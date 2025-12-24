Доклад на Пентагона: Китай планира насилствено анексиране на Тайван до края на 2027 г.

Китайската армия претърпява „историческо военно натрупване“, което прави Съединените щати „все по-уязвими“, съобщава Bloomberg, позовавайки се на последния доклад на Пентагона за китайските военни способности.
Той беше публикуван по искане на Конгреса за първи път през втория мандат на Доналд Тръмп.
В документа се отбелязва, че Китай и Русия продължават да задълбочават стратегическото си партньорство, за да противодействат на Съединените щати.
Освен това, в доклада се споменава „големият и нарастващ арсенал“ на Китай – ядрени, военноморски, конвенционални оръжия с голям обсег, кибернетични и космически оръжия – които биха могли „пряко да застрашат американската сигурност“.
Въпреки забавянето на производството (до малко над 600 бойни глави до 2024 г.), китайската армия продължава мащабната си „ядрена експанзия“ и все още се стреми да придобие повече от 1000 ядрени бойни глави до 2030 г., според Пентагона. Според ведомството страната вероятно е разположила и повече от 100 междуконтинентални балистични ракети DF-31 в три силоза в северната част на страната.
В доклада се твърди, че Китай се надява да започне война срещу Тайван и да спечели до края на 2027 г. Според Министерството на отбраната Пекин разработва няколко военни варианта за „насилствено анексиране на Тайван“, вариращи от десантна операция до морска блокада.
Предпоследното издание на доклада, публикувано по време на администрацията на Байдън през декември 2024 г., предупреждава, че Китай е единственият конкурент на Съединените щати с „намерението и нарастващата способност да промени международния ред“, съобщава Bloomberg. В него също така се подчертава важността на противодействието на предизвикателството, породено от „все по-способната армия“ на Китай.
Новото издание, освен „решителна победа“ над Тайван, цитира целите на Пекин като „стратегически противотежест“ на Съединените щати и „стратегическо възпиране и контрол“ над други страни в региона.
Анализатори на Breaking Defense писаха през ноември, че поради изчерпаната си морска логистична инфраструктура САЩ биха могли да загубят война с Китай „преди дори да произведат и един изстрел“. Експертите отдадоха модернизацията и разширяването на ядрените способности на Пекин на желанието да се отговори на нарастването на военните възможности на САЩ, включително противоракетна отбрана и прецизно насочвани оръжия, и да се разрешат нарастващите разногласия със западните страни относно правата на човека, демокрацията и международните норми.
Пекин определи съобщенията за натрупването на военни сили като опити за „очерняне на Китай и умишлено подвеждане на международната общност“.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Абсурдистан
Коментиран от #6, #17
07:58 24.12.2025
3 Факт
08:00 24.12.2025
4 Ясно
Коментиран от #10
08:01 24.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Естествено
До коментар #2 от "Абсурдистан":Китай ще действа по примера на Путлер и Дончо Белината.
08:04 24.12.2025
7 ТБГ
....Ника.
08:05 24.12.2025
8 Всъщност
08:19 24.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тръмп и Китай взимат
До коментар #4 от "Ясно":пример от Пулер. Има ли изненадани?
Коментиран от #13
08:25 24.12.2025
11 Жоро
Коментиран от #21
08:27 24.12.2025
12 Ало-о !
До коментар #5 от "Баш българин":Този мургав "Баш българин" няма ли да го блокирате по ip , както праввите с всеки от нас , или го държите , щото отразява евроатлантическия манталитет на редакцията ? Дистанцирайте се от тази простотия !
08:33 24.12.2025
13 Ердо
До коментар #10 от "Тръмп и Китай взимат":Няма изненадани. Така е било и така ще бъде. Силните начертават картата на света.
08:34 24.12.2025
14 Хохо Бохо
08:37 24.12.2025
15 Kaлпазанин
Коментиран от #20
08:47 24.12.2025
16 Д-р Марин Белчев
Изводът е, че европейската сигурност изисква по-балансиран подход: сериозно отношение спрямо Русия, но по-тясна координация със съюзници относно Индо-Тихоокеанския регион, инвестиции в стратегически способности (технологии, кибер, морска сигурност) и ясна политическа стратегия към Китай. В противен случай ЕС ще се окаже подготвен за вчерашните изкуствено завишавани заплахи, но уязвим към утрешните сериозно подценявани заплахи.
Иронията е, че "проблемът" Китай беше създаден от САЩ през 1970-те, за да го противопоставят на СССР. Създадоха чудовище (дракон), което се готви да погълне света. В същото време още плащат невежите с Русия (старата мечка), която просто си търси изгубения мед и ги доят със стотици милиарди за оръжия, от които няма смисъл.
08:48 24.12.2025
17 Д-р Марин Белчев
До коментар #2 от "Абсурдистан":Да, Кисинджър, Никсън го създадоха, следващите американски администрации го храниха, само и само да го антагонизират със СССР.
Дори днес, докато китайските въоръжени сили набират мощ, НАТО, ЕС и САЩ плашат населенията си със старата мечка Русия, за да ги доят за излишно похарчени стотици милиарди долари и евро за оръжия срещу нея. Ирония, парадокс, но със сериозни последици за целия свят.
08:56 24.12.2025
18 фАНТОМасс
С мир ли ?
Мирно ли посетиха Виетнам , Ирак , Либия , Афганистан , Куба ? Които са на хиляди , хиляди километри от границата им !
Защо те да могат , а другите НЕ ?
08:58 24.12.2025
19 Тайван е Част от Китай от много Векове!
08:59 24.12.2025
20 Тото 1 и Тото 2
До коментар #15 от "Kaлпазанин":Ааааа , няма такова нещо ! Причуло ти се е . Американците не са таквиз чиляци. Те са мирни и миролюбиви !
09:00 24.12.2025
21 Зайо Байо
До коментар #11 от "Жоро":С какво да си я вземем ? Нашата армия е велика/може би / , но има повече генерали отколкото войници. А новите американски самолети май няма още кой да ги кара. А и дали им работят всички системи , че нещо имаше някакви проблеми и ги натъкмяваха.
09:03 24.12.2025