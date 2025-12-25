В Гданск затвориха последното руско консулство в Полша

Полски служители се опитаха да влязат в бившето руско генерално консулство в Гданск, но никой не им отворил, предаде Polsat, позовавайки се на пресслужбата на кмета на града.

„Ясно е, че някой е в помещенията“, цитира каналът Изабела Козицки-Прус, ръководител на пресслужбата на кмета на Гданск.

Тя подчерта, че всички действия се предприемат в координация с полското Министерство на външните работи.

Преди това последното руско генерално консулство, действащо в Полша, в Гданск, затвори врати. „Уважаеми посетители на генералното консулство! Със съжаление обявяваме затварянето на руското генерално консулство в Гданск по решение на полските власти“, заяви във видео съобщение Сергей Семенов, генерален консул на Русия в Гданск.

На 19 ноември полският външен министър Радослав Сикорски обяви решението да затвори последното руско генерално консулство, действащо в Полша, в Гданск, считано от 23 декември. В отговор Москва реши да затвори полското генерално консулство в Иркутск, считано от 30 декември 2025 г. Преди това, през октомври 2024 г. и май 2025 г., полските власти затвориха руските генерални консулства в Познан и Краков. В отговор Русия затвори полските консулства в Санкт Петербург и Калининград.