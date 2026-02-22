Иран и САЩ имат разминавания по въпроса за санкциите и ядрената програма

Иран и САЩ имат различни позиции относно обхвата и механизма за премахване на санкциите срещу Техеран в замяна на ограничения върху ядрената му програма, съобщи високопоставен ирански представител пред Ройтерс, предаде БТА.
Нов кръг преговори между двете страни е планиран за началото на март, като разговорите продължават и съществува възможност за постигане на временно споразумение, каза представителят.
Иран може сериозно да обмисли комбинация от мерки, включително износ на част от високообогатения си уран, намаляване на степента на обогатяване, както и създаване на регионален консорциум за обогатяване на уран. В замяна Техеран настоява да бъде признато правото му на "безопасно ядрено обогатяване".
Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви преди дни, че очаква в рамките на няколко дни да бъде готов проект на иранско контрапредложение към Вашингтон след проведените тази седмица ядрени преговори със САЩ в Женева. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи, че обмисля ограничени военни удари срещу Иран, ако дипломатическите усилия не доведат до резултат.
Високопоставеният ирански представител подчерта, че Техеран няма да предаде контрола върху своите петролни и редкоземни ресурси, но допълни, че американски компании биха могли да участват като изпълнители в проекти за разработване на ирански нефтени и газови находища.
1 Курти
Коментиран от #7
13:54 22.02.2026
2 Почва се
другото е ясно че е въпрос на време
а какво ще е нататъка рразвитието
Коментиран от #3, #9
13:59 22.02.2026
3 Гост
До коментар #2 от "Почва се":Оф ай стига така пишехте о след като пращахме оръжие на Украйна .. че Русия щяла да ни напада .. едни и същи опорли имате копейките …
Коментиран от #10
14:12 22.02.2026
4 Българин
14:18 22.02.2026
5 Тръмп
14:24 22.02.2026
6 Чакалът никога
14:31 22.02.2026
7 бум бум Тел Авив
До коментар #1 от "Курти":Видяхме как ги оправи за 12 дни, шекелите не излизаха от канализацията. 🫢🤣
14:39 22.02.2026
8 Но всеки има
И защо сащ се отказаха да бомбардират Северна Корея? Щото Ким каза на Перчема, че ако те му бомбардират страната, то Ким ще изпрати ядрени ракети направо в САЩ... И перчема омекна много бързо. Отказа се да "въвежда демокрация " с авионосците, с бомбите и ракетите.... Та защо Иран да няма ядрени оръжия? Тези да им унищожат страната ли? Много искат.
Коментиран от #11
14:42 22.02.2026
9 Нататъка ли?
До коментар #2 от "Почва се":Еми Китай и Русия са там с военни кораби и искат да спрат тези психопати да не унищожат и Иран. А ако се почнат 3-те най-големи, ще стане яка ядрена война. Ама не вярвам сащ да я искат?
Коментиран от #13
14:44 22.02.2026
11 Евгени
До коментар #8 от "Но всеки има":Държава с малка територия няма много шанс при ядрена война. Шанс имат Русия, САЩ и Китай, защото са държави с огромни територии. Страхувам се ,че идва лошо време на хиените. Такива бандити ката Дончо, не го плашат желтвите сред своите, може би даже го радват. В миналото бандите най-много са се радвали не на селата които са слаби и не оказват никаква съпротива, а на селата които са добре въоръжени и се сражават с изключителна упоритост и саможертва. Защо? Защото са се чувствали освободени от всякакви морални задръжки да ги избият всичките включително жените и децата, и най-важното, при завързалата се жестока битка за загивали 25-30% от бандитите, което автоматично означава разделяне на плячката между по-малко оцелели членове на бандата. Гадна и неколегиална логика, но желязна!
Коментиран от #16
15:08 22.02.2026
12 хъхъ
Коментиран от #15
15:14 22.02.2026
13 Българин
До коментар #9 от "Нататъка ли?":Ти какво мислиш, че заради един иран, някой ще почне ядрена война ли?
Тръмп ясно заяви, че САЩ са №1 а той е главният в света. Всеки, абсолютно всеки, който не му се подчинява, ще бъде унищожен. Той има хиляди ядрени ракети и ясно показа, че не му харесва, те да стоят без работа!
Коментиран от #14
15:17 22.02.2026
14 Госあ
До коментар #13 от "Българин":🤣 ха ха ха
15:26 22.02.2026
15 САЩ са №1 ?
До коментар #12 от "хъхъ":Да, да... Били са. Вече не са. Тяхните стратегически ракети са разработили още фашистките инжинери, германците, като Вернер фон Браун, след втората световна война. И къде са им сега новите носители на ядрени заряди? Хипарзвукови ракети? Нямат. И Русия има повече бойни глави от тях и много по-модерни носители... Та, ако даже Русия си взриви всичките бойни глави даже и при тях си, и ФАЩ са закъсали яко. А уж били най-силните??? И ако се пробва на ядрена война, то и ФАЩ ще загинат, кво си мислят? Този може и да не му пука, понеже е деменция, поживял си е, ама другите там? Тъпото, е че в САЩ разните конгреси, сенат и подобните седят само едни пенсии и са изкуфяли. Не ги е страх от ядрена война, понеже така и така скоро са пътници!
15:36 22.02.2026
16 "Държава с малка
До коментар #11 от "Евгени":територия няма много шанс при ядрена война." Да, така е. Ама ако такава държава прати поне 10 такива ракети в големите градове на агресора, който ги бомбардира и убива и той здраво ще пострада и по този начин наличието на ядрени ракети упражнява военно задържане. Някакъв тип пасивна защита е. Дори и такава маклка страна, напълно да умре след такава война, то и агресорът ще получи неприемливи загуби - пирова победа. Та за това си заслужава и малките да са добре воржени с опасни оржия и надеждни средтства за доставка навсякъде по света.
Коментиран от #18
15:41 22.02.2026
17 Мирко
15:42 22.02.2026
18 Евгени
До коментар #16 от ""Държава с малка":Точно за това ти дадох пример с бандите в миналото. САЩ са в много тежсо финансово състояние. Никой не знае какво е в главата на Дончо, и дали там изобщо има нещо, но огроменн брой убити американски пенсионери, ще намали натоварването на и без това избушения бюджат на САЩ. Дано не му се въртят такива неща в главата. И дано не е гледал документалния филм за бандите в миналото на САЩ, защото в неговата глава изведнъж може да се появи идеята, че война със Северна Корея, въпреки големите жертви може да бъде много "по-доходоносна" от колкото война срещу Иран.
15:50 22.02.2026