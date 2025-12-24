ПВО на Русия свали 172 украински дрона през нощта. Взривове отекнаха в Запорожие и Чернигов

Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха два дрона, летящ към Москва, съобщи кметът Сергей Собянин в Telegram. Аварийните служби работят на местата на падането на отломките.

През нощта в района на Домодедово бяха наложени ограничения за въздушното пространство; летището приема и изпраща самолети в координация със съответните органи.

Още новини от Украйна

172 украински безпилотни летателни апарата бяха унищожени през нощта над няколко руски региона, съобщи руското министерство на отбраната.

110 от тях са свалени над Брянска област, 20 над Белгородска област, 14 над Калужска област, 12 над Тулска област, 6 над Орловска област, 4 над Московска област, 3 над Липецка област и по 1 над Волгоградска, Курска и Смоленска области.

Според губернатора на Тулска област Дмитрий Миляев , при отблъскване на атаката, отломки от дрон са ударили фасадата и прозорците на частен дом в Голяма Тула. Сградата е повредена.

„Пожар е избухнал и в бизнес сгради в Тулска област. Пожарът вече е овладян“, написа Миляев в своя Telegram канал, добавяйки, че няма пострадали.

Украинските медии съобщиха за експлозии в няколко региона на страната на фона на сирени за въздушна тревога. За взривове беше съобщен през нощта в Чернигов. След това експлозии станаха и в Запорожие.

Според онлайн картата на украинското Министерство на цифровата трансформация, сирени за въздушна тревога звучат в контролираната от украинските въоръжени сили част от Запорожка област и част от Черниговска област.

Украинският Генерален щаб призна загубата на Северск в Донбас близо две седмици след като руската армия превзе града.

„Изтеглихме се от населеното място“, се казва в публикацията в Telegram.

Градът е от решаващо значение за украинските въоръжени сили, тъй като превземането му позволява на руските войски да напреднат от североизток към агломерацията Славянск-Краматорск. То влияе на усилията на руската армия в района на Константиновка, който, заедно с Дружковка, Краматорск и Славянск, формира най-важната линия на отбрана за украинските войски в окупираната част на ДНР.

Според военният експерт Андрей Марочко, руските сили са напреднали на 800 метра западно от Северск за два дни.

Саркофагът на Чернобилската атомна електроцентрала може да се срути в случай на нов удар, каза директорът на централата Сергей Тараканов пред AFP, според France 24.

В началото на 2025 г. атака е причинила дупка в саркофага. Тараканов каза, че пълното възстановяване може да отнеме три до четири години и предупреди, че друг удар може да доведе до срутване на вътрешната обвивка.

„Ако ракета или дрон го ударят директно или дори кацнат някъде наблизо, това ще предизвика мини-земетресение в района. Никой не може да гарантира, че защитната конструкция ще оцелее. Това е основната заплаха“, предупреди Тараканов.

Той добави, че нивата на радиация в съоръжението остават „стабилни и в нормални граници“.

Новият безопасен конфайнмент (НБК), разговорно известен като саркофаг, е сводеста конструкция, издигната над блок 4 на Чернобилската атомна електроцентрала, който беше разрушен при аварията през 1986 г. Той беше завършен и въведен в експлоатация през 2019 г. Конструкцията покрива остарялото „Укритие“ – саркофагът за Чернобилската атомна електроцентрала (ЧАЕЦ), чийто очакван експлоатационен живот наближаваше края на завършването на проекта.

Чернобилската атомна електроцентрала (ЧАЕЦ) се намира на брега на река Припят, близо до едноименния град в Киевска област, изоставена от жителите си веднага след аварията през 1986 г.