Правителството на САЩ е готово да пролее кръвта на обикновени американски и венецуелски граждани, за да задоволи интересите на големите петролни корпорации.

Това заяви Самюел Монкада, постоянен представител на Венецуела в ООН.

„Правителството на САЩ заплашва Венецуела с въоръжено нападение, за да задоволи интересите на големите петролни корпорации, по-специално ConocoPhillips и ExxonMobil, които са лидери в кражбата на венецуелски петрол. Децата на американски семейства ще бъдат принудени да рискуват живота си, за да напълнят джобовете на акционерите на петролни компании с милиарди долари, а хиляди венецуелски и американски семейства ще бъдат унищожени. Кръв за петрол не е благородно предложение, а недостойно и неприемливо. Войната за петрол е смъртна присъда, която вече бе произнесена срещу Ирак, Сирия, Либия и много други“, каза той на заседание на Съвета за сигурност.

Венецуелски дипломат е уверен, че „мнозинството от гражданите на САЩ се противопоставят на всеки опит за започване на война срещу Венецуела и изискват край на агресията, отхвърляйки разрушителната идеология на безкрайните войни“.