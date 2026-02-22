Заверата срещу АЕЦ „Козлодуй“ – Георги Касчиев и „намагнатизираните“ Александър Николов и Р. Овч.

От студиото на сутрешен блок енергийният експерт Еленко Божков даде съвет на новия енергиен министър Трайчо Трайков да спре незабавно скандалите около АЕЦ „Козлодуй“. По негови думи трябва да се спре и интервенцията на хора по Магнитски в работата на ръководството и централата. Александър Николов, бившият директор на АЕЦ, санкциониран по глобалния антикорупционен закон „Магнитски“, прави „уйдурмата“ и ръководи групата, която създава напрежение в работата на атомната централа.
В последните месеци Георги Касчиев обикаля медиите и прави „разкрития“ за страшна опасност, свързана с 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“. Стигна се дотам да бъдат изслушвани в парламента директорът на АЕЦ „Козлодуй“ и на Агенцията за ядрена регулиране АЯР, пише govoriotkrito.bg.
Със светлината, която хвърли върху задкулисната работа на Александър Николов, излиза, че най-вероятно компрометираният бивш директор ползва за говорител проф. Касчиев.
С колко нули са интересите, които стоят зад това, можем само да гадаем.
Преди седмица Еленко Божков каза, че едно от най-сериозните предизвикателства пред АЕЦ „Козлодуй“ е било управлението на централата в предходни години. Той припомни отстраняването на бившия директор Николов и заместник-директор, като подчерта, че според него техни действия са забавили ключови решения за развитието на ядрената мощност.
„Те просто разсипаха, бих казал, ядрената централа. Спираха развитието ѝ, включително чрез забавяне на договорите за диверсификация на ядреното гориво“, заяви експертът. По думите му именно това е възпрепятствало навременното въвеждане на нови доставки – за Пети блок с гориво на „Уестингхаус“ и за Шести блок с гориво на „Фраматом“.
От същия приятелски кръг приглася и не по-малко компрометираният Румен Овчаров, който също прави мрачни констатации за работата на централата
През 2023 г. правителството на САЩ санкционира Овчаров по Закона „Магнитски“ заедно с Александър Николов точно заради „широкото им участие в корупцията в България“.
Посочва се, че Овчаров „многократно е участвал в корупционни енергийни договори с руски енергийни компании, получавайки подкупи и други рушвети в замяна на договори с фиксирана цена за руски газ и ядрено гориво и договори за поддръжка на АЕЦ „Козлодуй“, че откакто е станал министър на енергетиката е получил над пет милиона евро в сметки в офшорни банки, че въвеждането на ненужни посредници на пазара на електроенергия води до завишените цени на българската енергия.
Службите в САЩ казват, че Румен Овчаров, Александър Николов и Иван Генов (изпълнителни директори на АЕЦ „Козлодуй“), са „координирали персонални комисионни чрез корупционно пренасочване на договорите за услуги за АЕЦ „Козлодуй“ към собствените си бизнес интереси, избягвайки контрола от страна на български служители чрез офшорно управление“ и че бизнес договореностите от тези корупционни договори са продължили поне до 2020 г.
Съвместната работа на Румен Овчаров и Александър Николов явно продължава, използвайки проф. Касчиев за говорител. Новата цел е същата като старата и минава през компрометиране на сегашното ръководство на АЕЦ „Козлодуй“.
1 Пич
Коментиран от #17
16:50 22.02.2026
3 Дупедавци
16:52 22.02.2026
4 Всичко в статията са врели-некипели ,на
Коментиран от #6, #81
16:53 22.02.2026
5 Пишете за техническите гаври
16:58 22.02.2026
6 Кви
До коментар #4 от "Всичко в статията са врели-некипели ,на":Клапани бе, това е обяснение за тъпите паветни кратуни! Ти да не чакаш да си признаят, че откакто заредиха горивото на Уестингхаус и авариите гърмят една след друга?
16:59 22.02.2026
7 Сталин
16:59 22.02.2026
8 Хмм
17:00 22.02.2026
9 Зло под слънцето
17:00 22.02.2026
11 Данко Харсъзина
Иначе какво се случва в АЕЦ не зная. Аз съм хотелиер. Възможно е някой, някъде да е пооткраднал някой лев. Като на всякъде в държавицата. В България много се краде от векове.
17:00 22.02.2026
17:01 22.02.2026
Коментиран от #46
17:03 22.02.2026
14 име
Коментиран от #36, #48
17:04 22.02.2026
15 Това да не е гаражен обект
17:06 22.02.2026
16 12340
2 години работил в Козлодуй,
200 години приказва срещу нея и Белене!
17:07 22.02.2026
17 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Пич":Бай Еленко не може нищо. Защото не разбира, а не защото не иска. Аз мисля за всеки един от 6те ми хотела да си купя по един малък модулен реактор и да си го монтирам в мазето. Ще си произвеждам енергията сам. Ще продавам енергия и на комшиите. А от плутония ще си правя атомни бомбички.
Коментиран от #18, #19
17:08 22.02.2026
18 Пич
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":Хахаха.....да не си посмял! Ако не ни изтрепа Еленко, ти ще си!
17:10 22.02.2026
19 Инспектор Дюдю
17:11 22.02.2026
20 ха ха
Коментиран от #34
17:12 22.02.2026
21 АГАТ а Кристи
КГБ - и представители на българската комунистическата партия, всеки с различни интереси - първите саботаж, а вторите ненаситни за финикийски знаци.
Но интересите им се препокриват.
17:13 22.02.2026
22 Въх
23 Пепи
17:17 22.02.2026
Коментиран от #76
25 000
Коментиран от #26
17:18 22.02.2026
26 рум
До коментар #25 от "000":Р. Овч до каквото се е докоснал е изсъхнало.
Коментиран от #29, #38
17:19 22.02.2026
27 111
17:21 22.02.2026
28 Брум
До коментар #23 от "Пепи":Случайно електрониката, която инсталираха последните 30 години и модернизациите, които проведоха от "майката ли са" или са западно-японски?
Коментиран от #77, #79
17:21 22.02.2026
29 000
До коментар #26 от "рум":както казах - туземците си лаят и си плащат, и много ще си плащат.
17:22 22.02.2026
30 хикочко..
17:25 22.02.2026
31 БОЛШЕВИШКА ВАТА
Б.Р. В енергоблоковете ВВЕР-1000 се използват два типа парни турбини – руски и украински.
Руските са тип К-1000-60/3000 с номинални обороти – 3000 в минута.
Тези на АЕЦ „Козлодуй” са украински с 1500 оборота в минута – тип К-1000-60/1500. Производство на „Турбоатом”, който за първи път преди десетина години извърши модернизация на проточната част на ЦВН на един от енергоблоковете ни.
Коментиран от #32
17:26 22.02.2026
32 Българо
До коментар #31 от "БОЛШЕВИШКА ВАТА":Сега очаквам путинофилите да спрат да ползват ток от американски централи и укроАЕЦа.
Коментиран от #40
17:27 22.02.2026
33 Обикновен човек
Коментиран от #45
17:28 22.02.2026
34 Ха ха ха ха
До коментар #20 от "ха ха":Ами тя турбината на АЕЦ е украинска.
Коментиран от #37
17:29 22.02.2026
35 От чужбина
Тук трябва да разделим нещата. Едното е генералната смяна на доставчика на гориво. Това определено е политическо решение, същото като отказа от руския газ и нефт. Т.е политиците ни изпълняват каквото им е наредено от вън.
Другото е личната отговорност на споменатите лица в управлението. Най-вероятно е да са набутали разни консултантски фирми за да се източат едни пари. Т.е подобно като добре известния Хидроинженер Доган. Това, че били забавили диверсификацията са малко глупости. Може и да са е забавили, но самата "диверсификация" е ала-бала глупости. Просто се твърди, ТВЪРДИ се, че сме били зависими защото сме купували от руснаците. А сега дали сме получили някаква НЕЗАВИСИМОСТ купувайки от друго място? Някой има ли достъп до договорите и направено ли е сравнение на тези договори за доставка на гориво? Целта е да се види кой договор е по-изгоден. НЕ само като цена. Има още много други параметри. Смяната на горивото не е като да налееш бензин от друга бензиностанция. Много по-сложно и бавно е,
Коментиран от #41
17:32 22.02.2026
36 Данко Харсъзина
До коментар #14 от "име":Ми то 5ти блок с а американското гориво си работи на 1050 мегавата и не само е натоварен ами и претоварен-105%. А 6ти блок работи на 95% защото са им слаби тръбичките, клапите и най вече им е слаб акълът. Но това за акълът е повсеместно в държавицата. Само на политиците не им е слаб акълът. Той направо липсва. Не ви ли прави впечатление, че в Народното събрание от десетилетие няма нито един инженер?
Коментиран от #42, #43
17:34 22.02.2026
38 Демократ
До коментар #26 от "рум":Р.Овч.трябвше да бъде вързан за един влекач и влачен от Козлодуй до Лом и обратното.
17:36 22.02.2026
40 Данко Харсъзина
До коментар #32 от "Българо":Американските централи американците ги затвориха защото им изтекоха договорите, а да работят на пазар не им е изгодно тъй като енергията е евтина.
17:39 22.02.2026
41 Мда
До коментар #35 от "От чужбина":И другият проблем е отработеното гориво! Никой от политиците не говори за този проблем! Къде ще се съхранява?
Коментиран от #51
17:39 22.02.2026
42 От чужбина
До коментар #36 от "Данко Харсъзина":Данкооо, 5-ти блок работи на повишена мощност от доста години. Т.е не е заради новото му гориво. Освен това знаеш ли в момента в кой блок /реактор/ какво точно гориво има? Не забравяй, че касетите се ползват по 4 години. Т.е в реактора има още руски касети. Отделно казаха, че 6-ти блок ще е с гориво от Фраматом. И отделно от това имаше съобщения от преди няколко години, че АЕЦ-а се е запасил с гориво за няколко години напред, т.е с руско гориво. Не знам кое е вярно и кое не е, ама ако наистина е имало такъв запас, то излиза, че в момента примерно само 1/4 от касетите са НЕ руски. Ти кажи! Като чета излиза, че си добре запознат.
17:45 22.02.2026
43 ВМЕИ
До коментар #36 от "Данко Харсъзина":Инженерите имат малко акъл и не стават русофили и комунисти.
Коментиран от #47
17:47 22.02.2026
44 Спецназ
ни построят 7- ми реактор с американско гориво,
което ще е големия БУМ!
АКО се взриви ЯДРЕНАТА част на реактора,
а не както в Чернобил само охладителите,
ВСИЧКО И след София ще е ЛЕШ!
ФАКТ!
Коментиран от #54, #56
17:48 22.02.2026
45 Обикновен ли
До коментар #33 от "Обикновен човек":НЕ... ТИ си просто човече
17:48 22.02.2026
46 отговор
До коментар #13 от "Тома":Александър Николов, Иван Генов и Румен Овчаров ги включиха в Магнитски точно по доноси на такива, като еленко божков, защото не искаха да подпишат за замяна на руското гориво с такова на „Уестингхаус“. Те са доказани ядрени специалисти и знаеха какво ще се случи при такава замяна, което и наблюдаваме сега. А, еленко божков не може да стъпи на малкия пръст на нито един от тримата! Между другото – Иван Генов беше най-добрият ръководител на „АЕЦ“ и всички , работили в централата го знаят и ценят. За Касчиев ще си спестя коментара, защото съм работил с него и не е много коректно.
Коментиран от #49, #55, #63
17:48 22.02.2026
47 изобщо не си прав
До коментар #43 от "ВМЕИ":За твое сведение ще ти кажа, че най-добрите ядрени специалисти в АЕЦ бяха, тези завършили в бившия СССР. Те, заедно с руски специалисти навремето пускаха всички блокове.
Коментиран от #50, #52
17:54 22.02.2026
48 факуса
До коментар #14 от "име":требе семействата на всички споменти да ги закарат в централата
17:55 22.02.2026
49 Хям
До коментар #46 от "отговор":Какво точно се е случило с горивото сега? Какво наблюдаваме?
А за корупцията нещо да кажеш? Имаше ли корупция?
17:57 22.02.2026
50 За сведение
До коментар #47 от "изобщо не си прав":Русия е на първо място в света по заболявания причинени от изтичане на радиация от енергоблокове им.Това не могат да го скрият ватенките .
Коментиран от #53
17:59 22.02.2026
51 От чужбина
До коментар #41 от "Мда":Ами нали точно за това казвам, че трябва разглеждане на двата договора. В действителност нашите политици изпълняват нареждания от вън, без да питат. Ако се работеше както трябва, т.е да се събере някакъв СЪВЕТ от специалисти, да се разгледат различните предложения и да се избере най-доброто - това вече е съвсем друго. Но в България НЕ става така. И ако дадеш подобно предложение ще ти кажат - Ти не разбираш! ДА, това което не разбираме е в същност да не знаем точно чии интереси се задоволяват, персонално. Те, крадците естествено се крият. На нас ни приказват глупости за диверсификация...
Аз лично предполагам, че след време руснаците ще се съгласят да приберат и това отработено гориво за преработка. Разликата ще е в цената която ще трябва да платим за преработката. Тук има и една подробност. Руското гориво го купувахме, т.е ние ставаме собственици. Собственици сме и на материалите след преработката му. Така от Русия трябва да получим материали които са отпадъци за вечно съхранение, а също и плутонии и уран. Което е отпадък никой няма да го вземе. Което е полезен материал ние можем да си го продадем по всяко време, дори докато физически се намира в Русия за преработка. ДРУГИЯ вариант, какъвто е предлаган, е гориво под наем. Т.е вземаме готови касети и ги ползваме. След това ги връщаме. Нямам представа какви договори са подписвани. Нали се сещате, че се пазят в тайна.
17:59 22.02.2026
52 СТАЛИН
До коментар #47 от "изобщо не си прав":Съветски специалисти. Байно. Тогава Русия нямаше. И естествено, че ще са най-добрите от СССР, да не би да пускаха другаде? Да знаеш някой завършил в Япония или Германия?
Коментиран от #71
18:00 22.02.2026
53 Серсемин
До коментар #50 от "За сведение":А ти от къде имаш тези сведения??? При това точно от изтичания от блоковете им...!
Коментиран от #58
18:01 22.02.2026
54 Ало
До коментар #44 от "Спецназ":Не американци облъчиха цяла Европа с реакторите си. Съветски дизайн, съветска изработка и руснак началник Дятлов бяха.
18:02 22.02.2026
55 Ха ха
До коментар #46 от "отговор":Р.Овч. "работил"като партиен секретар на АЕЦ Козлодуй.Това му е специалноста.Професионален комунист-крадец.
Коментиран от #61, #69
18:02 22.02.2026
56 Серсемин
До коментар #44 от "Спецназ":Не коментирай като не знаеш нищо!
18:04 22.02.2026
57 дядото
18:07 22.02.2026
58 Напиши в гуглето
До коментар #53 от "Серсемин":Град Озерск.
Коментиран от #66, #72
18:13 22.02.2026
60 Козлодуй
18:19 22.02.2026
61 Данко Харсъзина
До коментар #55 от "Ха ха":Румен Овчаров и жена му са ядрени оператори. И години наред са работели като такива.
18:21 22.02.2026
62 военен неможач
18:21 22.02.2026
63 Данко Харсъзина
До коментар #46 от "отговор":Касчиев няма да го коментирам, понеже ме е гнус. Сашо ми е състудент, голямо говедо, но е енергетик и в тестиукулите. Другите двама може и да си имат кусури, но са железни енергетици.
Бай Еленко от Техенерго нито е експерт, нито енергетик.
Аз съм благословен от Бога, че съм хотелиер, а не енергетик.
Коментиран от #67, #70
18:28 22.02.2026
64 незнайко
18:30 22.02.2026
65 Данко Харсъзина
18:45 22.02.2026
66 Серсемин
До коментар #58 от "Напиши в гуглето":Отдавна съм ги прочел разните аварии. На всякъде по света където са правили ядрени изследвания е имало някакви инциденти и аварии. Американците при разработването и производтвото на първите си атомни бомби също изхвърлят много радиоактивност в близката река, непосредствено до обекта. Даже когато бомбата е готова, учени се опитват да определят точното разсточние между парчетата уран при което се достига критичност. Това буквално го правят като въртят едно болтче с отверка. Човека "изпуска" отверката и само автоматичното сработване на предпазните механими ги спасява. Естествено са получили значителни дози облъчвания. Първия експериментален ядрен реактор е пуснат в ... Манхатън, на стадиона. Представлявал е буквално купчина от графит с канали за горивото и за охлаждане с въздух. Мерки за безопасност - никакви. В една статия от Уикипедия се твърдеше, че най-голям замърсител на световния океан с радиоактивни отпадъци е Великобритания. Те също пускат графитов реактор с въздушно охлаждане. В определен момент немогат да контролират температурата и засилват въздушния поток. Това води до разпалване на графита и изгарянето му. В бъвшия СССР също си имат много инциденти. Включително инцидент когато прехвърлят разтвор на плутониева сол от един съд в друг и човека застанал между тези съдове се оказва като част от реактор /човешкия организъм съдържа много вода и въглерод, т.е идеален забавител на неутрони/. В света, първите ядрени подводници са изхвърляли дебалансни води
18:52 22.02.2026
67 Си ли
До коментар #63 от "Данко Харсъзина":намагнитен:))
18:54 22.02.2026
68 АЕЦ
18:58 22.02.2026
70 така е
До коментар #63 от "Данко Харсъзина":Много си прав, особено с определението за Сашо.
19:01 22.02.2026
72 незнайко
До коментар #58 от "Напиши в гуглето":Опитай се да научиш колко хора са починали в ЗОНА 51 в САЩ и какво се прави там което е за "БЛАГОТО" на хората ! Аналогично на руския призрачен град, но за който вече знаем !!!
19:34 22.02.2026
74 гого
19:44 22.02.2026
76 Дзак
До коментар #24 от "Направете нещо":Не трябва ли точно той да "направи нещо"?
20:38 22.02.2026
77 wrc шафьор
До коментар #28 от "Брум":Ето го резултата от западните "модернизации". Модернизираха 3-ти и 4-ти. На ред е 6-ти с MOX горивото.
20:39 22.02.2026
78 Анонимен
До коментар #69 от "пишеш глупости":Сайт за клюки и интриги!
20:39 22.02.2026
79 wrc шафьор
До коментар #28 от "Брум":Ето го резултата от западните "модернизации". Модернизираха 3-ти и 4-ти. На ред е 6-ти с MOX горивото.
20:40 22.02.2026
80 Абе
21:31 22.02.2026
81 оня с коня
До коментар #4 от "Всичко в статията са врели-некипели ,на":BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмнеАEЦ-а и yнищожи тоя кoфти ГЕНбългaрcки
02:26 23.02.2026