Новини
Свят »
Камбоджа »
Тайландски изтребители F-16 атакуваха цели на 60 километра навътре в Камбоджа

Тайландски изтребители F-16 атакуваха цели на 60 километра навътре в Камбоджа

24 Декември, 2025 06:50, обновена 24 Декември, 2025 06:59 547 0

  • камбоджа-
  • тайланд-
  • сблъсъци

Според Пномпен са хвърлени шест бомби в района на Банан в провинция Батамбанг

Тайландски изтребители F-16 атакуваха цели на 60 километра навътре в Камбоджа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тайландски изтребители F-16 отново атакуваха камбоджанска територия, нахлувайки на приблизително 60 километра от границата, съобщи вестник „Кхмер Таймс“, позовавайки се на камбоджанското Министерство на националната отбрана.

Според министерството, около 10:00 ч. местно време на 24 декември „Тайланд използва изтребители F-16, за да хвърли шест бомби в района на Банан в провинция Батамбанг в северозападна Камбоджа“.

„Жителите бяха принудени да бягат от тайландската въздушна агресия“, заяви Министерството на отбраната.

„Кхмер Таймс“ съобщи по-рано, че тайландска артилерия и въздушни удари по камбоджанските гранични райони са унищожили 111 частни домове, пет училища, три медицински центъра, пазар, складове, няколко древни храма и пагоди, 11 административни сгради, пет хотела, няколко моста, бензиностанция и 28 автомобила.

На 7 декември на границата между Тайланд и Камбоджа избухнаха сблъсъци с леко оръжие. Според камбоджанското министерство на отбраната, след няколко дни провокативни действия в граничните райони, целящи да предизвикат нов кръг на конфронтация, тайландските въоръжени сили започнаха да атакуват камбоджански позиции.

Тайландската армия заяви, че камбоджанските сили първи са обстрелвали с артилерия тайландски позиции в граничната зона, и че тайландските сили са отговорили, като са атакували камбоджанска военна инфраструктура в опит да установят контрол над ключови райони и да нанесат щети на врага.


Камбоджа
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ