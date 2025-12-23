Новини
Свят »
Ватикан »
Папа Лъв XIV изрази "огромната си тъга“ заради отказа на Русия от коледно примирие
  Тема: Servizio Informazione Religiosa

Папа Лъв XIV изрази "огромната си тъга“ заради отказа на Русия от коледно примирие

23 Декември, 2025 23:12 584 37

  • sir-
  • папа лъв xiv-
  • ватиканът-
  • украйна-
  • русия

Ще отправя още един призив към хората с добра воля да уважат поне коледния ден като ден на мира, заяви папата

Папа Лъв XIV изрази "огромната си тъга“ заради отказа на Русия от коледно примирие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Servizio Informazione Religiosa Servizio Informazione Religiosa

Папа Лъв Четиринадесети заяви днес, че изпитва „огромна тъга“, че Русия не се е съгласила на коледно прекратяване на огъня в Украйна, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

"Сред нещата, които ми причиняват огромна тъга, е фактът, че очевидно Русия е отказала искането за прекратяване на огъня“, каза предстоятелят на Римокатолическата църква пред журналисти пред папската резиденция в Кастел Гандолфо.

"Ще отправя още един призив към хората с добра воля да уважат поне коледния ден като ден на мира“, каза още Лъв, който е първият папа от САЩ.

"Може би те ще ни послушат и ще има поне 24 часа, един ден мир по света“, добави Светият отец.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    15 4 Отговор
    А кой е поискал такова примирие? Губещата Русия, или побеждаващия колективен Запад, с генерал Зе начело?

    Коментиран от #21

    23:16 23.12.2025

  • 2 Папата

    12 2 Отговор
    Абе Е. им М. на коледното примирие. Ще продаваме индулгенции и на украинците , и на руснаците. Плащайте братя, и ще ви опростиме грехооовееетеее!

    23:17 23.12.2025

  • 3 Русия насреща си има

    17 5 Отговор
    фашисти и терористи. Това зло няма нужда от примирие, от изриване.

    23:20 23.12.2025

  • 4 До последния

    11 4 Отговор
    бусифициран бандеровец!

    23:21 23.12.2025

  • 5 Москва не вярва на сълзи

    16 3 Отговор
    Дедо поп е смешник, произлиза от лгбт демократите на САЩ, които запалиха войната и сега се правят на жертви

    Коментиран от #33

    23:22 23.12.2025

  • 6 Расия

    5 14 Отговор
    Пазителката на христиански ценности бомби на най-христианския празник.
    Руски фа...ти

    Коментиран от #8

    23:24 23.12.2025

  • 7 САЩ бомбят венецуела, там са католици

    12 4 Отговор
    Рим скоро ще бъде отново руски

    23:24 23.12.2025

  • 8 Я па тоя

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "Расия":

    Когато те ухапе кърлеж на празник да не чакаш да стане делник?

    23:26 23.12.2025

  • 9 А50

    11 4 Отговор
    Папата да си гледа папството.

    23:28 23.12.2025

  • 10 ООрана държава

    9 2 Отговор
    Няма кой да се съгласи на такава глупост, нато да превъоръжава орхайна през някакво премирие и русия да седи да ги гледа... нелепо е

    23:29 23.12.2025

  • 11 Православните християни

    3 12 Отговор
    Раздават смърт и разруха по Коледа. Толкова се очаква от държава с глава на църквата си - бивша КГБ мутра

    23:30 23.12.2025

  • 12 Явно не са християни във Ватикана

    8 2 Отговор
    Иисус е изгонил търговците от храма по време на празник. На търговците им е било много тъжно, затова са му видяли сметката.

    23:30 23.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Владимир Путин офишъл

    6 3 Отговор
    И6@л съм та

    23:32 23.12.2025

  • 15 А50

    3 8 Отговор
    Бункерния страхливец ще изгние в Гаага.

    23:33 23.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ООрана държава

    5 6 Отговор
    Дори и рижия клоун разбра, че няма да вземе Нобел без да унищожи калния хаганат и не предаде бункерното в Хага!

    23:33 23.12.2025

  • 18 Танцуващият с Копейки

    3 13 Отговор
    Руснаците не са християни, а езичници- сатанисти. Така наречените им църкви, са някакви смешни постройки с куполи, като чалми и тюрбани, а за поповете им - няма какво да говорим. Ченгета, които "осветяват" ракети и се подмазват на Путин, като му подаряват "икони" с неговата физиономия и тази на Сталин. Руснаците никога те са били и европейци, а са сибирско-азиатски мелези, които все повече се отдалечават еволюционно от белият човек. Това ще стане още по- видимо след тази война. По улиците в Москва сега се размотават основно кавказци, африканци и индийци, които масово се таковат с рускините останали без мъже, които бяха изтрепани в Украйна.

    23:34 23.12.2025

  • 19 Стиге хленчи краварче

    11 3 Отговор
    Ами да не бяхте нападали Русия.

    23:34 23.12.2025

  • 20 Гост

    4 8 Отговор
    До като не се унищожи бункера няма да има мир!

    23:34 23.12.2025

  • 21 Kaлпазанин

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Поискали са ония които са сложили на трон струващ 50 мил долара ,този сатана в бели одежди обслужващ печатащите доларите и печелещите от лихварство ционисти ,все някой ден и на тях ще си им дойде края

    23:36 23.12.2025

  • 22 Последния Софиянец

    3 9 Отговор
    Православните терорисни и копейките им трябва да са в чувал!

    23:36 23.12.2025

  • 23 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Абе,Попе,питай зеления нацист защо затвори православните църкви в Украйна и арестува обслужващия персонал?

    23:36 23.12.2025

  • 24 Калпазанин

    3 5 Отговор
    Бункерното 4та година се крие по калните мазета, а беше тръгнал да граби Киев за три дена!

    23:37 23.12.2025

  • 25 Гошо

    6 2 Отговор
    Стига. И без да съм русофил ми става ясно ,че предложението към Русия е абсурдно и просто е нужно примирие ,за да се превъоръжи Украйна,защото сега в примирието се предлага Украйна да 800-хилядна армия. Какъв мир с такава армия от почти милион? Търси се да се спечели време ,за да се продължи войната и е нормално Русия да отхвърли подобно предложение. Също така Зеленски иска да се върнат териториите,завзети от руснаците. Няма как да стане това и никога губещият войната не определя условията на мира ,а победителят. Колкото повече продължава войната, толкова повече територия ще загуби Украйна. Бори се храбро,но не може да се противопостави на руската армия в момента.

    23:37 23.12.2025

  • 26 Бен Вафлек

    4 4 Отговор
    Рейгън, Тачър и папа Йоан Павел срината сссрето.

    23:37 23.12.2025

  • 27 Сатана Z

    2 5 Отговор
    Зеленски унищожи калния нужник за няма и 3години с подръчни средства.

    23:38 23.12.2025

  • 28 Без такива

    6 1 Отговор
    коледно примирие САЩ и НАТО никога не са признавали . Ама никога и никъде.

    23:38 23.12.2025

  • 29 Гошо

    1 4 Отговор
    Само от млатене разбира копейките и блатарите, никакви преговори!

    23:39 23.12.2025

  • 30 ООрана държава

    3 6 Отговор
    Няма на планетата по подло, пошло и продажно от копейката и пияния му робовладелец от блатата, от мен да го запомните!

    23:40 23.12.2025

  • 31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 5 Отговор
    Замина втарая у тинята при крайцеро‼️

    Коментиран от #34, #35

    23:43 23.12.2025

  • 32 Още малко и

    6 1 Отговор
    коледния ден да не е "ден на мира" нали? Там само дето са ги леко разпъвали, набивали на кол, ръгали с остри предмети и на клади са ги горили че да им е по топличко нали? А пък светата екзекуция кви ги е вършила ама точно по коледа да не ви разправям....

    23:43 23.12.2025

  • 33 мдаааа

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Москва не вярва на сълзи":

    Недей лягай на стари лаври .. " Москва не вярва на сълзи " Тепърва ще ги рони .. Един Зеленски , чест и почитания , ги направи луди .

    23:43 23.12.2025

  • 34 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 4 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Некой път си нормально ..

    23:45 23.12.2025

  • 35 Пак трола на пропадналият запад

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    откраднал ник и ни залива с простотия. Европа стана циганско гето с продажбите урсули.

    23:46 23.12.2025

  • 36 Светия дятка що не атемоса

    4 0 Отговор
    Злите ционисти а? Много съм му ядосан. Като ходи в Турция да им беше теглил една аааанатема мазна

    23:47 23.12.2025

  • 37 Гориил

    5 0 Отговор
    Не оплака ли Папата конфискуването на 150 хиляди тона венецуелски петрол?

    23:47 23.12.2025