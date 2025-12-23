Президентката на Северна Македония отправи остри нападки срещу България в годишното си обръщение

Нападки срещу България, че с условието за промяна на конституцията на Северна Македония отваря вратите за влиянието на „трети сили“, отправи президентката на страната Гордана Силяновска-Давкова в годишното си обръщение към парламента в Скопие, цитирано от МИА, предаде БТА.
„В чий интерес е да бъдем извън ЕС, ако не на трети сили? Кой отваря врати за влияние на трети сили? Възможно ли е това да е държава членка на ЕС и наш първи съсед? Как ЕС претендира да е геополитически съюз, докато същевременно държи нашата страна и Западните Балкани в геополитически вакуум? Европейската интеграция на Македония е учебникарски пример за последствията от пренебрегването на процедурата като гаранция за демокрация“, каза Силяновска.
Според нея има изход от тази ситуация, но е необходима политическа воля както от Северна Македония, така и от ЕС. „Защото ние предложихме няколко решения за излизане (от ситуацията) и ЕС трябва да избере едно от тях, да намери свое собствено креативно решение за деблокиране на процеса. Ако има решение за Украйна и Молдова, ще бъде лесно да се намери такова и за нас“, подчерта Силяновска.
Тя обясни, че посланието, изпратено от парламента в Скопие, е, че без ясни гаранции от ЕС и България и без подходящи защитни механизми с поредната конституционна промяна Северна Македония рискува да излезе от този процес с „оголена, ерозирана идентичност и суверенитет, национален и културен“.
На словото на Силяновска-Давкова присъстваха премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски, председателят на Конституционния съд Дарко Костадиновски, началникът на Генералния щаб Сашко Лафчиски, представители на съдебната власт, на вероизповеданията, на дипломатическия корпус и др.
