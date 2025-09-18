Новини
Десетки мигранти загинаха след потъването на лодка край Либия
  Тема: Кризата с бежанците

Десетки мигранти загинаха след потъването на лодка край Либия

18 Септември, 2025 09:09 573 13

По данни на ООН най-малко 1225 души са загинали при опит да прекосят Средиземно море от началото на годината

Десетки мигранти загинаха след потъването на лодка край Либия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шейсет е един мигранти, "главно бежанци от Судан", са в неизвестност, след като лодката им потъна край бреговете на Източна Либия в събота, съобщи снощи Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), като добави, че 13 души са били спасени, предаде Франс Прес, съобщи БТА.

"ВКБООН е дълбоко натъжен от втория трагичен инцидент край бреговете на Тобрук, когато кораб със 74 души, основно судански бежанци, потъна", написа либийският офис на ВКБООН в социалната мрежа "Екс". "Само 13 души оцеляха, а десетки други все още са в неизвестност", добавя агенцията на ООН.

По-рано вчера Международната организация по миграцията (МОМ) обяви, че в неделя близо до брега на Тобрук е потънал кораб, след като плавателният съд е бил обхванат от пожар. Загинали са "най-малко 50" судански бежанци, а 24 са били спасени.

Причината за пламването на огъня все още не е установена, нито каква е била крайната точка на пътуването, отбеляза МОМ.

По данни на ООН най-малко 1225 души са загинали при опит да прекосят Средиземно море от началото на годината. Предполага се, че броят им може да е по-голям, тъй като много нерегистрирани плавателни съдове може да са потънали през нощта, без да бъдат забелязани.


Либия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 баба

    13 2 Отговор
    Каква трагедия, колко много инженери, хирурзи, физици, химици и бизнесмени загуби Европа...

    Коментиран от #2

    09:19 18.09.2025

  • 2 дедо

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "баба":

    дургар те бягт за да отидат врусиа за по-добър живот

    Коментиран от #3

    09:23 18.09.2025

  • 4 Къде блее Фронтекс,

    8 1 Отговор
    защо не им е пратил спасителен кораб? Не оставяйте мигрантите да се движат с такива примитивни лодки и корабчета. Пращайте им круизни кораби с капацитет по 5-6 000 души по двама в каюта. Хем бързо, хем безопасно и подобаващо луксозно - все пак не са тръгнали да мизерстват както в собствените си страни. Басейни, момичета (бели), рум-сървис, да свикват.
    По време на пътуването се прави интервю с всеки - къде предпочита да живее, каква религия изповядва, каква помощ за безработни да получава, какво жилище, каква кола иска, какъв тип жени харесва и.т.н. По-евтино ще излезе отколкото да ги гони по морето "Фронтекс", да ги претоварва на други кораби, да издирва удавените, да се плаща за заплати, горива, приемни центрове и др. подобни харчове.

    09:27 18.09.2025

  • 5 Питащ

    9 0 Отговор
    Къде е Либия, къде е Судан? В задачата се пита, как тези суданци са прехвърлени в Либия, за да тръгнат към Европа? Как са минали през Сахара по диагонал през тамошните охраняеми граници? Или с полет, който едва ли могат да си позволят... странно.

    Коментиран от #6, #7

    09:28 18.09.2025

  • 7 Тези които идват

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Питащ":

    у нас през турската граница имат нов телефон, и 5-10 хиляди евро по данни на Динко Вълев. Който дава на тях, той дава и на суданците пари за полет до Триполи, Алжир, Кайро. Оттам ги поемат трафикантите.

    09:34 18.09.2025

  • 8 Дано не

    3 0 Отговор
    се оправят ,, хората,, .

    09:34 18.09.2025

  • 10 ИВАН

    1 0 Отговор
    Кой ли може да ги преброи тия скакалци, доста вредна и нагла напаст.

    10:17 18.09.2025

  • 11 крайната

    1 0 Отговор
    точка на пътуването е ясна ,,по заповед на путя превземаме БЕРЛИН .сега обаче раци риби и акули ще си правят угощение А пригожин който плаща сметките лодките и всъщност прибира злато и скъпоценни камъни от африканците ще организира нов конвой

    10:19 18.09.2025

  • 12 Господа европейци,

    1 0 Отговор
    спрете да се отнасяте към тях като към дълго очаквани гости - веднага квартира, мед. обслужване, пари всеки месец, а те хукват по кръчми, бардаци, наркотици, искат джамии, халал, закачат жените, убиват, правят атентати, възмущават се от нашия начин на живот, не искат да работят. Това не го ли виждате?

    10:26 18.09.2025

  • 13 гост

    1 0 Отговор
    Объркали са посоката...трябвало е към Дубай...Катар...Саудитска Арабия...все браТчеди...къде се врат в Европа.

    10:54 18.09.2025