Действията на Европа срещу сенчестия флот на Русия дават резултат

EUvsDisinfo: Сенчестият флот на Москва среща решимостта на Европа (оригинално заглавие: Sailing under false flag: Moscow’s ‘shadow fleet’ meets Europe’s resolve)

Напоследък се наблюдава ръст на манипулативните наративи за т.нар. сенчест флот на Русия, което подсказва нарастващо безпокойство в Кремъл относно способността му да заобикаля европейските санкции върху износа на петрол.

Кремъл изнася руски петрол с танкери под чужд флаг. И прикрива тази практика по сходен начин – чрез фалшиви твърдения, прокарвани от пропагандната му машина. Дезинформацията е неразделна част от хибридния арсенал на руското ръководство срещу Запада.

Нервност

Растящата нервност на Москва се дължи на следващия кръг европейски санкции срещу Русия заради инвазията в Украйна. В хода на подготовката за тези мерки, сенчестият флот на Русия попада под по-тясно наблюдение. Сенчестият флот се състои от стотици остарели петролни танкери, които плават под чужд флаг, за да избегнат санкциите на ЕС. Танкерите, чиято собственост е умишлено скрита, незаконно транспортират руски петрол, суровини или откраднати стоки от Украйна до различни купувачи, включително Китай и Индия. През декември държавите членки на ЕС наложиха ограничителни мерки срещу 41 кораба, с което броят на санкционираните танкери достигна почти 600.

От Балтика до Средиземноморието

В последно време се увеличава броят на задържаните танкери. В края на януари френският военноморски флот пресече петролния танкер „Гринч“ в западната част на Средиземно море, отплавал от Мурманск под флага на Коморските острови. Все по-честите задържания предизвикаха реакция под формата на фалшиви наративи от прокремълската дезинформационна мрежа – че действията на Европа представляват фактическа морска блокада. След задържането на „Гринч“ руска медия обяви, че европейските мерки са достигнали фазата на „пиратство“.

Сплашване на Съюза

Някои медии разглеждат възможността Русия да отвърне асиметрично – чрез нападения срещу западни кораби или подводна инфраструктура.

Друга статия твърди, че в Балтийско море са неизбежни „безредици" и че мирно споразумение между Украйна и Русия „по никакъв начин” няма да доведе до мир между Русия и ЕС. Някои публикации дори обявиха, че НАТО всъщност подготвя пълна морска блокада на Балтийско море, включително Калининград – т.е. че районът потенциално се превръща в зона на военни действия.

Това е напълно неоснователно: нито ЕС, нито НАТО подготвят блокада на Балтийско море, нито планират да атакуват Русия. Тази реторика се използва като сигнал, че продължаващият натиск от страна на Европа може да доведе до по-мащабни сътресения и хаос в световната търговия.

От нефтени разливи до хибридни заплахи в морето

На 26 януари, 14 крайбрежни държави от Балтийско и Северно море публикуваха писмо, в което обявяват по-решителни мерки срещу кораби, заподозрени, че са част от руския сенчест флот.

Притесненията са не само за заобикалянето на санкциите на ЕС и използването на приходите за финансиране на агресията срещу Украйна, но и за потенциалните екологични опасности, които старите петролни танкери могат да предизвикат.

Смята се също, че руският сенчест флот служи като база за дронови атаки, използва се за разузнавателни цели срещу балтийските държави членки на ЕС, за контрабанда на оръжие и на други незаконни стоки, както и за унищожаване на подводни кабели от критична важност.

„Твърдата“ реакция на Русия

Една статия цитира анализатор, според когото това писмо е „ултиматум“ с военни последствия, който на практика легитимира пълна морска блокада на маршрутите за износ през Балтийско море.

Всъщност войнствените послания на Москва показват, че действията на Европа срещу сенчестия флот дават резултат. Тъй като военните сили са изцяло ангажирани в Украйна, Кремъл прибягва до единственото хибридно средство, което според него му дава стратегическо предимство: дезинформацията. Руският режим може да реагира на усилията на ЕС само с измислени твърдения, отричания и преувеличения.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България