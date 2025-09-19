EUvsDisinfo: Руската димна завеса от манипулации за дроновете в Полша (оригинално заглавие: The Kremlin spews a smokescreen of FIMI over drones in Poland)

Кремъл бълва дезинформационни наративи с атаки срещу Украйна и Европейския съюз. Същевременно Русия провежда операции с дронове срещу Украйна, като някои дронове преминават през държави членки на ЕС и НАТО като Полша.

Такава беше картината, белязала изминалата седмица. В нощта на 9 септември около 25 руски дрона проникнаха във въздушното пространство на Полша, след което се разбиха или бяха свалени от противовъздушната отбрана на НАТО.

Тогава се разрази и словесната канонада – Русия започна манипулативна кампания, която избълва множество дезинформационни наративи за случилото се. Както винаги тактиката беше да се каже всичко, навсякъде, наведнъж – стига казаното да служи за отричане и за отвличане на вниманието от отговорността на Русия. Нека разгледаме основните линии на атаката.

Нищо не се е случило, нищо не сме направили

Тезата на някои проруски коментатори беше, че всъщност почти нищо не се е случило, даже съвсем нищо. Проруският коментатор Александър Дугин например заяви: „Нямаше абсолютно нищо. Парчета, отломки, експлозии… И поляците се паникьосаха.“ От своя страна Владимир Соловьов иронизира факта, че Полша разположи „Пейтриът“-и заради „само три – четири дрона“.

Други говорители използваха по-технически аргументи – например разбирането, че руските дронове имат обхват само 700 километра, така че не биха могли да достигнат Полша. Всъщност дроновете са били модифицирани да носят допълнителни резервоари за гориво, което им осигурява по-голям обхват. Когато се изправи пред такива противоречиви твърдения и опровержения, човек се пита: на коя версия на истината трябва да вярваме?

Общо казано медиите и коментаторите се придържаха към посланието, че полските и европейските власти не са предоставили „никакви доказателства“, че дроновете принадлежат на Русия. А всъщност имаше изобилие от документирани случаи на свалени руски дронове „Гербера”.

„Те“ го направиха

„Те“ се отнася до списъка с обичайните заподозрени, които Кремъл обвинява за агресивни действия или зверства, извършени от собствените му сили. Така че може би Украйна го е направила. Може би са се опитали да извършат „провокация“, за да въвлекат Полша във войната срещу Русия. Или може би Полша го е направила в опит да предизвика поредната провокация, за да въвлече НАТО във войната. Или може би цялото нещо е било тайна операция на Запада, целяща да саботира мирните преговори или дори да провокира САЩ да влязат във войната.

Толкова много провокации за толкова кратко време. Но разбирате смисъла: отричат очевидното и сочат обвинително с пръст към всеки наоколо.

Хайде пак – този път в Румъния

Няколко дни по-късно руски дрон наруши румънското въздушно пространство, което румънските власти смятат за вероятно умишлено действие. И – каква изненада – проруските медии следваха същия дезинформационен сценарий: дронът е украински, Украйна го е изстреляла, за да настрои европейските страни срещу Русия, няма доказателства, че дронът е руски, Румъния протестира във връзка дрона едва след като НАТО ѝ нареди да го направи и така нататък.

Румънското министерство на отбраната потвърди, че дронът е руски. Но прокремълската дезинформация твърди, че може би румънската армия е сбъркала и сега се опитва да обвини Русия.

Точно както дроновете на Русия кръжат в европейското небе, така правят и дезинформационните ѝ наративи и неотменно се лутат между отричането, отвличането на внимание и заблудата. Тези наративи се стремят да прикрият действията на Кремъл. Истината обаче е невъзможно да остане скрита. Както и дроновете.

Нека не се оставяме на бъдем заблуждавани.

Други теми в тазседмичния преглед от EUvsDisinfo:

- Руските медии, занимаващи се с манипулиране на информация и вмешателство, написаха, че Русия не е атакувала наредили се на опашка пенсионери в Украйна. Според изданието “Спутник“, руска бомба не е ударила група пенсионери, чакащи да получат пенсиите си в село край Ярова, Източна Украйна, близо до фронтовата линия. При атаката бяха убити 23 души, а 18 – ранени. Бомбардировката обаче беше потвърдена от видеозаписи, от журналисти на място и в свидетелства на оцелели. Това е голяма лъжа.

- Друго фалшиво твърдение, разпространено тази седмица, е, че Украйна вербува бразилски наемници, които обучават организираната престъпност в Латинска Америка. Наративът несъмнено е измислен, за да подхрани опасенията на САЩ от картели за контрабанда на наркотици. Някои латиноамериканци са се присъединили към Международния легион на Украйна, а украинските власти разследват отделни случаи на членове на картела, за които се твърди, че са се присъединили към Легиона, за да се възползват от обучение с дронове. Но няма доказателства, че лидерите на картела се срещат с „украински наемници“, за да изучават военни техники.

- И накрая, манипулативните руски медии разпространяват наратива, че ЕС иска да използва молдовци в борбата си срещу Русия, след се изчерпи запасът от украинци. Тази фалшификация е пример за извъртане на фактите – именно Русия използва севернокорейци като пушечно месо в Украйна, за да запази руски животи. Все едно че ЕС някак си ще нареди на Молдова да изпрати свои граждани в бой. Наративът е част от мащабна манипулативна кампания, насочена към предстоящите парламентарни избори в Молдова, които ще се проведат на 28 септември.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България