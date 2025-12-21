Новини
Свят »
Няма нови гледни точки, няма изненади: Русия повтаря същия сценарий
  Тема: Украйна

Няма нови гледни точки, няма изненади: Русия повтаря същия сценарий

21 Декември, 2025 12:28 2 244 88

  • euvsdisinfo-
  • русия-
  • ес-
  • литва-
  • беларус-
  • дезинформация

Целта на операциите е да се окаже психологически натиск върху европейските граждани чрез генериране на директни заплахи за гражданската авиация

Няма нови гледни точки, няма изненади: Русия повтаря същия сценарий - 1
Снимка: EUvsDisinfo
Денис Джамбазов Денис Джамбазов Автор във Fakti.bg

EUvsDisinfo: Затегнати граници, раздута пропаганда: как Кремъл използва дезинформацията по границите на ЕС (оригинално заглавие: When Borders Tighten, Propaganda Inflates: The Kremlin’s Border Disinfo Playbook)

2025-а определено беше лоша година за полети от и до Литва. Според литовското Министерство на вътрешните работи 320 полета са били нарушени на летищата във Вилнюс и Каунас поради преминаването на балони за контрабанда на цигари от Беларус, което е довело до затваряне на летищата в продължение на 60 часа и е засегнало 47 000 пътници. Още по-тежки обаче са последиците за сухопътния транспорт. Около 185 литовски камиона остават блокирани в Беларус по Коледа, след като местните власти са им отказали разрешение да се върнат в страната. Макар Литва да отвори отново граничните си пунктове след едномесечно затваряне през октомври, Беларус продължава да задържа превозните средства – действие, което застрашава позицията на Литва като ключова връзка в транспортния коридор между Азия и Европа.

Още новини от Украйна

На този фон Литва обяви национално извънредно положение на 9 декември. Решението е част от поредица мерки, предприети от европейските страни във връзка с границите и отбраната, заради постоянните рискове, произтичащи от режима на Лукашенко и неговото сближаване с Москва. Целта на операциите с балони е да се подкопае стабилността на конкретна държава член на ЕС и да се окаже психологически натиск върху европейските граждани чрез генериране на директни заплахи за гражданската авиация. Следователно тези действия трябва да се разглеждат като част от по-широка, целенасочена хибридна кампания, провеждана както от Беларус, така и от Русия.

По-строги мерки по границата

От месеци насам нарастват опасенията за сигурността по границата между ЕС и Беларус.

- През септември 2025 г. Полша временно затвори границата си с Беларус поради заплахи за сигурността, свързани с военните учения „Запад“, проведени на територията на Беларус под ръководството на Русия.

- По същото време Латвия затвори въздушното си пространство по източната граница с Беларус и Русия след нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша.

- По-рано през годината Латвия затегна режима по границата с Беларус. Причината – опасения за подпомаган от държавата трафик на мигранти. Властите забраниха преминаването на велосипедисти. Пресичането на границата остана разрешено единствено за МПС.

- Литва затвори границата си за един месец през октомври 2025 г., след като балони за контрабанда на цигари, преминаващи от Беларус, предизвикаха многократно затваряне на летищата ѝ, което в крайна сметка доведе до обявяване на извънредно положение в цялата страна през декември.

Както и в предишни случаи, прокремълските издания и беларуските държавни медии задействаха познатия модел: отхвърляне на опасенията за сигурността, осмиване на решенията на ЕС и внушението, че европейските правителства са безмозъчни марионетки на „злия Брюксел“, които действат срещу собствения си интерес.

Пропаганден ход 1: нелеп претекст

Прокремълските медии и беларуските държавни издания напълно отхвърлиха опасенията на ЕС за сигурността. Беларуската държавна телевизия се присмя на решението на Литва, като заяви: „Претекстът не може да бъде по-нелеп. Дронове за цигари и метеорологични балони уж заплашват въздушното пространство!“

Някои медии отидоха по-далеч и нарекоха решението на Литва „идиотско“ и „знак за примитивно и тесногръдо мислене“, като саркастично намекнаха, че властите скоро ще започнат да стрелят по враните и пеперудите, долитащи от Беларус. Държавната пропаганда твърди, че военните учения „Запад“ не представляват заплаха и внушава, че решението на Полша от септември 2025 г. за временно затваряне на границата е наложено „без причина“ и е основано на „неправдоподобни“ аргументи. По подобен начин бяха изопачени и аргументите на Латвия за границите. Те бяха интерпретирани като „агония на европейските власти и атака срещу собственото им население“. Сред внушенията бе и това, че латвийците биват разубеждавани да посещават Беларус, понеже „много се впечатлявали“ от условията за живот там.

Пропаганден ход 2: да се простреляш сам в крака

Прокремълските медии твърдят, че решенията на ЕС за границите са икономически самоунищожителни и вредят на собствените им икономики и население. Беларуската държавна телевизия обяви, че затварянето на границата с Полша има „изключително негативно въздействие“ върху търговията и туризма. Действията на Литва бяха определени като „безрасъдни“, а според „Спутник Беларусь“ страната „оцелява само благодарение на търговските потоци от Беларус и Русия“. Тези твърдения пренебрегват основни икономически факти: търговията с Беларус и Русия съставлява само малка част от общата търговия на Литва и нито една от тези две страни не попада сред най-големите ѝ търговски партньори.

Иначе прокремълските медии редовно предсказват икономически колапс в балтийските държави. През октомври 2025 г. беларуската държавна телевизия обяви, че Латвия е изправена пред „катастрофален“ упадък и предсказа: „След по-малко от няколко години, даже в рамките на месеци, може би и седмици, Латвия няма да има какво да яде.“ Подобна подигравателна реторика дойде и след съобщенията на Естония за нарушения на въздушното ѝ пространство от страна на Русия. Държавните медии се подиграха със страната като я сравниха с „петънце на картата“.

Пропаганден ход 3: марионетки

Темата за „загубения суверенитет“ също зае важно място в тази история. Според някои прокремълски медии, Брюксел наредил на Литва да затвори граничните пунктове като част от провокация за „откриване на втори фронт срещу Русия“. Беларуската държавна телевизия също поде тази теза и обвини балтийските политици, че са „лабораторно творение на Брюксел“ и че искат да попречат на диалога между САЩ и Беларус. Руският външен министър Сергей Лавров предложи алтернативно обяснение – посочи Лондон като подбудител. От своя страна, коментирайки събитията в Полша и Латвия, беларуските медии посочиха Великобритания и САЩ като предполагаемите организатори. Въпреки че прокремълските медии се разминаха в мнението си за това кой точно дърпа конците, те имаха съгласие по един въпрос: реално отказват всякакво право на действие на страните от ЕС.

Празните приказки на Москва

Минск, вероятно с руска подкрепа, умишлено засилва напрежението с Литва. Целта – дестабилизация на граничния регион и разединение, част от ескалацията на хибридните заплахи срещу страните от ЕС.

Това е класически пример за операция за манипулиране на информация и чуждестранно вмешателство, чиито действия, вдъхновени от Русия, имат за цел да подкопаят сигурността и суверенитета на ЕС. Чрез прокремълските медии Москва раздухва познатите клишета, за да обърне кризата на границата между ЕС и Беларус в своя полза – а именно, че европейските мерки за сигурност са абсурдни, самоунищожителни и диктувани отвън. В тази изкривена реалност истинската заплаха се омаловажава, а потенциално разрушителните ѝ последствия се банализират. Балоните се превръщат в пеперуди, контрабандистите – в жертви, а суверенитетът изчезва в един миг. Няма нови гледни точки, няма изненади: Москва повтаря същия сценарий.

Не се оставяйте да бъдете подведени!

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    49 15 Отговор
    А в България повтарят Майдана в Украйна.Но няма да мине.

    Коментиран от #40, #53

    12:29 21.12.2025

  • 2 Нищо ново

    30 8 Отговор
    Черножопият пак в своята малка и злобна ниша.

    12:31 21.12.2025

  • 3 Лудият от портиерната

    48 8 Отговор
    тоя гранатаджжия одавна не се бе появявал

    Коментиран от #14

    12:32 21.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    32 9 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #19

    12:32 21.12.2025

  • 6 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    41 13 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #79

    12:32 21.12.2025

  • 7 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    30 13 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #15

    12:33 21.12.2025

  • 8 джам

    33 10 Отговор
    база пак е изпълзял от дупката си.

    Коментиран от #18

    12:33 21.12.2025

  • 9 ДЕНИЗ ЛЪЖЕЦА

    38 10 Отговор
    Тоя маниполатор се появи отново! Няма смисъл да се чете!

    12:33 21.12.2025

  • 10 не може да бъде

    28 10 Отговор
    Агенция Ал Джамбазира ....не е като АлДжазира за съжаление но ние си имаме такава както се вижда ..за смях на кокошките ...

    12:34 21.12.2025

  • 11 Някой

    29 15 Отговор
    Отново хленч, колко лоша е Русия. Безпричинно. Но в същото време идва възмездие - Путин умира, а Русия се разпада. До болка познати мантри. Разбира се, диаметрално на истината.

    12:37 21.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Анализатор

    21 8 Отговор
    Да сте чували наскоро новини за Тайван или Корея? Не сте, няма и да чуете, САЩ се изтеглиха от там.

    12:38 21.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Брато,как си?

    10 23 Отговор

    До коментар #7 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Чуваш ли гласове?

    Коментиран от #20

    12:40 21.12.2025

  • 16 Коледни поздрави

    17 14 Отговор
    Мали, от къде изроди тази ХИТлерова бабушка?Толкова злобна пропаганда само от болни русофоби чета.

    12:40 21.12.2025

  • 17 Живков

    17 30 Отговор
    Путлер не се спира пред нищо Винаги може да нападне Европа За руснаците няма значение дали ще пукнат на фронта или ще живеят в кочината няма значение

    Коментиран от #26

    12:40 21.12.2025

  • 18 Така е!

    18 8 Отговор

    До коментар #8 от "джам":

    Трябва да се отчете за коледната премия

    12:40 21.12.2025

  • 19 Костадинов

    6 11 Отговор

    До коментар #5 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Гледай : ЗАДРЫЩЕНСК Часть 15 - в тубето .Там е истината.

    Коментиран от #25

    12:41 21.12.2025

  • 20 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    12 9 Отговор

    До коментар #15 от "Брато,как си?":

    Чувам. А ти чуваш ли?

    12:42 21.12.2025

  • 21 платен трол

    22 7 Отговор
    безмислици нацъкани да разджафка русофобите цъкачи

    12:43 21.12.2025

  • 22 Лудият от портиерната

    8 6 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    Възможно е

    12:43 21.12.2025

  • 23 Пиночет

    10 19 Отговор
    Всички руснаци трябва да бъдат изгонени от ЕС.Да си ходят при Путин и Лукашенко..Там било най-хубаво.

    Коментиран от #60

    12:44 21.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Винаги може да нападне русофоборците

    13 18 Отговор

    До коментар #17 от "Живков":

    цъкалници
    и да ги отведе в сибир да копат за любимите им копейки

    12:46 21.12.2025

  • 27 А кой е очаквал

    10 7 Отговор
    нови гледни точки и по каква причина???!

    12:47 21.12.2025

  • 28 ФЕЙК - либераст

    19 9 Отговор
    Горният велик анализ е плод на неимоверните усилия на редица високоплатени анализатори работещи към комисията по агитация и пропаганда към ЕК под мъдрото ръководство и указания на великолепните Урсула и Кая! НАЗДЛРАВЕ!

    12:48 21.12.2025

  • 29 незнайко

    16 11 Отговор
    Кой е в дъното на този протест от страна на Литва ? Едва ли са редовите граждани на тази страна. Русия не им е направила нищо, но някой иска да направи втора Украйна на територията на Литва ! Докато страните граничещи с Русия имат добри взаимоотношения няма да им се случи нищо лошо независимо, че Литва не граничи директно с Русия !

    12:49 21.12.2025

  • 30 За пропаганден ход 3

    9 8 Отговор
    А не е ли вярно, че законодателството на ЕС е над националното законодателство на страните членки?

    12:51 21.12.2025

  • 31 Факт

    14 19 Отговор
    Кремълската ,долнопpoбна пропаганда е храна предимно за индивиди с критично ниско ниво на обща култура,морал и интелект .

    Коментиран от #32, #51

    12:53 21.12.2025

  • 32 Ти как разбра, че е долнопробна,

    11 9 Отговор

    До коментар #31 от "Факт":

    след като на територията на ЕС същата е спряна?

    Коментиран от #42

    12:57 21.12.2025

  • 33 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    8 13 Отговор
    на входа на Томск ви посреща голяма табела, написана на руски и мандарин- ДОБРЕ ДОШЛИ В КИТАЙ ГОРОД. НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ -ЧЕСТИТО.

    Коментиран от #36

    12:59 21.12.2025

  • 34 Боа

    9 5 Отговор
    Русло на Днепр трябва да препрофиран,за да не тече през куев!

    12:59 21.12.2025

  • 35 Ха ХаХа

    16 6 Отговор
    Колко дълго са писали за едно Балтийско джудже чиято земя е руско ,купена за 1 торба злато от Шведския крал,от Петър 1.
    За тая торба злато са купени всички Балтийски пинчери

    13:00 21.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Пушек от лулата на Шамана

    19 7 Отговор
    Даже не ми се коментира тази треторазрядна ,,творба " , написана от кандидатдописник на девелето и пробутана предпразнично чрез представителството на Е-Ка .

    13:02 21.12.2025

  • 38 Щик Найн

    7 12 Отговор
    Защо нито един проруски дихател не се сети да отиде да снима и да ни покаже как освободените българи в гр. Бердянск и околностите му играят хора и ръченици, развявайки български знамена?

    Коментиран от #73

    13:03 21.12.2025

  • 39 ЧЕСТИТО БРАТЯ БЪЛГАРИ!!!

    9 14 Отговор
    ВЧЕРА РУСКАТА ДУМА ЕДНОСТРАННО ДЕНОНСИРА ДОГОВОРА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ. А САМО СЛЕД СЕДМИЦА И ЕВРОТО ВЛИЗА В СИЛА.ЧЕСТИТО БРАТЯ БЪЛГАРИ !!! НАЙ-ПОСЛЕ СЕ ОТЪРСИХМЕ ОТ РУСОРОБСТВОТО..А КОПЕЙКИТЕ ДА ВИЯТ КОЛКОТО СИ ИСКАТ . СВЪРШИ СЕ ТЯ. НАЙ-ПОСЛЕ. ВРЕМЕ Е ДА СИ ПРИБЕРЕМ КАМЧИЯ, НЕФТОХИМА, А РАШИТЕ НА ШЛЕПА И ПОСОКА НОВОРОСИЙСК.

    Коментиран от #59

    13:04 21.12.2025

  • 40 Европеец

    17 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Видях заглавието и автора И НЯМА да чета.....

    Коментиран от #46

    13:05 21.12.2025

  • 41 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 5 Отговор

    До коментар #36 от "Ха ХаХа":

    🤣🤣..Това ли четеш на твоя в огледалото сутрин, като се бръснеш..?

    13:07 21.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Как пък един клепар

    8 13 Отговор
    не замина за великата матушка?

    Коментиран от #54

    13:09 21.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 нннн

    8 4 Отговор
    ,,Майски балони летете, летете!
    Вие сте нашите детски ракети..."
    Айде стига глупости! Тия ще се оплакват и от прелетните птички.

    13:11 21.12.2025

  • 48 Георгиев

    13 3 Отговор
    Джамбазов е сглобил едно изложение, което Чочко Сорос ще хареса и достойно заплати. На фалшивите изводи и пропагандата на абсурда си е за негова сметка. Да си търси дестинация за живеене и работа, защото след такива вреди ще се търси и наказателна отговорност.

    13:12 21.12.2025

  • 49 Иван

    16 3 Отговор
    Господа ЕВРОЛИБЕРАСТИ нямате ли си играчки да си играете, а се занимавате с РУСИЯ. Разбирам че за виждате за стандарта, богатствата, сплотеността им и непобедимостта им. Искате да я разкъсат и паразитират върху нея но всичко свърши. Русия показа колко е силна и че не приема евролибераските дженьрски ценности и зелените ви глупости и ече така наречения ЕС е едно смрадливо блато благоденствало благодарение на нея. Аде сега да ви видим. И още нещо още старите евролидери са го казали Русия винаги идва за своето и по добре да ти е приятел а не враг. Учете история а не дженьър глупости

    13:13 21.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Иван

    16 3 Отговор

    До коментар #31 от "Факт":

    Поредния заблуден евролибераст влюбен в джендър учението. На Русия не и пука за блатото Евро саюз, вие не спрях те да лаете. Само че има приказка когато искаш много нещо то става, така че евролиберасти внимавайте какво си пожелавате че да не вземете да се преобувате много бързо

    Коментиран от #55, #56

    13:16 21.12.2025

  • 52 Вашингтон

    14 1 Отговор
    Европа да се абстрахира от фалиралите мини държавите в Приблтика, които я подтикват към война с Русия.

    13:16 21.12.2025

  • 53 Аххх, приятелю,

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Израстна ново поколение от маргинали, също както в крайна и всичко е възможно. Само това остана, да си разсипем сами това, което е останало от държавата.

    13:20 21.12.2025

  • 54 Спомни си за пандемията и

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "Как пък един клепар":

    мерките срещу нея и как всички управляващи по света( с малки изключения) правеха едно и също. Настоящата криза се различава от предишната само по двата уж противникови лагера, които доведоха до плавно обедняване на плебса.Въпросът е не кой ще ,, победи”, а каква е крайната цел на политическите елити и дали ще се стигне до глобална война или не.

    13:22 21.12.2025

  • 55 Космос

    4 10 Отговор

    До коментар #51 от "Иван":

    Има едно блато и то се нарича пРосия.

    Коментиран от #58

    13:24 21.12.2025

  • 56 Ка ран тий те

    1 8 Отговор

    До коментар #51 от "Иван":

    ще си събираш

    13:27 21.12.2025

  • 57 Тома

    12 1 Отговор
    А дали има нещо случайно че урсула,кая и аналена ги сложиха да ръководят Европейските народи защото фашизма се завръща спете спокойно деца

    13:30 21.12.2025

  • 58 Има един

    7 1 Отговор

    До коментар #55 от "Космос":

    Кенеф и той си нарича ес

    13:39 21.12.2025

  • 59 Тевгус от Сибир

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "ЧЕСТИТО БРАТЯ БЪЛГАРИ!!!":

    Скоро си при нас и ще ти се радваме

    13:41 21.12.2025

  • 60 Ленин🍌🍌

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Пиночет":

    Няма рузнак няма проблем

    13:41 21.12.2025

  • 61 ВСУ ПОБЕДА

    1 3 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    13:42 21.12.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 СБО провал

    1 4 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    13:43 21.12.2025

  • 64 ру БЛАТА

    2 4 Отговор
    Тия БЛАТУШКИТЕ съвсем изплискаха легена.. добре че НАТО им обгради цялата граница от 20200 километра 😉

    13:43 21.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Блатни бензинджии

    2 3 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите ну паГади

    13:44 21.12.2025

  • 67 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    2 4 Отговор
    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    13:45 21.12.2025

  • 68 Сесесере2🤢🤮

    2 3 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    13:45 21.12.2025

  • 69 дядото

    8 1 Отговор
    безкрайно голяма е омразата и злобата на политиците от ес и нато към русия и православието.доброто е,че възможностите им са малки,а страхът им -голям.

    Коментиран от #72, #78

    13:45 21.12.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Ццц

    5 1 Отговор
    Имаше едни бандюги "Бесарабски фронт". Този "автор" редовно ни разсмиваше с тях. Дрогираният успя да залови и верно изпрати бесарабите на фронта, а полезната част отново свършиха руснаците. Повече няма да им четем главобола. Но "журналистът" си намери ново поприще за излагация и верен на копи/пейст стила си пак цапа интернет пространството.

    13:48 21.12.2025

  • 72 Чичото

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "дядото":

    ЕС преди 2022 не обръщаше внимание чак толкова на рф даже когато оркраднаха Крим нищо не последва. Б0ли ги фара ЕС за раша и НЕ ги е страх ! иначе нямаше да пращат оръжия и хора! Медицинските доброволци към ООН заслужават похвала за това че без страх на терен помагат на жертвите на окупаторите

    13:49 21.12.2025

  • 73 Ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Щик Найн":

    Ще идеме да гледаме и играеме,но в Одеса.Там 150 000 българи,ще посрещат братушките.

    Коментиран от #75

    13:51 21.12.2025

  • 74 Воня

    3 2 Отговор
    ДениZZчо пак изпълзя като пор от дупката си и увони всичко наоколо...

    13:52 21.12.2025

  • 75 Димяща ушанка 🤩💀

    2 3 Отговор

    До коментар #73 от "Ха ха":

    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #81, #83

    13:52 21.12.2025

  • 76 Търновец

    2 2 Отговор
    Не само Русия десетилетия Израел повтаря един и същ сценарий - етническо орочистване

    13:53 21.12.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 7,62×25 mm Тулски Токарев

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "дядото":

    Аз ше ги оправя.

    13:55 21.12.2025

  • 79 ИСТИНАТА!

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Задавам на търсачката тази твоя многократно цитирана мисъл на Фидел Кастро и ми излиза,че...
    нЕма такова животно...?!
    Иначе съм съгласен с твърдението!
    Но не и,че го е казал...,ни в клин,ни в ръкав....
    ... - Фидел Кастро...?!?!?!

    13:56 21.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Димящ Кримски мост!

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Димяща ушанка 🤩💀":

    Събориха Кримският мост!!!
    ....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    13:58 21.12.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Димяща ушанка 🤩💀":

    Не превзеха,а си върнаха Одеса е правилно.Анадънму,моме?

    14:01 21.12.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 7,62×25 mm Тулски Токарев

    1 0 Отговор
    Ще съдим нацюгите в съюзен Беларус. Там най-високото наказание се изпълнява.

    14:02 21.12.2025

  • 86 Денис Джамбазов

    2 0 Отговор
    Най ми е кеф ,яки и големи к ррррщаа с разширени вени да ме цпяттт здраво в г...заа . Не ми казвайте ,че и вие не искате същото !

    14:03 21.12.2025

  • 87 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Доротея":

    Къде се правят резервации и аз да се включа ?

    14:04 21.12.2025

  • 88 Напълно си прав!

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "DW смърди":

    Абсолютно вярно!
    Особено с нескопосаният фотоколаж,в началото...яко копаят дъното!

    14:08 21.12.2025