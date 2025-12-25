14 страни осъдиха изграждането на нови еврейски селища на Западния бряг

Четиринадесет държави, сред които Франция, Великобритания, Канада и Япония, осъдиха снощи неотдавнашното одобрение на изграждането на нови еврейски селища на Западния бряг, предаде dariknews.bg.

Те призоваха израелското правителство да отмени това решение и да спре разширяването на селищата, предаде Франс прес.

"Ние, представителите на Германия, Белгия, Канада, Дания, Испания, Франция, Италия, Ирландия, Исландия, Япония, Малта, Холандия, Норвегия и Великобритания осъждаме одобрението от кабинета по сигурността на израелското правителство на изграждането на 19 нови селища на окупирания Западен бряг“, се казва в съвместно изявление, разпространено от френското министерство на външните работи.

"Ще продължим да изразяваме ясната си опозиция срещу всяка форма на анексия, както и срещу развитието на политиката на колонизация", се добавя в текста.

Израелският парламент (Кнесетът) даде вчера първоначалната зелена светлина за разследване под контрола на правителството за това как е допуснато безпрецедентното трансгранично нападение на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу територията на Израел на 7 октомври 2023 г., довело до двугодишната война в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Семействата на жертвите - близо 1200 по данни на Израел, настояваше за независима разследваща комисия. Премиерът Бенямин Нетаняху се противопостави на призивите за формирането на независима комисия, която да разследва пропуските на израелското разузнаване, и отказа да поеме отговорност за нахлуването на ислямистките бойци, припомня Ройтерс.

Управляващата коалиция на Нетаняху гласува вчера в полза на законопроект, който предоставя на депутатите от Кнесета правомощието да избират членове на разследващата комисия и дава на кабинета правото да определя мандата ѝ.

Опонентите на министър-председателя твърдят, че тази стъпка заобикаля израелския Закон за комисиите за разследване от 1968 г., съгласно който председателят на Върховния съд назначава "независима комисия за разследване на големи правителствени провали“ като тези, който предшестваха войната Йом Кипур през 1973 г., посочва Ройтерс.

"Това е бедствен ден за всички нас“, заяви пред депутатите Еял Ешел, който загуби дъщеря си Рони, когато бойци на "Хамас" превзеха военното поделение, където тя служеше. "Справедливостта трябва да възтържествува“, каза той в Кнесета преди гласуването.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че страната му ще изразходва 110 милиарда долара в рамките на 10 години за своя "независима отбранителна индустрия" в контекста на няколкото регионални конфликта, в които израелската армия участваше в последните 2 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По време на церемония във военновъздушна база в южната част на Израел Нетаняху заяви, че е одобрил проекти на обща стойност 350 млрд. шекела (110 млрд. долара) за функционирането на независима отбранителна промишленост в Израел през следващото десетилетие.

"Искаме да намалим зависимостта си, дори и от нашите приятели", добави той.

Израел е най-големият потребител на американска военна помощ, като се снабдява с оръжие и от няколко европейски държави.

Страната обаче е изправена и пред ограничения, наложени от партньорите ѝ по отношение на доставките на оръжие заради причинените опустошения в ивицата Газа по време на войната, започнала на 7 октомври 2023 г със смъртоносната атака на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Израел.

В северната част на Израел бързо се отвори втори фронт с боеве срещу проиранското ливанско движение "Хизбула", които през есента на миналата година прераснаха в открита война, продължила два месеца.

През юни миналата година Израел и Иран започнаха 12-дневна война, предизвикана от безпрецедентни по мащаб израелски удари срещу ирански военни и ядрени обекти, както и срещу жилищни райони, припомня АФП.