Папата за Газа: Нужно е прекратяване на конфликта чрез търсене на решение за две държави
7 Ноември, 2025 12:54 445 3

Посещението се състоя близо месец след сключването на споразумение за спиране на огъня между Израел и ислямисткото движение "Хамас"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Папа Лъв XIV прие на аудиенция палестинския президент Махмуд Абас, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Пресслужбата на Светия престол информира, че двамата са провели „сърдечен разговор“. Папата отбеляза спешната необходимост от оказване на помощ на цивилното население в Газа и от прекратяване на конфликта, преследвайки перспективата за решение с две държави.“

Посещението се състоя близо месец след сключването на споразумение за спиране на огъня между Израел и ислямисткото движение "Хамас", след две години опустошителна война, започнала с атаката на 7 октомври 2023 година. ООН продължава да призовава Израел да отвори граничните пунктове към анклава, чиито жители изпитват остра нужда от вода и храна.

Абас е президент на Палестинската автономия, която упражнява ограничен контрол над окупирания Западен бряг. Неговото политическо движение - ФАТАХ, е съперник на групировката "Хамас", която контролира ивицата Газа от 2007 г. Това разцепление доведе до трайно политическо разделение между двете палестински територии.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 2 Отговор
    Лейнтенант Дан само не казва, къде ще е тая прословута палестинска държава.

    12:56 07.11.2025

  • 2 Ъхъъъъъ

    1 0 Отговор
    "Столът, на който стои папата, струва 40 милиона долара (изработен е от чисто злато). Седи и се моли на Бог, да помогне на гладните!

    13:01 07.11.2025

  • 3 За един прЕател питам

    2 0 Отговор
    Какво работи папата

    13:06 07.11.2025