Заверата срещу АЕЦ „Козлодуй“ – Георги Касчиев и „намагнатизираните“ Александър Николов и Р. Овч.

От студиото на сутрешен блок енергийният експерт Еленко Божков даде съвет на новия енергиен министър Трайчо Трайков да спре незабавно скандалите около АЕЦ „Козлодуй“. По негови думи трябва да се спре и интервенцията на хора по Магнитски в работата на ръководството и централата. Александър Николов, бившият директор на АЕЦ, санкциониран по глобалния антикорупционен закон „Магнитски“, прави „уйдурмата“ и ръководи групата, която създава напрежение в работата на атомната централа.

В последните месеци Георги Касчиев обикаля медиите и прави „разкрития“ за страшна опасност, свързана с 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“. Стигна се дотам да бъдат изслушвани в парламента директорът на АЕЦ „Козлодуй“ и на Агенцията за ядрена регулиране АЯР, пише govoriotkrito.bg.

Със светлината, която хвърли върху задкулисната работа на Александър Николов, излиза, че най-вероятно компрометираният бивш директор ползва за говорител проф. Касчиев.

С колко нули са интересите, които стоят зад това, можем само да гадаем.

Преди седмица Еленко Божков каза, че едно от най-сериозните предизвикателства пред АЕЦ „Козлодуй“ е било управлението на централата в предходни години. Той припомни отстраняването на бившия директор Николов и заместник-директор, като подчерта, че според него техни действия са забавили ключови решения за развитието на ядрената мощност.

„Те просто разсипаха, бих казал, ядрената централа. Спираха развитието ѝ, включително чрез забавяне на договорите за диверсификация на ядреното гориво“, заяви експертът. По думите му именно това е възпрепятствало навременното въвеждане на нови доставки – за Пети блок с гориво на „Уестингхаус“ и за Шести блок с гориво на „Фраматом“.

От същия приятелски кръг приглася и не по-малко компрометираният Румен Овчаров, който също прави мрачни констатации за работата на централата

През 2023 г. правителството на САЩ санкционира Овчаров по Закона „Магнитски“ заедно с Александър Николов точно заради „широкото им участие в корупцията в България“.

Посочва се, че Овчаров „многократно е участвал в корупционни енергийни договори с руски енергийни компании, получавайки подкупи и други рушвети в замяна на договори с фиксирана цена за руски газ и ядрено гориво и договори за поддръжка на АЕЦ „Козлодуй“, че откакто е станал министър на енергетиката е получил над пет милиона евро в сметки в офшорни банки, че въвеждането на ненужни посредници на пазара на електроенергия води до завишените цени на българската енергия.

Службите в САЩ казват, че Румен Овчаров, Александър Николов и Иван Генов (изпълнителни директори на АЕЦ „Козлодуй“), са „координирали персонални комисионни чрез корупционно пренасочване на договорите за услуги за АЕЦ „Козлодуй“ към собствените си бизнес интереси, избягвайки контрола от страна на български служители чрез офшорно управление“ и че бизнес договореностите от тези корупционни договори са продължили поне до 2020 г.

Съвместната работа на Румен Овчаров и Александър Николов явно продължава, използвайки проф. Касчиев за говорител. Новата цел е същата като старата и минава през компрометиране на сегашното ръководство на АЕЦ „Козлодуй“.