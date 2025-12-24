Новини
Свят »
Франция »
Френските депутати одобриха специален законопроект, който ще осигури временно финансиране на държавата

Френските депутати одобриха специален законопроект, който ще осигури временно финансиране на държавата

24 Декември, 2025 10:33 802 26

  • франция-
  • законопроект-
  • бюджет-
  • еманюел макрон

Законопроектът временно удължава бюджета за 2025 г., той гарантира възможността за вземане на заеми

Френските депутати одобриха специален законопроект, който ще осигури временно финансиране на държавата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френските депутати и сенатори одобриха единодушно вчера специален законопроект, който ще осигури временно финансиране на държавата преди подновяването през януари на дебатите за приемане на бюджета за 2026 г, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Този специален закон се очаква да даде възможност на държавата да работи в отсъствието на бюджет, гласуван от парламента и обнародван преди 1 януари.

Законопроектът временно удължава бюджета за 2025 г. Той гарантира възможността за вземане на заеми и ограничава разходите до услугите, гласувани през предходната година и смятани за ключови за функционирането на обществените услуги.

Специалният закон не обхваща нови разходи, включително такива за отбрана, макар тя да бе превърната в приоритет заради руската заплаха.

За разлика от САЩ специалният закон за финансите във Франция позволява да се избегне бюджетна парализа: държавните служители получават заплатите си, пенсиите се изплащат, възстановяват се разходите за медицински грижи. Френската изпълнителна власт прибегна до това средство още миналата година след падането през декември 2024 г. на правителството на премиера Мишел Барние.

Гласуването на специалния закон се наложи, след като дълбоките разногласия между двете камари на парламента попречиха да бъде одобрен текст за държавния бюджет.

В началото на годината парламентаристите ще се съберат отново в опит да се споразумеят за закон за финансирането на държавата. Франция е изправена пред нарастващ дълг, а дискусиите не доведоха до очертаване на път към намаляване на дефицита.

"През януари ще трябва възможно най-бързо да осигурим на страната бюджет, който "ще трябва да изпълни целта за децифицит от 5% (от БВП) и да финансира нашите приоритети", предупреди в понеделник президентът Еманюел Макрон.

"През януари трябва да имаме бюджет, а дефицитът ни трябва да бъде свален под 5% от БВП през 2026 г.", заяви на свой ред вчера премиерът Себастиен Льокорню. "Все така убеден съм, че това е възможно, ако политическите сметки бъдат загърбени, парламентът ще поеме своите отговорности, правителството също", допълни Льокорню, подложен на натиск, главно от собствения си лагер, да прибегне до член 49.3 от конституцията.

Ако парламентът не успее да гласува бюджет през януари, това ще засили натиска върху правителството да използва този текст, позволяващ приемането на даден закон без гласуване - вариант, отхвърлен Льокорню по настояване на социалистите.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роки

    24 3 Отговор
    Викате в клуба на богатите влизаме...

    Коментиран от #25

    10:34 24.12.2025

  • 2 Фен

    23 1 Отговор
    Е нали за това беше зора, да ни натикат в еврозоната. Вече ставаме солидарен длъжник с Франция.

    10:35 24.12.2025

  • 3 Оти рипахте, бре?

    13 0 Отговор
    E, значи не само ние сме с удължен бюджет.

    Коментиран от #12

    10:39 24.12.2025

  • 4 На всякъде пресъпните атлантици

    11 0 Отговор
    Са едни и същи. (временно удължава бюджета за 2025 г.)......

    10:40 24.12.2025

  • 5 Статукво се крепи на

    14 1 Отговор
    Партии продажници срещу народа. Не им вярвайте, не бъдете наивни...
    Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии и в България. Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    10:43 24.12.2025

  • 6 Баба Гошка

    8 0 Отговор
    Нашия валутен резерв, дет сме го спестявали 278 години, ще им помогне за първите 2 седмици на новата година да поддържат майй муунарника си нахранен, отоплен и добре облечен

    10:44 24.12.2025

  • 7 Дайва таа Еуропа

    12 1 Отговор
    С приемането ни в Европа, станахме все едно,поръчители на хора,които дърпат кредит от банка и не си плащат вноските

    10:46 24.12.2025

  • 8 Макарона е

    6 1 Отговор
    Макарона е "голям" политик . Ще фалира собствената си държава! Един ден французите и белите и тъмните ще го набутат с дядо му в една килийка !!

    10:46 24.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Френските атлантически подлоги

    5 1 Отговор
    Трябва да финансират "нашите приоритети", предупреди в понеделник президентът Еманюел Макрон. Те са безмозъчни атлантически индивиди и съм сигурен че ще го направят още януари

    10:53 24.12.2025

  • 11 Родният ни продажен и престъпен МС

    6 1 Отговор
    Във оставка и псуууван от народа се събра тайно вчера по тъмни доби и окраде българите за пореден път. Правителството одобри финансовата подкрепа за Украйна по "плана на Европа"...Планът включва мерки, насочени към подпомагане на възстановяването на Украйна чрез засилване на върховенството на правото, доброто демократично управление и защитата на основните права на гражданите.....Финансовият принос на България в размер на 16 304,40 евро ще бъде осигурен от националния дял на кредитния баланс към основния бюджет на Съвета на Европа за 2024 г. Няма ей по гнусно и вредно нещо от атлантика. Гнусно долно и продажно същество...

    10:54 24.12.2025

  • 12 дядо поп

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Оти рипахте, бре?":

    С каквито се събереш , такъв ставаш!

    10:56 24.12.2025

  • 13 Де6или, повече от 80%

    6 0 Отговор
    Щом никой не мрънка,ра3ни 0к0к0рени к0румпир@ни п0литици яхнаха вълнАта на някакви смешни п0луплатени пр0тести,едни и същи депутати,тикви, де6елаци,менти и т.н.се въртят и сгл0бяват както си искат,кр@дат и правят глупавият народ длъжник на всеки и всичко и "патри0тите" са силни вечер на маса, така ще е.Ще търпите и няма да писк@те,щом нищо не правите.

    10:56 24.12.2025

  • 14 факуса

    3 0 Отговор
    а дългове обмисляте ли да плащате бе длъжници

    10:57 24.12.2025

  • 15 Запомнете го хора, това е истината!

    7 0 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са и в коя държава, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната... Не си и помисляйте даже за атлантическа партия да гласувате. Само ще страдате с тези нищожества

    10:57 24.12.2025

  • 16 Позора е че

    6 0 Отговор
    Във Франция "специалния закон" да се прецакат хората се наложи, след дълбоките разногласия..
    а в България родната ни атлантическа сган беше единодушна

    11:03 24.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Атлантик- тъпо малоумно същество

    5 0 Отговор
    Така пише в Уйкипедия

    11:10 24.12.2025

  • 22 Една от най малоумните идей

    2 0 Отговор
    Която беше приета във Франция относно приходната част в бюджета е данък върху изпълняваните във аптеките рецепти. 3 евро на рецепта! .....

    11:14 24.12.2025

  • 23 Точно както и в България се случи

    5 0 Отговор
    впрочем, левите и синдикатите във Франция бяха купени и продадоха хората ! Едно към едно

    11:18 24.12.2025

  • 24 еврозоната отдавна е фалирала

    1 0 Отговор
    доволен съм....

    11:53 24.12.2025

  • 25 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Роки":

    Набутахме се яко...лошото ,че тия които са взели това решение са го взели колективно и няма да понесат отговорност, въпреки че тиквата напираше за това евро... А иначе за Франция нещата са ясни, фалита не го признават въпреки че е виден отвсякъде..... Не го признават, защото това ще взриви еврозоната, Ама тя така и така ще бъде взривена с глупавата политика на урсулите....

    12:11 24.12.2025

  • 26 фАНТОМасс

    0 0 Отговор
    И франсетата ли са като нас и не могат да си нагласят бюджет0 !

    12:12 24.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания