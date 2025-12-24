Щатските ВВС увеличиха договора с Lockheed Martin за производство на самолети C-130J Super Hercules с $10 милиарда

Американските военновъздушни сили увеличиха договора с Lockheed Martin за производство на военнотранспортни самолети C-130J Super Hercules с 10 милиарда долара до 25 милиарда долара, става ясно от изявление, публикувано от пресслужбата на Пентагона във вторник.

„В резултат на тази модификация общата номинална стойност на договора се увеличава от 15 милиарда долара на 25 милиарда долара“, отбелязва документът.

Договорът трябва да бъде изпълнен до 16 юли 2035 г. Точният брой самолети, които ще бъдат произведени до тази дата, не е посочен. Американската страна планира да продаде част от тях на Австралия, Германия, Египет, Нова Зеландия, Норвегия, Филипините и Франция.

Американските военновъздушни сили също така сключиха договор на стойност 2 милиарда долара с Boeing за подмяна на двигатели за стратегически бомбардировачи B-52 Stratofortress. Договорът трябва да бъде изпълнен до 31 май 2033 г.