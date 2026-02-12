Действията на Европа срещу сенчестия флот на Русия дават резултат

EUvsDisinfo: Сенчестият флот на Москва среща решимостта на Европа (оригинално заглавие: Sailing under false flag: Moscow’s ‘shadow fleet’ meets Europe’s resolve)
Напоследък се наблюдава ръст на манипулативните наративи за т.нар. сенчест флот на Русия, което подсказва нарастващо безпокойство в Кремъл относно способността му да заобикаля европейските санкции върху износа на петрол.
Кремъл изнася руски петрол с танкери под чужд флаг. И прикрива тази практика по сходен начин – чрез фалшиви твърдения, прокарвани от пропагандната му машина. Дезинформацията е неразделна част от хибридния арсенал на руското ръководство срещу Запада.
Нервност
Растящата нервност на Москва се дължи на следващия кръг европейски санкции срещу Русия заради инвазията в Украйна. В хода на подготовката за тези мерки, сенчестият флот на Русия попада под по-тясно наблюдение. Сенчестият флот се състои от стотици остарели петролни танкери, които плават под чужд флаг, за да избегнат санкциите на ЕС. Танкерите, чиято собственост е умишлено скрита, незаконно транспортират руски петрол, суровини или откраднати стоки от Украйна до различни купувачи, включително Китай и Индия. През декември държавите членки на ЕС наложиха ограничителни мерки срещу 41 кораба, с което броят на санкционираните танкери достигна почти 600.
От Балтика до Средиземноморието
В последно време се увеличава броят на задържаните танкери. В края на януари френският военноморски флот пресече петролния танкер „Гринч“ в западната част на Средиземно море, отплавал от Мурманск под флага на Коморските острови. Все по-честите задържания предизвикаха реакция под формата на фалшиви наративи от прокремълската дезинформационна мрежа – че действията на Европа представляват фактическа морска блокада. След задържането на „Гринч“ руска медия обяви, че европейските мерки са достигнали фазата на „пиратство“.
Сплашване на Съюза
Някои медии разглеждат възможността Русия да отвърне асиметрично – чрез нападения срещу западни кораби или подводна инфраструктура.
Друга статия твърди, че в Балтийско море са неизбежни „безредици" и че мирно споразумение между Украйна и Русия „по никакъв начин” няма да доведе до мир между Русия и ЕС. Някои публикации дори обявиха, че НАТО всъщност подготвя пълна морска блокада на Балтийско море, включително Калининград – т.е. че районът потенциално се превръща в зона на военни действия.
Това е напълно неоснователно: нито ЕС, нито НАТО подготвят блокада на Балтийско море, нито планират да атакуват Русия. Тази реторика се използва като сигнал, че продължаващият натиск от страна на Европа може да доведе до по-мащабни сътресения и хаос в световната търговия.
От нефтени разливи до хибридни заплахи в морето
На 26 януари, 14 крайбрежни държави от Балтийско и Северно море публикуваха писмо, в което обявяват по-решителни мерки срещу кораби, заподозрени, че са част от руския сенчест флот.
Притесненията са не само за заобикалянето на санкциите на ЕС и използването на приходите за финансиране на агресията срещу Украйна, но и за потенциалните екологични опасности, които старите петролни танкери могат да предизвикат.
Смята се също, че руският сенчест флот служи като база за дронови атаки, използва се за разузнавателни цели срещу балтийските държави членки на ЕС, за контрабанда на оръжие и на други незаконни стоки, както и за унищожаване на подводни кабели от критична важност.
„Твърдата“ реакция на Русия
Една статия цитира анализатор, според когото това писмо е „ултиматум“ с военни последствия, който на практика легитимира пълна морска блокада на маршрутите за износ през Балтийско море.
Всъщност войнствените послания на Москва показват, че действията на Европа срещу сенчестия флот дават резултат. Тъй като военните сили са изцяло ангажирани в Украйна, Кремъл прибягва до единственото хибридно средство, което според него му дава стратегическо предимство: дезинформацията. Руският режим може да реагира на усилията на ЕС само с измислени твърдения, отричания и преувеличения.
EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България
Сатана Z
22:03 12.02.2026
ДрайвингПлежър
тва Гьобелс може да им завиди на малоумията на тия... а са платени с нашите данъци!
Коментиран от #35
22:04 12.02.2026
Асошейтед Прес
Малка група руски войници остава в Купянск, Харковска област, обкръжена е и не може да се сражава останали без провизии.
В действителност Купянск е под украински контрол. Единствената малка група руснаци се е барикадирала в няколко високи сгради в центъра на града без логистика и подкрепления , и тази група е неспособна да води бойни действия, освен да брани живота си.
Руснаците са изтласкани и от околностите на Купянск.
Коментиран от #9, #17
22:08 12.02.2026
проджен
22:09 12.02.2026
Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
22:09 12.02.2026
Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #20
22:10 12.02.2026
Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #15, #29
22:10 12.02.2026
Подправения кантар
22:10 12.02.2026
ха ха ха
До коментар #3 от "Асошейтед Прес":ха ха ха
22:12 12.02.2026
Kaлпазанин
22:12 12.02.2026
маке
22:12 12.02.2026
гост
"Мислехме, че украинците ще изпитат трудности да удържат руснаците. Обаче подценихме колко зле ще се представи руската армия на бойното поле". Това признание, което показва в какъв капан се забърка диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г., направи бившият ръководител на британската служба за външнополитическо разузнаване (MI6) Ричард Мур по време на форум в Harvard Kennedy School. Думите му са подкрепени и от независими данни за бруталните руски загуби на фона на бавния 4-годишен напредък: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна.
Гледаме всички във всяко село ,във всеки град масовите гробове на убити руснаци в Украйна и благославяваме съдбата че сме Европейци и никой не отнема насилствено нашите животи"
22:13 12.02.2026
Уникално
22:13 12.02.2026
"Катастрофален срив в приходите
22:14 12.02.2026
Ха-ха
До коментар #7 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
22:15 12.02.2026
Гошо
Темпът на намаляване на населението се е ускорил с около 20% в сравнение с 2023 г., което отчасти се дължи на тригодишната война на Кремъл срещу Украйна
22:16 12.02.2026
Уникално
До коментар #3 от "Асошейтед Прес":Да четох! Жалки вати. Погромът ще страшен. Ще бягат към Москва и ще изтръгнат джуджето от бункера скоро време
22:17 12.02.2026
Механик
22:17 12.02.2026
да питам
Коментиран от #21
22:17 12.02.2026
От Карлуково
До коментар #6 от "Подправения кантар":Следващата ти война ще я водиш с Майкъл Джексън,Клеопатра, Елвис и Рамзес Втори.
22:20 12.02.2026
Уникално
До коментар #19 от "да питам":Да! И е видно цар на челния сблъсък без спирачен път, особенно когато вози Русия на предната седалка
22:20 12.02.2026
нов ред
Коментиран от #27
22:21 12.02.2026
да питам
Коментиран от #33
22:22 12.02.2026
Шанбас е жив все още
22:22 12.02.2026
Артилерист
Коментиран от #28
22:23 12.02.2026
За vъшките и gнидите
22:24 12.02.2026
Уникално
До коментар #22 от "нов ред":Нещо откачи брато! Споко! Няма да се случи нищо от това,което пишеш,споко,споко
22:24 12.02.2026
Руската пропаганда има за цел
До коментар #25 от "Артилерист":Глупака.
22:25 12.02.2026
Унгария и Словакия
😂
22:26 12.02.2026
име
От кога евpoгeйвeте са еталон и дават оценка кое е законно и кое не. До си гледат педофилията и експлоатацията на колониите и да не си врат носа при световните играчи.
Коментиран от #36, #52
22:26 12.02.2026
Жанбаз ако се усещаше
22:27 12.02.2026
А няма ли
До коментар #23 от "да питам":да попиташ как ще изплува България с най-скъпия ток в Европа?
Коментиран от #38, #45, #46, #48, #49
22:27 12.02.2026
Пора
22:27 12.02.2026
И защо да е брутално
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Това са фактите. Дори този канал много закъсня. Това е стара информация.
22:29 12.02.2026
Там пишеше
До коментар #31 от "име":Русия е кочина.
22:37 12.02.2026
Фейк на часа
Ако сте имали тежък ден на работа и са ви налегнали грижи,
влезте в този сайт и прочетете обективните статии за победите на Украйна на бойното поле,
запознайте се с интелигентните коментари на дежурните русофоби
и вашето настроение моментално ще се подобри.
На мен, обаче, малко ми е терсене, че не четох нищо какво е казал тази вечер великия мъдрец Зеленски,
още повече, че днес ЕС му гласува "заем", 1 милиард еврака ще излязат от България.
Лека нощ на всички нормални хора!
Коментиран от #39, #53
22:37 12.02.2026
Ами
До коментар #33 от "А няма ли":Намери си работа.
22:37 12.02.2026
Всяка вечер милиарди хора по света
До коментар #37 от "Фейк на часа":Заспиват щастливи,че не са се родили руснаци.
22:40 12.02.2026
НЕ ВЯРВАМ НА ВАШИЯ САЙТ
22:47 12.02.2026
ЗА МЕН ТОВА ТУК Е
22:50 12.02.2026
Име
22:50 12.02.2026
Димяща ушанка
22:53 12.02.2026
Факт
22:59 12.02.2026
Кои са
23:01 12.02.2026
Наблюдател
Според изчисления в складовете са били унищожени 18 000 ракети от всякакъв вид , от ПВО до нападателни крилати и балистични .
23:09 12.02.2026
Ало мисира добре ли си?
23:12 12.02.2026
Уникално
До коментар #31 от "име":От когато евнусите се размечтахте...
23:16 12.02.2026
Уникално
До коментар #37 от "Фейк на часа":Ти си чети сводката от Митрофанова,това е достатъчно. Ние русофилите ще се борим за онази Русия,която загробвате роби ниедни
23:20 12.02.2026