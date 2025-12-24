Китайската армия претърпява „историческо военно натрупване“, което прави Съединените щати „все по-уязвими“, съобщава Bloomberg, позовавайки се на последния доклад на Пентагона за китайските военни способности.

Той беше публикуван по искане на Конгреса за първи път през втория мандат на Доналд Тръмп.

В документа се отбелязва, че Китай и Русия продължават да задълбочават стратегическото си партньорство, за да противодействат на Съединените щати.

Освен това, в доклада се споменава „големият и нарастващ арсенал“ на Китай – ядрени, военноморски, конвенционални оръжия с голям обсег, кибернетични и космически оръжия – които биха могли „пряко да застрашат американската сигурност“.

Въпреки забавянето на производството (до малко над 600 бойни глави до 2024 г.), китайската армия продължава мащабната си „ядрена експанзия“ и все още се стреми да придобие повече от 1000 ядрени бойни глави до 2030 г., според Пентагона. Според ведомството страната вероятно е разположила и повече от 100 междуконтинентални балистични ракети DF-31 в три силоза в северната част на страната.

В доклада се твърди, че Китай се надява да започне война срещу Тайван и да спечели до края на 2027 г. Според Министерството на отбраната Пекин разработва няколко военни варианта за „насилствено анексиране на Тайван“, вариращи от десантна операция до морска блокада.

Предпоследното издание на доклада, публикувано по време на администрацията на Байдън през декември 2024 г., предупреждава, че Китай е единственият конкурент на Съединените щати с „намерението и нарастващата способност да промени международния ред“, съобщава Bloomberg. В него също така се подчертава важността на противодействието на предизвикателството, породено от „все по-способната армия“ на Китай.

Новото издание, освен „решителна победа“ над Тайван, цитира целите на Пекин като „стратегически противотежест“ на Съединените щати и „стратегическо възпиране и контрол“ над други страни в региона.

Анализатори на Breaking Defense писаха през ноември, че поради изчерпаната си морска логистична инфраструктура САЩ биха могли да загубят война с Китай „преди дори да произведат и един изстрел“. Експертите отдадоха модернизацията и разширяването на ядрените способности на Пекин на желанието да се отговори на нарастването на военните възможности на САЩ, включително противоракетна отбрана и прецизно насочвани оръжия, и да се разрешат нарастващите разногласия със западните страни относно правата на човека, демокрацията и международните норми.

Пекин определи съобщенията за натрупването на военни сили като опити за „очерняне на Китай и умишлено подвеждане на международната общност“.