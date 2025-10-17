EUvsDisinfo: Напрежение под повърхността: за натиска върху руската икономика от продължаващия конфликт (оригинално заглавие: Strain beneath the surface: Russia’s economic pressures amid a continuing conflict)
Стратезите в Кремъл добре подготвиха пълномащабната инвазия в Украйна: натрупаха валутни резерви, след което стимулираха растежа чрез военни разходи. С хода на незаконната война на Москва обаче, руската икономика започва да показва признаци на слабост.
Години наред руските държавни медии и прокремълски коментатори величаеха икономиката на страната си – колко била мощна въпреки западните санкции, които значително се засилиха след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през февруари 2022 г. Първоначално те имаха основания за оптимизъм. Преди инвазията, Русия натрупа огромни валутни и златни резерви които целево да ѝ помогнат да се справи по време на войната. После, през 2023 и 2024 г., страната отбеляза растеж от 4,1%. Основните причини за това бяха сложните схеми за избягване на санкциите както и „военното кейнсианство“ – т.е. решението на Кремъл да изразходва резерва за покупка на военна продукция: това осигури краткосрочен икономически тласък.
Сега обаче резервите се изчерпват и милитаризираната икономика на Русия се задъхва. Признаците са навсякъде. Лихвените проценти са двуцифрени, тъй като Централната банка на Русия се опитва да намали инфлационния натиск. Бюджетният дефицит нараства, а плановете за набиране на приходи чрез данъци вероятно ще тласнат инфлацията нагоре. Наред с това приходите на Русия от износ на изкопаеми горива са спаднали през последната година, което допълва дългосрочния спад от началото на инвазията. Ударите на Украйна срещу руски рафинерии доведоха до повишение на цените на бензина в Русия до рекордно високи нива.
Прокремълските коментатори обаче не губят оптимизъм. Един от тях наскоро каза, че „руската икономика е крепост“. Друг констатира, че „Русия е доказала голямата сила на своята икономика“. Дори една статия изопачи материал във „Файненшъл таймс“ и направи извода, че руската икономика се е превърнала в „златна мина“ за „поколението на победителите“. В автентичния материал тези фрази не се използват. Дори напротив – статията във „Файненшъл таймс“ разкрива как руски икономически играчи, които нерядко получават държавни субсидии, бързо „са плячкосали“ пазара, възползвайки се от намалялата конкуренция – те са изкупили активи, оставени от западни компании, напускащи Русия след старта на инвазията.
Неотдавна руският президент Владимир Путин декларира, че „рецесията е все още далеч“. Да видим. Русия на косъм избегна техническа рецесия през второто тримесечие на 2025 г., Световната банка предупреждава за дългосрочна стагнация, а московският фондов пазар претърпява резки спадове.
В дългосрочен план ситуацията става все по-тежка. Според доклад на Център „Карнеги“, Русия планира да похарчи внушителните 8% от своя БВП за отбрана и сигурност, като по този начин демонстрира, че войната в Украйна е приоритет. За да покрие военните разходи, правителството планира да увеличи данъците и заемите – все мерки, които сами по себе си ще породят и бъдеща цена, която ще трябва да бъде платена. Бюджетът разчита и на някои оптимистични предположения, като например за цена на петрола Брент от 70 щатски долара за барел през 2025-27 г. Цената сега е близо 60 долара. Всяка рубла, похарчена за война, реже от разходите за образование, здравеопазване и инфраструктура – области, които са важни за бъдещия растеж.
Пропагандни кампании за отричане на ефекта на санкциите
На този фон Москва провежда кампании за манипулация и пропаганда по темата за европейските санкции. Те отново и отново повтарят посланието, че санкциите не работят и никога не са работили. Че Кремъл държи нещата под контрол, че санкциите дори са засилили руската икономика и са превърнали Русия в икономическа суперсила. Руските разузнавателни служби твърдят, че експерти от ЕС са казали на Европейската комисия, че санкциите срещу Русия само вредят на блока. В отговор на 19-ия пакет европейски санкции, предложен през септември, прокремълските коментатори престорено се запитаха защо би сработил този нов санкционен пакет, при положение, че предишните уж не дали ефект. Една статия спекулира, че санкциите „са наказали предимно европейските икономики с постоянна инфлация на енергийните цени, търговско напрежение и загуба на конкурентоспособност спрямо развиващите се пазари“. Други статии прокарваха дезинформационния наратив, че ЕС ще се разпадне след 20-ия или 21-ия пакет и че Европа „копае собствения си гроб с тези антируски санкции“.
Извън кремълския балон обаче, почти няма съмнение в това, че санкциите оказват постепенно въздействие върху руската икономика. Според скорошен доклад, санкциите „са повишили разходите за критичен внос [на Русия], са намалили приходите от износ и са изложили икономиката на риск от нарастваща зависимост от търговията с Китай“. Зависимостта на Русия от турбо разходи чрез военно кейнсианство се е сблъскала с хроничния недостиг на работна ръка, допълнително подхранвайки вътрешен инфлационен цикъл“, воден от по-високите разходи на доставчиците за транспорт, застраховки и риск от санкции.
Присъдата е ясна. Санкциите са тласнали руската икономика към сериозни насрещни ветрове. Краят на този път може да не е пълен икономически колапс, но със сигурност означава икономическа стагнация и по-малко ресурси за бруталната война на Путин. Не се заблуждавайте: неоспорим факт е, че кръстоносният поход на Путин срещу Украйна е струвал скъпо на Русия.
EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #10, #73
09:14 17.10.2025
4 БОЗА
Пак дълги и напоителни глупости от корифея...кръстоносните походи и до ден днешен са патент на запада...другите щуротии дори не ги коментирам... ;-))))
09:15 17.10.2025
5 Ако го измериш
До коментар #3 от "Вашето мнение":ще е 179 градуса.
09:16 17.10.2025
6 А европейската вече се гърчи
Това нее 16 век хората да не знаят кво се случва в близкото царство
09:16 17.10.2025
8 Нали бензинозтанцията
Коментиран от #37
09:18 17.10.2025
9 Всъщност
09:18 17.10.2025
10 Путин
До коментар #2 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Хартиен тигър сме веее.... Тръмп го каза, а там са ни децата копеек
Коментиран от #15, #61
09:19 17.10.2025
11 жик так
Кажете нещо за Германската икономика , която от 4 години е под нулата . Фолксваген от производител номер едно с 11 милиона автомобила , две години кюта на 3,3 милиона .
Кажете нещо за Френската икономика която едва крета . Европейската банка прави планове за спасение.
Рено от производител номер едно с 11 милиона автомобила , падна на 1,6 милиона ...
Кажете нещо за Английската икономика . За последните четири години , едва миналия месец излезе на плюс , с 0.01% ??!!!
09:19 17.10.2025
12 АБЕ ДЕНИСЧО
АБЕ ТОА ИЗКЪПА ЛИ СЕ ЩОТО ЛЯТОТО МИНА
09:19 17.10.2025
13 Запознат
Коментиран от #31
09:20 17.10.2025
15 Само питам
До коментар #10 от "Путин":А къде са твоите деца бе центар ?
На тръстиката ли ?
09:20 17.10.2025
16 ПОРЕДЕН ПЪТ
09:21 17.10.2025
17 ха ха ха ....
09:22 17.10.2025
18 Факти
Коментиран от #24, #34, #40
09:22 17.10.2025
19 456
09:24 17.10.2025
20 !!!?
До коментар #7 от "ПомакаДжамбас":Я на сакам мене да е добре, а сакам Зеленски да е зле...!!!?
09:24 17.10.2025
22 Блатник
Единственният приятел на Руснакът е Смъртта и той я приветства със отворени обятия
09:26 17.10.2025
24 ха ха ха ...
До коментар #18 от "Факти":Ама ти верваш ли си ??
Борчовете на краварника са 36 трилиона . По един долар на секунда да връщат са им необходими 1 140 771.16 години .
За България няма да говорим . Тук инфлация , БВП ...всичко се оправя с молива ..
09:26 17.10.2025
25 имаджин
Коментиран от #32
09:27 17.10.2025
26 Я пък тоя
Това го четох 2022, 2923, 2924 години.
Не пропуснахте и 2025.
А европейската как е, тя повече ме интересува?
Оп, извинете, има ли европейска икономика, за която питам?
09:27 17.10.2025
27 Жеко
С това ще се промени нещо в Украйна и в Ес ли ??!!
09:27 17.10.2025
28 Хартиена мечка
09:28 17.10.2025
29 Денисенко
Коментиран от #42
09:28 17.10.2025
30 МирО
Коментиран от #41
09:28 17.10.2025
31 Тоз Липсиц
До коментар #13 от "Запознат":да не случайно от богоизбраните?
09:29 17.10.2025
33 Денислав ее, от 2022г.,
09:31 17.10.2025
34 да поговорим
До коментар #18 от "Факти":за икономиките в ЕС
Франция, Германия са в икономически колапс
Коментиран от #39
09:32 17.10.2025
37 Е, кво да те интересуват
До коментар #8 от "Нали бензинозтанцията":тия икономики, те са умрели и умиращи от 2022г.,за това се чудят как да откраднат руските активи, ама не моят щот и Тръмп не им се връзва на простотии.
Коментиран от #49
09:34 17.10.2025
38 Всяка сутрин милиарди хора по света
Коментиран от #69
09:35 17.10.2025
39 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #34 от "да поговорим":Как пък един п0мияр не замина за руският рай?
Коментиран от #44, #66
09:36 17.10.2025
40 Това са безспорни
До коментар #18 от "Факти":Факти.
Коментиран от #56
09:37 17.10.2025
41 Да де
До коментар #30 от "МирО":Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.
09:38 17.10.2025
42 Я пък тоя
До коментар #29 от "Денисенко":А за България няма ли да има? В Одеса и околия живеят много българи, не знам колко са, че "Факти" не дават информация, но са много.
09:38 17.10.2025
43 Картонена Мечка
09:39 17.10.2025
44 дедо поп..
До коментар #39 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как така поне един козлодуискии п0мак..не стана бгхрисъиянин
09:41 17.10.2025
45 главната джамия и центъра
09:42 17.10.2025
46 Сендоренко
09:42 17.10.2025
47 Георги
09:43 17.10.2025
48 1678677
Умници
09:44 17.10.2025
49 Тогава да
До коментар #37 от "Е, кво да те интересуват":сменят състава на ЕК и нови политики.
09:47 17.10.2025
50 Я пък тоя
Отивам да купя жито и да го сваря, тези дни може да има погребение.
09:48 17.10.2025
51 напротив бъркаш се писаре
всички ес държави са с огромни дългове барабар със сащ
тоз кьор фишек го притопляте кат стара манджа от седмици как Мечока заслабва
09:49 17.10.2025
52 Индиго стейт
09:49 17.10.2025
53 Владо
09:49 17.10.2025
54 РФ внася бензин
09:50 17.10.2025
55 огнянминчев
Коментиран от #62
09:53 17.10.2025
56 табсо..
До коментар #40 от "Това са безспорни":Таа бандерска песен-урсулците я пеят от една петилетка,и с това безвъзмездно даване на млрди евра на зеления мухал за неговите планчета за победа над насква..икономиката на е.с.даде на задна скорост и така требва да бъде..слава на кремля че продължава батисването на джендърите в юръпо
09:54 17.10.2025
57 жик так
За останалите ще са трохите ....
09:55 17.10.2025
58 Смешник
09:57 17.10.2025
59 Рускиня
В сравнение с украинската икономика, която процъфтява както и в Германия в РФ е плачевно.
09:59 17.10.2025
60 бай икономисто
Какво очаквате да се случи от тук нататък ??
09:59 17.10.2025
61 Смешник
До коментар #10 от "Путин":Чичо Дончо по добре да си погледне собствения краварник и след това да коментира Русия
09:59 17.10.2025
62 Я пък тоя
До коментар #55 от "огнянминчев":С такива темпове се развива, че докато напишат статия и тя вече е два пъти по-развита.
Не могат да я догонят.
10:00 17.10.2025
63 Лютеница Брей
10:01 17.10.2025
65 здравей паун
10:02 17.10.2025
66 здравей паун
До коментар #39 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Като гледам ти пишеш от фронта и край теб свистят руски куршуми , падат снаряди и пръст се сипе по клавиатурата ти докато ни осветляваш !!!
10:04 17.10.2025
67 Дийп Фейк
10:04 17.10.2025
68 Анонимен
Коментиран от #74
10:05 17.10.2025
69 верно бе
До коментар #38 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":А ти всяка сутрин се събуждаш щастлив че си с IQ на мушкато .
10:06 17.10.2025
70 Матура по български език и литература
10:08 17.10.2025
71 Бай Араб
10:11 17.10.2025
72 Леле, леле,
10:14 17.10.2025
73 Денги нет
До коментар #2 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Путин въведе купони дори за бензин! Дори и тези с едно дете ще плащат ергенски данък!
10:14 17.10.2025
74 Бай Араб
До коментар #68 от "Анонимен":В Русия руснаци няма.В България фашисти няма освен Живко Фашиста.
10:14 17.10.2025