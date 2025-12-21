Няма нови гледни точки, няма изненади: Русия повтаря същия сценарий

EUvsDisinfo: Затегнати граници, раздута пропаганда: как Кремъл използва дезинформацията по границите на ЕС (оригинално заглавие: When Borders Tighten, Propaganda Inflates: The Kremlin’s Border Disinfo Playbook)

2025-а определено беше лоша година за полети от и до Литва. Според литовското Министерство на вътрешните работи 320 полета са били нарушени на летищата във Вилнюс и Каунас поради преминаването на балони за контрабанда на цигари от Беларус, което е довело до затваряне на летищата в продължение на 60 часа и е засегнало 47 000 пътници. Още по-тежки обаче са последиците за сухопътния транспорт. Около 185 литовски камиона остават блокирани в Беларус по Коледа, след като местните власти са им отказали разрешение да се върнат в страната. Макар Литва да отвори отново граничните си пунктове след едномесечно затваряне през октомври, Беларус продължава да задържа превозните средства – действие, което застрашава позицията на Литва като ключова връзка в транспортния коридор между Азия и Европа.

На този фон Литва обяви национално извънредно положение на 9 декември. Решението е част от поредица мерки, предприети от европейските страни във връзка с границите и отбраната, заради постоянните рискове, произтичащи от режима на Лукашенко и неговото сближаване с Москва. Целта на операциите с балони е да се подкопае стабилността на конкретна държава член на ЕС и да се окаже психологически натиск върху европейските граждани чрез генериране на директни заплахи за гражданската авиация. Следователно тези действия трябва да се разглеждат като част от по-широка, целенасочена хибридна кампания, провеждана както от Беларус, така и от Русия.

По-строги мерки по границата

От месеци насам нарастват опасенията за сигурността по границата между ЕС и Беларус.

- През септември 2025 г. Полша временно затвори границата си с Беларус поради заплахи за сигурността, свързани с военните учения „Запад“, проведени на територията на Беларус под ръководството на Русия.

- По същото време Латвия затвори въздушното си пространство по източната граница с Беларус и Русия след нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша.

- По-рано през годината Латвия затегна режима по границата с Беларус. Причината – опасения за подпомаган от държавата трафик на мигранти. Властите забраниха преминаването на велосипедисти. Пресичането на границата остана разрешено единствено за МПС.

- Литва затвори границата си за един месец през октомври 2025 г., след като балони за контрабанда на цигари, преминаващи от Беларус, предизвикаха многократно затваряне на летищата ѝ, което в крайна сметка доведе до обявяване на извънредно положение в цялата страна през декември.

Както и в предишни случаи, прокремълските издания и беларуските държавни медии задействаха познатия модел: отхвърляне на опасенията за сигурността, осмиване на решенията на ЕС и внушението, че европейските правителства са безмозъчни марионетки на „злия Брюксел“, които действат срещу собствения си интерес.

Пропаганден ход 1: нелеп претекст

Прокремълските медии и беларуските държавни издания напълно отхвърлиха опасенията на ЕС за сигурността. Беларуската държавна телевизия се присмя на решението на Литва, като заяви: „Претекстът не може да бъде по-нелеп. Дронове за цигари и метеорологични балони уж заплашват въздушното пространство!“

Някои медии отидоха по-далеч и нарекоха решението на Литва „идиотско“ и „знак за примитивно и тесногръдо мислене“, като саркастично намекнаха, че властите скоро ще започнат да стрелят по враните и пеперудите, долитащи от Беларус. Държавната пропаганда твърди, че военните учения „Запад“ не представляват заплаха и внушава, че решението на Полша от септември 2025 г. за временно затваряне на границата е наложено „без причина“ и е основано на „неправдоподобни“ аргументи. По подобен начин бяха изопачени и аргументите на Латвия за границите. Те бяха интерпретирани като „агония на европейските власти и атака срещу собственото им население“. Сред внушенията бе и това, че латвийците биват разубеждавани да посещават Беларус, понеже „много се впечатлявали“ от условията за живот там.

Пропаганден ход 2: да се простреляш сам в крака

Прокремълските медии твърдят, че решенията на ЕС за границите са икономически самоунищожителни и вредят на собствените им икономики и население. Беларуската държавна телевизия обяви, че затварянето на границата с Полша има „изключително негативно въздействие“ върху търговията и туризма. Действията на Литва бяха определени като „безрасъдни“, а според „Спутник Беларусь“ страната „оцелява само благодарение на търговските потоци от Беларус и Русия“. Тези твърдения пренебрегват основни икономически факти: търговията с Беларус и Русия съставлява само малка част от общата търговия на Литва и нито една от тези две страни не попада сред най-големите ѝ търговски партньори.

Иначе прокремълските медии редовно предсказват икономически колапс в балтийските държави. През октомври 2025 г. беларуската държавна телевизия обяви, че Латвия е изправена пред „катастрофален“ упадък и предсказа: „След по-малко от няколко години, даже в рамките на месеци, може би и седмици, Латвия няма да има какво да яде.“ Подобна подигравателна реторика дойде и след съобщенията на Естония за нарушения на въздушното ѝ пространство от страна на Русия. Държавните медии се подиграха със страната като я сравниха с „петънце на картата“.

Пропаганден ход 3: марионетки

Темата за „загубения суверенитет“ също зае важно място в тази история. Според някои прокремълски медии, Брюксел наредил на Литва да затвори граничните пунктове като част от провокация за „откриване на втори фронт срещу Русия“. Беларуската държавна телевизия също поде тази теза и обвини балтийските политици, че са „лабораторно творение на Брюксел“ и че искат да попречат на диалога между САЩ и Беларус. Руският външен министър Сергей Лавров предложи алтернативно обяснение – посочи Лондон като подбудител. От своя страна, коментирайки събитията в Полша и Латвия, беларуските медии посочиха Великобритания и САЩ като предполагаемите организатори. Въпреки че прокремълските медии се разминаха в мнението си за това кой точно дърпа конците, те имаха съгласие по един въпрос: реално отказват всякакво право на действие на страните от ЕС.

Празните приказки на Москва

Минск, вероятно с руска подкрепа, умишлено засилва напрежението с Литва. Целта – дестабилизация на граничния регион и разединение, част от ескалацията на хибридните заплахи срещу страните от ЕС.

Това е класически пример за операция за манипулиране на информация и чуждестранно вмешателство, чиито действия, вдъхновени от Русия, имат за цел да подкопаят сигурността и суверенитета на ЕС. Чрез прокремълските медии Москва раздухва познатите клишета, за да обърне кризата на границата между ЕС и Беларус в своя полза – а именно, че европейските мерки за сигурност са абсурдни, самоунищожителни и диктувани отвън. В тази изкривена реалност истинската заплаха се омаловажава, а потенциално разрушителните ѝ последствия се банализират. Балоните се превръщат в пеперуди, контрабандистите – в жертви, а суверенитетът изчезва в един миг. Няма нови гледни точки, няма изненади: Москва повтаря същия сценарий.

Не се оставяйте да бъдете подведени!

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България