Опозицията в Северна Македония: Това е предателство на националните интереси

Председателят на опозиционният в Република Северна Македония СДСМ Венко Филипче заяви днес от трибуната на 31-ия конгрес на партията, че Северна Македония е в дипломатическа изолация, европейският ѝ път е блокиран, а управляващите от ВМРО-ДПМНЕ нямат план, предаде БТА.

Филипче нарече премиера на страната и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски „турист в Давос, който играе ролята на световен лидер“, на фона на това, че страната никога не е била по-изолирана.

„Докато страната се пука по шевовете, Мицкоски правеше скъп туризъм, платен с публични пари. (Северна) Македония е в дипломатическа изолация. Европейският път е блокиран, а те нямат план. Европа ни отписа, а Америка не ни записва. Вместо да сме в периметъра на САЩ, с Мицкоски се озовахме извън кръга, наречен Европа. Подобна дипломатическа лудост и объркване не са оправдани. Това е предателство на националните интереси. Такова предателство ще се помни от много бъдещи поколения“, каза Филипче в словото си пред конгреса.

По думите му управляващите искат да превърнат страната „в карантинна зона, в буферна зона за чужди проблеми само за да получат потупване по рамото и заем от 6 милиарда евро”, което СДСМ няма да позволи.

„Помните ли какво Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ казваха, когато СДСМ беше на власт? Бяхме подчинени на Европа. Той щеше да ни върне гордостта. И какво получихме? Получихме правителство, което беше напълно подчинено, изнудвано и купено с пари и проекти от (сръбския президент Александър) Вучич, и (унгарския премиер Виктор) Орбан. Те сведоха страната до последната дупка на Балканите с премиер, който няма право да подпише никакво решение без одобрението на шефовете си“, каза Филипче.

В затворената част на конгреса на СДСМ, която се провежда в момента, социалдемократите правят анализ на изборните резултати от местния вот, който се проведе през есента на миналата година. В дневния ред на делегатите е и изборът на зам.-председател на партията, след като цялото ръководство на партията подаде оставка оискане на Филипче.

Венко Филипче заяви, че очаква конгресът да премине спокойно, въпреки че дни преди на партийно заседание двама знакови представители на СДСМ го обвиниха, че конгресът ще се провали заради липса на кворум, както и на фона на това, че в опозиционната партия е възможен разрив. В телевизионно интервю бившият кмет на Скопие от СДСМ Петре Шилегов поиска оставката на Филипче, а бившият директор на Индустриални зони Йован Деспотов написа във Фейсбук, че в партията има недоволство, за което е виновно ръководството ѝ. От СДСМ обвиниха Шилегов и Деспотов, че работят за ВМРО-ДПМНЕ.

След днешната реч на лидера на СДСМ Венко Филипче от управляващата партия излязоха с изявление.

„В празната си реч пред конгреса Филипче не обясни защо партията е пета (на местните избори) в Скопие и трета в (Северна) Македония; не се дистанцира, нито каза лоша дума за своя ментор (бившият премиер на страната от СДСМ) Зоран Заев (...) не обясни защо СДСМ е предоставяла услуги на България и Гърция, налагала е френското предложение, сключила е вреден договор с България, не обясни защо атакуват САЩ, водят политическа война с Обединеното кралство”, реагираха със съобщение от ВМРО-ДПМНЕ.