Паргов: Ако Радев се включи в активната политика, всички партии ще загубят гласове. Но той едва ли ще има 121 депутати

Всяка партия е създадена, за да се бори и да влиза във властта. Ако БСП отказва да се бори, то тя няма смисъл да съществува като партия. Това коментира зам.-председателят на БСП в оставка Калоян Паргов в предаването "Денят ON AIR".

"БСП е влизала не в една или две коалиции назад. Сега ще има предсрочни избори - ще видим заявки "никога повече с никого" - и какво правим? В политиката "никога повече" не са казва, а се казва - "никога повече няма да правим грешка от типа на такава политика, такова действие". Това е основополагащо", заяви Паргов пред Bulgaria ON AIR.

Украйна е червена линия за БСП

Зам.-председателят на БСП в оставка подчерта, че за партията темата "Украйна" е била "червена линия".

"Не допуснахме парламентът да даде подкрепа за 10-годишен договор с Украйна в началото на управлението. Не допуснахме продажбата на реакторите на АЕЦ "Белене" на Киев. Не допускахме изпращането на български военен контингент в Украйна", изтъкна Паргов.

"Винаги има щета, когато участваш в управление. Колко е голяма, ще видим на изборите", заяви той, коментирайки ефекта от управлението върху електоралната подкрепа.

Евентуална поява на Румен Радев на политическата сцена

На въпрос дали в БСП има притеснения от евентуално участие на президента Румен Радев в партийната политика, Паргов посочи, че подобен ход би се отразил на широк кръг формации.

По думите му "президентът ще вземе от гласовете на доста партии".

Дебатът за лидерството в БСП

Паргов подчерта, че в партията предстои анализ на ситуацията, преди да бъдат взети кадрови решения.

"Трябва да има равносметка и след това ще решим за лидерското място в БСП", каза той.

По темата за оставките Паргов направи разграничение между личния и колективния акт.

"Личната оставка е личен морален акт – колективната оставка имаше за цел да успокои напрежението и да даде време на трезво да взимаме решения, а не под емоция", обясни той.

Очаквания от пленума на БСП

Според Паргов на пленума на партията, насрочен за 10 януари, БСП ще има възможност да вземе важни решения. Той изрази увереност, че "БСП ще може да вземе добри решения в ситуацията, в която се намираме – предизборно и във връзка с влизането в Еврозоната".

Паргов подчерта значението на диалога между политическите сили.

"Ако искаме да се превърнем в нормална държава, без значение колко се мразим, отговорността означава да можем да си говорим, без значение кой кой е", заяви той и допълни, че политическите лидери трябва да водят разговори, за да се намери изход от настоящата ситуация.

По думите му, ако Радев се включи в активната политика, "всички съществуващи политически партии ще загубят гласове и подкрепа за негова сметка, но едва ли ще има 121", което означава, че отново ще е необходима коалиция.

В заключение Паргов не изключва бъдеща коалиция с президента, ако той излезе на политическия терен.