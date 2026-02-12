Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Действията на Европа срещу сенчестия флот на Русия дават резултат
Действията на Европа срещу сенчестия флот на Русия дават резултат

12 Февруари, 2026

Сенчестият флот се състои от стотици остарели петролни танкери, които плават под чужд флаг, за да избегнат санкциите на ЕС

Действията на Европа срещу сенчестия флот на Русия дават резултат - 1
Снимка: EUvsDisinfo
Денис Джамбазов

EUvsDisinfo: Сенчестият флот на Москва среща решимостта на Европа (оригинално заглавие: Sailing under false flag: Moscow’s ‘shadow fleet’ meets Europe’s resolve)

Напоследък се наблюдава ръст на манипулативните наративи за т.нар. сенчест флот на Русия, което подсказва нарастващо безпокойство в Кремъл относно способността му да заобикаля европейските санкции върху износа на петрол.

Още новини от Украйна

Кремъл изнася руски петрол с танкери под чужд флаг. И прикрива тази практика по сходен начин – чрез фалшиви твърдения, прокарвани от пропагандната му машина. Дезинформацията е неразделна част от хибридния арсенал на руското ръководство срещу Запада.

Нервност

Растящата нервност на Москва се дължи на следващия кръг европейски санкции срещу Русия заради инвазията в Украйна. В хода на подготовката за тези мерки, сенчестият флот на Русия попада под по-тясно наблюдение. Сенчестият флот се състои от стотици остарели петролни танкери, които плават под чужд флаг, за да избегнат санкциите на ЕС. Танкерите, чиято собственост е умишлено скрита, незаконно транспортират руски петрол, суровини или откраднати стоки от Украйна до различни купувачи, включително Китай и Индия. През декември държавите членки на ЕС наложиха ограничителни мерки срещу 41 кораба, с което броят на санкционираните танкери достигна почти 600.

От Балтика до Средиземноморието

В последно време се увеличава броят на задържаните танкери. В края на януари френският военноморски флот пресече петролния танкер „Гринч“ в западната част на Средиземно море, отплавал от Мурманск под флага на Коморските острови. Все по-честите задържания предизвикаха реакция под формата на фалшиви наративи от прокремълската дезинформационна мрежа – че действията на Европа представляват фактическа морска блокада. След задържането на „Гринч“ руска медия обяви, че европейските мерки са достигнали фазата на „пиратство“.

Сплашване на Съюза

Някои медии разглеждат възможността Русия да отвърне асиметрично – чрез нападения срещу западни кораби или подводна инфраструктура.

Друга статия твърди, че в Балтийско море са неизбежни „безредици" и че мирно споразумение между Украйна и Русия „по никакъв начин” няма да доведе до мир между Русия и ЕС. Някои публикации дори обявиха, че НАТО всъщност подготвя пълна морска блокада на Балтийско море, включително Калининград – т.е. че районът потенциално се превръща в зона на военни действия.

Това е напълно неоснователно: нито ЕС, нито НАТО подготвят блокада на Балтийско море, нито планират да атакуват Русия. Тази реторика се използва като сигнал, че продължаващият натиск от страна на Европа може да доведе до по-мащабни сътресения и хаос в световната търговия.

От нефтени разливи до хибридни заплахи в морето

На 26 януари, 14 крайбрежни държави от Балтийско и Северно море публикуваха писмо, в което обявяват по-решителни мерки срещу кораби, заподозрени, че са част от руския сенчест флот.

Притесненията са не само за заобикалянето на санкциите на ЕС и използването на приходите за финансиране на агресията срещу Украйна, но и за потенциалните екологични опасности, които старите петролни танкери могат да предизвикат.

Смята се също, че руският сенчест флот служи като база за дронови атаки, използва се за разузнавателни цели срещу балтийските държави членки на ЕС, за контрабанда на оръжие и на други незаконни стоки, както и за унищожаване на подводни кабели от критична важност.

„Твърдата“ реакция на Русия

Една статия цитира анализатор, според когото това писмо е „ултиматум“ с военни последствия, който на практика легитимира пълна морска блокада на маршрутите за износ през Балтийско море.

Всъщност войнствените послания на Москва показват, че действията на Европа срещу сенчестия флот дават резултат. Тъй като военните сили са изцяло ангажирани в Украйна, Кремъл прибягва до единственото хибридно средство, което според него му дава стратегическо предимство: дезинформацията. Руският режим може да реагира на усилията на ЕС само с измислени твърдения, отричания и преувеличения.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България


ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    23 4 Отговор
    Со керез бе,Денис ?

    22:03 12.02.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    27 5 Отговор
    ... каза най-бруталния пропаганден канал EUvsDisinfo!
    тва Гьобелс може да им завиди на малоумията на тия... а са платени с нашите данъци!

    Коментиран от #35

    22:04 12.02.2026

  • 3 Асошейтед Прес

    11 26 Отговор
    Купянск е под контрола на ВСУ. Обкръжени са останалата малка група руски войници.
    Малка група руски войници остава в Купянск, Харковска област, обкръжена е и не може да се сражава останали без провизии.
    В действителност Купянск е под украински контрол. Единствената малка група руснаци се е барикадирала в няколко високи сгради в центъра на града без логистика и подкрепления , и тази група е неспособна да води бойни действия, освен да брани живота си.
    Руснаците са изтласкани и от околностите на Купянск.

    Коментиран от #9, #17

    22:08 12.02.2026

  • 4 проджен

    17 3 Отговор
    помак.

    22:09 12.02.2026

  • 5 Подправения кантар

    26 6 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    22:09 12.02.2026

  • 6 Подправения кантар

    20 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #20

    22:10 12.02.2026

  • 7 Подправения кантар

    15 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #15, #29

    22:10 12.02.2026

  • 8 Подправения кантар

    14 5 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    22:10 12.02.2026

  • 9 ха ха ха

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Асошейтед Прес":

    ха ха ха

    22:12 12.02.2026

  • 10 Kaлпазанин

    14 3 Отговор
    Конекрадеца ,на месец напомня за простотията си и си подчертава някои абзаци ,та белким некой му повярва

    22:12 12.02.2026

  • 11 маке

    15 5 Отговор
    Я, от Карлуково са пуснали Джамбата за събота и неделя)))

    22:12 12.02.2026

  • 12 гост

    10 16 Отговор
    Бивш шеф на MI6: Подценихме колко зле ще е руската армия в Украйна (ВИДЕО)

    "Мислехме, че украинците ще изпитат трудности да удържат руснаците. Обаче подценихме колко зле ще се представи руската армия на бойното поле". Това признание, което показва в какъв капан се забърка диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г., направи бившият ръководител на британската служба за външнополитическо разузнаване (MI6) Ричард Мур по време на форум в Harvard Kennedy School. Думите му са подкрепени и от независими данни за бруталните руски загуби на фона на бавния 4-годишен напредък: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна.
    Гледаме всички във всяко село ,във всеки град масовите гробове на убити руснаци в Украйна и благославяваме съдбата че сме Европейци и никой не отнема насилствено нашите животи"

    22:13 12.02.2026

  • 13 Уникално

    10 13 Отговор
    Самата ти икономиката да разчита на фалшиви танкери е жалка и нелепа. До кога бе Русиьо,до кога бе мужици

    22:13 12.02.2026

  • 14 "Катастрофален срив в приходите

    11 14 Отговор
    в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters"

    22:14 12.02.2026

  • 15 Ха-ха

    8 9 Отговор

    До коментар #7 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    22:15 12.02.2026

  • 16 Гошо

    9 13 Отговор
    Тук бяха публикувани снимки от масови могили на денацифицирани руснаци в Украйна от един от най авторитетните руски ежедневници. Но фактите са че загубите на русия в Украйна не са 2 млн.а много повече. За справка след присъединяването на Крим към Русия населението й от 143 млн.става близо 148 млн. В момента е около 141 млн.а според преброители в него присъстват много " мъртви души" и реално е около 138 млн. Преди месеци путин призова и ученичките да раждат - Руснаците отхвърлят призива на Путин за бебета, докато населението намалява

    Темпът на намаляване на населението се е ускорил с около 20% в сравнение с 2023 г., което отчасти се дължи на тригодишната война на Кремъл срещу Украйна

    22:16 12.02.2026

  • 17 Уникално

    8 13 Отговор

    До коментар #3 от "Асошейтед Прес":

    Да четох! Жалки вати. Погромът ще страшен. Ще бягат към Москва и ще изтръгнат джуджето от бункера скоро време

    22:17 12.02.2026

  • 18 Механик

    8 12 Отговор
    И на мен ми бяха надули главата,че русия била сила..

    22:17 12.02.2026

  • 19 да питам

    7 11 Отговор
    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #21

    22:17 12.02.2026

  • 20 От Карлуково

    7 10 Отговор

    До коментар #6 от "Подправения кантар":

    Следващата ти война ще я водиш с Майкъл Джексън,Клеопатра, Елвис и Рамзес Втори.

    22:20 12.02.2026

  • 21 Уникално

    7 8 Отговор

    До коментар #19 от "да питам":

    Да! И е видно цар на челния сблъсък без спирачен път, особенно когато вози Русия на предната седалка

    22:20 12.02.2026

  • 22 нов ред

    4 13 Отговор
    НАТО ще постигне целта си, изпепеляване на Украйна.. Дори ще унищожат Москва, но Путин няма да посмее да използва ядрено оръжие и да стреля извън Украйна. ... Виждам Радев като опозиция, и правителство на евроатлантизмът ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС, и още някой. Като Радев ще има 30%, ПП-ДБ ще има 35%, ГЕРБ около 25%.. Ще се използва антируската истерия за да се направи нова сглобка. ПП-ДБ не могат да имат цялата власт, а с Радев и БСП няма да бъдат никога. ГЕРБ пък трябва да храни мафията, власт без тях не може. Радев е призован от статуквото, да занули Величие и Възраждане, и БСП, ИТН и МЕЧ, тоест да оправдае не влизането им в парламентът, мафията създава всички партии и после ги унищожава като "брои" гласовете. Идва новият световен ред - ОКОНЧАТЕЛНО НАЛАГАНЕ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМЪТ, и разширяване на НАТО с всички държави от Америките и Африка и Близкият изток, Индия, Япония, Австралия, ... И това ще е и икономическа зона която ще закрие ЕС. С единна валута. Неолиберализъм е всичко да е частно, и училищата и затворите, бог е БИЗНЕСЪТ - КАПИТАЛИЗМЪТ. Тръмп е пророкът на неолиберализмът.

    Коментиран от #27

    22:21 12.02.2026

  • 23 да питам

    6 11 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    Коментиран от #33

    22:22 12.02.2026

  • 24 Шанбас е жив все още

    4 2 Отговор
    Жалко, по-малко кислород за някой друг.

    22:22 12.02.2026

  • 25 Артилерист

    12 7 Отговор
    Още като се види Джамбазов и може да не се чете плоската му пропаганда. Това подобно на твърденията на Зеленски и Сирски, че укроармията настъпвала в Запорожие и Купянск. Руските войски смляха стотици укровойници изкарани за демонстративни контранаступи. Основно руснаците действат с евтини Герани, които са неуловими за ПВО и носят по 300 кг поразяващ заряд. "Блокирането" на руския сенчест флот доведе до все повече европейски държави, които настояват за връщане на евтиния руски газ, защото изнемогват от недостиг на енергия и изнудването на американците със скъп втечнен газ...

    Коментиран от #28

    22:23 12.02.2026

  • 26 За vъшките и gнидите

    8 7 Отговор
    явно Джанбас нищожеството е пътеводна звезда, всички са наизлезли и пишат ли пишат.

    22:24 12.02.2026

  • 27 Уникално

    9 4 Отговор

    До коментар #22 от "нов ред":

    Нещо откачи брато! Споко! Няма да се случи нищо от това,което пишеш,споко,споко

    22:24 12.02.2026

  • 28 Руската пропаганда има за цел

    9 10 Отговор

    До коментар #25 от "Артилерист":

    Глупака.

    22:25 12.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Унгария и Словакия

    5 6 Отговор
    подготвят оплакване към Русия, поради спрени доставки

    😂

    22:26 12.02.2026

  • 31 име

    7 6 Отговор
    Танкерите, чиято собственост е умишлено скрита, незаконно транспортират руски петрол, суровини или откраднати стоки от Украйна до различни купувачи, включително Китай и Индия.

    От кога евpoгeйвeте са еталон и дават оценка кое е законно и кое не. До си гледат педофилията и експлоатацията на колониите и да не си врат носа при световните играчи.

    Коментиран от #36, #52

    22:26 12.02.2026

  • 32 Жанбаз ако се усещаше

    5 5 Отговор
    какъв е вклук досега да е скочил от някой мост десет пъти.

    22:27 12.02.2026

  • 33 А няма ли

    7 5 Отговор

    До коментар #23 от "да питам":

    да попиташ как ще изплува България с най-скъпия ток в Европа?

    Коментиран от #38, #45, #46, #48, #49

    22:27 12.02.2026

  • 34 Пора

    6 7 Отговор
    Путинова русия умира.

    22:27 12.02.2026

  • 35 И защо да е брутално

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Това са фактите. Дори този канал много закъсня. Това е стара информация.

    22:29 12.02.2026

  • 36 Там пишеше

    5 5 Отговор

    До коментар #31 от "име":

    Русия е кочина.

    22:37 12.02.2026

  • 37 Фейк на часа

    7 4 Отговор
    Ще предложа този сайт на всички мои приятели и колеги.
    Ако сте имали тежък ден на работа и са ви налегнали грижи,
    влезте в този сайт и прочетете обективните статии за победите на Украйна на бойното поле,
    запознайте се с интелигентните коментари на дежурните русофоби
    и вашето настроение моментално ще се подобри.
    На мен, обаче, малко ми е терсене, че не четох нищо какво е казал тази вечер великия мъдрец Зеленски,
    още повече, че днес ЕС му гласува "заем", 1 милиард еврака ще излязат от България.
    Лека нощ на всички нормални хора!

    Коментиран от #39, #53

    22:37 12.02.2026

  • 38 Ами

    4 5 Отговор

    До коментар #33 от "А няма ли":

    Намери си работа.

    22:37 12.02.2026

  • 39 Всяка вечер милиарди хора по света

    5 11 Отговор

    До коментар #37 от "Фейк на часа":

    Заспиват щастливи,че не са се родили руснаци.

    22:40 12.02.2026

  • 40 НЕ ВЯРВАМ НА ВАШИЯ САЙТ

    6 3 Отговор
    ЩОМ НЕ ДАВАТЕ ПРАВО НА СВОБОДНА ГЛАСНОСТ ТУК !!! ЗАСРАМЕТЕ СЕ !!!

    22:47 12.02.2026

  • 41 ЗА МЕН ТОВА ТУК Е

    6 2 Отговор
    САЙТ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАСНОСТ !!!

    22:50 12.02.2026

  • 42 Име

    6 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:50 12.02.2026

  • 43 Димяща ушанка

    4 4 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    22:53 12.02.2026

  • 44 Факт

    4 1 Отговор
    Контейнеровоз. Красива рисунка вероятно от ИИ.

    22:59 12.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Кои са

    4 2 Отговор
    САЩ и ЕС да налагат санкции на други държави, кои са те да определят кой да търгува с кой и какви кораби да използват?

    23:01 12.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Наблюдател

    2 4 Отговор
    Украинският удар по руските военни складове е бил осъществен с 6 ракети Фламинго и всичките са поразили целите си.

    Според изчисления в складовете са били унищожени 18 000 ракети от всякакъв вид , от ПВО до нападателни крилати и балистични .

    23:09 12.02.2026

  • 51 Ало мисира добре ли си?

    4 0 Отговор
    Помаче ако не ти е добре, обади се на Джи- пито да ти предпише хапчета

    23:12 12.02.2026

  • 52 Уникално

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "име":

    От когато евнусите се размечтахте...

    23:16 12.02.2026

  • 53 Уникално

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Фейк на часа":

    Ти си чети сводката от Митрофанова,това е достатъчно. Ние русофилите ще се борим за онази Русия,която загробвате роби ниедни

    23:20 12.02.2026