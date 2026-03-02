Иран атакува американска база в Бахрейн, Кувейт прехвана няколко дрона

Иран е атакувал американска военноморска база в Бахрейн с балистични ракети, съобщи държавната телевизия на Ислямската република.
Твърди се, че ракетите са поразили целите си. Министерството на вътрешните работи на Бахрейн все още не е коментирало тази информация.
Противовъздушните сили на Кувейт прехванаха няколко военни дрона, изстреляни от Иран към емирството, съобщи Sky News Arabia.
Според канала няма съобщения за жертви.
Според Ал Джазира в страната се чуват сирени за въздушна тревога и са станали няколко експлозии.
Седем души бяха ранени снощи на шосе в района на Йерусалим по време на ирански ракетен обстрел, се казва в съобщение на националната спасителна служба, предаде АФП, цитирана от БТА.
„Досега седем ранени с различна степен на тежест бяха евакуирани, за да получат медицинска помощ“, гласи съобщението. Броят беше потвърден и от две болници в града.
Около 20:40 ч. по Гринуич журналисти на АФП видяха няколко експлозии в небето над Йерусалим, звучащи като от прехващане на ракети от израелската противовъздушна отбрана.
Израелски телевизии излъчиха кадри, на които се виждат полицаи и аварийно-спасителни екипи, разположени в райони, където има видими щети. В района на Йерусалим кадрите показват път, осеян с различни отломки, включително камъни.
Военната цензура забранява на медиите да разкриват точното местоположение на засегнатите места, посочи АФП.
„Полицаи от окръг Йерусалим извършват претърсвания в целия окръг след сигнали за паднали снаряди на няколко места“, добави полицията в съобщение.
Израелските военновъздушни сили започнаха нова вълна от атаки срещу цели в иранската столица, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха днес, че възобновяват ударите, насочени срещу иранския режим „в сърцето на Техеран“.
Засега не се дават подробности.
Разстоянието между израелския град Тел Авив и Техеран по права линия е около 1600 километра.
Според Израел операцията на военновъздушните му сили срещу заклетия му враг Иран, започната в събота сутринта в координация със съюзника му – Съединените щати, е най-мащабната в историята на страната досега.
Израелските сили съобщиха още, че са нанесли удари и по обекти на групировката „Хизбула“ в Ливан в отговор на обстрел от страна на шиитското движение по Израел, предаде АФП.
Ирански медии съобщават, че при въздушни удари е била засегната болница в иранската столица Техеран, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.
"Болницата „Ганди“ е била атакувана при въздушните ционистко-американски удари“, пише иранската агенция ИСНА. Иранските медии ФАРС и Мизан публикуват видео, което представят като заснето във вътрешността на болницата. В него се виждат отломки на пода насред инвалидни колички.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Изкуството на войната
03:03 02.03.2026
2 Иран за 2 дни...
Иранската хиперзвукови ракета след като финтира поне 10 изстреляни ракети срещу нея така се заби в центъра на Йерусалим че не знам от провеждащото се там заседание на еврейското правителство дали е останал някой жив, както и в радиус от 200-300 метра.
Ще разберем по-късно, но видеото с ракетата е брутално! Адска скорост и мощ!
Коментиран от #10
03:28 02.03.2026
3 Наблюдател
Очаква се да нахлуят по суша в Израел!
Въжето около Тръмп и Нетаняху се затяга.
Коментиран от #13
03:44 02.03.2026
4 стоян георгиев
04:36 02.03.2026
5 Ха хи хо
Причината все още не е ясна, пише "Та Неа". Има и жертви сред английските военни.
04:45 02.03.2026
6 То то
04:47 02.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Уса
05:09 02.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Много Prost мaтрЯл
05:30 02.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ерусалим за три дни
До коментар #3 от "Наблюдател":Вашингтон за седмица... звучи познато.
Коментиран от #20
05:32 02.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА АМЕРИКА
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ПИЧ МНОГО МЕ КЕФИШ. РАБОТИШ. ПЛАЩАШ ДАНЪЦИ, А С ТЯХ ПРАВЯТ РАКЕТИ, С КОИТО БОМБАРДИРАТ МОСКВА И ТЕХЕРАН.
ТИ СИ ИСТИНСКИ АМЕРИЧКИ ПАТРИОТ. ИСТИНСКИ БГ КОМУНИСТ.
06:04 02.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 льоло
До коментар #18 от "МодаепИдал":И аз те обичам!
06:22 02.03.2026
20 Мнсиорост
До коментар #13 от "Ерусалим за три дни":В Израел ядрени оръжия няма. И арабските го знаят.
06:22 02.03.2026