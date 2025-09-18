Десетки мигранти загинаха след потъването на лодка край Либия

Шейсет е един мигранти, "главно бежанци от Судан", са в неизвестност, след като лодката им потъна край бреговете на Източна Либия в събота, съобщи снощи Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), като добави, че 13 души са били спасени, предаде Франс Прес, съобщи БТА.
"ВКБООН е дълбоко натъжен от втория трагичен инцидент край бреговете на Тобрук, когато кораб със 74 души, основно судански бежанци, потъна", написа либийският офис на ВКБООН в социалната мрежа "Екс". "Само 13 души оцеляха, а десетки други все още са в неизвестност", добавя агенцията на ООН.
По-рано вчера Международната организация по миграцията (МОМ) обяви, че в неделя близо до брега на Тобрук е потънал кораб, след като плавателният съд е бил обхванат от пожар. Загинали са "най-малко 50" судански бежанци, а 24 са били спасени.
Причината за пламването на огъня все още не е установена, нито каква е била крайната точка на пътуването, отбеляза МОМ.
По данни на ООН най-малко 1225 души са загинали при опит да прекосят Средиземно море от началото на годината. Предполага се, че броят им може да е по-голям, тъй като много нерегистрирани плавателни съдове може да са потънали през нощта, без да бъдат забелязани.
1 баба
Коментиран от #2
09:19 18.09.2025
2 дедо
До коментар #1 от "баба":дургар те бягт за да отидат врусиа за по-добър живот
Коментиран от #3
09:23 18.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Къде блее Фронтекс,
По време на пътуването се прави интервю с всеки - къде предпочита да живее, каква религия изповядва, каква помощ за безработни да получава, какво жилище, каква кола иска, какъв тип жени харесва и.т.н. По-евтино ще излезе отколкото да ги гони по морето "Фронтекс", да ги претоварва на други кораби, да издирва удавените, да се плаща за заплати, горива, приемни центрове и др. подобни харчове.
09:27 18.09.2025
5 Питащ
Коментиран от #6, #7
09:28 18.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тези които идват
До коментар #5 от "Питащ":у нас през турската граница имат нов телефон, и 5-10 хиляди евро по данни на Динко Вълев. Който дава на тях, той дава и на суданците пари за полет до Триполи, Алжир, Кайро. Оттам ги поемат трафикантите.
09:34 18.09.2025
8 Дано не
09:34 18.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ИВАН
10:17 18.09.2025
11 крайната
10:19 18.09.2025
12 Господа европейци,
10:26 18.09.2025
13 гост
10:54 18.09.2025