Опозицията в Северна Македония: Продуцират се умишлени сблъсъци с България и Гърция

Опозицията в Северна Македония: Продуцират се умишлени сблъсъци с България и Гърция

15 Януари, 2026 16:40

Отварят се затворени въпроси, измислят се извинения, за да се оправдае изолацията, обяви опозицията

Опозицията в Северна Македония: Продуцират се умишлени сблъсъци с България и Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От опозиционния СДСМ (Социалдемократически съюз на Македония) оцениха решението на САЩ за замразяване на обработката на молбите на кандидатите за имиграционна виза от 75 държави, сред които и Северна Македония, като резултат от погрешна политика на управляващите и приравняване на страната със Сомалия, Сирия, Гана, Руанда, Бутан, Нигерия и др., предаде БТА.

В съобщение от СДСМ припомнят увеличените през миналата година мита, които също засегнаха държавата и казват, че политиките на управляващата коалиция на ВМРО-ДПМНЕ „застрашават стратегическото партньорство със САЩ и интеграцията в ЕС”.

Според опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ води антиамериканска политика, споменавайки вицепремиера Иван Стоилкович, „който има открити проруски възгледи и директни връзки с Москва”, но успоредно с това управляващите водят „и антиевропейска кампания”.

„Продуцират се умишлени сблъсъци с Гърция и България, отварят се затворени въпроси, измислят се извинения, за да се оправдае изолацията и блокирането на преговорите. Не се провеждат реформи, правителството води антиевропейска и антиамериканска политика, което води (Северна) Македония към пълна изолация”, казват от СДСМ, които твърдят, че ще продължават да разобличават действията на правителството в страната, защото САЩ са стратегически партньори на Северна Македония, „чието място е в НАТО и ЕС“.

Американският президент Доналд Тръмп замразява обработката на молбите на кандидатите за имиграционна виза от 75 държави, съобщи говорител на Държавния департамент, цитиран от Ройтерс.

Преустановяването ще засегне заявленията от страни като Русия и Беларус, както и държави от Южна Америка, като например Бразилия, Колумбия и Уругвай, балкански държави като Босна и Херцеговина и Албания, а също и страни от Южна Азия, сред които Пакистан и Бангладеш. В списъка попадат и много страни от Африка, Близкия изток и Карибския басейн.

Решението влиза в сила от 21 януари, съобщи говорителят.

В дипломатическа грама на Държавния департамент до американските посолства по света се посочва, че ведомството прави „пълен преглед“ на всички политически решения, указания и наредби, за да гарантира „най-високо ниво на проверка и подбор“ на всички кандидати за американски визи. В грамата, изпратена до мисиите на САЩ, се казва, че има индикации, че гражданите на тези държави търсят достъп до американската социална система и помощи.

Мярката, за която първа съобщи телевизия "Фокс нюз", не засяга туристическите визи за САЩ, които са във фокуса на вниманието във връзка с предстоящото американско домакинство на Световното първенство по футбол тази година и Олимпиадата през 2028 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Един друг

    27 2 Отговор
    Ти да видиш! И в РСМ имало разумни хора. Ама са твърде малко. Нищо, ще им уврят главите или ще трябва да приемат исляма

    16:51 15.01.2026

  • 4 Путин казал за България

    10 10 Отговор
    направете референдом и ще ви помогнем Северна Македония да стане част от България, ако народа на България го иска.

    16:52 15.01.2026

  • 5 Искаме Крим да стане български,

    11 7 Отговор

    какъвто е бил при Кубрат и Баян!

    16:58 15.01.2026

  • 6 БеГе

    8 2 Отговор

    Няма смисъл в твоето твърдения и вероятно е невярно. Путин не признава българския произход на българската писменост. И след толкова земи, които с помощта на Русия са отцепени от България.

    17:02 15.01.2026

  • 7 Видиш ли Маке

    7 2 Отговор
    Му удари една бухалка в главата за да му се наместят невроновите чакри!!!Гнусна нация.

    17:06 15.01.2026

  • 8 Красимир Петров

    6 2 Отговор

    И за какво са ни 80% Ал0анци и др подобни

    17:07 15.01.2026

  • 9 Рахни Грудев

    2 1 Отговор
    Севрена Македония така или иначе до 10 години ще стане Източна Албания...

    17:14 15.01.2026

  • 11 Абсолютно

    3 1 Отговор

    Македония е най-копейската и проруска държава и особено управляващите от ВМРО ДПМН, руски подлоги, като нашия Копейкин.

    17:20 15.01.2026

  • 12 хаха🤣

    1 2 Отговор

    още едно доказателство че Пуся е не само супер глупав, и смешен, но явно вече и деменцията си казва думата 🤣🤣🤣

    17:22 15.01.2026

  • 13 койдазнай

    4 1 Отговор
    Античните не искат ЕС, искат да са със Сърбия. За това ще си измислят всякакви поводи, за да отговарят за членство в ЕС и да не се разделят със Сърбия.

    17:24 15.01.2026

  • 14 Перо

    4 1 Отговор
    СДСМ са същите македонисти като чугунените глави от ВМРО ДПМНЕ! Същата политика ги докара до това дередже! Зомбирането за 80 г. е повсеместно! Мястото в американската листа е заслужено! Лошото е, че за добро или лошо, те винаги са на контра и ината е водещ! Дойде време да учат ЕС как трябва да се трансформира, да приеме титовизма и македонизма! Явно им трябва много време да узреят! Още не са за демокрация! Опростачването и оглупяването е тотално!

    17:30 15.01.2026

  • 16 Стенли

    1 0 Отговор
    Трябва да приемем че Македония е загубина кауза едва ли ще имаме някакви нормални отношения близките петдесет години от друга страна етнически тя се променя но същото важи и за България в някаква степен имам предвид за етническия състав на България но най важното в момента нашите управници които и да са те да спрат да раздават български паспорти като бонбони

    17:48 15.01.2026

  • 20 на снимката

    0 0 Отговор
    тези макенци като нинджи
    затова без майтапи по тях

    17:58 15.01.2026

