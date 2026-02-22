Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран и САЩ имат разминавания по въпроса за санкциите и ядрената програма

Иран и САЩ имат разминавания по въпроса за санкциите и ядрената програма

22 Февруари, 2026 13:50 1 841 18

  • иран-
  • ядрена програма-
  • техеран-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Нов кръг преговори между двете страни е планиран за началото на март, съществува възможност за постигане на временно споразумение

Иран и САЩ имат разминавания по въпроса за санкциите и ядрената програма - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран и САЩ имат различни позиции относно обхвата и механизма за премахване на санкциите срещу Техеран в замяна на ограничения върху ядрената му програма, съобщи високопоставен ирански представител пред Ройтерс, предаде БТА.

Нов кръг преговори между двете страни е планиран за началото на март, като разговорите продължават и съществува възможност за постигане на временно споразумение, каза представителят.

Иран може сериозно да обмисли комбинация от мерки, включително износ на част от високообогатения си уран, намаляване на степента на обогатяване, както и създаване на регионален консорциум за обогатяване на уран. В замяна Техеран настоява да бъде признато правото му на "безопасно ядрено обогатяване".

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви преди дни, че очаква в рамките на няколко дни да бъде готов проект на иранско контрапредложение към Вашингтон след проведените тази седмица ядрени преговори със САЩ в Женева. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи, че обмисля ограничени военни удари срещу Иран, ако дипломатическите усилия не доведат до резултат.

Високопоставеният ирански представител подчерта, че Техеран няма да предаде контрола върху своите петролни и редкоземни ресурси, но допълни, че американски компании биха могли да участват като изпълнители в проекти за разработване на ирански нефтени и газови находища.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Курти

    7 15 Отговор
    Бащицата ще ги оправи.Наште копеи са готови за лаене и цвилене

    Коментиран от #7

    13:54 22.02.2026

  • 2 Почва се

    12 3 Отговор
    Въпросът е този път ние в България какъв ще го отнесеме и понесеме
    другото е ясно че е въпрос на време
    а какво ще е нататъка рразвитието

    Коментиран от #3, #9

    13:59 22.02.2026

  • 3 Гост

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Почва се":

    Оф ай стига така пишехте о след като пращахме оръжие на Украйна .. че Русия щяла да ни напада .. едни и същи опорли имате копейките …

    Коментиран от #10

    14:12 22.02.2026

  • 4 Българин

    3 7 Отговор
    Разминаването ще бъде отстранено с ракети Трайдънт. За начало 80, а нататък ще се види още колко!

    14:18 22.02.2026

  • 5 Тръмп

    7 2 Отговор
    се колебае дали да нападне Иран. Ако беше иначе, досега да ги е нападнал.

    14:24 22.02.2026

  • 6 Чакалът никога

    12 2 Отговор
    не е по-агресивен и опасен, отколкото когато е ранен. Американският империализъм и глобалната капиталистическа система, която той политически и икономически подкрепя през по-голямата част от миналия век, очевидно се разлагат отвътре навън. Същите обективни процеси, които тласкат водения от САЩ империализъм към агресия и световна война

    14:31 22.02.2026

  • 7 бум бум Тел Авив

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Курти":

    Видяхме как ги оправи за 12 дни, шекелите не излизаха от канализацията. 🫢🤣

    14:39 22.02.2026

  • 8 Но всеки има

    14 1 Отговор
    Разминавания по тези въпроси! Не може едни да имат ядрени оръжия, ама същите да забраняват на други да имат? Сащ и Израел имат, ама виждаш ли Иран нямал право да има? От къде на къде? Който няма такива, става жертва на тези, като Ирак, Афганистан, Либия, Венецуела, Югославия....
    И защо сащ се отказаха да бомбардират Северна Корея? Щото Ким каза на Перчема, че ако те му бомбардират страната, то Ким ще изпрати ядрени ракети направо в САЩ... И перчема омекна много бързо. Отказа се да "въвежда демокрация " с авионосците, с бомбите и ракетите.... Та защо Иран да няма ядрени оръжия? Тези да им унищожат страната ли? Много искат.

    Коментиран от #11

    14:42 22.02.2026

  • 9 Нататъка ли?

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Почва се":

    Еми Китай и Русия са там с военни кораби и искат да спрат тези психопати да не унищожат и Иран. А ако се почнат 3-те най-големи, ще стане яка ядрена война. Ама не вярвам сащ да я искат?

    Коментиран от #13

    14:44 22.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Евгени

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Но всеки има":

    Държава с малка територия няма много шанс при ядрена война. Шанс имат Русия, САЩ и Китай, защото са държави с огромни територии. Страхувам се ,че идва лошо време на хиените. Такива бандити ката Дончо, не го плашат желтвите сред своите, може би даже го радват. В миналото бандите най-много са се радвали не на селата които са слаби и не оказват никаква съпротива, а на селата които са добре въоръжени и се сражават с изключителна упоритост и саможертва. Защо? Защото са се чувствали освободени от всякакви морални задръжки да ги избият всичките включително жените и децата, и най-важното, при завързалата се жестока битка за загивали 25-30% от бандитите, което автоматично означава разделяне на плячката между по-малко оцелели членове на бандата. Гадна и неколегиална логика, но желязна!

    Коментиран от #16

    15:08 22.02.2026

  • 12 хъхъ

    3 2 Отговор
    Нетаняху лъга в ООНе-то още 2013-та, че Иран е на 2 месеца от атомна бомба. Минали са 13 години и сега пак лъжат, че Иран скоро ще я има.

    Коментиран от #15

    15:14 22.02.2026

  • 13 Българин

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "Нататъка ли?":

    Ти какво мислиш, че заради един иран, някой ще почне ядрена война ли?
    Тръмп ясно заяви, че САЩ са №1 а той е главният в света. Всеки, абсолютно всеки, който не му се подчинява, ще бъде унищожен. Той има хиляди ядрени ракети и ясно показа, че не му харесва, те да стоят без работа!

    Коментиран от #14

    15:17 22.02.2026

  • 14 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    🤣 ха ха ха

    15:26 22.02.2026

  • 15 САЩ са №1 ?

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "хъхъ":

    Да, да... Били са. Вече не са. Тяхните стратегически ракети са разработили още фашистките инжинери, германците, като Вернер фон Браун, след втората световна война. И къде са им сега новите носители на ядрени заряди? Хипарзвукови ракети? Нямат. И Русия има повече бойни глави от тях и много по-модерни носители... Та, ако даже Русия си взриви всичките бойни глави даже и при тях си, и ФАЩ са закъсали яко. А уж били най-силните??? И ако се пробва на ядрена война, то и ФАЩ ще загинат, кво си мислят? Този може и да не му пука, понеже е деменция, поживял си е, ама другите там? Тъпото, е че в САЩ разните конгреси, сенат и подобните седят само едни пенсии и са изкуфяли. Не ги е страх от ядрена война, понеже така и така скоро са пътници!

    15:36 22.02.2026

  • 16 "Държава с малка

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Евгени":

    територия няма много шанс при ядрена война." Да, така е. Ама ако такава държава прати поне 10 такива ракети в големите градове на агресора, който ги бомбардира и убива и той здраво ще пострада и по този начин наличието на ядрени ракети упражнява военно задържане. Някакъв тип пасивна защита е. Дори и такава маклка страна, напълно да умре след такава война, то и агресорът ще получи неприемливи загуби - пирова победа. Та за това си заслужава и малките да са добре воржени с опасни оржия и надеждни средтства за доставка навсякъде по света.

    Коментиран от #18

    15:41 22.02.2026

  • 17 Мирко

    4 0 Отговор
    Абе да попитам нещо: Как може да се приема за нормално, уж цивилизована страна да заплашва друга суверенна, че щели ограничено да я бомбардират???

    15:42 22.02.2026

  • 18 Евгени

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от ""Държава с малка":

    Точно за това ти дадох пример с бандите в миналото. САЩ са в много тежсо финансово състояние. Никой не знае какво е в главата на Дончо, и дали там изобщо има нещо, но огроменн брой убити американски пенсионери, ще намали натоварването на и без това избушения бюджат на САЩ. Дано не му се въртят такива неща в главата. И дано не е гледал документалния филм за бандите в миналото на САЩ, защото в неговата глава изведнъж може да се появи идеята, че война със Северна Корея, въпреки големите жертви може да бъде много "по-доходоносна" от колкото война срещу Иран.

    15:50 22.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания