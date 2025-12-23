Новини
Свят »
Турция »
Падналият либийски самолет в Турция алармирал за електрическа повреда и поискал аварийно кацане ВИДЕО

Падналият либийски самолет в Турция алармирал за електрическа повреда и поискал аварийно кацане ВИДЕО

23 Декември, 2025 21:45, обновена 24 Декември, 2025 06:37 4 161 33

  • либия-
  • турция-
  • анкара-
  • самолет

В инцидента загинаха началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили и още четирима души

Падналият либийски самолет в Турция алармирал за електрическа повреда и поискал аварийно кацане ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Нови детайли, свързани с авикатастрофата, при която загинаха началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили и още четирима души, бяха оповестени от ръководителя на Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция Бурханеттин Дуран в профилите му в социалните мрежи.

"В 20:33 ч. към Ръководството на въздушното движение е поискано разрешение за аварийно кацане заради спешна ситуация, свързана с електрическа повреда. Самолетът е бил насочен отново към летището в Анкара, а екипите там са пристъпили към необходимите действия. Самолетът, който е започнал да се спуска, подготвяйки се за кацане, се е загубил от мониторите на радарите в 20:36 ч. Впоследствие не е била установена връзка с него", написа Бурханеттин Дуран.

Той призова гражданите да вярват на официалната информация на властите, а не на спекулациите и дезинформацията, които се разпространяват в социалните мрежи.

Частен самолет, в който са пътували началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили Мухамед Али Ал Хадад и още четирима души, се разби днес след излитане от столицата на Турция Анкара. Всички на с самолета са загинали. Ал Хадад беше в Анкара за преговори на високо равнище за засилване на военното сътрудничество между двете страни и за обсъждане на регионални въпроси, съобщиха турски представители.

Либийският премиер Абдел Хамид Дбейба потвърди смъртта на ген. Мохамед Али Ахмад Ал Хадад и останали пътници на борда.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 11 Отговор
    Хазарите могат да претоварят всяка батерия.

    Коментиран от #14, #22

    21:50 23.12.2025

  • 2 Митъняхоуу

    6 11 Отговор
    мяуууууу, гагаггагагага, те имали и армия , че и началник, въх.....скоро немъ да имъ кво да заглушаваме

    21:50 23.12.2025

  • 3 ?????

    52 4 Отговор
    Те там са няколко либийски правителства и няколко либийски армии след като я демократизираха Либия.
    Та не е лошо да се уточни.
    Въпреки че най-вероятно става въпрос за протурското правителство в Триполи.

    Коментиран от #23

    21:54 23.12.2025

  • 4 Боруна Лом

    30 3 Отговор
    ДАНО И НАШИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ДА СА БИЛИ ЗАЕДНО?

    Коментиран от #15

    22:04 23.12.2025

  • 5 Хипотетично

    31 3 Отговор
    Разбил се е или са го.

    Коментиран от #27

    22:15 23.12.2025

  • 6 загрижен

    28 1 Отговор
    Баце да внимава с Фалкона. И той на няколко пъти едва отърва кожата.

    Коментиран от #10

    22:28 23.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бойко Разбойко

    19 2 Отговор
    Продадох му моя Фалкон.Хи хи хи

    22:34 23.12.2025

  • 9 Делю Хайдутин

    15 2 Отговор
    Това на снимката е турски изтребител.

    22:36 23.12.2025

  • 10 Той

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "загрижен":

    Го пусна за продажба

    22:43 23.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 демократ

    20 5 Отговор
    Демокрация по атлантически - Кадафи го кълцаха на парчета, а всички демократични Урсулианци грухтяха от кеф! Това беше истински демократична изродщина. Лекса Фльорците лайкнаха насилието.

    Коментиран от #30

    23:12 23.12.2025

  • 13 Мдаа

    10 0 Отговор
    Явно нещо не са се разбрали.

    23:20 23.12.2025

  • 14 Дрътия Софианец

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Баба пита внучето , за подаръците от дядо Коледа за него и за мама - Играчките на батерии ли са ?А то , милото отговорило - на тати - тоже !

    23:21 23.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 отец Ататюрк

    8 0 Отговор
    Ако пътуваше с влак през България щеше де е жив началникът. Бавно но е сигурно.

    00:00 24.12.2025

  • 17 Отец инжинер Петка

    2 2 Отговор
    На самолета ребрата му се виждат.

    00:04 24.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Го загинаха

    5 1 Отговор
    Е вярното заглавие.
    Как не се случи на нашите изеднизи.

    00:18 24.12.2025

  • 21 Някой

    4 3 Отговор
    Сега ще търсят дали Сатаняху е виновен!

    00:35 24.12.2025

  • 22 Кесиккавак, община Хаймана

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тва Кесиккавак ще кажеш че е на български значи -)

    00:45 24.12.2025

  • 23 ?????

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "?????":

    Тва на снимката прилича на Ф-16, а не на Фалкон-50.
    Или важното е да е самолет?
    Ваша си работа.

    00:46 24.12.2025

  • 24 О жалка атлантическа България

    2 3 Отговор
    Според последното издание на Libya Economic Monitor, Световната банка прогнозира реалния растеж на БВП от 13,3% през 2025 г., подкрепен от 17,4% увеличение в петролния сектор, наред с растеж на БВП без петрол от 6,8%, подкрепен от устойчивостта както на частното, така и на публичното потребление.

    В доклада се отбелязва, че средното производство на петрол се е увеличило до 1,3 милиона барела на ден, в сравнение с 1,1 милиона барела на ден през 2024 г., на фона на подобрени условия за сигурност, текущи ремонтни дейности и увеличени инвестиции, въпреки по-ранните смущения, свързани със спорове относно ръководството на Централната банка на Либия.

    00:52 24.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гърция-Египет

    3 2 Отговор
    Турция -Либия но има две правителства в Либия. И в едната и турска армия която с още 2 години си увеличи мандата на присъсъвие. Гърция вряка и глупости дрънка относно морски територии и договора с Турция и вероятно ако не беше добрата икономическа ситуация и водопадите от пари в Либия и гражданска война до сега щеше да има.

    00:58 24.12.2025

  • 27 Е па

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хипотетично":

    Да си е седял у Либия.Още да е бил началник.

    00:58 24.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Град Лом

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "Кадиров":

    Недей , смешен си , виж светофара

    01:16 24.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Последния Софиянец

    0 3 Отговор
    Но докато не се унищожи калния бункер и ботокса не бъде предаден в Хага ще продължава терора, от мен да го запомните!

    06:42 24.12.2025

  • 33 Пешо

    0 0 Отговор
    Някак си не вярвам в измишльотини,че това е случайно.

    07:25 24.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания