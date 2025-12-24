Тайландски изтребители F-16 атакуваха цели на 60 километра навътре в Камбоджа

Тайландски изтребители F-16 отново атакуваха камбоджанска територия, нахлувайки на приблизително 60 километра от границата, съобщи вестник „Кхмер Таймс“, позовавайки се на камбоджанското Министерство на националната отбрана.

Според министерството, около 10:00 ч. местно време на 24 декември „Тайланд използва изтребители F-16, за да хвърли шест бомби в района на Банан в провинция Батамбанг в северозападна Камбоджа“.

„Жителите бяха принудени да бягат от тайландската въздушна агресия“, заяви Министерството на отбраната.

„Кхмер Таймс“ съобщи по-рано, че тайландска артилерия и въздушни удари по камбоджанските гранични райони са унищожили 111 частни домове, пет училища, три медицински центъра, пазар, складове, няколко древни храма и пагоди, 11 административни сгради, пет хотела, няколко моста, бензиностанция и 28 автомобила.

На 7 декември на границата между Тайланд и Камбоджа избухнаха сблъсъци с леко оръжие. Според камбоджанското министерство на отбраната, след няколко дни провокативни действия в граничните райони, целящи да предизвикат нов кръг на конфронтация, тайландските въоръжени сили започнаха да атакуват камбоджански позиции.

Тайландската армия заяви, че камбоджанските сили първи са обстрелвали с артилерия тайландски позиции в граничната зона, и че тайландските сили са отговорили, като са атакували камбоджанска военна инфраструктура в опит да установят контрол над ключови райони и да нанесат щети на врага.