Апокалиптичната прогноза на Русия, че европейските страни ще измръзнат, редовно се проваля

EUvsDisinfo: Топлинна вълна: как Кремъл прокарва наративите си чрез темата за климатичните промени (оригинално заглавие: Sneaky heat: the Kremlin uses climate change to push its favourite FIMI narratives)
Около началото на срещата COP30, навсякъде около нас виждаме последствията от задълбочаващите се климатични промени. В разгара на безпрецедентната гореща вълна в Испания през лятото, пожари унищожиха близо 380 000 хектара гори. Това представлява петата най-голяма площ в историята – и то въпреки десетилетията работа за подобряване на превантивните мерки и налагането на по-тежки наказания на тези, които предизвикват пожари. Португалия също пострада – там пожарите унищожиха 260 000 хектара – пропорционално най-голямата опожарена площ в Европа. В Париж даже се отправят искания към властите да разрешат промяна на градските покриви от цинк, понеже те се превръщат в своеобразни пещи по време на все по-силните горещи вълни.
По темата за климатичните промени наблюдаваме неравномерност в прокремълските дезинформационни наративи. Коментаторите по официалните държавни медии като RT често дават вид, че са съгласни с науката, а официалните уебсайтове цитират представители на руски институции, които говорят правилните неща. Но ако попаднете в конспиративните вселени на „Правда“ и проруските канали в Telegram, отричането на климатичните промени веднага ще вземе превес. Съобщава се, че част от руския елит възприема изменението на климата не толкова като заплаха, колкото като икономическа възможност.
Климатът като клин
Истината обаче е по-сложна. За разпространителите на кремълска дезинформация климатичните промени всъщност не са заплаха или възможност. Те ги виждат като клин – инструмент, от който проруските медии и коментатори могат да се възползват, за да направят пробойни в обществения дебат в страните, които са взети под прицел. В тези пробойни Кремъл може да влее дезинформационни наративи по свой вкус, например за санкциите, или да се опита да изостри тона и да дестабилизира дебата като инфилтрира поляризиращи мнения. Примерите са многобройни.
Една от тактиките е не да се отричат промените в климата, а да се осъждат усилията на ЕС за преход към възобновяеми енергийни източници. Често коментаторите внушават, че има връзка – кога непряка, кога директна – между санкциите, мерките за зелена енергия и използване на по-малко въглеводороди, невъзможността за внос на руски нефт и газ и упадъка на европейската промишленост. Налице е очевидна цел – в онлайн дебата на дадена страна, промените в климата да се използват като средство за насаждане на скептицизъм спрямо санкциите срещу Русия.
„Зелен догматизъм“ и „индустриално самоубийство“
Като пример ще посочим наратива, че при Урсула фон дер Лайен начело на ЕК, Съюзът страда от „деиндустриализация и упадък“ и „космически високи цени на енергията“. Оттук до твърдението, че източникът на проблема е именно отказът от вноса на руски нефт и газ, има само една крачка. Друго често използвано внушение е, че санкциите срещу Русия са в основата на „разрушителните“ политики на ЕС. Когато в пространството витаят подобни внушения, става лесно да се твърди, че с приемането на „зеления догматизъм“ и отхвърлянето на руската енергия, Европа извършва „индустриално самоубийство“.
Тази поредица от разкази е част от „мразовития“ наратив за идването на зимата, който Кремъл има навика да повтаря всяка есен. Идеята му е, че без руски петрол и газ европейските страни ще измръзнат. Апокалиптичната прогноза редовно и предсказуемо се проваля, а тази година дори все още не е излязла. Но кой знае – може би лошият Дядо Коледа отново ще достави този нежелан подарък.
Друга тактика е прякото отричане на климатичните промени, за да се нажежи и без това поляризираният дискурс. Проруските коментатори вдигат градусите на реториката с надежда да дестабилизират политическия дискурс, да насърчат екстремизма и в крайна сметка да притъпят устойчивостта на европейските страни към прокремълските дезинформационни наративи.
Разделение и отклоняване на вниманието
Налице е дискредитиране на научната общност, описвана като „секта“. Пропагандистите също така препубликуват статии с атаки срещу политически лидери като испанския премиер Педро Санчес, защото посмял да посочи връзката между опустошителните летни пожари в страната му и промените в климата. Атаката срещу Санчес е красноречива илюстрация на тактиката, която Москва осъществява: взима се въпрос като климатичните промени; използва се като връзка за обединяване с местните медии; и се напада лидер, смятан за враждебен към Кремъл.
Накрая ще се спрем върху наратива за Русия с образ на отговорен партньор, който заедно с незападните страни решава проблема с изменението на климата. Според обратната страна на наратива, усилията на ЕС за адаптиране към климатичните промени – и особено тези, предприети съвместно с африканските страни – били форма на неоколониализъм.
Където и да се прилага, руската информационна манипулация се стреми да посее раздор между държавите и континентите. Не се заблуждавайте: Кремъл всъщност нито се интересува от климатичните промени, нито от страните, които уж уважава. Наред с това Москва знае, че зелената тема е добър инструмент, чрез който да разпространи своите наративи.
Нека не се оставяме да бъдем заблуждавани.
EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България
1 Пич
Коментиран от #27, #29, #34
21:42 11.11.2025
2 Въпросът не е в замръзването
21:43 11.11.2025
3 Лукойл
21:44 11.11.2025
4 Pyccкий Карлик
Коментиран от #12
21:44 11.11.2025
5 Майна
Щото там нямат ток..
Другаде- хората кретат около 15° ..
Има надежда да не замръзнат, тотално..
Коментиран от #28
21:44 11.11.2025
7 Сатана Z
Ще им измръзнат орехчетата на дъртите нацисти в Кiув
21:46 11.11.2025
8 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
Коментиран от #19
21:46 11.11.2025
10 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
Фидел Кастро 1992 г.
21:46 11.11.2025
11 Юуп
21:47 11.11.2025
12 Не бе
До коментар #4 от "Pyccкий Карлик":Майка ти е установила преди това. У вас е, и се срамуват с баща ти от тебе!
21:47 11.11.2025
13 Синоптик
21:47 11.11.2025
15 Сандо
21:49 11.11.2025
16 !!!?
Коментиран от #20
21:49 11.11.2025
17 Анонимен
21:49 11.11.2025
18 Гощо
До коментар #9 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":Това е вярно! Още след Бахмут украинската армия е занулена и се бият деца и старци които са събирани по улиците на Украйна!
21:50 11.11.2025
20 Лудият от портиерната
До коментар #16 от "!!!?":Явно всички копеййки са те 0пъ.Haли щом знаеш чак такива подробности, ха ха
21:52 11.11.2025
22 Да бе , да !;🤔9885
21:52 11.11.2025
23 Истината
21:53 11.11.2025
24 маке
21:54 11.11.2025
25 Факт
Коментиран от #49
21:55 11.11.2025
26 Руснак без крак
Коментиран от #38
21:56 11.11.2025
27 Хахахаха
До коментар #1 от "Пич":Докато путлера замразява Европа, само рашите стоят в студа!
21:56 11.11.2025
28 Хахахаха
До коментар #5 от "Майна":То и в рашата няма ток. Ама тя е към Азия.
Коментиран от #39, #43
21:56 11.11.2025
29 КВО ДРУГО ОЧАКВАШ
До коментар #1 от "Пич":ОТ ДЖ-ЛяМБЛАЗОВ.........ПОТуРКОв
21:59 11.11.2025
30 Оценител
22:02 11.11.2025
31 Копейкиииии
22:04 11.11.2025
32 Двамата като взимат по 1000 лв
22:05 11.11.2025
33 Кирчо
22:09 11.11.2025
34 Ша ти кажа
До коментар #1 от "Пич":Като мине зимата напролет вадят изпопадали
Пл щете пияни ватенки от външните нужници.Почти като живи са.Мдаа
22:13 11.11.2025
35 Кит
Пропагандонска им работа😂😂😂
22:14 11.11.2025
36 Фончо
22:16 11.11.2025
37 Ами
Който иска да научи нещо по въпроса, да потърси "Циклите на Миланкович".
Апокалиптичните прогнози на Русия, пък са нескопосана интерпретация на казаното от руската страна.
Която пък от своя страна по-скоро се подиграва на казаното от западните политици или преса.
Но като оставим на страна приказките и подигравките, всички виждаме какво е икономическото
и политическото състоянието на "санкционерите". И нещата едва ли ще стават по-добре.
22:19 11.11.2025
38 Последния Софиянец
До коментар #26 от "Руснак без крак":Половината си тръгнаха в чували, останалите в колички насипно, паметници им направиха вече, бункерното ходи на колена да полагаа венци!
22:19 11.11.2025
39 име
До коментар #28 от "Хахахаха":Управляващите в Руската Федерация ограничиха достъпа до ток, интернет, телевизия, радио, вода и парно на цялата територия на република Бандеристан!
22:20 11.11.2025
40 Сандо
22:20 11.11.2025
41 с. Говнягово
22:21 11.11.2025
42 име
Коментиран от #45
22:22 11.11.2025
43 максим
До коментар #28 от "Хахахаха":кога ,къде и за колко нямаше ток,я ми кажи???
22:22 11.11.2025
44 Сатана Z
22:23 11.11.2025
46 име
До коментар #45 от "максим":Има с купони по 10.литра за месец, а газ и кюмюр не е имало никога, копе, те за това ходят в Украина, за груз 200 на пияната вдовици дават по кубик дърва и пакет пелмени!
22:29 11.11.2025
47 !!!?
22:30 11.11.2025
48 максим
22:33 11.11.2025
49 Перефразираш Георги Димитров:
До коментар #25 от "Факт":Дружбата ни със СССР е като въздуха и слънцето за всяко живо същество.
22:34 11.11.2025