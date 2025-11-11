Новини
Апокалиптичната прогноза на Русия, че европейските страни ще измръзнат, редовно се проваля

11 Ноември, 2025 21:39

Идеята на този наратив е, че без руски петрол и газ европейските страни ще измръзнат. Апокалиптичната прогноза редовно и предсказуемо се проваля.

Апокалиптичната прогноза на Русия, че европейските страни ще измръзнат, редовно се проваля - 1
Снимка: EUvsDisinfo
Денис Джамбазов Автор във Fakti.bg

EUvsDisinfo: Топлинна вълна: как Кремъл прокарва наративите си чрез темата за климатичните промени (оригинално заглавие: Sneaky heat: the Kremlin uses climate change to push its favourite FIMI narratives)

Около началото на срещата COP30, навсякъде около нас виждаме последствията от задълбочаващите се климатични промени. В разгара на безпрецедентната гореща вълна в Испания през лятото, пожари унищожиха близо 380 000 хектара гори. Това представлява петата най-голяма площ в историята – и то въпреки десетилетията работа за подобряване на превантивните мерки и налагането на по-тежки наказания на тези, които предизвикват пожари. Португалия също пострада – там пожарите унищожиха 260 000 хектара – пропорционално най-голямата опожарена площ в Европа. В Париж даже се отправят искания към властите да разрешат промяна на градските покриви от цинк, понеже те се превръщат в своеобразни пещи по време на все по-силните горещи вълни.

Още новини от Украйна

По темата за климатичните промени наблюдаваме неравномерност в прокремълските дезинформационни наративи. Коментаторите по официалните държавни медии като RT често дават вид, че са съгласни с науката, а официалните уебсайтове цитират представители на руски институции, които говорят правилните неща. Но ако попаднете в конспиративните вселени на „Правда“ и проруските канали в Telegram, отричането на климатичните промени веднага ще вземе превес. Съобщава се, че част от руския елит възприема изменението на климата не толкова като заплаха, колкото като икономическа възможност.

Климатът като клин

Истината обаче е по-сложна. За разпространителите на кремълска дезинформация климатичните промени всъщност не са заплаха или възможност. Те ги виждат като клин – инструмент, от който проруските медии и коментатори могат да се възползват, за да направят пробойни в обществения дебат в страните, които са взети под прицел. В тези пробойни Кремъл може да влее дезинформационни наративи по свой вкус, например за санкциите, или да се опита да изостри тона и да дестабилизира дебата като инфилтрира поляризиращи мнения. Примерите са многобройни.

Една от тактиките е не да се отричат промените в климата, а да се осъждат усилията на ЕС за преход към възобновяеми енергийни източници. Често коментаторите внушават, че има връзка – кога непряка, кога директна – между санкциите, мерките за зелена енергия и използване на по-малко въглеводороди, невъзможността за внос на руски нефт и газ и упадъка на европейската промишленост. Налице е очевидна цел – в онлайн дебата на дадена страна, промените в климата да се използват като средство за насаждане на скептицизъм спрямо санкциите срещу Русия.

„Зелен догматизъм“ и „индустриално самоубийство“

Като пример ще посочим наратива, че при Урсула фон дер Лайен начело на ЕК, Съюзът страда от „деиндустриализация и упадък“ и „космически високи цени на енергията“. Оттук до твърдението, че източникът на проблема е именно отказът от вноса на руски нефт и газ, има само една крачка. Друго често използвано внушение е, че санкциите срещу Русия са в основата на „разрушителните“ политики на ЕС. Когато в пространството витаят подобни внушения, става лесно да се твърди, че с приемането на „зеления догматизъм“ и отхвърлянето на руската енергия, Европа извършва „индустриално самоубийство“.

Тази поредица от разкази е част от „мразовития“ наратив за идването на зимата, който Кремъл има навика да повтаря всяка есен. Идеята му е, че без руски петрол и газ европейските страни ще измръзнат. Апокалиптичната прогноза редовно и предсказуемо се проваля, а тази година дори все още не е излязла. Но кой знае – може би лошият Дядо Коледа отново ще достави този нежелан подарък.

Друга тактика е прякото отричане на климатичните промени, за да се нажежи и без това поляризираният дискурс. Проруските коментатори вдигат градусите на реториката с надежда да дестабилизират политическия дискурс, да насърчат екстремизма и в крайна сметка да притъпят устойчивостта на европейските страни към прокремълските дезинформационни наративи.

Разделение и отклоняване на вниманието

Налице е дискредитиране на научната общност, описвана като „секта“. Пропагандистите също така препубликуват статии с атаки срещу политически лидери като испанския премиер Педро Санчес, защото посмял да посочи връзката между опустошителните летни пожари в страната му и промените в климата. Атаката срещу Санчес е красноречива илюстрация на тактиката, която Москва осъществява: взима се въпрос като климатичните промени; използва се като връзка за обединяване с местните медии; и се напада лидер, смятан за враждебен към Кремъл.

Накрая ще се спрем върху наратива за Русия с образ на отговорен партньор, който заедно с незападните страни решава проблема с изменението на климата. Според обратната страна на наратива, усилията на ЕС за адаптиране към климатичните промени – и особено тези, предприети съвместно с африканските страни – били форма на неоколониализъм.

Където и да се прилага, руската информационна манипулация се стреми да посее раздор между държавите и континентите. Не се заблуждавайте: Кремъл всъщност нито се интересува от климатичните промени, нито от страните, които уж уважава. Наред с това Москва знае, че зелената тема е добър инструмент, чрез който да разпространи своите наративи.

Нека не се оставяме да бъдем заблуждавани.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България


  • 1 Пич

    21 27 Отговор
    Пиши като мине зимата !!! Какво ми се излиташ сега като разведен на хоро ?!

    Коментиран от #27, #29, #34

    21:42 11.11.2025

  • 2 Въпросът не е в замръзването

    29 21 Отговор
    а в цената на газта и горивата която я плащаме ние вследствие на умната политика на урси и розовите понита. Като пример икономиката на Германия която страда от високите цени на газ и електричество и е в рецесия включително икономиките на останалите страни в Европейския съюз.

    21:43 11.11.2025

  • 3 Лукойл

    23 17 Отговор
    Сбогом Русия, здравей мизерия

    21:44 11.11.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    9 26 Отговор
    Руски учени след дълги скруполезни изследвания установиха къде е липсващото звено между мaймyната и човека !!! В Русия 😄👍

    Коментиран от #12

    21:44 11.11.2025

  • 5 Майна

    22 7 Отговор
    Окраина числим ли я към Европата..
    Щото там нямат ток..
    Другаде- хората кретат около 15° ..
    Има надежда да не замръзнат, тотално..

    Коментиран от #28

    21:44 11.11.2025

  • 7 Сатана Z

    15 6 Отговор
    Слава на Русия.Украйна не е Га за за да могат укритие да спят в палатки като палестинците.
    Ще им измръзнат орехчетата на дъртите нацисти в Кiув

    21:46 11.11.2025

  • 8 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    21 5 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    Коментиран от #19

    21:46 11.11.2025

  • 10 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    17 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    21:46 11.11.2025

  • 11 Юуп

    17 2 Отговор
    У люлин пак нема парно

    21:47 11.11.2025

  • 12 Не бе

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Pyccкий Карлик":

    Майка ти е установила преди това. У вас е, и се срамуват с баща ти от тебе!

    21:47 11.11.2025

  • 13 Синоптик

    6 17 Отговор
    Тази зима по територията на рашистите ще има студ и мор.

    21:47 11.11.2025

  • 15 Сандо

    19 3 Отговор
    Ето с такива материали докараха западното население до степен на дебилизация.Добре,че са Путин и Русия та да има някой виновен за евроидиотиите.

    21:49 11.11.2025

  • 16 !!!?

    9 18 Отговор
    Копейките казаха, че не се къпят откакто България е в ЕС, а като влеземе в Еврозоната ще спрат и да се перат...!

    Коментиран от #20

    21:49 11.11.2025

  • 17 Анонимен

    18 4 Отговор
    Друг любопитен факт е, че никога не са казвали, че ще умрем от студ, а само че сметката ще ни излезе голяма. EUDisinfo сами си измислят глупостите, които да оборват.

    21:49 11.11.2025

  • 18 Гощо

    22 7 Отговор

    До коментар #9 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":

    Това е вярно! Още след Бахмут украинската армия е занулена и се бият деца и старци които са събирани по улиците на Украйна!

    21:50 11.11.2025

  • 20 Лудият от портиерната

    14 9 Отговор

    До коментар #16 от "!!!?":

    Явно всички копеййки са те 0пъ.Haли щом знаеш чак такива подробности, ха ха

    21:52 11.11.2025

  • 22 Да бе , да !;🤔9885

    18 8 Отговор
    Европейските страни няма да замръзнат . Но ще влезнат в такива кредити за да платят на краварите от Алианса ,.че ще им ще да са "замръзнали" !

    21:52 11.11.2025

  • 23 Истината

    12 17 Отговор
    Интересно защо пишещите тук не живеят в Русия където живота е песен а се мъчат в пропадналата Европа умирайки от глад и студ!

    21:53 11.11.2025

  • 24 маке

    7 8 Отговор
    Я, идиота са го пуснали за Коледа от лудницата)))

    21:54 11.11.2025

  • 25 Факт

    17 13 Отговор
    За рашистите (и русофилите) лъжите са като въздуха и водата за нормалните хора... Без тях не могат да съществуват...

    Коментиран от #49

    21:55 11.11.2025

  • 26 Руснак без крак

    15 5 Отговор
    Напишете как севернокорейците които никой не е виждал освободиха Русия!

    Коментиран от #38

    21:56 11.11.2025

  • 27 Хахахаха

    15 9 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Докато путлера замразява Европа, само рашите стоят в студа!

    21:56 11.11.2025

  • 28 Хахахаха

    6 11 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    То и в рашата няма ток. Ама тя е към Азия.

    Коментиран от #39, #43

    21:56 11.11.2025

  • 29 КВО ДРУГО ОЧАКВАШ

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    ОТ ДЖ-ЛяМБЛАЗОВ.........ПОТуРКОв

    21:59 11.11.2025

  • 30 Оценител

    6 7 Отговор
    Ха-ха-ха, невежите рашистофили веднага започват с обидите когато ги заболи от истината.

    22:02 11.11.2025

  • 31 Копейкиииии

    7 9 Отговор
    След 50 дни ставате €врооейци или палите джапанките към Рассия.

    22:04 11.11.2025

  • 32 Двамата като взимат по 1000 лв

    7 3 Отговор
    и имат триста лева ток......деца ли да хранят тя ли да хранят ми други разходи по ВИК И МПС ТА......МИСЛИШ ЛИ ЧЕ ША СТОЯТ ГЛАДНИ ЗА ДА ВЪРВИ КЛИМАТРОНИКА.... ША ЗЪЗНАТ ПОД ЮРГАНИТЕ В ПАНЕЛКИТЕ... МИ КРЕДИТИ АКУ ПЛАЩАТ

    22:05 11.11.2025

  • 33 Кирчо

    6 8 Отговор
    А вий виждали ли сте цял 5 етажен блок замръзнал от горе до долу в лед заради спукани тръби.Това в Путлеровата Русия.Като Айсберг е.

    22:09 11.11.2025

  • 34 Ша ти кажа

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Като мине зимата напролет вадят изпопадали
    Пл щете пияни ватенки от външните нужници.Почти като живи са.Мдаа

    22:13 11.11.2025

  • 35 Кит

    5 2 Отговор
    Немската икономика така измръзна покрай късането с евтините руски суровини, че масово се изнася в топлите местенца из САЩ, а тук пропагандоните пеят песнички за топличкото из Европа...
    Пропагандонска им работа😂😂😂

    22:14 11.11.2025

  • 36 Фончо

    3 1 Отговор
    Алеле майкоооо че умреме от студ нема газ нафта бинзин путин дано се смили над бедния европа а истината е газта е левчеее

    22:16 11.11.2025

  • 37 Ами

    3 2 Отговор
    Климатичните промени са безспорен факт и те са описани преди доста време от един сръбски учен.
    Който иска да научи нещо по въпроса, да потърси "Циклите на Миланкович".
    Апокалиптичните прогнози на Русия, пък са нескопосана интерпретация на казаното от руската страна.
    Която пък от своя страна по-скоро се подиграва на казаното от западните политици или преса.
    Но като оставим на страна приказките и подигравките, всички виждаме какво е икономическото
    и политическото състоянието на "санкционерите". И нещата едва ли ще стават по-добре.

    22:19 11.11.2025

  • 38 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Руснак без крак":

    Половината си тръгнаха в чували, останалите в колички насипно, паметници им направиха вече, бункерното ходи на колена да полагаа венци!

    22:19 11.11.2025

  • 39 име

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    Управляващите в Руската Федерация ограничиха достъпа до ток, интернет, телевизия, радио, вода и парно на цялата територия на република Бандеристан!

    22:20 11.11.2025

  • 40 Сандо

    2 2 Отговор
    Кога ще пускат бензина в блатата, казаха ли от бункеро!

    22:20 11.11.2025

  • 41 с. Говнягово

    1 1 Отговор
    Всеки може да провери или да си спомни цените на бензина и газта, когато ги взимахме от Русия и сега.

    22:21 11.11.2025

  • 42 име

    2 2 Отговор
    Но и в половинта магучая няма ток, а бензина е с купони от месеци, до къде се докара бункерното с ботокса!

    Коментиран от #45

    22:22 11.11.2025

  • 43 максим

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    кога ,къде и за колко нямаше ток,я ми кажи???

    22:22 11.11.2025

  • 44 Сатана Z

    2 2 Отговор
    От Киев за нва дня до блекаут в блатата! Что случилас копейки!

    22:23 11.11.2025

  • 46 име

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "максим":

    Има с купони по 10.литра за месец, а газ и кюмюр не е имало никога, копе, те за това ходят в Украина, за груз 200 на пияната вдовици дават по кубик дърва и пакет пелмени!

    22:29 11.11.2025

  • 47 !!!?

    0 0 Отговор
    "Въzраждане" за България !!!?

    22:30 11.11.2025

  • 48 максим

    1 0 Отговор
    денисчо,малко момче си.не си на ти, ни с енергетика,ни с слънчеви батерии,вятърни генератори,шистов газ,водородна енергия и геотермални води.не пиши и не приписвай някакви скапани смехории.гледай си връзките с обществеността и не се барай на разбирач.не споменах за класическата и ядрената физика,щот утре и на нея ще вземеш да ме учиш.че не мога и да заспя спокойно.

    22:33 11.11.2025

  • 49 Перефразираш Георги Димитров:

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Факт":

    Дружбата ни със СССР е като въздуха и слънцето за всяко живо същество.

    22:34 11.11.2025