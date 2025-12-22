Джорджа Мелони: Силната армия е най-ефективният инструмент срещу войната

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони се включи във видеоконферентен разговор с военнослужещи, участващи в международни мисии, за да им отправи коледни пожелания, съобщи агенция АНСА, предава БТА.

Връзката с военните беше осъществена от Центъра за съвместно командване на силите в Рим. По време на разговора Мелони акцентира върху ключовата роля на въоръжените сили като фактор за възпиране на конфликти.

„Силата и надеждността на армиите представляват най-ефективния инструмент за предотвратяване на войната“, заяви премиерът. Тя допълни, че диалогът, дипломацията и добрите намерения имат важно значение, но трябва да стъпват върху стабилна и сигурна основа.