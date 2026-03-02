Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран атакува американска база в Бахрейн, Кувейт прехвана няколко дрона

Иран атакува американска база в Бахрейн, Кувейт прехвана няколко дрона

2 Март, 2026 03:49, обновена 2 Март, 2026 06:24 2 824 20

  • иран-
  • израел-
  • ранени-
  • болница-
  • техеран-
  • йерусалим

Седем ранени в района на Йерусалим при ракетен обстрел. Израелските военновъздушни сили започнаха нова вълна от атаки срещу цели в иранската столица

Иран атакува американска база в Бахрейн, Кувейт прехвана няколко дрона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран е атакувал американска военноморска база в Бахрейн с балистични ракети, съобщи държавната телевизия на Ислямската република.

Твърди се, че ракетите са поразили целите си. Министерството на вътрешните работи на Бахрейн все още не е коментирало тази информация.

Противовъздушните сили на Кувейт прехванаха няколко военни дрона, изстреляни от Иран към емирството, съобщи Sky News Arabia.

Според канала няма съобщения за жертви.

Според Ал Джазира в страната се чуват сирени за въздушна тревога и са станали няколко експлозии.

Седем души бяха ранени снощи на шосе в района на Йерусалим по време на ирански ракетен обстрел, се казва в съобщение на националната спасителна служба, предаде АФП, цитирана от БТА.

„Досега седем ранени с различна степен на тежест бяха евакуирани, за да получат медицинска помощ“, гласи съобщението. Броят беше потвърден и от две болници в града.

Около 20:40 ч. по Гринуич журналисти на АФП видяха няколко експлозии в небето над Йерусалим, звучащи като от прехващане на ракети от израелската противовъздушна отбрана.

Израелски телевизии излъчиха кадри, на които се виждат полицаи и аварийно-спасителни екипи, разположени в райони, където има видими щети. В района на Йерусалим кадрите показват път, осеян с различни отломки, включително камъни.

Военната цензура забранява на медиите да разкриват точното местоположение на засегнатите места, посочи АФП.

„Полицаи от окръг Йерусалим извършват претърсвания в целия окръг след сигнали за паднали снаряди на няколко места“, добави полицията в съобщение.

Израелските военновъздушни сили започнаха нова вълна от атаки срещу цели в иранската столица, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха днес, че възобновяват ударите, насочени срещу иранския режим „в сърцето на Техеран“.

Засега не се дават подробности.

Разстоянието между израелския град Тел Авив и Техеран по права линия е около 1600 километра.

Според Израел операцията на военновъздушните му сили срещу заклетия му враг Иран, започната в събота сутринта в координация със съюзника му – Съединените щати, е най-мащабната в историята на страната досега.

Израелските сили съобщиха още, че са нанесли удари и по обекти на групировката „Хизбула“ в Ливан в отговор на обстрел от страна на шиитското движение по Израел, предаде АФП.

Ирански медии съобщават, че при въздушни удари е била засегната болница в иранската столица Техеран, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"Болницата „Ганди“ е била атакувана при въздушните ционистко-американски удари“, пише иранската агенция ИСНА. Иранските медии ФАРС и Мизан публикуват видео, което представят като заснето във вътрешността на болницата. В него се виждат отломки на пода насред инвалидни колички.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изкуството на войната

    27 38 Отговор
    При израелците - 7 леко ранени, а при американците - 2-ма загинали... Егати, Зеленото пасти да яде пред тези лъжци..

    03:03 02.03.2026

  • 2 Иран за 2 дни...

    29 40 Отговор
    Като видях на видеоклиповете как са се струпали около 100 линейки и още толкова специални автомобила и как са обградили района, веднага повярвах че 7 души случайно са ранени.
    Иранската хиперзвукови ракета след като финтира поне 10 изстреляни ракети срещу нея така се заби в центъра на Йерусалим че не знам от провеждащото се там заседание на еврейското правителство дали е останал някой жив, както и в радиус от 200-300 метра.
    Ще разберем по-късно, но видеото с ракетата е брутално! Адска скорост и мощ!

    Коментиран от #10

    03:28 02.03.2026

  • 3 Наблюдател

    26 40 Отговор
    Честито, току що и Хизбула от Ливан официално се включи във войната и изстреля ракети, които паднаха необезпокоявано в Хайфа и в Тел Авив.
    Очаква се да нахлуят по суша в Израел!
    Въжето около Тръмп и Нетаняху се затяга.

    Коментиран от #13

    03:44 02.03.2026

  • 4 стоян георгиев

    23 28 Отговор
    Важното е, че краварска карантия лети нон стоп към обора 😅

    04:36 02.03.2026

  • 5 Ха хи хо

    18 26 Отговор
    "В базата на британските кралски въздушни сили в Акротири на остров Кипър е чута експлозия.
    Причината все още не е ясна, пише "Та Неа". Има и жертви сред английските военни.

    04:45 02.03.2026

  • 6 То то

    13 28 Отговор
    Че ще си заминат аятоласите, ще си заминат, ама преди това ще преритват доста и ще им излезе през носа на САЩ и Израел, това не е разходка в парка като с Венецуела

    04:47 02.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Уса

    17 21 Отговор
    Иран,Русия и Китай ни направиха шах.Правим опит за поредното измъкване от собствените си лна,но ще се измъкнем а после незнам.Още една подобна грешка и в ЕС ще се вее червеното знаме

    05:09 02.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Много Prost мaтрЯл

    9 4 Отговор
    Ни управлява. На здрава глава бинт си сложиха американците и евреите. Още пет дни бомбене и чакайте поне десет хиляди от Тел Авив да търсят квартири под наем в България. Същото ще стане и с иранците. Всеки трезвомислещ ще се изнесе от Техеран. Златото скочи, наемите и те ще скочат, ще има пир по време на чума. Кой разбрал, разбрал.

    05:30 02.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ерусалим за три дни

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Вашингтон за седмица... звучи познато.

    Коментиран от #20

    05:32 02.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА АМЕРИКА

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ПИЧ МНОГО МЕ КЕФИШ. РАБОТИШ. ПЛАЩАШ ДАНЪЦИ, А С ТЯХ ПРАВЯТ РАКЕТИ, С КОИТО БОМБАРДИРАТ МОСКВА И ТЕХЕРАН.
    ТИ СИ ИСТИНСКИ АМЕРИЧКИ ПАТРИОТ. ИСТИНСКИ БГ КОМУНИСТ.

    06:04 02.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 льоло

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "МодаепИдал":

    И аз те обичам!

    06:22 02.03.2026

  • 20 Мнсиорост

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ерусалим за три дни":

    В Израел ядрени оръжия няма. И арабските го знаят.

    06:22 02.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания