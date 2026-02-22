Украйна: Само няколко сгради в Купянск са под руски контрол

Само няколко сгради остават под контрола на руските сили в град Купянск в украинската Харковска област, като в тях има няколко десетки войници, предаде Укринформ, като се позова на говорител на украинската армия, съобщи БТА.
„Ако говорим за процента от територията, която все още е под руски контрол, той не достига дори 3%. Става дума буквално за няколко сгради, в които се намират руските войски... Те просто се опитват да оцелеят в тези сгради. Това е всичко, на което са способни в момента. И тъй като са само няколко десетки, това не е бойна сила. Това са хора, които са в капан и се опитват да оцелеят“, каза говорителят.
Той добави, че на север и на изток от Купянск, включително на другия бряг на река Оскил, руските сили продължават опитите си да напреднат, но без значителен успех.
Той също така отбеляза, че по-голямата част от град Вовчанск в момента е под руски контрол, въпреки че украинските сили поддържат присъствие в южната част.
Русия е атакувала Украйна през нощта с десетки щурмови дронове, както и с балистични и крилати ракети, като основна цел е била енергийната инфраструктура на страната, съобщиха украинските въоръжени сили и местни власти, цитирани от Ройтерс.
Нападенията са засегнали Киев и района около столицата, черноморския пристанищен град Одеса, както и части от Централна Украйна. В Киевска област е пострадал най-малко един човек. Нанесени са щети в пет района, където са повредени повече от десет жилищни сгради, съобщи областният управител на областта Микола Калашник в "Телеграм".
По думите на на председателт на Одеската областна военна администрация Олег Кипер нощната атака с дронове срещу енергийната инфраструктура на региона е предизвикала пожари, които впоследствие са били потушени.
В град Лвов в Северозападна Украйна експлозии отнеха живота на полицайка и раниха най-малко 15 души, съобщи кметът на града.
