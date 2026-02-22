Новини
Украйна: Само няколко сгради в Купянск са под руски контрол
  Тема: Украйна

22 Февруари, 2026 16:36 2 347 126

Руснаците просто се опитват да оцелеят в тези сгради, заяви говорител на украинската армия

Украйна: Само няколко сгради в Купянск са под руски контрол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само няколко сгради остават под контрола на руските сили в град Купянск в украинската Харковска област, като в тях има няколко десетки войници, предаде Укринформ, като се позова на говорител на украинската армия, съобщи БТА.

„Ако говорим за процента от територията, която все още е под руски контрол, той не достига дори 3%. Става дума буквално за няколко сгради, в които се намират руските войски... Те просто се опитват да оцелеят в тези сгради. Това е всичко, на което са способни в момента. И тъй като са само няколко десетки, това не е бойна сила. Това са хора, които са в капан и се опитват да оцелеят“, каза говорителят.

Той добави, че на север и на изток от Купянск, включително на другия бряг на река Оскил, руските сили продължават опитите си да напреднат, но без значителен успех.

Той също така отбеляза, че по-голямата част от град Вовчанск в момента е под руски контрол, въпреки че украинските сили поддържат присъствие в южната част.

Русия е атакувала Украйна през нощта с десетки щурмови дронове, както и с балистични и крилати ракети, като основна цел е била енергийната инфраструктура на страната, съобщиха украинските въоръжени сили и местни власти, цитирани от Ройтерс.

Нападенията са засегнали Киев и района около столицата, черноморския пристанищен град Одеса, както и части от Централна Украйна. В Киевска област е пострадал най-малко един човек. Нанесени са щети в пет района, където са повредени повече от десет жилищни сгради, съобщи областният управител на областта Микола Калашник в "Телеграм".

По думите на на председателт на Одеската областна военна администрация Олег Кипер нощната атака с дронове срещу енергийната инфраструктура на региона е предизвикала пожари, които впоследствие са били потушени.

В град Лвов в Северозападна Украйна експлозии отнеха живота на полицайка и раниха най-малко 15 души, съобщи кметът на града.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    54 7 Отговор
    Укра към Зелю:
    - Войводо, шо ке праиме ся? Ке се изсулваме ли, или да кажем, ке градот нема стратегическо значение?!

    Коментиран от #123

    16:39 22.02.2026

  • 3 Българин

    11 4 Отговор
    Избихте ги!Без пленници!!!

    Коментиран от #108

    16:39 22.02.2026

  • 4 име

    56 6 Отговор
    Пак ли бандерите освобождават Купянск? За кой път тази година?

    Коментиран от #69

    16:39 22.02.2026

  • 5 БОЛШЕВИК

    54 7 Отговор
    Половин Украйна ще стане руска, нямайте съмнение!

    Коментиран от #12

    16:39 22.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Владимир Путин, президент

    6 47 Отговор
    Руската мизерия е безкрайна.........

    Коментиран от #14

    16:40 22.02.2026

  • 8 Ами

    3 21 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Сарул взимай пушката ,или чакаш някой друг да ти свърши работата

    Коментиран от #13

    16:41 22.02.2026

  • 9 Кухоглава копейка

    3 26 Отговор
    Купянск на колко километра е от границата?

    Коментиран от #20

    16:41 22.02.2026

  • 10 име

    49 4 Отговор
    Ако не вярвате на други картографи на военните действия, поне вижте картите на IWS, те се движат с около две седмици назад за да прикрият украинските загуби, но поне не лъжат до къде са стигнали. За над два месеца напъни на бондерите резултата е само няколко сгради под тяхен контрол. Но за сметка на това си изтеглиха частите от Суми и ядат дървото там!

    Коментиран от #21, #24, #119

    16:42 22.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сталин

    19 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Аз пак да ви спасявам мизерните з@дници ,а вие да цоцате ракия на масата

    16:43 22.02.2026

  • 14 БОЛШЕВИК

    38 4 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    В България мизерията расте всеки изминал ден, особено след еврото и жестоката инфлация и преди него.

    16:43 22.02.2026

  • 15 Рушняк

    6 28 Отговор
    Четири года сме край тоз Купянск ,а беше за три дня ,и всьо

    Коментиран от #116

    16:43 22.02.2026

  • 16 аz СВО Победа 80

    7 29 Отговор
    Руската безпомощност е потресаваща.

    Коментиран от #28

    16:43 22.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Механик

    6 25 Отговор
    Не е вярно. Пу ТКИН и Гера симав вече направиха Парада на победата в Купянск и Покровск.
    Даже утре пак ще ги превземат.

    16:43 22.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Паветник без мозък

    20 3 Отговор

    До коментар #9 от "Кухоглава копейка":

    Аз отидох в Украйна за да наградя украинските герои като ми направят гангбанг. Ама греда - само жени са останали!

    16:44 22.02.2026

  • 21 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 22 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Клепар,след два дни започва петата година от тридневната специална военна операция.

    Коментиран от #38, #118

    16:45 22.02.2026

  • 22 А бре,

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Курти":

    а бре, аланкоолу !

    16:45 22.02.2026

  • 23 Годината е 2027

    5 26 Отговор
    3 милиона руски вдовици тръгват по света да си търсят мъж и да сеят азиатски трипер.

    Коментиран от #31

    16:46 22.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гаджева

    5 4 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    16:46 22.02.2026

  • 27 Хахахаха😂😂😂😂

    21 4 Отговор
    Денацификацията си върви, пропагандата си лае!😂😂😂

    Коментиран от #34

    16:46 22.02.2026

  • 28 Па оно със

    3 14 Отговор

    До коментар #16 от "аz СВО Победа 80":

    Фюрер ПИ... ДОРАС , каков да е аскеро?
    Пен ДЕЛИ, шлю .ХИ и мякащи монгольяк москали

    16:47 22.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Иван Анчев плешивия циганин

    23 3 Отговор
    НАТОвската безпомщост няма граници. Само лъжи и пропаганда.

    Коментиран от #40

    16:48 22.02.2026

  • 31 Сталин

    13 4 Отговор

    До коментар #23 от "Годината е 2027":

    Само да не се объркат да дойдат в България,че мъже няма да намерят

    Коментиран от #37

    16:49 22.02.2026

  • 32 име

    28 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ама Урус пийо":

    Преди 4 часа беше последната на Military Summary в ютуб. Човека полва карти и на IWS и на AMK maps и на Suriyak maps. Никой картограф не показва руснаците да са изтласкани от Купянск, а точно обратното. Киевската хунта може да сънува каквото си иска.

    Коментиран от #36, #39

    16:49 22.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Връви я...

    2 16 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    13 годин веке и....са само на 12 км Селото ПОКРОВСК ( на 25 км от Донецк)!!
    АааааааХахахаха
    И дано 2 Милиона човекоподобни монголья Фира....
    АааааааХахахаха

    16:50 22.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ах че си

    4 7 Отговор

    До коментар #32 от "име":

    Тъ па,гледай руски сводки на руски ма.

    16:51 22.02.2026

  • 37 Себе си ли

    1 5 Отговор

    До коментар #31 от "Сталин":

    Имаш впредвид.

    Коментиран от #43

    16:52 22.02.2026

  • 38 име

    10 2 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Браво, а сега ми кажи кой месец е от трите месеца, в рамките на които руската икономика щеше да се срути под натискапна санкциите?!

    Коментиран от #45

    16:52 22.02.2026

  • 39 Руската пропаганда

    2 12 Отговор

    До коментар #32 от "име":

    Има за цел само глупаците.

    Коментиран от #90

    16:52 22.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 пешо

    9 3 Отговор
    кажете как ги ловят в киев по улицата за фронта

    16:53 22.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Себе си ли":

    Цървул и мъж,има ли такова нещо,все едно бял н€гър

    Коментиран от #50

    16:54 22.02.2026

  • 44 Пламен

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Ицо":

    Ицка ,смооох тии едричкия ,бая материал щии пусне .

    16:54 22.02.2026

  • 45 Ма руски знаеш ли.

    5 8 Отговор

    До коментар #38 от "име":

    Пусни и гледай новото ддс 22 процента и новите данъци кави цени сътвориха.Ватенките ходят по магазините и риват.ка Путин ги облага за войната.

    16:55 22.02.2026

  • 46 име

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "Ама Урус пийо":

    Ама гледах сводката от площад Възраждане! Ти беше този, на който правха дабъл пентрацион.

    16:55 22.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Трътлю

    5 1 Отговор
    Няколко, ама най-важните: оримака, гюлпината и банята дет сапунисват кмета

    16:56 22.02.2026

  • 49 РУСНАЦИТЕ БЯГАТ ПРЕЗГЛАВА НА ЗАПАД

    9 3 Отговор
    А УКРИТЕ ФАШАГИ НА 2 МЕТРА НАДОЛУ !

    Коментиран от #52

    16:56 22.02.2026

  • 50 Явно си

    2 7 Отговор

    До коментар #43 от "Сталин":

    Цървул,типично за едногънков русофил.

    16:56 22.02.2026

  • 51 Стаматов

    8 4 Отговор
    Искам ядрени удари по Лвов, Ивано-Франковск и Киев. Украина трябва да бъде унищожена и премахната от картата.

    Коментиран от #56

    16:57 22.02.2026

  • 52 Пак не позна

    4 7 Отговор

    До коментар #49 от "РУСНАЦИТЕ БЯГАТ ПРЕЗГЛАВА НА ЗАПАД":

    Между 2 и 3 пъти повече ватенки да фира.Все пак те участват в месни щурмове.

    Коментиран от #68

    16:57 22.02.2026

  • 53 Обективен

    3 7 Отговор
    Добре де,тоя монголь и пи--- ДОРАС ху ЙЛО,...КОГА ше превземе поне един областен град за да спрат самоу бийствата на копейки и Лепилари ?

    Коментиран от #58, #60

    16:58 22.02.2026

  • 54 Тома

    8 4 Отговор
    Всички мази на сградите са наши защото не можем да изпълзим и да бягаме бате казаха бандеровци

    16:58 22.02.2026

  • 55 Пламен

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ама Урус пийо":

    Ли Жии ми г3аа за първомайска лютеница хорцето ,аз съм от бившия Първомай и знам тайната на рецептата .

    16:58 22.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Демократ

    4 3 Отговор
    Извадете ги от дупките и публично ги денацифицирайте.

    16:58 22.02.2026

  • 58 Архимандрисандрит Бибиян

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Обективен":

    Лап Пай У .Йотт бе хъесоссс 😂😂😂 .

    16:59 22.02.2026

  • 59 Стаматов

    8 1 Отговор

    До коментар #56 от "Искай това":

    Сусссс бре козяшки нааауу йниккк !

    17:00 22.02.2026

  • 60 аве

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Обективен":

    а защо да спират?

    17:00 22.02.2026

  • 61 Механик

    5 10 Отговор
    Прав е Козлодуйският,че от руснак войник не става.

    Коментиран от #92

    17:01 22.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ТАСС

    3 6 Отговор
    3 външни тоалетни руската армия освободи. Това са тоалетните на Маша ,Даша ,и Маруся. Армията гордо ходи по-нужда . Лошото е ,че е зима ,лятото поне има папрат ,за чистене на руски бузки ..
    СВО върви по план .

    Коментиран от #88

    17:03 22.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Евроасматик с нервен тик

    10 1 Отговор
    Само няколко сгради остават под контрола на руските сили в Москва, предаде Укринформ

    Коментиран от #70

    17:08 22.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Хахахаха

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    За кой път Путин ще дава медали за купянск???
    Хахахаха
    Позор

    17:09 22.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Аха, и азовците контраатакуват от

    12 1 Отговор
    мазетата на Азовстал и вече са в Москва.

    17:09 22.02.2026

  • 73 Има, пълно е с

    5 3 Отговор

    До коментар #66 от "Ицо":

    бременни и абортирали урсулки

    Коментиран от #77

    17:10 22.02.2026

  • 74 Пий си хапчетата, че пак

    6 1 Отговор

    До коментар #68 от "Омазана ватенка":

    халюцинираш.

    17:11 22.02.2026

  • 75 Евроасматик с нервен тик

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ицо":

    ами пусни ги бе, стига ги държа

    17:11 22.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ТАСС

    2 5 Отговор

    До коментар #73 от "Има, пълно е с":

    Пак си ходил да душиш кюлотите на Митрофанова.

    17:12 22.02.2026

  • 78 Ами

    6 1 Отговор
    То така и за пукналите бандеровци. 55 000 по заповед на наркото. А германски МЕДИЙ публикуват данни за между 1 500 000 и 2 000 000 загуби на бандерите. Във Русия се намирали 70 000 пленени. Само за 2025 година загубите на ЗЕЛЯ са 520 000.

    17:15 22.02.2026

  • 79 Някой

    7 0 Отговор
    Само няколко сгради плюс 120 000 кв. км. територия.

    17:17 22.02.2026

  • 80 ХА ХА

    5 0 Отговор

    До коментар #76 от "Д...ба и Прозтото проруско":

    Таа шбамм в дррр Тиа г333 на сухо ,бе лепилар ,нервата ли те гони ?

    17:18 22.02.2026

  • 81 Вече

    4 0 Отговор
    Откъм западната част ли. Почнаха да си признават туземците.

    17:18 22.02.2026

  • 82 Васо

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ицо":

    Ицка ,лема лема ,ша му иддьеш и сиреньето и крема ,но трябва да се потрудиш !

    17:19 22.02.2026

  • 83 Ачо

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ицо":

    Ицка ,а заоблен кол дъл Боко в г300 ръгалили сати ?

    17:21 22.02.2026

  • 84 Лвов

    7 0 Отговор
    Взрив, втори, убита джукедта плус още дузина полицаи. Хората ги мразят защото помагат на ТЦК да ловят хора по улиците и затова! - фалшиф сигнал и бум няма полицай.

    17:23 22.02.2026

  • 85 падналия ангел

    8 0 Отговор
    И русите лъжат ама укрите са ненадминати майстори! Гледам картите и на украинския Дийп зон и на "недемократичните" медии. Е тука ни правят на маймуни определено!

    17:23 22.02.2026

  • 86 хаха🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Д...ба и Прозтото проруско":

    Теева ПМ умммриссана .

    17:25 22.02.2026

  • 87 Илиан Илиин Мокрия

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Да те питам Чикита":

    Шпо риххх яко палавата ти м@й каа в дивия през 1987 ,но не прехвана ,споко не съм ти баща !

    17:30 22.02.2026

  • 88 Ами

    7 1 Отговор

    До коментар #64 от "ТАСС":

    По план. Укрите имали НАБОРНИЦИ /призивници/ 11 000 000 негри. От тях 7 000 000 напълно годни да носят оръжие. Чудя се къде са,като иде реч само за 2 000 000 минус, и гонене на сакати по пътищата за фронта.

    Коментиран от #93

    17:31 22.02.2026

  • 89 Запомнете заглавието

    7 0 Отговор
    Че утре ще е изтрито.

    17:32 22.02.2026

  • 90 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Руската пропаганда":

    Като знаете че има за цел само вас глупаците, почёму кричиш.

    17:36 22.02.2026

  • 91 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    1 4 Отговор
    Само млатене за блатарите и копейките съдрани❗❗

    17:36 22.02.2026

  • 92 А от теб

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "Механик":

    нищо не става, б/клук.

    17:37 22.02.2026

  • 93 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Ами":

    Умножава по 6 и ще ти излезе сметката. Не се чуди.

    17:37 22.02.2026

  • 94 БОЛШЕВИК

    2 5 Отговор
    От втарая остана само леш и скрап.

    17:38 22.02.2026

  • 95 В ПРЕВОД ОТ УКРОПСКИ

    6 2 Отговор
    НА ИЗТОК ОТ КУПЯНСК ОКОЛО 200 МАЛОУМ....НИЦИ СА В ОБКРЪЖЕНИЕ
    И СИ ПИШАТ ЗАВЕЩАНИЯТА
    РУСКИТЕ ДРОНОВЕ УНИЩОЖАВАТ ЛОГИСТИКАТА И БЛОКИРАТ ВСЯКАКВО ПРИДВИЖВАНЕ В ГРАДА

    17:38 22.02.2026

  • 96 Последния Софиянец

    2 9 Отговор
    Над милион ватя при кабзон, все па план!

    Коментиран от #111

    17:38 22.02.2026

  • 97 Сталин

    1 7 Отговор
    От Киев за два дня до кабзон от заран!

    17:40 22.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Григор

    5 2 Отговор
    "Само няколко сгради в Купянск са под руски контрол".
    За сега! Това успокоява ли ви?Трябва да преговаряте и то бързо,защото иначе пак ще има мир, но при далеч по-лоши условия за вас. Умният човек ще се сети; глупакът никога!

    17:47 22.02.2026

  • 100 П.Утин

    4 2 Отговор
    Макак бе хора, колко пъти вече го превзема целия славната руска армия !

    18:05 22.02.2026

  • 101 немозедабъде

    3 0 Отговор
    Чак е невероятно, как така, за 36 годин, у наш Велик Абсурдистан се навъдиха толкоз фенуи на еднополовата любов...?

    18:10 22.02.2026

  • 102 Бай Тошо

    1 2 Отговор
    Тъй тъй, другари - таз година няколко сгради, а догодина - няколко цели сгради !

    18:10 22.02.2026

  • 103 Мирен гражданин

    0 3 Отговор
    Е, що не се предадат? Беганьето е срамно, но сигурно! И по-добре в украински плен, отколкото на русккия фронт.

    18:20 22.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Механик

    2 1 Отговор
    Абе, колко беха българете у Одеса бе?
    Некой помни ли?

    18:22 22.02.2026

  • 106 Ахаха

    2 1 Отговор
    Почват.. Една, две сгради.. После "държим еднакъв брой квартали, ключови квартали, все сме в градът, ей сега ще си вземем и накрая то този град няма стратегическо значение."

    18:22 22.02.2026

  • 107 Лука

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Този ли сталин. Който уби повече от 15 милиона руснаци или путин който с неговата война предизвика над три милиона жертви от двети държави ! Не мерси да вървят по дяволите .

    18:33 22.02.2026

  • 108 Лука

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Не може да си българин,на жертвите се радват само садистите !

    Коментиран от #115

    18:36 22.02.2026

  • 109 Иван Анчев плешивия циганин

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Охо хо":

    Абе тънпун гер.Вярвай на пропаганда.

    18:44 22.02.2026

  • 110 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Хахахаха

    18:54 22.02.2026

  • 111 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Последния Софиянец":

    3000000 загроцени укросвини

    18:55 22.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Олга

    3 1 Отговор
    На 22.02 Купянск е окръжен.Авиацията, ТОС «Солнцепек», “Герани” изгарат всичико.Никой от ВСУ няма да се спаси.

    18:59 22.02.2026

  • 115 Евроасматик с нервен тик

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "Лука":

    И тез които са ходили с фесове навремето...можеш да си сложиш твоя, като истински патриот -българин

    19:06 22.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Въпрос за урсулки

    0 1 Отговор
    Сутрин громят, по обед просят, надвечер ревът?

    19:14 22.02.2026

  • 118 Клепара

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    За тия 4 години, от 45 милиона населението стана 18 милиона като повечето са жени, старци и инвалиди, - дори децата избягаха, а Европа деиндустриализирана и в перманентна рецесия.
    Ха сметни за следващите години накъде върви тренда!!! Русия бърза работа няма.

    Щом издържането 4 години било разгром за Русия, нека Зелко и Коалицията бързо да обявяват Победа и да вдигат белия байряк, че все по-лошо става.

    19:28 22.02.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Руснаците пак спретнаха капанче

    2 1 Отговор
    сега това е Купианск. Прикоткват украинците да контранаступват лудешки за едния ПиАр, а през това време Покровск, Мирноград, Гуляйполе, Сиверск са вече в РФ!

    А тоя Купианск дори не е в областите, за които Русия има претенции!

    19:38 22.02.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Същия

    2 0 Отговор
    ...гледайте DIVGEN -онлайн картата на военните действия и промените по бойна линия!!! ...госпожа или госпожица Атанасове , като папагал повтаря укровските измислици.... предишния съветник на зеленски-Алексей Арестович казва: "лъжата, тоталната лъжа е основната линия на тази измислена държава, ако кажат истината тя ще изчезне"

    20:02 22.02.2026

  • 123 Чип

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Воеводата :
    Ти па - ...,,изсулване"...?!
    НЕма такова нещо!
    Просто се дислоцираме на по -изгодни позиции...!

    20:21 22.02.2026

  • 124 Марко Доколянков

    0 0 Отговор
    Много има да учат рашъните от ивреите, иврейте ката тряснат един снаряд 200-300 чувека дават фира..

    20:48 22.02.2026

  • 125 Баба Мара

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Курти":

    Ние копеите сме добре, не бери грижа, у Путин хора бол, ама чух че укоропите са го закъсали за пирсунал. Така чи драги ми Курти стягай мешката и на фронта, да браниш ценностите на розовити понита и шмъркоча на Зеления Супол.

    20:54 22.02.2026

  • 126 Героям

    1 0 Отговор
    Аз пък мислех,че героям са вече в Москва ... хахаххахах

    23:05 22.02.2026

