Опозицията в Северна Македония: Това, което се случва, е сценарий, който беше измислен миналата година

8 Януари, 2026 17:49 1 959 10

  • северна македония-
  • венко филипче-
  • сдсм-
  • християн мицкоски

В бюджета няма пари, а правителството бърза да приеме мигранти, да вземе заем от 6 милиарда евро, каза Филипче

Опозицията в Северна Македония: Това, което се случва, е сценарий, който беше измислен миналата година - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на опозиционния в Република Северна Македония Социалдемократически съюз на Македония (СДСМ) Венко Филипче отказа да участва в лидерска среща с премиера на страната Християн Мицкоски. По думите му „среща с престъпници няма да има”, а „Мицкоски е в затруднение, бърза и търси алиби за свикване на предсрочни избори”, предаде БТА.

В интервю за ТВ „Алфа” вчера, Мицкоски обяви, че ще покани лидерите на парламентарно представените партии и коалиции на лидерска среща, на която да разговарят за премахване на техническото правителство, което управлява страната преди провеждането на избори, както и за законите, свързани с реформите, необходими за напредъка на Северна Македония към Европейския съюз.

От СДСМ заговориха, че управляващата ВМРО-ДПМНЕ и нейният лидер Мицкоски обмислят провеждането на предсрочни избори през пролетта на тази година още когато в страната се заговори за евентуален договор с британското правителство за приемане на мигранти, на които Великобритания е отказала убежище.

На пресконференция днес Филипче припомни тези твърдения на опозиционната партия, като каза, че „това, което се случва, е сценарий, който беше измислен миналата година” и СДСМ говори за него публично от два месеца. Председателят на СДСМ посочи също, че партията му е против провеждане на предсрочни избори.

"Предсрочни избори, след което мигранти срещу пари. В бюджета няма пари, а правителството бърза да приеме мигранти, да вземе заем от 6 милиарда евро, плюс 20 000 паунда на мигрант, както съобщиха британските медии. Мицкоски и коалицията ВМРО – ЗНАМ нека си разпишат сами избори, след като вече са го планирали, но СДСМ няма да бъде прикритие за този сценарий", заяви Филипче.

Той допълни, че "Техническото правителство трябва да остане, защото правителството (на ВМРО-ДПМНЕ) узурпира всичко. То е впило нокти в съдебната система, поело е пълен контрол над прокуратурата, внесло е промени в Наказателния кодекс, противоречащи на препоръките на Европейския съюз".

Филипче информира, че на пресконференция утре подробно ще говори за проблемите в съдебната система и реформа в страната.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 11 гласа.
