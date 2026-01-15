Опозицията в Северна Македония: Продуцират се умишлени сблъсъци с България и Гърция

От опозиционния СДСМ (Социалдемократически съюз на Македония) оцениха решението на САЩ за замразяване на обработката на молбите на кандидатите за имиграционна виза от 75 държави, сред които и Северна Македония, като резултат от погрешна политика на управляващите и приравняване на страната със Сомалия, Сирия, Гана, Руанда, Бутан, Нигерия и др., предаде БТА.

В съобщение от СДСМ припомнят увеличените през миналата година мита, които също засегнаха държавата и казват, че политиките на управляващата коалиция на ВМРО-ДПМНЕ „застрашават стратегическото партньорство със САЩ и интеграцията в ЕС”.

Според опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ води антиамериканска политика, споменавайки вицепремиера Иван Стоилкович, „който има открити проруски възгледи и директни връзки с Москва”, но успоредно с това управляващите водят „и антиевропейска кампания”.

„Продуцират се умишлени сблъсъци с Гърция и България, отварят се затворени въпроси, измислят се извинения, за да се оправдае изолацията и блокирането на преговорите. Не се провеждат реформи, правителството води антиевропейска и антиамериканска политика, което води (Северна) Македония към пълна изолация”, казват от СДСМ, които твърдят, че ще продължават да разобличават действията на правителството в страната, защото САЩ са стратегически партньори на Северна Македония, „чието място е в НАТО и ЕС“.

Американският президент Доналд Тръмп замразява обработката на молбите на кандидатите за имиграционна виза от 75 държави, съобщи говорител на Държавния департамент, цитиран от Ройтерс.

Преустановяването ще засегне заявленията от страни като Русия и Беларус, както и държави от Южна Америка, като например Бразилия, Колумбия и Уругвай, балкански държави като Босна и Херцеговина и Албания, а също и страни от Южна Азия, сред които Пакистан и Бангладеш. В списъка попадат и много страни от Африка, Близкия изток и Карибския басейн.

Решението влиза в сила от 21 януари, съобщи говорителят.

В дипломатическа грама на Държавния департамент до американските посолства по света се посочва, че ведомството прави „пълен преглед“ на всички политически решения, указания и наредби, за да гарантира „най-високо ниво на проверка и подбор“ на всички кандидати за американски визи. В грамата, изпратена до мисиите на САЩ, се казва, че има индикации, че гражданите на тези държави търсят достъп до американската социална система и помощи.

Мярката, за която първа съобщи телевизия "Фокс нюз", не засяга туристическите визи за САЩ, които са във фокуса на вниманието във връзка с предстоящото американско домакинство на Световното първенство по футбол тази година и Олимпиадата през 2028 г.