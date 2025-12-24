Новини
Свят »
Венецуела »
Венецуела: САЩ са готови да пролеят кръвта на собствените си граждани, за да задоволят големите петролни корпорации

Венецуела: САЩ са готови да пролеят кръвта на собствените си граждани, за да задоволят големите петролни корпорации

24 Декември, 2025 03:21, обновена 24 Декември, 2025 03:28 537 2

  • сащ-
  • венецуела-
  • петрол

Войната за петрол е смъртна присъда, която вече бе произнесена срещу Ирак, Сирия, Либия и много други, заяви Самюел Монкада, постоянен представител на страната в ООН

Венецуела: САЩ са готови да пролеят кръвта на собствените си граждани, за да задоволят големите петролни корпорации - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителството на САЩ е готово да пролее кръвта на обикновени американски и венецуелски граждани, за да задоволи интересите на големите петролни корпорации.

Това заяви Самюел Монкада, постоянен представител на Венецуела в ООН.

„Правителството на САЩ заплашва Венецуела с въоръжено нападение, за да задоволи интересите на големите петролни корпорации, по-специално ConocoPhillips и ExxonMobil, които са лидери в кражбата на венецуелски петрол. Децата на американски семейства ще бъдат принудени да рискуват живота си, за да напълнят джобовете на акционерите на петролни компании с милиарди долари, а хиляди венецуелски и американски семейства ще бъдат унищожени. Кръв за петрол не е благородно предложение, а недостойно и неприемливо. Войната за петрол е смъртна присъда, която вече бе произнесена срещу Ирак, Сирия, Либия и много други“, каза той на заседание на Съвета за сигурност.

Венецуелски дипломат е уверен, че „мнозинството от гражданите на САЩ се противопоставят на всеки опит за започване на война срещу Венецуела и изискват край на агресията, отхвърляйки разрушителната идеология на безкрайните войни“.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор
    Мадуро е обречен. Както Алиенде на времето.

    03:37 24.12.2025

  • 2 Много добре казано

    0 1 Отговор
    Браво. Право куме в очи.

    03:54 24.12.2025