Новини
Свят »
Италия »
Джорджа Мелони: Силната армия е най-ефективният инструмент срещу войната

Джорджа Мелони: Силната армия е най-ефективният инструмент срещу войната

22 Декември, 2025 16:56, обновена 22 Декември, 2025 16:59 1 074 53

  • джорджа мелони-
  • армия-
  • инструмент-
  • война-
  • италия

Премиерът подчерта възпиращата роля и значението на въоръжените сили

Джорджа Мелони: Силната армия е най-ефективният инструмент срещу войната - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони се включи във видеоконферентен разговор с военнослужещи, участващи в международни мисии, за да им отправи коледни пожелания, съобщи агенция АНСА, предава БТА.

Връзката с военните беше осъществена от Центъра за съвместно командване на силите в Рим. По време на разговора Мелони акцентира върху ключовата роля на въоръжените сили като фактор за възпиране на конфликти.

„Силата и надеждността на армиите представляват най-ефективния инструмент за предотвратяване на войната“, заяви премиерът. Тя допълни, че диалогът, дипломацията и добрите намерения имат важно значение, но трябва да стъпват върху стабилна и сигурна основа.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 майор Михов

    22 1 Отговор
    Жоржа в униформа ще е олалаааааааа!
    Напред, на нож!

    Коментиран от #6

    16:59 22.12.2025

  • 2 Пич

    20 4 Отговор
    Италианската армия винаги е била като на шести полк тупано !!! Който иска да и се оттепа , да удри!!!

    Коментиран от #9, #43

    17:00 22.12.2025

  • 3 Герги

    7 10 Отговор
    ...за това трябва да има боеспособна европейска армия с модерни оръжия,а не да чакаме САЩ да ни оправя,грубо казано...от Вас зависи да го направите..

    Коментиран от #23, #27

    17:01 22.12.2025

  • 4 Ей така

    24 2 Отговор
    Всички каки мечтаят за яки войници с големи пушки .......

    Коментиран от #8, #33

    17:01 22.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Напредвай

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "майор Михов":

    Напредвай...... това къде те бута, не е точно нож...

    17:04 22.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    16 6 Отговор
    С този заем за Украйна от 200 млрд евро войната е неизбежна

    Коментиран от #48

    17:05 22.12.2025

  • 8 Артилерист

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ей така":

    Аз съм топчия от тежката артилерия, дали ако я гръмна няма да вземе да се разцепи?!

    Коментиран от #12

    17:06 22.12.2025

  • 9 Сила

    21 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    В Италия има поверие когато се роди момче ...ако първо заплаче ще стане певец , ако се наака ще стане войник !!!

    Коментиран от #16, #46

    17:06 22.12.2025

  • 10 Капитан Бертолери

    9 1 Отговор
    Каква голяма грешка!

    17:06 22.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Артилерист":

    Аз съм служил на самоходна гаубица на турската граница.

    Коментиран от #19

    17:07 22.12.2025

  • 13 Mъс к

    7 3 Отговор
    Ще ти правя бебе Мелонче!

    17:08 22.12.2025

  • 14 атлантически делириум

    14 6 Отговор
    "Мир чрез сила" кряка Урсула!
    "Силна армия най-ефективният инструмент срещу войната" кряк Мелони...!
    .. Патки "ястреби"!

    17:10 22.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пич

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Евалата бате , разсмя ме здраво !

    Коментиран от #45

    17:10 22.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Уса

    10 3 Отговор
    Най силната армия на тоя свят,която запада подкрепяше с всички сили беше украинската,но руснаците я укротиха.Няма друга армия,която да има волята и мотивацията да воюва срещу Русия.Само с пари война не се печели

    Коментиран от #22

    17:12 22.12.2025

  • 19 Асен ( от съпротивата )

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Охоо..... аматьориий ! Аз на колко такива самоходни гаубици съм се возил...

    17:14 22.12.2025

  • 20 Ний ша Ва упрайм

    3 2 Отговор
    виде се силата на макарончетата при Сталинград 200 000 кокали в степите още белеят

    17:14 22.12.2025

  • 21 Миролюб Войнов, военен

    3 6 Отговор
    Така е !!!
    Украйна го доказа и прати руски генерал да мирува в Руския Мир. Наздоровья 😁👍

    Коментиран от #25

    17:14 22.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Верно е

    10 3 Отговор

    До коментар #21 от "Миролюб Войнов, военен":

    Украйна се доказа като държава терорист. До сега САЩ създаваше терористични групировки, а сега държава. Напредъка е голям.

    17:16 22.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Търновец

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Герги":

    Глобализацията напълни армията на САЩ с ниско квалифицирани и без опит млади хора най вече от бедни семейства а и фирмите производителки на оръжия значително изостават от Европейските и Японските. На ЕС ни трябва конституция с отправна на Християнското начало на Европа и единна армия от около милион войници но и разгърната в космоса система от сателити. А след около 3 години SAAB Швеция ще изпробва 6 то поколение боен самолет при очаквана цена от 250 милиона долара Жалко за покупката на Ф 16

    Коментиран от #49

    17:18 22.12.2025

  • 28 илиев

    3 2 Отговор
    армия се прави от умни интелигентни и физически здрави младежи!!! от плужаци наркомани и меки китки нищо не става

    17:21 22.12.2025

  • 29 Не, че нещо ама...

    4 1 Отговор
    Забрави и тя откъде тръгна,че се наложи,цялото правителство да и изтрива клиповете и снимките от нета

    17:21 22.12.2025

  • 30 Страх лозе пази

    5 1 Отговор
    Ако пъдаря не спи лозето/РФ/е опазено.Червения бутон пази.Лисиците обикалят,но гроздето е високо.

    17:25 22.12.2025

  • 31 от дйендъри

    0 1 Отговор
    армия не става , Пъпешке !

    17:28 22.12.2025

  • 32 Държавен рекет

    1 0 Отговор
    върху данъкоплатеца отново , за едни свои фирми с комисионни става въпрос.

    17:28 22.12.2025

  • 33 Сандо

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ей така":

    И не само каките,особено в днешната западнала цивилизация.

    17:29 22.12.2025

  • 34 Древно римска поговорка

    3 0 Отговор
    Ако искаш мир готви се за война
    Което не означава да воюваш
    Ото фон Бисмарк
    Войните се печелят от ученическата скамейка
    Който не отглежда свои деца отглежда децата на другите континенти

    17:29 22.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 кифла пъпешова

    3 1 Отговор
    армия от нови кафяви пришълци е най-ефективният инструмент
    за въвеждане на шария над плямпащи бръмбари и калинки

    17:32 22.12.2025

  • 37 Евродебил

    4 1 Отговор
    Джорджинке,то е добре да спреш с кокаина и да прочетеш история.Вие каква армия имахте при Мусолини думи нямам.Преди да тръгне в бой и да се види колко струва,бяхте намерени с с тия перушина по главата.Но като тръгнахме,чудо...Да не споменавам цирковете в Абисиния,но в Северна Африка "славните" италиански войни още като видеха англичани и побягваха.В Албания зациклиха,а срещу слабите гърци...абе наложи се Хитлер да загуби два месеца,че както беше тръгнало можеха малките и до Рим да стигнат.Кулминацията за италианското войнство обаче дойде пред Сталин град.Точно в тях се прицели червената армия за да затвори котела с Фелдмаршал маршал Паулус в него.Тежко им и горко на тия дето сте им съюзници.

    17:38 22.12.2025

  • 38 Да ама не

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Затова русия има силна армия":

    Руската армия показа че има един много слаб елемент: Руските ВВС. За 4 години не успяха да създадат въздушно превъзходство. А без превъзходство във въздуха мвого трудно може да бъде спечелена едва война, и това
    го наблюдаваме в Украйна

    Коментиран от #41

    17:42 22.12.2025

  • 39 защо

    0 1 Отговор
    А бе Джорджа, а бе Мелони,
    Хубаво си се включила, Хубаво, си ги поздравила. Що ти трябва да акцентираш върху ключовата роля?
    Не се занимавай с каквото не ти е работа.

    17:47 22.12.2025

  • 40 Урсула от брюксел

    1 0 Отговор
    Тази наркоманка не обеща ли да изчисти Италия от бежанците?Не се заяждам,но откакто е на власт,числото на въпросните бежанци се утро,а Италия се превърна във врата за нелегални емигранти към Европа

    17:48 22.12.2025

  • 41 Ами то в Украйна е СВО

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Да ама не":

    Война никой не е обявявал. 😄

    17:50 22.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Капитан Берторели

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Италианската армия винаги се е славила като организация за хумор и забава!😂 Неслучайно командващият на Българската армия в момента е италиански клоун от НАТО! С пера!😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #51

    17:54 22.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    И мен !!!

    18:00 22.12.2025

  • 46 Хи хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    И от мен шест ++++++

    18:03 22.12.2025

  • 47 таз пък

    1 0 Отговор
    Обикновено не армията започва война, а политиката! Но нали трябва да си правят вятър на устите.

    18:10 22.12.2025

  • 48 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    До 7 ком - интересното е а путин откъде ще измъкне поне 100 милиарда за още две години война - от бедните рузнаци с минимални заплати от 183 евро или от бедните пенсионери с 85 евро пенсия

    18:15 22.12.2025

  • 49 Лясковец

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Търновец":

    Хи хи хи
    И армийка
    "..... с отправна на Християнското начало....."
    и веднага няколко
    кръстоносни походи и набези с познатите последствия ???!

    Ууууффф......ъпи ли сте или
    така сте си родени.???!

    18:16 22.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Капитан Берторели":

    Простете ми ако ви се струвам нахален , но тъй като изглеждате познавач - къде точно си ги забиват перата италианските офицери ?!

    18:20 22.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 А що трябва да чуваш нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "стоян":

    Туй на раменете за ко ти е? То не е гъба да попива западната фашистка пропаганда. То освен за равновесие, трябва и да мисли.

    18:27 22.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания