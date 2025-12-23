Падналият либийски самолет в Турция алармирал за електрическа повреда и поискал аварийно кацане ВИДЕО

Нови детайли, свързани с авикатастрофата, при която загинаха началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили и още четирима души, бяха оповестени от ръководителя на Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция Бурханеттин Дуран в профилите му в социалните мрежи.
"В 20:33 ч. към Ръководството на въздушното движение е поискано разрешение за аварийно кацане заради спешна ситуация, свързана с електрическа повреда. Самолетът е бил насочен отново към летището в Анкара, а екипите там са пристъпили към необходимите действия. Самолетът, който е започнал да се спуска, подготвяйки се за кацане, се е загубил от мониторите на радарите в 20:36 ч. Впоследствие не е била установена връзка с него", написа Бурханеттин Дуран.
Той призова гражданите да вярват на официалната информация на властите, а не на спекулациите и дезинформацията, които се разпространяват в социалните мрежи.
Частен самолет, в който са пътували началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили Мухамед Али Ал Хадад и още четирима души, се разби днес след излитане от столицата на Турция Анкара. Всички на с самолета са загинали. Ал Хадад беше в Анкара за преговори на високо равнище за засилване на военното сътрудничество между двете страни и за обсъждане на регионални въпроси, съобщиха турски представители.
Либийският премиер Абдел Хамид Дбейба потвърди смъртта на ген. Мохамед Али Ахмад Ал Хадад и останали пътници на борда.
Коментиран от #14, #22
Та не е лошо да се уточни.
Въпреки че най-вероятно става въпрос за протурското правителство в Триполи.
Коментиран от #15
Коментиран от #27
Коментиран от #10
До коментар #6 от "загрижен":Го пусна за продажба
Коментиран от #30
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Баба пита внучето , за подаръците от дядо Коледа за него и за мама - Играчките на батерии ли са ?А то , милото отговорило - на тати - тоже !
Как не се случи на нашите изеднизи.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тва Кесиккавак ще кажеш че е на български значи -)
До коментар #3 от "?????":Тва на снимката прилича на Ф-16, а не на Фалкон-50.
Или важното е да е самолет?
Ваша си работа.
В доклада се отбелязва, че средното производство на петрол се е увеличило до 1,3 милиона барела на ден, в сравнение с 1,1 милиона барела на ден през 2024 г., на фона на подобрени условия за сигурност, текущи ремонтни дейности и увеличени инвестиции, въпреки по-ранните смущения, свързани със спорове относно ръководството на Централната банка на Либия.
До коментар #5 от "Хипотетично":Да си е седял у Либия.Още да е бил началник.
До коментар #25 от "Кадиров":Недей , смешен си , виж светофара
