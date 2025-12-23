Новини
Президентката на Северна Македония отправи остри нападки срещу България в годишното си обръщение

Президентката на Северна Македония отправи остри нападки срещу България в годишното си обръщение

23 Декември, 2025 22:47 1 525 58

Как ЕС претендира да е геополитически съюз, докато същевременно държи нашата страна в геополитически вакуум, попита тя

Президентката на Северна Македония отправи остри нападки срещу България в годишното си обръщение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападки срещу България, че с условието за промяна на конституцията на Северна Македония отваря вратите за влиянието на „трети сили“, отправи президентката на страната Гордана Силяновска-Давкова в годишното си обръщение към парламента в Скопие, цитирано от МИА, предаде БТА.

„В чий интерес е да бъдем извън ЕС, ако не на трети сили? Кой отваря врати за влияние на трети сили? Възможно ли е това да е държава членка на ЕС и наш първи съсед? Как ЕС претендира да е геополитически съюз, докато същевременно държи нашата страна и Западните Балкани в геополитически вакуум? Европейската интеграция на Македония е учебникарски пример за последствията от пренебрегването на процедурата като гаранция за демокрация“, каза Силяновска.

Според нея има изход от тази ситуация, но е необходима политическа воля както от Северна Македония, така и от ЕС. „Защото ние предложихме няколко решения за излизане (от ситуацията) и ЕС трябва да избере едно от тях, да намери свое собствено креативно решение за деблокиране на процеса. Ако има решение за Украйна и Молдова, ще бъде лесно да се намери такова и за нас“, подчерта Силяновска.

Тя обясни, че посланието, изпратено от парламента в Скопие, е, че без ясни гаранции от ЕС и България и без подходящи защитни механизми с поредната конституционна промяна Северна Македония рискува да излезе от този процес с „оголена, ерозирана идентичност и суверенитет, национален и културен“.

На словото на Силяновска-Давкова присъстваха премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски, председателят на Конституционния съд Дарко Костадиновски, началникът на Генералния щаб Сашко Лафчиски, представители на съдебната власт, на вероизповеданията, на дипломатическия корпус и др.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивка Бейбе

    29 2 Отговор
    Сладурана 😍

    22:50 23.12.2025

  • 2 поради что

    27 0 Отговор
    Египтяните в конституцията не я оголват, но българи в конституцията развалят идентотитетот.

    Коментиран от #53

    22:51 23.12.2025

  • 3 Македонец ,

    40 1 Отговор
    Господи , защо ни гавриш ? Всички нации произлезли от маймуните , сал ние от българите ... 🤭😁

    22:53 23.12.2025

  • 4 Всички искат ЕС.

    11 7 Отговор
    Мдаа.

    Коментиран от #12, #34, #47

    22:54 23.12.2025

  • 5 ...

    35 1 Отговор
    "Защото ние предложихме няколко решения за излизане (от ситуацията) и ЕС трябва да избере едно от тях".
    Не. ЕС вече взе решение,вие сте тези,които трябва да решите дали ще се съобразите с него или не. Толкова е просто...

    22:55 23.12.2025

  • 6 На тия македонисти

    26 4 Отговор
    им трябва една СВО...

    22:56 23.12.2025

  • 7 Гост

    27 1 Отговор
    Горди, Како македонска! Вие ли ке дойдете, или да фащаме 73ката и да ви уфатаме! Умразата е лош съветник, ще фанеш камъне у жлъмката, Како Гордано! А, ма ти не беше ли бугарка, ма оу?

    22:56 23.12.2025

  • 8 СЗО

    25 2 Отговор
    Тая не беше ли с български паспорт?

    Коментиран от #19

    22:56 23.12.2025

  • 9 Храни куче да те лае

    21 3 Отговор
    Айде нашите дупльовци пак да прибират макета за безплатно лечение в наша болница,когато им гръмне някоя кръчма или някой заспал рейсаджия ги ботуряса някъде,а на Българите да дерат кожата със здравни такси и таксички

    22:58 23.12.2025

  • 10 Кукумявка кукумявчи в Скопие

    19 2 Отговор
    За идентичност и суверенитет, национален и културен.

    А народът български знае как се губи идентичност и суверенитет, национален и културен, само за 18 години в казана на еСеС.

    Макетата вместо да се радват, че още на са ги претопили в брюкселския вертеп, кукумявчат, грачат, плюят в българския геран, от който пият вода...

    22:59 23.12.2025

  • 11 Гордана Силяновска-Давкова

    18 0 Отговор
    Аууууу,че грозна Блгарка

    23:00 23.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 маке

    20 0 Отговор
    Тая югозападна българска територия още ли се брои като .....мАкЕдония? И тоя дзвер не го показвайте на снимка, стигат и глупостите, които ръси

    23:03 23.12.2025

  • 14 урко

    15 1 Отговор
    Та я да не е роднина на Соломон ПААААСИ)))

    Коментиран от #46

    23:05 23.12.2025

  • 15 123

    13 0 Отговор
    1 во да изясним за каква страна, и има ли страна говорим. Подарени земи на Югославия.

    23:05 23.12.2025

  • 16 Боруна Лом

    8 2 Отговор
    ТЕЗИ КАКТО НИ НАПАДАТ, ТАКА И ЩЕ НИ ПРЕВЗЕМАТ!

    Коментиран от #26, #27

    23:06 23.12.2025

  • 17 Ех ,за пари продават рода си

    13 0 Отговор
    Питайте я колко пъти се изповяда за греховете си.
    Няма нищо ново под слънцето-ЦАР Паричко.

    23:06 23.12.2025

  • 18 мдаааа

    4 10 Отговор

    До коментар #12 от "Не и българите в България":

    Ти искаш рузката голема банана , ама такава нема - е па - нема ...

    Коментиран от #57

    23:07 23.12.2025

  • 19 копи пейст

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "СЗО":

    потомка на род на български генерали;
    Общество
    18.05.2024 г. — Григор Силяновски е първи братовчед на генерал Васил Силяновски, друг от поредицата висши военни, сражавали се под знамената на българската ...
    Генерали од регионот Македония. Всички българи ...

    ИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНИЯ
    Генерали од регионот Македония. Всички българи, а този оградения с червено генерал Силяновски, е дядото на сегашния президент на Северна
    ИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНИЯ

    23:07 23.12.2025

  • 20 Песимист

    16 1 Отговор
    Бабе, оди си гледай внуците, прави лютеница... Не се занимавай с това дето не ти е работа. Не можеш, не знаеш не те бива. Седи кротко, плети чорапи на децата.

    23:08 23.12.2025

  • 21 6135

    13 0 Отговор
    "годишно обръщение"?
    По македонскиот календер вече нова година ли е?

    23:08 23.12.2025

  • 22 Едноок

    13 0 Отговор
    Стрино, кат си ляляш - кой ли ми те слуша. Ама не пречи де. Най-много накрая да се изпокараме и с Албания - кое е мое, кое твое. Толкова тъп Македония нема.

    23:08 23.12.2025

  • 23 Маймунодонската жрица на любовта

    11 1 Отговор
    е по проста от приматите. Да не се прави на луда, а да вписва българите в титовската конституция, защото от дълги години забраняват на българите родени там да работят. Значи, в Маймунодония могат да работят единствено титовски маймунки и шиптъри козари от Кавказ. Тази земя е била на българите бе, сръбско-шиптърски маймунки. Кога ще връщате къщата на дедо ми и баба ми от Струмица, които заграбихте? Да не сте ги строили вие, примати такива? Никакъв ЕС за вас.

    23:08 23.12.2025

  • 24 Изкуствен Интелект

    12 2 Отговор
    хората са произлезли от маймуните
    само македонците за произлезли от българите

    23:08 23.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ще превземат дед@вия

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Боруна Лом":

    Албанците ще ги оправят и нея също, нищо че малко дърта идва.

    23:11 23.12.2025

  • 28 Оги

    12 0 Отговор
    Няма нещо на тази планета да ме интересува по-малко от това в кой съюз са макетата, откъде произлизат и дали съществуват изобщо. По ме вълнува какво е времето на Сатурн.

    Коментиран от #35

    23:12 23.12.2025

  • 29 Гост

    11 0 Отговор
    Спрете им тока на тарикатите!

    23:12 23.12.2025

  • 30 Във вакум хахахахаха

    13 0 Отговор
    Призна си го, че макетата в главата имат вакум.Вие се спирате сами кухи уникални макета.

    23:13 23.12.2025

  • 31 Чичко Тревичко

    7 0 Отговор
    АРЕ У ЛЕВО!

    23:13 23.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Танцуващият с Копейки

    12 0 Отговор
    На кой му дреме за Северомакедонците? В Европа са наясно, че са бивши българи- при това нефелни. Бабичката е права, че са изпаднали във вакуум и ако ЕС не предприеме нещо, скоро в Северна Македония, основният език ще е албанският, а макетата - малцинство. То и сега в Скопие една четвърт от жителите на града са албанци- над 100 000 хиляди.

    23:14 23.12.2025

  • 34 жягя

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Всички искат ЕС.":

    явно не

    23:14 23.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Смешни сте

    9 0 Отговор
    Тази баба, за каква се мисли, че ще поставя условия на ЕС?

    Да не би ЕС да чака членство в Северен мЪкадония дисниленд?

    Както един умен българин е казал "Тя работата е проста, ама не е за прости хора".

    Вписват българите в конституцията си, изпълняват всички поети от тях ангажименти и тогава ЕС може да си помисли за тези наглеци.

    23:16 23.12.2025

  • 37 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Град Лом":

    ЩОМ ГО ПЕТЕШ, ЗНАЧИ Е ЧИТАВ! ЕЛА НА БОРУНСКИЯ БЛОК ЗА ПО ЕДНА РАКИЯ И ПЪРЖЕНА РИБА! ТИКВЕНИК!

    Коментиран от #49

    23:17 23.12.2025

  • 38 Тези трябва да ги напляскаме

    7 3 Отговор
    както Путин пляска урките.
    Украйна е Руска както Македония е Българска.

    23:17 23.12.2025

  • 39 Дедо Мраз

    8 0 Отговор
    Ходете у Сърбия бе. Лятото на едно има-няма 18 годишно маке щеше да му се завъртят сополите около вратът заради тая омраза към нас.

    23:18 23.12.2025

  • 40 Сащ

    8 1 Отговор
    Нека стоя на студено ,щом плюят по България

    23:19 23.12.2025

  • 41 Фен

    0 2 Отговор
    Еха! Тая, по-голям боклук и от Радев...

    23:26 23.12.2025

  • 42 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Македоните нямат мазут, щото не са си купили кога требе и че останат без ток. Ние този път не мож им дадем, щото нямаме за нас. 6 блок на АЕЦ Козлодуй не работи. В региона също няма енергия за продажба. А бабето каканиже глупости. Най простите българи не са в Северозапада, а покрай Вардаро.

    23:27 23.12.2025

  • 43 върви

    4 0 Отговор
    на северомайната си стара злобна кукумявке!

    23:27 23.12.2025

  • 44 Жорко

    3 0 Отговор
    Ама скумрийо, как не се озаптихте да лъжете,когато си оправите отношението към България тогава ще има ЕС, аз казах!

    23:27 23.12.2025

  • 45 България над всичко!

    2 1 Отговор
    Затворете границата за 3 месеца и са приключили.

    23:27 23.12.2025

  • 46 Само

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "урко":

    100 процента са роднини с Паси .Един и същи ... Ги е правил

    23:27 23.12.2025

  • 47 жягжт

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Всички искат ЕС.":

    не всички

    23:29 23.12.2025

  • 48 Неблагодарни псета

    2 0 Отговор
    И на вас ви трябва българска СВО, не6лагодарна сг@н

    23:29 23.12.2025

  • 49 Град Лом

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Боруна Лом":

    Близо сме бе , рикиа не пия , ама докато те намеря , ше ми се стопли бирата .. Баница с Тиква .. Така е по-колтюрно

    23:33 23.12.2025

  • 50 БОТЕВ

    1 0 Отговор
    Ето това сте комунетата русофили. Ако великият Ботев беше жив, щеше да повтори фразата си: "а вий… вий сте идIоти!" Същите са и в другата държава, която ни мрази, Сърбия, но вие, Путинолизци, сте на тяхна страна! Затова още веднъж, вие, българомразци и чуждо(руско)поклонници: "а вий… вий сте идIоти!". Ако цензурирате мен, цензурирате Ботев!!!

    23:33 23.12.2025

  • 51 Стига бе

    2 0 Отговор
    Нас ни управляват евро-атлантически рула тоалетна хартия, нормално е всеки да си бърше задника с тях. Нареждат ни да подарим 2 млрд на Украйна ние първи сме за. Същата Украйна, която удари танкери близо до нашия бряг без да ги интересува ще замърси ли и...Турция пък буквално ни се изплю в лицето, като го добута пред нашия бряг. Реакция от Ния помияри за всичко това да чухте? От джорналистпетата и анализаторите на Сорос по медиите? Колко милиона похарчихме за този кораб и има ли и един идиот да вярва, че е ударен двигателя и нито масла, нито гориво е изтекло Но според изтривалките на власт и по медиите мирската вода става даже за пиене.. Естествено и изкуфялата баба от Титостан ще се нареди да си избърше задника с евро-атлантическите ни правителството, парламент и президент. Който е много голем, ама ни за кораба, ни за заема ни за нищо го няма да каже една дума.

    23:34 23.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 като питаш да ти кажа

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "поради что":

    РСМ официално е с население около 2 милиона. Тези който по документи се водят македонци, много от тях не по своя воля, са малко над милион. 25% от общото нселение са албанци, а те дори претендират за по голям процент. Други официално съществуващи народности са сърби, гърци, турци, власи, цигани и други. В пограничните райони на всички техни съседи официално са регистрирани български малцинства, но в центъра (РСМ) такива няма или ако някои се самоопределят като такива биват преследвани и малтретирани. Познай българите като коя нация в РСМ биха си избрали да се идентифицират. Ако официално в консттуцията се потвърди за наличие на българи, всеки може свободно да заяви български произход и ако бъде преслдван за това без проблеми може да си търси правата по съдебен ред, както в страната така и в международни институции. В такв случай кой от етносите ще намалее чувствително, да не казвам ще се стопи? И каква ще е тая Македония където македонците са най малцинствената част от населението?

    23:36 23.12.2025

  • 54 Перо

    2 0 Отговор
    Тоя изкуфял бабешкер не разбра ли, че каквито нови постановки да въвежда, измислени уйдурми и заплахи от “трети” страни да измисля, никога няма да вкарат македонизма в ЕС! РСМ сами си отварят врати за влияние на “трети” сили, въпреки че не знам кой може да се интересува от мижавата държава! Имат договор за изпълнение, а не да дават условия и “акъл” на ЕС, ново договаряне, предоговаряне и т.н., което никога няма да се получи! БГ не е нужно да доставя мазут, при това говорене с омраза! Ако не изпълнят договор ще има да квичат още 50 г.! Тъпи овце!

    23:37 23.12.2025

  • 55 Момчето

    3 0 Отговор
    Да им пратим Шиши да направи РСМ Ново начало

    23:37 23.12.2025

  • 56 Сърбите

    1 0 Отговор
    Ем ги боли, ем ги сърби. Който се отрича от корена си става шизофреник. Например Зеленски, хем губи и хем печели.

    23:47 23.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ?????

    0 0 Отговор
    Да напомням ли кой свали ветото за т.н. Северна Македония и защо?
    Бацета, Шишита, Кикита се съюзиха щото им наредиха.
    Да напомня ли колко години гърците държаха ветото докато макетата не им клекнаха - 26.
    Та такива ми ти работи с наште македонски герои с които се гордеем и ние и "бракята" ни от Скопје.

    23:50 23.12.2025

