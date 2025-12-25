Новини
В Гданск затвориха последното руско консулство в Полша

25 Декември, 2025 04:33, обновена 25 Декември, 2025 04:40 740 13

Общински служители опитаха да влязат в сградата след влизане в сила на решението

В Гданск затвориха последното руско консулство в Полша - 1
Снимка: azernews.az
Полски служители се опитаха да влязат в бившето руско генерално консулство в Гданск, но никой не им отворил, предаде Polsat, позовавайки се на пресслужбата на кмета на града.

„Ясно е, че някой е в помещенията“, цитира каналът Изабела Козицки-Прус, ръководител на пресслужбата на кмета на Гданск.

Тя подчерта, че всички действия се предприемат в координация с полското Министерство на външните работи.

Преди това последното руско генерално консулство, действащо в Полша, в Гданск, затвори врати. „Уважаеми посетители на генералното консулство! Със съжаление обявяваме затварянето на руското генерално консулство в Гданск по решение на полските власти“, заяви във видео съобщение Сергей Семенов, генерален консул на Русия в Гданск.

На 19 ноември полският външен министър Радослав Сикорски обяви решението да затвори последното руско генерално консулство, действащо в Полша, в Гданск, считано от 23 декември. В отговор Москва реши да затвори полското генерално консулство в Иркутск, считано от 30 декември 2025 г. Преди това, през октомври 2024 г. и май 2025 г., полските власти затвориха руските генерални консулства в Познан и Краков. В отговор Русия затвори полските консулства в Санкт Петербург и Калининград.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гумата

    8 12 Отговор
    Това трябваше да се случи през 2014 година. Русия трябва да напусне ООН, защото води тази ужасна война.
    Така ще стане с всичко руско ако продължват тази ужасна война. Руснаците няма да се спрат и след войната ще започнат нова. Те са отрицание на цивилизацията и само след загубена война ще се спрат. Те не признават нищо друго освен грабеж и убийства. Да му мислят латвийците , литовците и естонците и казахите. Особено последните.

    05:03 25.12.2025

  • 2 Варненски монарх

    8 11 Отговор
    Нека вземем пример от Полша.
    Не ни трябват пияни утрепки в България

    05:18 25.12.2025

  • 3 Когато и да

    6 6 Отговор
    Им дропнеш атомната бомба на хиените на европа, все е късно.

    Коментиран от #13

    05:28 25.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факти

    5 4 Отговор
    Е клон на дойче зеле

    05:32 25.12.2025

  • 7 Факти

    3 4 Отговор
    Идва видов ден за вас.

    Коментиран от #9

    05:33 25.12.2025

  • 8 Стенли

    5 4 Отговор
    Панетата много се възгордяха защото икономиката им расте ама така е за сметка като държави като България които разчитат на внос а си затриха животновъдството и земеделието и чакаме на полски пилета яйца и картофи

    05:36 25.12.2025

  • 9 Стенли

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Дано им се случи което стана с Цънцарова 😁 , и чета тук разни коментари че трябвало и тук да стане като в Полша само ще кажа на жълтопаветните либерали че Софето не е България и осемдесет процента от населението на България не подкрепя фашисткия режим в Киев

    05:40 25.12.2025

  • 10 Анджо

    4 4 Отговор
    Няма връщане на зад , русия ще я обичат само монголците и китайците, ама и това не се знае до кога. Много си повярваха руснаците ,че можеш да изнудва с енергийни и други изкопаеми. Ще види ме как ще ревът след две три години защо не купуваме нищо от тях.

    05:43 25.12.2025

  • 11 Хаха

    5 5 Отговор
    Пияните поляци изпадат в истерия, че ще имат обща граница с Русия.

    05:43 25.12.2025

  • 12 Това де факто

    5 3 Отговор
    е прекъсване на дипломатическите отношения с РФ от страна на Полша.

    05:45 25.12.2025

  • 13 Анджо

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Когато и да":

    И какво ще спечелят като дропнат такава бомбичка или ракета, ще ни задължат да купуваме нещо от тях или ще оправят тяхната икономика.

    05:49 25.12.2025

Новини по държави:
