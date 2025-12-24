Новини
Паргов: Ако Радев се включи в активната политика, всички партии ще загубят гласове. Но той едва ли ще има 121 депутати

Паргов: Ако Радев се включи в активната политика, всички партии ще загубят гласове. Но той едва ли ще има 121 депутати

24 Декември, 2025 10:36

"Трябва да има равносметка и след това ще решим за лидерското място в БСП", допълни още Паргов

Паргов: Ако Радев се включи в активната политика, всички партии ще загубят гласове. Но той едва ли ще има 121 депутати - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Всяка партия е създадена, за да се бори и да влиза във властта. Ако БСП отказва да се бори, то тя няма смисъл да съществува като партия. Това коментира зам.-председателят на БСП в оставка Калоян Паргов в предаването "Денят ON AIR".

"БСП е влизала не в една или две коалиции назад. Сега ще има предсрочни избори - ще видим заявки "никога повече с никого" - и какво правим? В политиката "никога повече" не са казва, а се казва - "никога повече няма да правим грешка от типа на такава политика, такова действие". Това е основополагащо", заяви Паргов пред Bulgaria ON AIR.

Украйна е червена линия за БСП

Зам.-председателят на БСП в оставка подчерта, че за партията темата "Украйна" е била "червена линия".

"Не допуснахме парламентът да даде подкрепа за 10-годишен договор с Украйна в началото на управлението. Не допуснахме продажбата на реакторите на АЕЦ "Белене" на Киев. Не допускахме изпращането на български военен контингент в Украйна", изтъкна Паргов.

"Винаги има щета, когато участваш в управление. Колко е голяма, ще видим на изборите", заяви той, коментирайки ефекта от управлението върху електоралната подкрепа.

Евентуална поява на Румен Радев на политическата сцена

На въпрос дали в БСП има притеснения от евентуално участие на президента Румен Радев в партийната политика, Паргов посочи, че подобен ход би се отразил на широк кръг формации.

По думите му "президентът ще вземе от гласовете на доста партии".

Дебатът за лидерството в БСП

Паргов подчерта, че в партията предстои анализ на ситуацията, преди да бъдат взети кадрови решения.

"Трябва да има равносметка и след това ще решим за лидерското място в БСП", каза той.

По темата за оставките Паргов направи разграничение между личния и колективния акт.

"Личната оставка е личен морален акт – колективната оставка имаше за цел да успокои напрежението и да даде време на трезво да взимаме решения, а не под емоция", обясни той.

Очаквания от пленума на БСП

Според Паргов на пленума на партията, насрочен за 10 януари, БСП ще има възможност да вземе важни решения. Той изрази увереност, че "БСП ще може да вземе добри решения в ситуацията, в която се намираме – предизборно и във връзка с влизането в Еврозоната".

Паргов подчерта значението на диалога между политическите сили.

"Ако искаме да се превърнем в нормална държава, без значение колко се мразим, отговорността означава да можем да си говорим, без значение кой кой е", заяви той и допълни, че политическите лидери трябва да водят разговори, за да се намери изход от настоящата ситуация.

По думите му, ако Радев се включи в активната политика, "всички съществуващи политически партии ще загубят гласове и подкрепа за негова сметка, но едва ли ще има 121", което означава, че отново ще е необходима коалиция.

В заключение Паргов не изключва бъдеща коалиция с президента, ако той излезе на политическия терен.


България
  • 1 побърканяк

    32 4 Отговор
    Не знам кой ще загуби гласове, но знам че ИТН с тошко африкански и БСП с фритюрника ще гледат дупетатника през крив макарон.

    Коментиран от #31, #44

    10:44 24.12.2025

  • 2 Радев

    18 19 Отговор
    управляваше България 5 години под формата на негови правителства. Привикваше премиери и министри в неговия кабинет и ги командваше от там. РАДЕВ Е СТАТУКВОТО!
    Той е добре познат, видяхме го колко може- стагнация, нулев ръст, дефицит и растящ дълг.

    Единствената полза от негово участие с негова партия, а не с поредното прокси е, че ще преброим русофилките в България!

    10:45 24.12.2025

  • 3 Много станаха анализатори

    16 1 Отговор
    Много лични мнения
    Затова България е на това дередже
    Кой какво и как е лично решение
    Както видяхме много човек много различно поведение
    Много гъбари и много злобари
    На пръсти се броят честните българи

    10:46 24.12.2025

  • 4 гошо

    22 0 Отговор
    Още един Ясновидец, много станаха от всички партии има такива.

    10:46 24.12.2025

  • 5 Ако Радев

    6 6 Отговор
    участва със своя партия, най много ще загубят ГЕРБ СДС, а най много ще спечелят ДПС.

    Избирателите на ГЕРБ са бесни на Борисов и ще гласуват за ДПС.

    10:47 24.12.2025

  • 6 Прав е човека

    15 6 Отговор
    Цялата некадърна администрация заедно с целите им родове под строй ще гласуват за ГЕРБ. Понеже ги заплашват че дойде ли друга партия на власт, ще вкара своите некадърници и ще изгони гербаджийските некадърници. Читавите ще останат, но те са 15%. Гърция едва когато фалира, съкрати две трети от администрацията, но беше късно и сега всички там гладуват.

    10:47 24.12.2025

  • 7 Нехис

    6 12 Отговор
    На Алфа Рисърч рейтинга на Радев е одобрение 35 процента и неодобрение 34 процента. От януари когато е бил 44 процента се срива на 35. Да не забравяме че Гоце Първанов завърши втория си мандат с одобрение 45 процента а партията му АБВ едвам прескочи 4-процента бариера. После се претопи. Радев няма шанс и на избори ще има колкото ИТН - 1-2 процента -

    С какъв рейтинг дойдоха и си отидоха българските президенти досега

    Според данните на НЦИОМ президентът Желю Желев в началото на своя мандат, през ноември 1990 година, е бил одобряван от 82 на сто от пълнолетните българи, а президентът Петър Стоянов през април 1997 година - от 86 процента. Мандатът на Желев приключва с 25 на сто одобрение, докато този на Петър Стоянов - с 44%.

    При встъпването си в длъжност през февруари 2002 година Георги Първанов е одобряван от 44 на сто от населението - дял, съпоставим с този, с който той приключва втория си мандат - 45%. Георги Първанов е бил одобряван от над две трети от българите в края на първия си мандат.

    Росен Плевнелиев започва своя мандат с 46% одобрение и приключва през 2016 г.с 34%

    10:48 24.12.2025

  • 8 избирател

    10 8 Отговор
    Няма да има 121 ,ще има 160

    Коментиран от #23

    10:48 24.12.2025

  • 9 Хмм

    5 7 Отговор
    ПП-ДБ няма да загубят гласове, изобщо ДБ никога не са гласували за Радев, те си гласуваха за Лозан Панов, а на втория тур не гласуваха

    Коментиран от #14

    10:49 24.12.2025

  • 10 Ами

    13 0 Отговор
    четка се на Радев, че как ще я кара без депутатска заплата, а ако изхвърчи от парламента БСП няма да има и субсидия, защото са коалиция

    10:52 24.12.2025

  • 12 Герги

    5 8 Отговор
    Не правете от Партизанина...Месия,,,,дори и в най смелите си сънища той не може да събере 121 гласа..просто няма как да стане...

    10:52 24.12.2025

  • 13 дядо поп

    3 3 Отговор
    Мислете с главите си и гласувайте както искате , ние от ДКМС още малко ще гледаме сеир.

    10:53 24.12.2025

  • 14 Айде сега, тук

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хмм":

    не е форум за вицове!

    " Г- н президент, с Вас сме! "

    Това помниш ли го?
    Чупките в кръста на Кокорчо, Кико и Ленчето на червения килим пред Радев?

    Боко също достатъчно се накланя пред Радев.

    Коментиран от #17

    10:55 24.12.2025

  • 15 АГАТ а Кристи

    6 2 Отговор
    Бив@лицата - най-подходящата. Тя не си довърши работата - да смъкне комунягите до под 1 %. !

    10:57 24.12.2025

  • 16 Ще има

    11 3 Отговор
    И повече, Паргов!
    А вие се ориентирайте към служба “ Чистота”
    ще се возите единствено отзад на буклокджийския камион!

    10:57 24.12.2025

  • 17 Хмм

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Айде сега, тук":

    Те са от ПП, после се обединиха с ДБ

    10:57 24.12.2025

  • 18 Фори

    4 14 Отговор
    Радев е агент на КГБ. Руснаците видяха ,че хулигани като Възраждане не печелят симпатии и ги заменят с по умерен ,но същия проводник на чужди интереси - Радев. Сега чака Митрофановная да му направи партия, да му даде пари и той да дойде наготово.

    10:58 24.12.2025

  • 19 ПАРГОЛИНИИИИ

    11 1 Отговор
    АКО РАДЕВ СЕ ВКЛЮЧИ , СТОЛЕТНИЦАТА ВИ ЩЕ БЪДЕ ТОТАЛНО ЗАНУЛЕНА.....ДА ГО ЗНАЕТЕ ТИ , ТРЪТЛюТО И КОМПАНИЯ

    Коментиран от #26

    11:00 24.12.2025

  • 20 Да де, ама

    13 1 Отговор
    треперите от него всички ! Явно щом ви е страх, не е от цялото сегашно котило в Парламента, макар и да го спрягат с това, че един от вас !
    Треперете ! Така показвате явно кои сте и че има защо да треперите !
    Той с половината от вас да се справи пак ще е герой ! Другите няма да ви открият къде сте по света !
    Михл@зи гадни !

    11:00 24.12.2025

  • 21 дядо Петър

    13 1 Отговор
    Калоянчо, Калоянчо, не се занимавай с Радев, дедовото, а виж собствената си партийка. Така сте се докарали,че е много съмнително дали ще влезете в парламента. Голям проблем имате вие, а не Радев.Излъгахте много хора и те няма да ви го простят. Гласувайки за вас се оказа,че са гласували за Пеевски и Борисов. Така се получи. Гласуваш за БСП, а получаваш Борисов и Пеевски! Да де, ама сега ще има обратна тяга. За предателство се плаща! За кого да гласуват? За Кирчо Добрев-милионерчето, или за Зафиров?Стягайте се за дълъг път,дедовото! Предателите никой не ги обича! Особено пък ако са и арогантни!

    11:00 24.12.2025

  • 22 Ко каза, ко?

    6 1 Отговор
    БСП, ИТН, Величие, МЕЧ, АПС...няма да са в парламента

    11:01 24.12.2025

  • 23 Ха ха ха

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "избирател":

    Гладни комуняги високи проценти сънуват

    11:02 24.12.2025

  • 25 Гай Турий

    9 0 Отговор
    Ако Радев направи това ала-бала, всички оцелели в АНС партийки ще започнат да лазят на килимчето пред него за да молят съучастие във властта. Вие едва ли ще сте там. След последното гушкане с ГРОБарите сами се закопахте отвъд тъч линията.

    11:05 24.12.2025

  • 26 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "ПАРГОЛИНИИИИ":

    затова и не прави партия, проявява лоялност към БСП, няколко пъти дава третия мандат на БСП, въпреки че Възраждане бяха пред тях, а Нинова обиколи всички телевизии да говори против него

    11:06 24.12.2025

  • 27 Майора

    2 6 Отговор
    Паргов , Радев ако направи партия ще вземе гласове от проруските партии , но не и от тия , които клонят към Европа! Още повече че той е най слабият президент и разединител на нацията!

    11:07 24.12.2025

  • 29 Не Че Вие !

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Липсва !":

    Не Че Вие !

    Ставате !

    За Нещо !

    11:10 24.12.2025

  • 31 ИСТИНАТА

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    Колкото и да го помпите Радев, ще спихне по-бързо от АБВ на Първанов

    Коментиран от #33

    11:21 24.12.2025

  • 32 Ха ха

    2 4 Отговор
    Радев е много злобен и отмастителен той е по зле и от Б.Б ще ликвидира държавата.През тези десет години на управление аз не можах да намеря нито едно изказване от него което да обидини българската нация.

    11:24 24.12.2025

  • 33 Вземи

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "ИСТИНАТА":

    Виягра да се освестиш!

    Коментиран от #35

    11:25 24.12.2025

  • 35 Хаха хаха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Вземи":

    Колкото и да го помпите Радев, ще спихне по-бързо от АБВ на Първанов

    11:28 24.12.2025

  • 36 Ако руската слуга че включи в..

    1 1 Отговор
    Изборите, най-много ще загуби България.

    11:37 24.12.2025

  • 37 Букмейкър....

    1 1 Отговор
    Всички губят, печели Москва и Боташ...

    11:39 24.12.2025

  • 38 логично

    0 1 Отговор
    Дори ДПС да успее да си купи гласове за втора сила , кой ще влезе коалиция с тях ? Итн ,Меч,Величие и вероятно Бсп няма да влязат . Възраждане и ПП-ДБ ще избягат с 200 от коалиция с ДПС .Герб е вероятен , но от ЕНП им казаха да се дистанцират.Ако Радев се яви е ясно

    Коментиран от #43

    11:41 24.12.2025

  • 39 Аман от дебили

    3 1 Отговор
    Като не могат да кажат нищо смислено, започват да дрънкат - президента така, президента иначе!
    По този начин разсейват всички подозрения около естествения си интелект

    11:48 24.12.2025

  • 40 Бай Сорос

    0 1 Отговор
    Аз бай Сорос инвестирам в българските роми

    11:49 24.12.2025

  • 41 Бърка им в г...

    0 1 Отговор
    Условната е Радев да се махне от президентството и Чичо Спас ще ви каже. Стефан Данаилов развали всичко.

    11:50 24.12.2025

  • 42 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    ПИРГОВ ....... ЧОРАПА НИКОГА НЯМА ДА СЛЕЗЕ ОТ .............. . ПОЛИТ СЦЦЕНА , ЗАЩОТО ЩЕ ЗАГУБИ МНОГО КЕШ АКО СЛЕЗЕ ......... А ТОЙ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АЛЧЕН ЗА КЕШ В ЕВРО ...................ФАКТ !

    11:57 24.12.2025

  • 43 Доколкото открехват тук ясновидците

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "логично":

    Никой не милее за България нито за народа по селата
    Никой не взема предвид кой ще изкара българска храна
    Кой ще развива промишленост
    Кой ще създаде поколение за наука и развитие на държавата ш много кой по всички сфери на социологията
    Разбира се и транспорта е без коментар от жп до набутани в градския транспорт водачи за големи заплати само да чупят ръцете на пътниците
    Отделно и авто междуградския транспорт който те оставя на къра по развалените магистрали
    Те пак така и не се довършиха
    Много крадец
    Малко контролата, нови комисии за съживяване на тлъсти заплати
    Мани мани всичко стана егати

    11:58 24.12.2025

  • 44 Зъл пес

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    Радев ми е противен,но много ще се радвам в парламента занапред да не виждам Копейкин,Гела,Исторически парк,бесепари.

    12:03 24.12.2025

