКО се взриви ЯДРЕНАТА част на реактора,
    а не както в Чернобил само охладителите,

    ВСИЧКО И след София ще е ЛЕШ!

    ФАКТ!

    Коментиран от #54, #56

    17:48 22.02.2026

  • 45 Обикновен ли

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Обикновен човек":

    НЕ... ТИ си просто човече

    17:48 22.02.2026

  • 46 отговор

    21 2 Отговор

    До коментар #13 от "Тома":

    Александър Николов, Иван Генов и Румен Овчаров ги включиха в Магнитски точно по доноси на такива, като еленко божков, защото не искаха да подпишат за замяна на руското гориво с такова на „Уестингхаус“. Те са доказани ядрени специалисти и знаеха какво ще се случи при такава замяна, което и наблюдаваме сега. А, еленко божков не може да стъпи на малкия пръст на нито един от тримата! Между другото – Иван Генов беше най-добрият ръководител на „АЕЦ“ и всички , работили в централата го знаят и ценят. За Касчиев ще си спестя коментара, защото съм работил с него и не е много коректно.

    Коментиран от #49, #55, #63

    17:48 22.02.2026

  • 47 изобщо не си прав

    17 1 Отговор

    До коментар #43 от "ВМЕИ":

    За твое сведение ще ти кажа, че най-добрите ядрени специалисти в АЕЦ бяха, тези завършили в бившия СССР. Те, заедно с руски специалисти навремето пускаха всички блокове.

    Коментиран от #50, #52

    17:54 22.02.2026

  • 48 факуса

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    требе семействата на всички споменти да ги закарат в централата

    17:55 22.02.2026

  • 49 Хям

    8 1 Отговор

    До коментар #46 от "отговор":

    Какво точно се е случило с горивото сега? Какво наблюдаваме?

    А за корупцията нещо да кажеш? Имаше ли корупция?

    17:57 22.02.2026

  • 50 За сведение

    2 14 Отговор

    До коментар #47 от "изобщо не си прав":

    Русия е на първо място в света по заболявания причинени от изтичане на радиация от енергоблокове им.Това не могат да го скрият ватенките .

    Коментиран от #53

    17:59 22.02.2026

  • 51 От чужбина

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Мда":

    Ами нали точно за това казвам, че трябва разглеждане на двата договора. В действителност нашите политици изпълняват нареждания от вън, без да питат. Ако се работеше както трябва, т.е да се събере някакъв СЪВЕТ от специалисти, да се разгледат различните предложения и да се избере най-доброто - това вече е съвсем друго. Но в България НЕ става така. И ако дадеш подобно предложение ще ти кажат - Ти не разбираш! ДА, това което не разбираме е в същност да не знаем точно чии интереси се задоволяват, персонално. Те, крадците естествено се крият. На нас ни приказват глупости за диверсификация...
    Аз лично предполагам, че след време руснаците ще се съгласят да приберат и това отработено гориво за преработка. Разликата ще е в цената която ще трябва да платим за преработката. Тук има и една подробност. Руското гориво го купувахме, т.е ние ставаме собственици. Собственици сме и на материалите след преработката му. Така от Русия трябва да получим материали които са отпадъци за вечно съхранение, а също и плутонии и уран. Което е отпадък никой няма да го вземе. Което е полезен материал ние можем да си го продадем по всяко време, дори докато физически се намира в Русия за преработка. ДРУГИЯ вариант, какъвто е предлаган, е гориво под наем. Т.е вземаме готови касети и ги ползваме. След това ги връщаме. Нямам представа какви договори са подписвани. Нали се сещате, че се пазят в тайна.

    17:59 22.02.2026

  • 52 СТАЛИН

    2 7 Отговор

    До коментар #47 от "изобщо не си прав":

    Съветски специалисти. Байно. Тогава Русия нямаше. И естествено, че ще са най-добрите от СССР, да не би да пускаха другаде? Да знаеш някой завършил в Япония или Германия?

    Коментиран от #71

    18:00 22.02.2026

  • 53 Серсемин

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "За сведение":

    А ти от къде имаш тези сведения??? При това точно от изтичания от блоковете им...!

    Коментиран от #58

    18:01 22.02.2026

  • 54 Ало

    4 10 Отговор

    До коментар #44 от "Спецназ":

    Не американци облъчиха цяла Европа с реакторите си. Съветски дизайн, съветска изработка и руснак началник Дятлов бяха.

    18:02 22.02.2026

  • 55 Ха ха

    4 8 Отговор

    До коментар #46 от "отговор":

    Р.Овч. "работил"като партиен секретар на АЕЦ Козлодуй.Това му е специалноста.Професионален комунист-крадец.

    Коментиран от #61, #69

    18:02 22.02.2026

  • 56 Серсемин

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Спецназ":

    Не коментирай като не знаеш нищо!

    18:04 22.02.2026

  • 57 дядото

    9 6 Отговор
    да си дойдем на думата.р.овчаров сключвал корупционни договори с русия,а кирчо простото за газ от сащ -не.пфу

    18:07 22.02.2026

  • 58 Напиши в гуглето

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Серсемин":

    Град Озерск.

    Коментиран от #66, #72

    18:13 22.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Козлодуй

    4 9 Отговор
    всичко руско е опасно за вашето здраве.Не го пипайте без защитни ръкавици и облекло.Нэ4овекът е опасен за всяко живо сащество.Пазете се от него.

    18:19 22.02.2026

  • 61 Данко Харсъзина

    8 3 Отговор

    До коментар #55 от "Ха ха":

    Румен Овчаров и жена му са ядрени оператори. И години наред са работели като такива.

    18:21 22.02.2026

  • 62 военен неможач

    10 1 Отговор
    Еленът Божков има глава на идиот, и само рога му липсват, за да заприлича на бизон. А иначе е платен агент, ренегат, мещере и метросаботоьор. В Щатите такива ги бият в полицията.

    18:21 22.02.2026

  • 63 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор

    До коментар #46 от "отговор":

    Касчиев няма да го коментирам, понеже ме е гнус. Сашо ми е състудент, голямо говедо, но е енергетик и в тестиукулите. Другите двама може и да си имат кусури, но са железни енергетици.
    Бай Еленко от Техенерго нито е експерт, нито енергетик.
    Аз съм благословен от Бога, че съм хотелиер, а не енергетик.

    Коментиран от #67, #70

    18:28 22.02.2026

  • 64 незнайко

    12 2 Отговор
    Голяма статия и нито дума за " СТРАШНАТА ОПАСНОСТ " свързана с 6 блок на централата ! Това ме навява на мисълта за статия написана след приемане на ПОДКУП ! С атомната централа не бива да се плаши населението ! Единствената опасност може да бъде от смяната на горивото, но за това нищо не се споменава .

    18:30 22.02.2026

  • 65 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    На мисирките от Информационния център на централата, Иван Андреев трябва да им удари по 50 тояги на голо, и после да ги обеси по клоните на големия чинар дето е на входа на Белия дом.

    18:45 22.02.2026

  • 66 Серсемин

    5 1 Отговор

    До коментар #58 от "Напиши в гуглето":

    Отдавна съм ги прочел разните аварии. На всякъде по света където са правили ядрени изследвания е имало някакви инциденти и аварии. Американците при разработването и производтвото на първите си атомни бомби също изхвърлят много радиоактивност в близката река, непосредствено до обекта. Даже когато бомбата е готова, учени се опитват да определят точното разсточние между парчетата уран при което се достига критичност. Това буквално го правят като въртят едно болтче с отверка. Човека "изпуска" отверката и само автоматичното сработване на предпазните механими ги спасява. Естествено са получили значителни дози облъчвания. Първия експериментален ядрен реактор е пуснат в ... Манхатън, на стадиона. Представлявал е буквално купчина от графит с канали за горивото и за охлаждане с въздух. Мерки за безопасност - никакви. В една статия от Уикипедия се твърдеше, че най-голям замърсител на световния океан с радиоактивни отпадъци е Великобритания. Те също пускат графитов реактор с въздушно охлаждане. В определен момент немогат да контролират температурата и засилват въздушния поток. Това води до разпалване на графита и изгарянето му. В бъвшия СССР също си имат много инциденти. Включително инцидент когато прехвърлят разтвор на плутониева сол от един съд в друг и човека застанал между тези съдове се оказва като част от реактор /човешкия организъм съдържа много вода и въглерод, т.е идеален забавител на неутрони/. В света, първите ядрени подводници са изхвърляли дебалансни води

    18:52 22.02.2026

  • 67 Си ли

    5 1 Отговор

    До коментар #63 от "Данко Харсъзина":

    намагнитен:))

    18:54 22.02.2026

  • 68 АЕЦ

    1 2 Отговор
    2 години е бил на печалба!

    18:58 22.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 така е

    6 0 Отговор

    До коментар #63 от "Данко Харсъзина":

    Много си прав, особено с определението за Сашо.

    19:01 22.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 незнайко

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Напиши в гуглето":

    Опитай се да научиш колко хора са починали в ЗОНА 51 в САЩ и какво се прави там което е за "БЛАГОТО" на хората ! Аналогично на руския призрачен град, но за който вече знаем !!!

    19:34 22.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 гого

    7 2 Отговор
    Чакайте да почнат двата нови реактора в Козлодуй, дето ще струват поне 50 милиарда евро, за да видите какво ще стане с тази държава.

    19:44 22.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Направете нещо":

    Не трябва ли точно той да "направи нещо"?

    20:38 22.02.2026

  • 77 wrc шафьор

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Брум":

    Ето го резултата от западните "модернизации". Модернизираха 3-ти и 4-ти. На ред е 6-ти с MOX горивото.

    20:39 22.02.2026

  • 78 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "пишеш глупости":

    Сайт за клюки и интриги!

    20:39 22.02.2026

  • 79 wrc шафьор

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Брум":

    Ето го резултата от западните "модернизации". Модернизираха 3-ти и 4-ти. На ред е 6-ти с MOX горивото.

    20:40 22.02.2026

  • 80 Абе

    4 0 Отговор
    Мария, моето момиче, кой те кара да пишеш за неща от които не разбираш.

    21:31 22.02.2026

  • 81 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Всичко в статията са врели-некипели ,на":

    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмнеАEЦ-а и yнищожи тоя кoфти ГЕНбългaрcки

    02:26 23.02.2026

