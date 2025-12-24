Новини
Доклад на Пентагона: Китай планира насилствено анексиране на Тайван до края на 2027 г.
  Тема: Тайван

Доклад на Пентагона: Китай планира насилствено анексиране на Тайван до края на 2027 г.

24 Декември, 2025 07:43, обновена 24 Декември, 2025 07:56 1 092 21

Пекин разработва няколко военни варианта, вариращи от десантна операция до морска блокада, пише Bloomberg

Доклад на Пентагона: Китай планира насилствено анексиране на Тайван до края на 2027 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайската армия претърпява „историческо военно натрупване“, което прави Съединените щати „все по-уязвими“, съобщава Bloomberg, позовавайки се на последния доклад на Пентагона за китайските военни способности.

Той беше публикуван по искане на Конгреса за първи път през втория мандат на Доналд Тръмп.

В документа се отбелязва, че Китай и Русия продължават да задълбочават стратегическото си партньорство, за да противодействат на Съединените щати.

Освен това, в доклада се споменава „големият и нарастващ арсенал“ на Китай – ядрени, военноморски, конвенционални оръжия с голям обсег, кибернетични и космически оръжия – които биха могли „пряко да застрашат американската сигурност“.

Въпреки забавянето на производството (до малко над 600 бойни глави до 2024 г.), китайската армия продължава мащабната си „ядрена експанзия“ и все още се стреми да придобие повече от 1000 ядрени бойни глави до 2030 г., според Пентагона. Според ведомството страната вероятно е разположила и повече от 100 междуконтинентални балистични ракети DF-31 в три силоза в северната част на страната.

В доклада се твърди, че Китай се надява да започне война срещу Тайван и да спечели до края на 2027 г. Според Министерството на отбраната Пекин разработва няколко военни варианта за „насилствено анексиране на Тайван“, вариращи от десантна операция до морска блокада.

Предпоследното издание на доклада, публикувано по време на администрацията на Байдън през декември 2024 г., предупреждава, че Китай е единственият конкурент на Съединените щати с „намерението и нарастващата способност да промени международния ред“, съобщава Bloomberg. В него също така се подчертава важността на противодействието на предизвикателството, породено от „все по-способната армия“ на Китай.

Новото издание, освен „решителна победа“ над Тайван, цитира целите на Пекин като „стратегически противотежест“ на Съединените щати и „стратегическо възпиране и контрол“ над други страни в региона.

Анализатори на Breaking Defense писаха през ноември, че поради изчерпаната си морска логистична инфраструктура САЩ биха могли да загубят война с Китай „преди дори да произведат и един изстрел“. Експертите отдадоха модернизацията и разширяването на ядрените способности на Пекин на желанието да се отговори на нарастването на военните възможности на САЩ, включително противоракетна отбрана и прецизно насочвани оръжия, и да се разрешат нарастващите разногласия със западните страни относно правата на човека, демокрацията и международните норми.

Пекин определи съобщенията за натрупването на военни сили като опити за „очерняне на Китай и умишлено подвеждане на международната общност“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абсурдистан

    24 18 Отговор
    Като бавно развиващи се започнаха да осъзнават какво чудовище направиха от Китай

    Коментиран от #6, #17

    07:58 24.12.2025

  • 3 Факт

    7 4 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    08:00 24.12.2025

  • 4 Ясно

    28 38 Отговор
    " Насилствено анексиране" ? А анексирането с Майдански преврат , като в Украйна , или като често в Латинска Америка " явно е " мирно анексиране " ? 😜

    Коментиран от #10

    08:01 24.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Естествено

    34 22 Отговор

    До коментар #2 от "Абсурдистан":

    Китай ще действа по примера на Путлер и Дончо Белината.

    08:04 24.12.2025

  • 7 ТБГ

    20 31 Отговор
    С този доклад си обърши зад....
    ....Ника.

    08:05 24.12.2025

  • 8 Всъщност

    20 19 Отговор
    може ли някой да ми обясни как мога да анексирам собствената си територия? По-скоро възнамеряват да си го върнат...

    08:19 24.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тръмп и Китай взимат

    16 11 Отговор

    До коментар #4 от "Ясно":

    пример от Пулер. Има ли изненадани?

    Коментиран от #13

    08:25 24.12.2025

  • 11 Жоро

    11 4 Отговор
    Китай ще си вземе Тайван..... А ние Македония кога.....

    Коментиран от #21

    08:27 24.12.2025

  • 12 Ало-о !

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Баш българин":

    Този мургав "Баш българин" няма ли да го блокирате по ip , както праввите с всеки от нас , или го държите , щото отразява евроатлантическия манталитет на редакцията ? Дистанцирайте се от тази простотия !

    08:33 24.12.2025

  • 13 Ердо

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тръмп и Китай взимат":

    Няма изненадани. Така е било и така ще бъде. Силните начертават картата на света.

    08:34 24.12.2025

  • 14 Хохо Бохо

    9 0 Отговор
    Доклад на Пекин: краварите се готвят със сила да завземат Венецуела и Гренландия

    08:37 24.12.2025

  • 15 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    Аз пък чух ,че някой искал да анексира Венецуела Гренландия Мексико даже и Канада ,

    Коментиран от #20

    08:47 24.12.2025

  • 16 Д-р Марин Белчев

    6 1 Отговор
    Докато НАТО и ЕС лъжат населенията си, че опасността идва от руската мечка (невярно и остаряло), реалната дългосрочна, стратегическа опасност е китайския дракон ( сериозно и актуално).

    Изводът е, че европейската сигурност изисква по-балансиран подход: сериозно отношение спрямо Русия, но по-тясна координация със съюзници относно Индо-Тихоокеанския регион, инвестиции в стратегически способности (технологии, кибер, морска сигурност) и ясна политическа стратегия към Китай. В противен случай ЕС ще се окаже подготвен за вчерашните изкуствено завишавани заплахи, но уязвим към утрешните сериозно подценявани заплахи.

    Иронията е, че "проблемът" Китай беше създаден от САЩ през 1970-те, за да го противопоставят на СССР. Създадоха чудовище (дракон), което се готви да погълне света. В същото време още плащат невежите с Русия (старата мечка), която просто си търси изгубения мед и ги доят със стотици милиарди за оръжия, от които няма смисъл.

    08:48 24.12.2025

  • 17 Д-р Марин Белчев

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абсурдистан":

    Да, Кисинджър, Никсън го създадоха, следващите американски администрации го храниха, само и само да го антагонизират със СССР.
    Дори днес, докато китайските въоръжени сили набират мощ, НАТО, ЕС и САЩ плашат населенията си със старата мечка Русия, за да ги доят за излишно похарчени стотици милиарди долари и евро за оръжия срещу нея. Ирония, парадокс, но със сериозни последици за целия свят.

    08:56 24.12.2025

  • 18 фАНТОМасс

    0 0 Отговор
    А как американците взеха от Мексико техните земи , които сега са американски щати ?
    С мир ли ?
    Мирно ли посетиха Виетнам , Ирак , Либия , Афганистан , Куба ? Които са на хиляди , хиляди километри от границата им !
    Защо те да могат , а другите НЕ ?

    08:58 24.12.2025

  • 19 Тайван е Част от Китай от много Векове!

    0 0 Отговор
    Няма да има Анескирване, връща си своето!!

    08:59 24.12.2025

  • 20 Тото 1 и Тото 2

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Kaлпазанин":

    Ааааа , няма такова нещо ! Причуло ти се е . Американците не са таквиз чиляци. Те са мирни и миролюбиви !

    09:00 24.12.2025

  • 21 Зайо Байо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Жоро":

    С какво да си я вземем ? Нашата армия е велика/може би / , но има повече генерали отколкото войници. А новите американски самолети май няма още кой да ги кара. А и дали им работят всички системи , че нещо имаше някакви проблеми и ги натъкмяваха.

    09:03 24.12.2025