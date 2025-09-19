Новини
Руската димна завеса от манипулации за дроновете в Полша
  Тема: Украйна

Руската димна завеса от манипулации за дроновете в Полша

19 Септември, 2025 09:35 1 453 41

Русия започна манипулативна кампания, която избълва множество дезинформационни наративи за случилото се

Руската димна завеса от манипулации за дроновете в Полша - 1
Снимка: EUvsDisinfo
Денис Джамбазов Денис Джамбазов Автор във Fakti.bg

EUvsDisinfo: Руската димна завеса от манипулации за дроновете в Полша (оригинално заглавие: The Kremlin spews a smokescreen of FIMI over drones in Poland)

Кремъл бълва дезинформационни наративи с атаки срещу Украйна и Европейския съюз. Същевременно Русия провежда операции с дронове срещу Украйна, като някои дронове преминават през държави членки на ЕС и НАТО като Полша.

Такава беше картината, белязала изминалата седмица. В нощта на 9 септември около 25 руски дрона проникнаха във въздушното пространство на Полша, след което се разбиха или бяха свалени от противовъздушната отбрана на НАТО.

Тогава се разрази и словесната канонада – Русия започна манипулативна кампания, която избълва множество дезинформационни наративи за случилото се. Както винаги тактиката беше да се каже всичко, навсякъде, наведнъж – стига казаното да служи за отричане и за отвличане на вниманието от отговорността на Русия. Нека разгледаме основните линии на атаката.

Нищо не се е случило, нищо не сме направили

Тезата на някои проруски коментатори беше, че всъщност почти нищо не се е случило, даже съвсем нищо. Проруският коментатор Александър Дугин например заяви: „Нямаше абсолютно нищо. Парчета, отломки, експлозии… И поляците се паникьосаха.“ От своя страна Владимир Соловьов иронизира факта, че Полша разположи „Пейтриът“-и заради „само три – четири дрона“.

Други говорители използваха по-технически аргументи – например разбирането, че руските дронове имат обхват само 700 километра, така че не биха могли да достигнат Полша. Всъщност дроновете са били модифицирани да носят допълнителни резервоари за гориво, което им осигурява по-голям обхват. Когато се изправи пред такива противоречиви твърдения и опровержения, човек се пита: на коя версия на истината трябва да вярваме?

Общо казано медиите и коментаторите се придържаха към посланието, че полските и европейските власти не са предоставили „никакви доказателства“, че дроновете принадлежат на Русия. А всъщност имаше изобилие от документирани случаи на свалени руски дронове „Гербера”.

„Те“ го направиха

„Те“ се отнася до списъка с обичайните заподозрени, които Кремъл обвинява за агресивни действия или зверства, извършени от собствените му сили. Така че може би Украйна го е направила. Може би са се опитали да извършат „провокация“, за да въвлекат Полша във войната срещу Русия. Или може би Полша го е направила в опит да предизвика поредната провокация, за да въвлече НАТО във войната. Или може би цялото нещо е било тайна операция на Запада, целяща да саботира мирните преговори или дори да провокира САЩ да влязат във войната.

Толкова много провокации за толкова кратко време. Но разбирате смисъла: отричат очевидното и сочат обвинително с пръст към всеки наоколо.

Хайде пак – този път в Румъния

Няколко дни по-късно руски дрон наруши румънското въздушно пространство, което румънските власти смятат за вероятно умишлено действие. И – каква изненада – проруските медии следваха същия дезинформационен сценарий: дронът е украински, Украйна го е изстреляла, за да настрои европейските страни срещу Русия, няма доказателства, че дронът е руски, Румъния протестира във връзка дрона едва след като НАТО ѝ нареди да го направи и така нататък.

Румънското министерство на отбраната потвърди, че дронът е руски. Но прокремълската дезинформация твърди, че може би румънската армия е сбъркала и сега се опитва да обвини Русия.

Точно както дроновете на Русия кръжат в европейското небе, така правят и дезинформационните ѝ наративи и неотменно се лутат между отричането, отвличането на внимание и заблудата. Тези наративи се стремят да прикрият действията на Кремъл. Истината обаче е невъзможно да остане скрита. Както и дроновете.

Нека не се оставяме на бъдем заблуждавани.

Други теми в тазседмичния преглед от EUvsDisinfo:

- Руските медии, занимаващи се с манипулиране на информация и вмешателство, написаха, че Русия не е атакувала наредили се на опашка пенсионери в Украйна. Според изданието “Спутник“, руска бомба не е ударила група пенсионери, чакащи да получат пенсиите си в село край Ярова, Източна Украйна, близо до фронтовата линия. При атаката бяха убити 23 души, а 18 – ранени. Бомбардировката обаче беше потвърдена от видеозаписи, от журналисти на място и в свидетелства на оцелели. Това е голяма лъжа.

- Друго фалшиво твърдение, разпространено тази седмица, е, че Украйна вербува бразилски наемници, които обучават организираната престъпност в Латинска Америка. Наративът несъмнено е измислен, за да подхрани опасенията на САЩ от картели за контрабанда на наркотици. Някои латиноамериканци са се присъединили към Международния легион на Украйна, а украинските власти разследват отделни случаи на членове на картела, за които се твърди, че са се присъединили към Легиона, за да се възползват от обучение с дронове. Но няма доказателства, че лидерите на картела се срещат с „украински наемници“, за да изучават военни техники.

- И накрая, манипулативните руски медии разпространяват наратива, че ЕС иска да използва молдовци в борбата си срещу Русия, след се изчерпи запасът от украинци. Тази фалшификация е пример за извъртане на фактите – именно Русия използва севернокорейци като пушечно месо в Украйна, за да запази руски животи. Все едно че ЕС някак си ще нареди на Молдова да изпрати свои граждани в бой. Наративът е част от мащабна манипулативна кампания, насочена към предстоящите парламентарни избори в Молдова, които ще се проведат на 28 септември.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България


Полша
  • 1 истината е важна

    11 61 Отговор
    Русия нападна НАТО, а НАТО прояви великодушие, като не избомби Русия.

    Коментиран от #9

    09:36 19.09.2025

  • 2 Лъжата в коментар 1

    71 7 Отговор
    е направо потресаваща ...
    Дори Макрон призна, че НАТО е започнало войната ,,,

    Коментиран от #15, #25

    09:40 19.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зевс

    66 5 Отговор
    Много сте закъснели със статията, още преди два дена поляците сами си казаха, че къщата е ударена от тяхна ракета, а дроновете са украинска провокация.

    Коментиран от #10, #17

    09:41 19.09.2025

  • 5 ЕС-лъжи,кражби, мафия!

    47 7 Отговор
    Как дразни истината либералчетата продажни и лъжливи в ЕС!

    Коментиран от #13

    09:42 19.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хелектрикь зелен

    28 3 Отговор
    Психологията казва, че подчертаното, което се набива в очите на читателите, трябва да е с ярък цвят, а това портокаловото не е такъв. Денката трябва още много да учи, за да се мери с батковците!

    09:43 19.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 иzпражнението гайтанджиева

    4 23 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    Това е руска дезинформация.

    09:46 19.09.2025

  • 11 си дзън

    6 25 Отговор
    Руснаците са световни шампиони по лъжи и убийства и така са най-големите християни.

    Коментиран от #28

    09:47 19.09.2025

  • 12 Трол

    28 3 Отговор
    Руснаците да си признаят как приземиха дрона върху кокошарника, без да му счупят покрива.

    09:47 19.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баце ЕООД

    22 2 Отговор
    Те сами си признаха че са си избомбили гражданите, а НАТО че няма да реагира. На кого ги разправяме сега, тия??

    09:48 19.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Перо

    30 2 Отговор
    Тоя парцал списва глупотевини в Уикенд, сега го пуснаха и тук да говори глупости и лъжи! Вече се доказа, че отломките на дроновете са украински, а попадението върху къща е от ракета на полски Ф-16! Сигурно и падането на ракетата в къща в Горна Баня преди години, когато Пентагона бомбардираше Белград е руска! Ционисткият шут се мъчи отчаяно, да интернационализира неговата,предизвикана война!

    09:50 19.09.2025

  • 17 Ганя Путинофила

    2 21 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    И украинците от 4 години сами се бомбят!
    Руснята даже не знае!
    Де билизма е широко разпространено заболяване в територията.

    09:51 19.09.2025

  • 18 АБВ

    24 2 Отговор
    Кого заблуждава Джамбазов ? Снимките на дроновете ги има навсякъде в интернес. Те са с източник ПОЛША, а не Русия. Никъде не се виждат допълнителни резервоари за гориво. Т.е. Джамбазов, или подалият му тази информация ЛЪЖАТ. На снимките ясно се вижда тиксото, с което са залепени предните части, което доказва тезата, че тези дронове са ползвани повторно.
    За дронът в Румъния румънското правителство твърди .... Перфектно доказателство, няма какво ! А какво да каже едно натовско, антируско правителство.

    09:52 19.09.2025

  • 19 АБВ

    8 3 Отговор
    "Според изданието “Спутник“, руска бомба не е ударила група пенсионери, чакащи да получат пенсиите си в село край Ярова, Източна Украйна, близо до фронтовата линия. При атаката бяха убити 23 души, а 18 – ранени. Бомбардировката обаче беше потвърдена от видеозаписи, от журналисти на място и в свидетелства на оцелели. Това е голяма лъжа."

    Единственото доказателство на Джамбазов е "Това е голяма лъжа." Просто необоримо. Да, необоримо за кретени.

    Коментиран от #39

    09:54 19.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Някой

    16 2 Отговор
    манипулациите май са от страна на Украйна и Полша. Щото първо казаха, че руски дрон бил съборил къща в някакво село. После се оказа, че дроновете са разузнавателни - никакъв заряд и маса нямат. Накрая се оказа, че полска ракета е съборила къщата ,а не дрон. Накрая ще се окаже, че дроновете не са хич руски, а са тяхна имитация, пусната от територията на Украйна. С цел провокиране на включване на НАТО във войната. Познато.

    10:02 19.09.2025

  • 23 ,,Руска димна завеса"...,или не...?!

    13 2 Отговор
    НО!
    НАТО,в лицето на една от смятаните за най-квалитетните си армии-Полша,се изложиха- и то много яко...!
    Всичко друго е-,,Ала-Бала"...!

    10:04 19.09.2025

  • 24 име

    17 3 Отговор
    Русия атакува НАТО с 18 бавни дрона, стар модел, неясно как прелетял толкова много километри, без бойни глави, закърпени с армирано тиксо, а могъщото НАТОвско ПВО успяло да свали само 3 дрона и сега пълнят гащи!

    Коментиран от #27

    10:04 19.09.2025

  • 25 Макрон призна и друго...!

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Лъжата в коментар 1":

    ,,НАТО е в състояние на клинична смърт!"...!

    Коментиран от #30

    10:05 19.09.2025

  • 26 Ъъъъъъууу

    12 1 Отговор
    Добре! Ще перифразирам: Тия дето са писали статията, имат много поздрави от мен:

    Да не сме голословни:

    Началникът на полските специални служби заяви, че ракета, изстреляна от полски самолет е уцелила къща в село Вирики.

    Томаш Сиемоняк, министърът, координиращ службите за сигурност, заяви пред TVN24, че „всичко показва“, че обектът е „ракета, изстреляна от наш самолет". Той каза, че военните са „декларирали, че ще покрият загубите“ и обеща официално изявление.

    Неговите забележки последваха репортаж на всекидневника „Rzeczpospolita“ , който – позовавайки се на анонимни източници в ключови структури на държавната сигурност съобщи, че къщата във Вирики, е била повредена не от падащ дрон, а от заблудена ракета, изстреляна от полски F-16."

    10:08 19.09.2025

  • 27 Град Козлодуй

    2 6 Отговор

    До коментар #24 от "име":

    Бавният днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Благодаря предварително!

    Коментиран от #32

    10:10 19.09.2025

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "си дзън":

    Няма по лъжлива нация от хората отошли в ООН със епруветка със прах за пране Като биооръжие. Същите са и най добрите пропаагпндони, навигация ви да смените пола и ориентацията, към левия бряг

    Коментиран от #31

    10:11 19.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 аz СВО Победа80

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "Макрон призна и друго...!":

    Руският полковник Баранец пред "Комсомольская правда".Цитирам:Ако нападнем натовска държава от Русия няма да остане нищо.

    Коментиран от #35

    10:12 19.09.2025

  • 31 иzпражнението гайтанджиева

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това е кремълска пропаганда.

    Коментиран от #34

    10:13 19.09.2025

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй":

    хехех, не важно, само вие ги броите. Нас ни интересува резултата, а не времето

    10:13 19.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "иzпражнението гайтанджиева":

    Така е, така е. Изящ се, хавхх

    10:14 19.09.2025

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "аz СВО Победа80":

    Бягай бе бот, хахх

    10:15 19.09.2025

  • 36 ей пумак жив ли си?

    3 1 Отговор
    джамбазки добре ли си? ако не си добре ходи на джи пито да ти даде нещо успокоително беТЪПАНАР

    10:23 19.09.2025

  • 37 Той

    4 1 Отговор
    Всички вярваме на руските обяснения, а не на "европейските". Кой слага надпис на дрона, който ще е провокация. На всичко отгоре с ьъ, тъй като в "украинската" азбука няма такава буква. И как разбрахте, че дрона над Румъния е руски?

    10:26 19.09.2025

  • 38 шаа

    1 0 Отговор
    жамбовизми на куб. публикуването на жамбовизмите само хаби ток и нерви.

    10:46 19.09.2025

  • 39 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "АБВ":

    Аз му вярвам ,той ,m@@@ и Анатолий са най доблестно тъпите жорснлости

    10:48 19.09.2025

  • 40 Ъъъъъъъъ

    1 0 Отговор
    EUvsDisinfo, нещо по въпроса с грантовете, които са отпуснати на израелски стартъпи? От 2023 насам, Урсула е раздала на израелски стартиращи компании почти €500млн евра....В общи линии, финансираме армията на Нетаняху. Всички 348 компании, които са получили безвъзмездни средства от Урсула, се ръководят от бивши служители на Мосад.

    Я дайте нещо по темата...🤣

    10:49 19.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

