Северна Македония: Какво ще стане, ако след шест месеца България отново ни издигне искания?

Република Северна Македония няма да направи промени в конституцията си, освен ако Европейският съюз не даде гаранции, че това е последното условие пред страната, заяви пред „Политико“ министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски по време на посещението си в Брюксел, предаде БТА.
"Нашият страх е: ако ние ги направим (промените в конституцията), какво ще стане, ако след шест месеца България отново ни издигне искания по въпроси като историята, идентичността и езика?", пита Муцунски в интервюто.
Още през юни българският премиер Росен Желязков заяви ясно, че България няма да поставя каквито и да било различни условия за започването на присъединителни преговори между ЕС и Република Северна Македония освен компромиса от 2022 г., който предвижда вписването на българската общност в конституцията на съседната страна.
Конституционните промени са част от преговорната рамка на Скопие с ЕС, приета от самата Северна Македония и всички държави членки. В публикацията си "Политико" определя промените просто като изискване на България към Северна Македония, за да бъде признато българско малцинство, като напомня, че предишното правителство в Скопие го е приело, но не е успяло да приложи поради липса на мнозинство в парламента.
Макар и засега да не желае да променя конституцията, Северна Македония, по думите на Муцунски, може да продължи с други реформи, за да се присъедини към ЕС, пише още "Политико".
"Ако утре държавите членки дойдат при нас и кажат, че трябва да направим повече за доброто управление, върховенството на закона... ние разбираме. И не само разбираме, но и смятаме, че това е задължение, което трябва да поемем, не само по искане на институциите на ЕС, но и поради необходимостта от по-силно общество", посочи той.
По отношение на бързината, с която напредват кандидатурите за членство на Украйна и Молдова, Муцунски заяви, че "разбира стратегическата необходимост за държавите членки да отворят вратите си за Украйна", но добави, че "най-бързата и вероятно най-евтината инвестиция в европейската стабилност, която може да се направи, е Европейският съюз да отвори вратите си възможно най-скоро за целия регион. Защото не мисля, че селективното разширяване е най-добрият вариант", аргументира се Муцунски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ке клякате дървени философи
16:39 27.08.2025
2 Паисий е жив
Коментиран от #7
16:40 27.08.2025
3 Кирил
Естествено че никой няма доверие на такава фалшива държава
Коментиран от #35
16:43 27.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гого Мого
16:45 27.08.2025
6 Желязков
16:46 27.08.2025
7 Муцунски да си смени фамилията ли
До коментар #2 от "Паисий е жив":може и сурата му да се поохрани както урк тука
тиквата да го запише
на порцион към кьор софрата
16:47 27.08.2025
8 оня
Коментиран от #27
16:48 27.08.2025
9 Оффф, тия
16:50 27.08.2025
10 Смях
16:50 27.08.2025
11 Голия
16:51 27.08.2025
12 Тервел
16:52 27.08.2025
13 Лорд Минчев
16:53 27.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ха,ха
16:55 27.08.2025
16 Хора разберете го !!!!
16:56 27.08.2025
17 Хм...
16:56 27.08.2025
18 Европеец
16:56 27.08.2025
19 Меморизирам
16:57 27.08.2025
20 Казал го
Коментиран от #25
16:57 27.08.2025
21 И тоя папагал
16:58 27.08.2025
22 ама
16:58 27.08.2025
23 Рама дава гаранция
16:59 27.08.2025
24 Наглеци
17:00 27.08.2025
25 Не е само конституцията, да не се правят
До коментар #20 от "Казал го":Желязко не е запознат, има договор, конституция, история, българска партия, училища, учебници, пише в договора. Промяната в конституцията трябва да се съгласува с България, както и другите неща, затова има комисии сформирани.
17:02 27.08.2025
26 Перо
17:06 27.08.2025
27 ха-ха
До коментар #8 от "оня":Симпатяга , ама гледа лошо . Македонска им работа , всите са все такива .
17:07 27.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Язикот е важен
17:11 27.08.2025
30 Перо
17:14 27.08.2025
31 СВО за тия
17:14 27.08.2025
32 Граовец
второ: доста години ще мината докато АКО влязат в Съюза, да не си мислят, че хОпп и са вътре.
17:15 27.08.2025
33 Тръмп
17:16 27.08.2025
34 Граовец
17:18 27.08.2025
35 Блатар
До коментар #3 от "Кирил":Ти какво търсиш в държава ,която не знае какво иска?
17:19 27.08.2025