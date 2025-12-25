В Гданск затвориха последното руско консулство в Полша

Полски служители се опитаха да влязат в бившето руско генерално консулство в Гданск, но никой не им отворил, предаде Polsat, позовавайки се на пресслужбата на кмета на града.
„Ясно е, че някой е в помещенията“, цитира каналът Изабела Козицки-Прус, ръководител на пресслужбата на кмета на Гданск.
Тя подчерта, че всички действия се предприемат в координация с полското Министерство на външните работи.
Преди това последното руско генерално консулство, действащо в Полша, в Гданск, затвори врати. „Уважаеми посетители на генералното консулство! Със съжаление обявяваме затварянето на руското генерално консулство в Гданск по решение на полските власти“, заяви във видео съобщение Сергей Семенов, генерален консул на Русия в Гданск.
На 19 ноември полският външен министър Радослав Сикорски обяви решението да затвори последното руско генерално консулство, действащо в Полша, в Гданск, считано от 23 декември. В отговор Москва реши да затвори полското генерално консулство в Иркутск, считано от 30 декември 2025 г. Преди това, през октомври 2024 г. и май 2025 г., полските власти затвориха руските генерални консулства в Познан и Краков. В отговор Русия затвори полските консулства в Санкт Петербург и Калининград.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гумата
Така ще стане с всичко руско ако продължват тази ужасна война. Руснаците няма да се спрат и след войната ще започнат нова. Те са отрицание на цивилизацията и само след загубена война ще се спрат. Те не признават нищо друго освен грабеж и убийства. Да му мислят латвийците , литовците и естонците и казахите. Особено последните.
05:03 25.12.2025
2 Варненски монарх
Не ни трябват пияни утрепки в България
05:18 25.12.2025
3 Когато и да
Коментиран от #13
05:28 25.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факти
05:32 25.12.2025
7 Факти
Коментиран от #9
05:33 25.12.2025
8 Стенли
05:36 25.12.2025
9 Стенли
До коментар #7 от "Факти":Дано им се случи което стана с Цънцарова 😁 , и чета тук разни коментари че трябвало и тук да стане като в Полша само ще кажа на жълтопаветните либерали че Софето не е България и осемдесет процента от населението на България не подкрепя фашисткия режим в Киев
05:40 25.12.2025
10 Анджо
05:43 25.12.2025
11 Хаха
05:43 25.12.2025
12 Това де факто
05:45 25.12.2025
13 Анджо
До коментар #3 от "Когато и да":И какво ще спечелят като дропнат такава бомбичка или ракета, ще ни задължат да купуваме нещо от тях или ще оправят тяхната икономика.
05:49 25.12.2025