Паргов: Ако Радев се включи в активната политика, всички партии ще загубят гласове. Но той едва ли ще има 121 депутати

Всяка партия е създадена, за да се бори и да влиза във властта. Ако БСП отказва да се бори, то тя няма смисъл да съществува като партия. Това коментира зам.-председателят на БСП в оставка Калоян Паргов в предаването "Денят ON AIR".
"БСП е влизала не в една или две коалиции назад. Сега ще има предсрочни избори - ще видим заявки "никога повече с никого" - и какво правим? В политиката "никога повече" не са казва, а се казва - "никога повече няма да правим грешка от типа на такава политика, такова действие". Това е основополагащо", заяви Паргов пред Bulgaria ON AIR.
Украйна е червена линия за БСП
Зам.-председателят на БСП в оставка подчерта, че за партията темата "Украйна" е била "червена линия".
"Не допуснахме парламентът да даде подкрепа за 10-годишен договор с Украйна в началото на управлението. Не допуснахме продажбата на реакторите на АЕЦ "Белене" на Киев. Не допускахме изпращането на български военен контингент в Украйна", изтъкна Паргов.
"Винаги има щета, когато участваш в управление. Колко е голяма, ще видим на изборите", заяви той, коментирайки ефекта от управлението върху електоралната подкрепа.
Евентуална поява на Румен Радев на политическата сцена
На въпрос дали в БСП има притеснения от евентуално участие на президента Румен Радев в партийната политика, Паргов посочи, че подобен ход би се отразил на широк кръг формации.
По думите му "президентът ще вземе от гласовете на доста партии".
Дебатът за лидерството в БСП
Паргов подчерта, че в партията предстои анализ на ситуацията, преди да бъдат взети кадрови решения.
"Трябва да има равносметка и след това ще решим за лидерското място в БСП", каза той.
По темата за оставките Паргов направи разграничение между личния и колективния акт.
"Личната оставка е личен морален акт – колективната оставка имаше за цел да успокои напрежението и да даде време на трезво да взимаме решения, а не под емоция", обясни той.
Очаквания от пленума на БСП
Според Паргов на пленума на партията, насрочен за 10 януари, БСП ще има възможност да вземе важни решения. Той изрази увереност, че "БСП ще може да вземе добри решения в ситуацията, в която се намираме – предизборно и във връзка с влизането в Еврозоната".
Паргов подчерта значението на диалога между политическите сили.
"Ако искаме да се превърнем в нормална държава, без значение колко се мразим, отговорността означава да можем да си говорим, без значение кой кой е", заяви той и допълни, че политическите лидери трябва да водят разговори, за да се намери изход от настоящата ситуация.
По думите му, ако Радев се включи в активната политика, "всички съществуващи политически партии ще загубят гласове и подкрепа за негова сметка, но едва ли ще има 121", което означава, че отново ще е необходима коалиция.
В заключение Паргов не изключва бъдеща коалиция с президента, ако той излезе на политическия терен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 побърканяк
Коментиран от #31, #44
10:44 24.12.2025
2 Радев
Той е добре познат, видяхме го колко може- стагнация, нулев ръст, дефицит и растящ дълг.
Единствената полза от негово участие с негова партия, а не с поредното прокси е, че ще преброим русофилките в България!
10:45 24.12.2025
3 Много станаха анализатори
Затова България е на това дередже
Кой какво и как е лично решение
Както видяхме много човек много различно поведение
Много гъбари и много злобари
На пръсти се броят честните българи
10:46 24.12.2025
4 гошо
10:46 24.12.2025
5 Ако Радев
Избирателите на ГЕРБ са бесни на Борисов и ще гласуват за ДПС.
10:47 24.12.2025
6 Прав е човека
10:47 24.12.2025
7 Нехис
С какъв рейтинг дойдоха и си отидоха българските президенти досега
Според данните на НЦИОМ президентът Желю Желев в началото на своя мандат, през ноември 1990 година, е бил одобряван от 82 на сто от пълнолетните българи, а президентът Петър Стоянов през април 1997 година - от 86 процента. Мандатът на Желев приключва с 25 на сто одобрение, докато този на Петър Стоянов - с 44%.
При встъпването си в длъжност през февруари 2002 година Георги Първанов е одобряван от 44 на сто от населението - дял, съпоставим с този, с който той приключва втория си мандат - 45%. Георги Първанов е бил одобряван от над две трети от българите в края на първия си мандат.
Росен Плевнелиев започва своя мандат с 46% одобрение и приключва през 2016 г.с 34%
10:48 24.12.2025
8 избирател
Коментиран от #23
10:48 24.12.2025
9 Хмм
Коментиран от #14
10:49 24.12.2025
10 Ами
10:52 24.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Герги
10:52 24.12.2025
13 дядо поп
10:53 24.12.2025
14 Айде сега, тук
До коментар #9 от "Хмм":не е форум за вицове!
" Г- н президент, с Вас сме! "
Това помниш ли го?
Чупките в кръста на Кокорчо, Кико и Ленчето на червения килим пред Радев?
Боко също достатъчно се накланя пред Радев.
Коментиран от #17
10:55 24.12.2025
15 АГАТ а Кристи
10:57 24.12.2025
16 Ще има
А вие се ориентирайте към служба “ Чистота”
ще се возите единствено отзад на буклокджийския камион!
10:57 24.12.2025
17 Хмм
До коментар #14 от "Айде сега, тук":Те са от ПП, после се обединиха с ДБ
10:57 24.12.2025
18 Фори
10:58 24.12.2025
19 ПАРГОЛИНИИИИ
Коментиран от #26
11:00 24.12.2025
20 Да де, ама
Треперете ! Така показвате явно кои сте и че има защо да треперите !
Той с половината от вас да се справи пак ще е герой ! Другите няма да ви открият къде сте по света !
Михл@зи гадни !
11:00 24.12.2025
21 дядо Петър
11:00 24.12.2025
22 Ко каза, ко?
11:01 24.12.2025
23 Ха ха ха
До коментар #8 от "избирател":Гладни комуняги високи проценти сънуват
11:02 24.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гай Турий
11:05 24.12.2025
26 Хмм
До коментар #19 от "ПАРГОЛИНИИИИ":затова и не прави партия, проявява лоялност към БСП, няколко пъти дава третия мандат на БСП, въпреки че Възраждане бяха пред тях, а Нинова обиколи всички телевизии да говори против него
11:06 24.12.2025
27 Майора
11:07 24.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Не Че Вие !
До коментар #28 от "Липсва !":Не Че Вие !
Ставате !
За Нещо !
11:10 24.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "побърканяк":Колкото и да го помпите Радев, ще спихне по-бързо от АБВ на Първанов
Коментиран от #33
11:21 24.12.2025
32 Ха ха
11:24 24.12.2025
33 Вземи
До коментар #31 от "ИСТИНАТА":Виягра да се освестиш!
Коментиран от #35
11:25 24.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хаха хаха ха
До коментар #33 от "Вземи":Колкото и да го помпите Радев, ще спихне по-бързо от АБВ на Първанов
11:28 24.12.2025
36 Ако руската слуга че включи в..
11:37 24.12.2025
37 Букмейкър....
11:39 24.12.2025
38 логично
Коментиран от #43
11:41 24.12.2025
39 Аман от дебили
По този начин разсейват всички подозрения около естествения си интелект
11:48 24.12.2025
40 Бай Сорос
11:49 24.12.2025
41 Бърка им в г...
11:50 24.12.2025
42 ЕДГАР КЕЙСИ
11:57 24.12.2025
43 Доколкото открехват тук ясновидците
До коментар #38 от "логично":Никой не милее за България нито за народа по селата
Никой не взема предвид кой ще изкара българска храна
Кой ще развива промишленост
Кой ще създаде поколение за наука и развитие на държавата ш много кой по всички сфери на социологията
Разбира се и транспорта е без коментар от жп до набутани в градския транспорт водачи за големи заплати само да чупят ръцете на пътниците
Отделно и авто междуградския транспорт който те оставя на къра по развалените магистрали
Те пак така и не се довършиха
Много крадец
Малко контролата, нови комисии за съживяване на тлъсти заплати
Мани мани всичко стана егати
11:58 24.12.2025
44 Зъл пес
До коментар #1 от "побърканяк":Радев ми е противен,но много ще се радвам в парламента занапред да не виждам Копейкин,Гела,Исторически парк,бесепари.
12:03 24.12.2025