Джорджа Мелони: Силната армия е най-ефективният инструмент срещу войната

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони се включи във видеоконферентен разговор с военнослужещи, участващи в международни мисии, за да им отправи коледни пожелания, съобщи агенция АНСА, предава БТА.
Връзката с военните беше осъществена от Центъра за съвместно командване на силите в Рим. По време на разговора Мелони акцентира върху ключовата роля на въоръжените сили като фактор за възпиране на конфликти.
„Силата и надеждността на армиите представляват най-ефективния инструмент за предотвратяване на войната“, заяви премиерът. Тя допълни, че диалогът, дипломацията и добрите намерения имат важно значение, но трябва да стъпват върху стабилна и сигурна основа.
1 майор Михов
Напред, на нож!
Коментиран от #6
16:59 22.12.2025
2 Пич
Коментиран от #9, #43
17:00 22.12.2025
3 Герги
Коментиран от #23, #27
17:01 22.12.2025
4 Ей така
Коментиран от #8, #33
17:01 22.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Напредвай
До коментар #1 от "майор Михов":Напредвай...... това къде те бута, не е точно нож...
17:04 22.12.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #48
17:05 22.12.2025
8 Артилерист
До коментар #4 от "Ей така":Аз съм топчия от тежката артилерия, дали ако я гръмна няма да вземе да се разцепи?!
Коментиран от #12
17:06 22.12.2025
9 Сила
До коментар #2 от "Пич":В Италия има поверие когато се роди момче ...ако първо заплаче ще стане певец , ако се наака ще стане войник !!!
Коментиран от #16, #46
17:06 22.12.2025
10 Капитан Бертолери
17:06 22.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Артилерист":Аз съм служил на самоходна гаубица на турската граница.
Коментиран от #19
17:07 22.12.2025
13 Mъс к
17:08 22.12.2025
14 атлантически делириум
"Силна армия най-ефективният инструмент срещу войната" кряк Мелони...!
.. Патки "ястреби"!
17:10 22.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пич
До коментар #9 от "Сила":Евалата бате , разсмя ме здраво !
Коментиран от #45
17:10 22.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Уса
Коментиран от #22
17:12 22.12.2025
19 Асен ( от съпротивата )
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Охоо..... аматьориий ! Аз на колко такива самоходни гаубици съм се возил...
17:14 22.12.2025
20 Ний ша Ва упрайм
17:14 22.12.2025
21 Миролюб Войнов, военен
Украйна го доказа и прати руски генерал да мирува в Руския Мир. Наздоровья 😁👍
Коментиран от #25
17:14 22.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Верно е
До коментар #21 от "Миролюб Войнов, военен":Украйна се доказа като държава терорист. До сега САЩ създаваше терористични групировки, а сега държава. Напредъка е голям.
17:16 22.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Търновец
До коментар #3 от "Герги":Глобализацията напълни армията на САЩ с ниско квалифицирани и без опит млади хора най вече от бедни семейства а и фирмите производителки на оръжия значително изостават от Европейските и Японските. На ЕС ни трябва конституция с отправна на Християнското начало на Европа и единна армия от около милион войници но и разгърната в космоса система от сателити. А след около 3 години SAAB Швеция ще изпробва 6 то поколение боен самолет при очаквана цена от 250 милиона долара Жалко за покупката на Ф 16
Коментиран от #49
17:18 22.12.2025
28 илиев
17:21 22.12.2025
29 Не, че нещо ама...
17:21 22.12.2025
30 Страх лозе пази
17:25 22.12.2025
31 от дйендъри
17:28 22.12.2025
32 Държавен рекет
17:28 22.12.2025
33 Сандо
До коментар #4 от "Ей така":И не само каките,особено в днешната западнала цивилизация.
17:29 22.12.2025
34 Древно римска поговорка
Което не означава да воюваш
Ото фон Бисмарк
Войните се печелят от ученическата скамейка
Който не отглежда свои деца отглежда децата на другите континенти
17:29 22.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 кифла пъпешова
за въвеждане на шария над плямпащи бръмбари и калинки
17:32 22.12.2025
37 Евродебил
17:38 22.12.2025
38 Да ама не
До коментар #11 от "Затова русия има силна армия":Руската армия показа че има един много слаб елемент: Руските ВВС. За 4 години не успяха да създадат въздушно превъзходство. А без превъзходство във въздуха мвого трудно може да бъде спечелена едва война, и това
го наблюдаваме в Украйна
Коментиран от #41
17:42 22.12.2025
39 защо
Хубаво си се включила, Хубаво, си ги поздравила. Що ти трябва да акцентираш върху ключовата роля?
Не се занимавай с каквото не ти е работа.
17:47 22.12.2025
40 Урсула от брюксел
17:48 22.12.2025
41 Ами то в Украйна е СВО
До коментар #38 от "Да ама не":Война никой не е обявявал. 😄
17:50 22.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Капитан Берторели
До коментар #2 от "Пич":Италианската армия винаги се е славила като организация за хумор и забава!😂 Неслучайно командващият на Българската армия в момента е италиански клоун от НАТО! С пера!😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #51
17:54 22.12.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хи хи хи
До коментар #16 от "Пич":И мен !!!
18:00 22.12.2025
46 Хи хи хи
До коментар #9 от "Сила":И от мен шест ++++++
18:03 22.12.2025
47 таз пък
18:10 22.12.2025
48 стоян
До коментар #7 от "Последния Софиянец":До 7 ком - интересното е а путин откъде ще измъкне поне 100 милиарда за още две години война - от бедните рузнаци с минимални заплати от 183 евро или от бедните пенсионери с 85 евро пенсия
18:15 22.12.2025
49 Лясковец
До коментар #27 от "Търновец":Хи хи хи
И армийка
"..... с отправна на Християнското начало....."
и веднага няколко
кръстоносни походи и набези с познатите последствия ???!
Ууууффф......ъпи ли сте или
така сте си родени.???!
18:16 22.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Пич
До коментар #43 от "Капитан Берторели":Простете ми ако ви се струвам нахален , но тъй като изглеждате познавач - къде точно си ги забиват перата италианските офицери ?!
18:20 22.12.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 А що трябва да чуваш нещо
До коментар #50 от "стоян":Туй на раменете за ко ти е? То не е гъба да попива западната фашистка пропаганда. То освен за равновесие, трябва и да мисли.
18:27 22.12.2025