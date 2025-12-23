Папа Лъв XIV изрази "огромната си тъга“ заради отказа на Русия от коледно примирие

Папа Лъв Четиринадесети заяви днес, че изпитва „огромна тъга“, че Русия не се е съгласила на коледно прекратяване на огъня в Украйна, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).
"Сред нещата, които ми причиняват огромна тъга, е фактът, че очевидно Русия е отказала искането за прекратяване на огъня“, каза предстоятелят на Римокатолическата църква пред журналисти пред папската резиденция в Кастел Гандолфо.
"Ще отправя още един призив към хората с добра воля да уважат поне коледния ден като ден на мира“, каза още Лъв, който е първият папа от САЩ.
"Може би те ще ни послушат и ще има поне 24 часа, един ден мир по света“, добави Светият отец.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #21
23:16 23.12.2025
2 Папата
23:17 23.12.2025
3 Русия насреща си има
23:20 23.12.2025
4 До последния
23:21 23.12.2025
5 Москва не вярва на сълзи
Коментиран от #33
23:22 23.12.2025
6 Расия
Руски фа...ти
Коментиран от #8
23:24 23.12.2025
7 САЩ бомбят венецуела, там са католици
23:24 23.12.2025
8 Я па тоя
До коментар #6 от "Расия":Когато те ухапе кърлеж на празник да не чакаш да стане делник?
23:26 23.12.2025
9 А50
23:28 23.12.2025
10 ООрана държава
23:29 23.12.2025
11 Православните християни
23:30 23.12.2025
12 Явно не са християни във Ватикана
23:30 23.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Владимир Путин офишъл
23:32 23.12.2025
15 А50
23:33 23.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ООрана държава
23:33 23.12.2025
18 Танцуващият с Копейки
23:34 23.12.2025
19 Стиге хленчи краварче
23:34 23.12.2025
20 Гост
23:34 23.12.2025
21 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Гост":Поискали са ония които са сложили на трон струващ 50 мил долара ,този сатана в бели одежди обслужващ печатащите доларите и печелещите от лихварство ционисти ,все някой ден и на тях ще си им дойде края
23:36 23.12.2025
22 Последния Софиянец
23:36 23.12.2025
23 Сатана Z
23:36 23.12.2025
24 Калпазанин
23:37 23.12.2025
25 Гошо
23:37 23.12.2025
26 Бен Вафлек
23:37 23.12.2025
27 Сатана Z
23:38 23.12.2025
28 Без такива
23:38 23.12.2025
29 Гошо
23:39 23.12.2025
30 ООрана държава
23:40 23.12.2025
31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #34, #35
23:43 23.12.2025
32 Още малко и
23:43 23.12.2025
33 мдаааа
До коментар #5 от "Москва не вярва на сълзи":Недей лягай на стари лаври .. " Москва не вярва на сълзи " Тепърва ще ги рони .. Един Зеленски , чест и почитания , ги направи луди .
23:43 23.12.2025
34 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #31 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Некой път си нормально ..
23:45 23.12.2025
35 Пак трола на пропадналият запад
До коментар #31 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":откраднал ник и ни залива с простотия. Европа стана циганско гето с продажбите урсули.
23:46 23.12.2025
36 Светия дятка що не атемоса
23:47 23.12.2025
37 Гориил
23:47 23.12.2025