Северна Македония: Какво ще стане, ако след шест месеца България отново ни издигне искания?

27 Август, 2025 16:36 874 35

  • северна македония-
  • тимчо муцунски-
  • българия-
  • ес-
  • скопие

Конституционните промени са част от преговорната рамка на Скопие с ЕС

Северна Македония: Какво ще стане, ако след шест месеца България отново ни издигне искания? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Република Северна Македония няма да направи промени в конституцията си, освен ако Европейският съюз не даде гаранции, че това е последното условие пред страната, заяви пред „Политико“ министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски по време на посещението си в Брюксел, предаде БТА.

"Нашият страх е: ако ние ги направим (промените в конституцията), какво ще стане, ако след шест месеца България отново ни издигне искания по въпроси като историята, идентичността и езика?", пита Муцунски в интервюто.

Още през юни българският премиер Росен Желязков заяви ясно, че България няма да поставя каквито и да било различни условия за започването на присъединителни преговори между ЕС и Република Северна Македония освен компромиса от 2022 г., който предвижда вписването на българската общност в конституцията на съседната страна.

Конституционните промени са част от преговорната рамка на Скопие с ЕС, приета от самата Северна Македония и всички държави членки. В публикацията си "Политико" определя промените просто като изискване на България към Северна Македония, за да бъде признато българско малцинство, като напомня, че предишното правителство в Скопие го е приело, но не е успяло да приложи поради липса на мнозинство в парламента.

Макар и засега да не желае да променя конституцията, Северна Македония, по думите на Муцунски, може да продължи с други реформи, за да се присъедини към ЕС, пише още "Политико".

"Ако утре държавите членки дойдат при нас и кажат, че трябва да направим повече за доброто управление, върховенството на закона... ние разбираме. И не само разбираме, но и смятаме, че това е задължение, което трябва да поемем, не само по искане на институциите на ЕС, но и поради необходимостта от по-силно общество", посочи той.

По отношение на бързината, с която напредват кандидатурите за членство на Украйна и Молдова, Муцунски заяви, че "разбира стратегическата необходимост за държавите членки да отворят вратите си за Украйна", но добави, че "най-бързата и вероятно най-евтината инвестиция в европейската стабилност, която може да се направи, е Европейският съюз да отвори вратите си възможно най-скоро за целия регион. Защото не мисля, че селективното разширяване е най-добрият вариант", аргументира се Муцунски.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
  • 1 ке клякате дървени философи

    18 1 Отговор
    Какво ще стане, ако след шест месеца България отново ни издигне искания?

    16:39 27.08.2025

  • 2 Паисий е жив

    15 0 Отговор
    DMS да помогнем на Муцунски да си смени фамилията. Така ще докажем колко всъщност човеколюбиви сме българите.

    Коментиран от #7

    16:40 27.08.2025

  • 3 Кирил

    4 15 Отговор
    България нито знае къде се намира, нито знае какво иска .
    Естествено че никой няма доверие на такава фалшива държава

    Коментиран от #35

    16:43 27.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гого Мого

    18 0 Отговор
    Ми не знам какво ще стане, ама ако зависеше от мен щях да имам само едно искане - подялба с Албания на територията а вас Макета пумиари щях да ви изгоня в Сърбия.

    16:45 27.08.2025

  • 6 Желязков

    12 0 Отговор
    Само едно условие имаме още. Всичките ни нелегални мигранти да ги приемате и да им дадете условия да живеят и да не влизат повече при нас. Те ще ви обяснят от първа ръка, величието на човешките ценности.

    16:46 27.08.2025

  • 7 Муцунски да си смени фамилията ли

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Паисий е жив":

    може и сурата му да се поохрани както урк тука
    тиквата да го запише
    на порцион към кьор софрата

    16:47 27.08.2025

  • 8 оня

    12 0 Отговор
    Тоя муцунски всъщност е голям симпатяга , но ....маке ....Що е мака - все е ла....о ...

    Коментиран от #27

    16:48 27.08.2025

  • 9 Оффф, тия

    12 0 Отговор
    вече ми писнаха повече от войната в Украйна...

    16:50 27.08.2025

  • 10 Смях

    9 0 Отговор
    Сърбите знаят как се действа. Сега чакаме джилязко да гарантира, че няма други искания.

    16:50 27.08.2025

  • 11 Голия

    3 0 Отговор
    ке стане същото ако баба ти беше мъжка

    16:51 27.08.2025

  • 12 Тервел

    9 0 Отговор
    Мечтата ми е всички северномакедонци да се строят в една редица и да има шамар от ляво става албанец, шамар отдясно става грък , шамар зад врата става българин .....и така си ги разпределяме .

    16:52 27.08.2025

  • 13 Лорд Минчев

    5 2 Отговор
    Тоя Муцунски много сладък бе

    16:53 27.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ха,ха

    7 0 Отговор
    Ма не знам, там имам една къща от дедите, па не знам

    16:55 27.08.2025

  • 16 Хора разберете го !!!!

    11 1 Отговор
    Ако атлантическите предатели от СДС не бяха признали Македония за независима държава сега 2/3 щеше да е област на България и 1/3 на Гърция. Впрочем самото и признаване беше противозаконно и противоконституционно без знанието на парламента дори. ....Факт е! И се случи след едно обаждане от Лондон и родните ни подлоги само за 10 минути по тъмни доби извършиха това гнусно престъпление. Естествено никой не беше осъден.

    16:56 27.08.2025

  • 17 Хм...

    3 1 Отговор
    След като цирка в 4о4 приключи Сърбия също ще си прибере вересийте. Включително недоразумението СМ. А можеше ние да си върнем макетата у дома. Вместо това, по стар български обичай ние пак се наредихме откъм булката.

    16:56 27.08.2025

  • 18 Европеец

    7 0 Отговор
    Муцунски - стойте си в кьошето - не ви щем в ЕС. Албанците ще ви изпреварят

    16:56 27.08.2025

  • 19 Меморизирам

    5 0 Отговор
    Някога Германия ни върна Беломорието и Македония за да сме съюзени с тях. Днес какво по-точно ни дават?

    16:57 27.08.2025

  • 20 Казал го

    5 0 Отговор
    е желясков,че няма да имаме повече претенции,но след желяско ще има друг премиер,който няма да е обещавал! Щото обещаното не е като даденото!смакедонци,подписали сте договор с България- изпълнявайте го,сръбски ме ке ре та!

    Коментиран от #25

    16:57 27.08.2025

  • 21 И тоя папагал

    6 0 Отговор
    Със жълто около човката и той ли е някакъв "лидер"

    16:58 27.08.2025

  • 22 ама

    5 1 Отговор
    То това си е част от договора още от 2017 - да се разгледат нещата от историците в двете държаваи! За мен няма македонска история преди да се пръкне такава държава в наши дни! Тези земи са си исторически части от България. Македонското население си е с български корени! Езикът им е диалект на нашия.

    16:58 27.08.2025

  • 23 Рама дава гаранция

    5 0 Отговор
    ахахаха, албания ще пратиме войска да гарантират сигурността на РСМ, да не направят нещо тия българи!

    16:59 27.08.2025

  • 24 Наглеци

    7 0 Отговор
    Вие нищо не сменяте, но иначе повече нямало да сменят. Северно Македонски идиоти.

    17:00 27.08.2025

  • 25 Не е само конституцията, да не се правят

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Казал го":

    Желязко не е запознат, има договор, конституция, история, българска партия, училища, учебници, пише в договора. Промяната в конституцията трябва да се съгласува с България, както и другите неща, затова има комисии сформирани.

    17:02 27.08.2025

  • 26 Перо

    4 1 Отговор
    Какви гаранции иска тоя надъхан македонистки пубер, ако не спазват и не изпълняват изискванията по преговорните глави! Промяната на Конституцията е само за стартиране на преговорите, а не да гарантираме “многовековна история и език” при преговорните глави! Освен това имаме двустранен договор и копенхагенски критерии! Кой е гарантирал до сега безусловно приемане на кандидат за ЕС?

    17:06 27.08.2025

  • 27 ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня":

    Симпатяга , ама гледа лошо . Македонска им работа , всите са все такива .

    17:07 27.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Язикот е важен

    1 0 Отговор
    Името на Сърбия е дошло от Север, тоест северните земи на България, по същия начин Сибир са северните земи на Русия. Северна Македония означава Сръбска Македония.

    17:11 27.08.2025

  • 30 Перо

    3 0 Отговор
    Единствената сигурна гаранция е да се откажат от влизане в ЕС и да си живеят по титовски, без Тито, в “Српски свет”!

    17:14 27.08.2025

  • 31 СВО за тия

    0 0 Отговор
    Гузни негонени бягат! Сърбоманските боклуци!

    17:14 27.08.2025

  • 32 Граовец

    0 0 Отговор
    първо: съюза е общност от приятелски настроени държави, от страна на вардарянците не виждам подобни симптоми, само за гюрултия са.
    второ: доста години ще мината докато АКО влязат в Съюза, да не си мислят, че хОпп и са вътре.

    17:15 27.08.2025

  • 33 Тръмп

    0 0 Отговор
    Всеки натакован иска гаранции. Аз мога да посреднича :)

    17:16 27.08.2025

  • 34 Граовец

    0 0 Отговор
    как веднъж не чух претенции от Люксембург или Ирландия, въпреки, че си имат собствено наречие, как не чух някой от Австрия, Белгия, Кипър Швейцария, да имат забележки на какъв език говорят. Единствено отпадъци от поречието на Вардар скимтят

    17:18 27.08.2025

  • 35 Блатар

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кирил":

    Ти какво търсиш в държава ,която не знае какво иска?

    17:19 27.08.2025

