Украйна атакува Белгород и Брянск, има нанесени щети и пострадали
Украйна атакува Белгород и Брянск, има нанесени щети и пострадали

7 Февруари, 2026 21:43, обновена 7 Февруари, 2026 21:47 3 101 116

Прекъснато топло- и електрозахранването в седем общини

Украйна атакува Белгород и Брянск, има нанесени щети и пострадали - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският град Белгород беше атакуван два пъти в рамките на малко повече от 30 минути, съобщи кметът на Валентин Демидов в своя Telegram канал.

„Врагът нанесе пореден ракетен удар по Белгород. Нашата система за противовъздушна отбрана беше активирана“, написа Демидов.

Според него не са получени съобщения за жертви или щети по жилищни сгради след атаката в 20:02 ч. местно време. Въпреки това, инфраструктурни съоръжения са повредени.

Вторият удар по Белгород е нанесен в 20:38 ч. „Всички аварийни служби работят в засилен режим. Щетите се оценяват“, добави кметът.

Брянска област на Русия беше атакувана с ракети „Нептун“ и реактивни системи за залпов огън HIMARS.

Ударът е прекъснал топло- и електрозахранването в седем общини, съобщи губернаторът Александър Богомаз в своя Telegram канал.

Двама цивилни са ранени във Вигоничски район. Ранените мъже са хоспитализирани.

Освен това са повредени частни домове, административна сграда и църква.


  • 1 Гледам по СНН

    30 56 Отговор
    рашистките градове горят

    Коментиран от #12, #15, #47, #109, #112

    21:49 07.02.2026

  • 2 Украйна бие подобаващо

    25 41 Отговор
    Брянска област на Русия беше атакувана с ракети „Нептун“ и реактивни системи за залпов огън HIMARS.

    Ударът е прекъснал топло- и електрозахранването в седем общини, съобщи губернаторът Александър Богомаз в своя Telegram канал.

    Коментиран от #13, #17

    21:50 07.02.2026

  • 3 А такаа

    30 33 Отговор
    И водката поскъпна
    Но е по план всичко

    21:50 07.02.2026

  • 4 Димяща ушанка

    24 30 Отговор
    Утре влизам в Киев с груз 200!

    Коментиран от #21

    21:50 07.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 розовото пони путин😺👺🤡

    25 43 Отговор
    Поради трудната икономическа ситуация руският диктатор Владимир Путин е изправен пред избор - да спре войната срещу Украйна или да предприеме непопулярната стъпка да обяви мобилизация.

    Както съобщава Униан, украинският президент Володимир Зеленски е заявил това по време на разговор с журналисти. По-специално, държавният глава коментира данни на украинското разузнаване относно настроенията сред руския елит по отношение на края на войната.

    „Руснаците“ имат все по-малко пари. Според доклад от тяхната Централна банка - над 80 милиарда долара дефицит до 2025 г. Официално това е посочено в докладите, но в действителност е над 100 милиарда долара, защото са отложили част от него за следващата година. А вече нямат и полезен ход.

    Коментиран от #19

    21:51 07.02.2026

  • 7 Щетите

    39 19 Отговор
    Са на Зелю о главъта, но не са нанесени сега а са по рождение.

    21:51 07.02.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 29 Отговор
    да ви напиша ли что нибудь? няма смисъл май , /Мутрофанова цака на ,,патриоти,,

    21:52 07.02.2026

  • 9 хаха

    27 32 Отговор
    Бившият заместник-министър на правосъдието на Русия Сергей Тропин е намерен мъртъв във вана. Според руските власти той се е удавил.

    Ватенките вече и един прозорец не могат да отворят ... Пълна некадърност.

    21:52 07.02.2026

  • 10 татунчо 🍌

    51 23 Отговор
    Утре , от ранна утрин пак ще има ред соп...оли , ред сълзи , че лошите руснаци пак ни бият . Ха-ха !

    21:52 07.02.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    45 21 Отговор
    Докато има Украйна ще има и проблем!
    Путин трябва най-накрая да чуе по-твърдите тела в партията и да спре да ги пази!

    21:52 07.02.2026

  • 12 Как

    25 14 Отговор

    До коментар #1 от "Гледам по СНН":

    Гледаш? Не казвай, знам! Гледаш тъпо!

    Коментиран от #23

    21:52 07.02.2026

  • 13 Брейкюз

    24 30 Отговор

    До коментар #2 от "Украйна бие подобаващо":

    Фламинго удря в момента Крим и Капустин яр. ПВО-няма.

    21:52 07.02.2026

  • 14 Помак

    34 22 Отговор
    Украина е жалка

    21:53 07.02.2026

  • 15 Европеец

    28 14 Отговор

    До коментар #1 от "Гледам по СНН":

    Що лъжеш бе.... Веднага включих и вече 3 минута гледам реклами......

    Коментиран от #22

    21:53 07.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ицо

    16 22 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #27

    21:54 07.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Майна

    38 19 Отговор
    Още ли даваме оръжие?
    Още ли подкрепяме тези бандеровци?!
    Докога!!!!!!
    Да отговорят!
    И Радев!
    И всички които подкрепят този сатанизъм!

    Коментиран от #28, #29, #36

    21:55 07.02.2026

  • 21 Димящ и огромен

    15 11 Отговор

    До коментар #4 от "Димяща ушанка":

    Утре влизам в Димящата ушанка с200.

    21:55 07.02.2026

  • 22 Нямаш пари за цифрова телевизия

    20 28 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    Нищо не гледаш кАпей 😂🤣
    Сега по СНН преди 9 минути с превод -
    ВСУ удариха нефтобаза в руската Саратовска област и стратегически обекти на врага. Всичко е в пламъци
    21:45, 7 Февруари, 2026

    Коментиран от #26

    21:56 07.02.2026

  • 23 Руската пропаганда

    17 22 Отговор

    До коментар #12 от "Как":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #25

    21:56 07.02.2026

  • 24 Майна

    11 15 Отговор
    Искам да чуя НАТОВСКИЯ ГЕНЕРАЛ- РАДЕВ!?!?
    ДОКОГА ЩЕ МЪЛЧИ?!!!

    21:56 07.02.2026

  • 25 Глупак

    15 12 Отговор

    До коментар #23 от "Руската пропаганда":

    Като тебе няма нужда от пропаганда!

    21:57 07.02.2026

  • 26 овч, 🐑

    20 25 Отговор

    До коментар #22 от "Нямаш пари за цифрова телевизия":

    И аз гледам защото имам цифрова телевизия! Укрите спряха тока не само на Белгород и Брянск а запалиха един от големите руски градове Саратов и нефтените бази там.

    Коментиран от #32, #35

    21:58 07.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хаха

    12 9 Отговор

    До коментар #20 от "Майна":

    Я реви още бе м@нгал от М@ксуда!

    Коментиран от #34, #40

    21:58 07.02.2026

  • 30 Омазна ватенка

    15 17 Отговор

    До коментар #27 от "село мое , 🐮":

    Абе нали копейките щяхте да умиргат за лева?

    Коментиран от #39

    21:59 07.02.2026

  • 31 Т Живков

    8 7 Отговор
    Поздрав за тонгузите

    21:59 07.02.2026

  • 32 овч, 🐑

    14 9 Отговор

    До коментар #26 от "овч, 🐑":

    Не ми ползвай ника ! Напъни си гънката и си измисли ник , а не да ползваш чуждите !

    Коментиран от #41, #46

    22:00 07.02.2026

  • 33 Швейк

    14 18 Отговор
    Несъществуващата 404 се оказа кошмара на Путин

    22:00 07.02.2026

  • 34 Маха

    5 6 Отговор

    До коментар #29 от "хаха":

    Тогава що въртиш саксофони на максудианците? Бели гнусят ли се?

    Коментиран от #38

    22:00 07.02.2026

  • 35 Удри

    14 13 Отговор

    До коментар #26 от "овч, 🐑":

    Световен лидер Володимир Зеленски. За 3 дена щяха да те арестуват а ти 4 години ги гориш публично 👌✌️💯👈

    22:01 07.02.2026

  • 36 А съм ЗА

    12 15 Отговор

    До коментар #20 от "Майна":

    Щом е за ликвидиране на орки ще даваме.

    22:01 07.02.2026

  • 37 Малко остава и Русия

    10 16 Отговор
    ще се предаде. Браво на Украйна много е яка. Дадоха ли и пари да има да воюва и през цялата 2026 година?

    Коментиран от #107

    22:01 07.02.2026

  • 38 хаха

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Маха":

    Още още М@нго! Лай!

    22:01 07.02.2026

  • 39 Толкоз

    12 5 Отговор

    До коментар #30 от "Омазна ватенка":

    Си праззз, та незнаеш, че в лева няма копейки!

    22:02 07.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гост

    10 12 Отговор

    До коментар #32 от "овч, 🐑":

    Г-н кАпей пиян ли сте с шльокавица или с ниско качествени наркотици и вече имате раздвоение на личността и си пишете и отговаряте?😂🤣😅

    Коментиран от #50

    22:03 07.02.2026

  • 42 Александър Арутюнов военен експерт,

    14 18 Отговор
    бивш офицер от специалните части на Русия. Експерта съобщава, че Украйна продължава да изпитва търпението на Русия, като продължава терористичните атаки срещу Руски градове и Нефтепреработвателни съоръжения. Но търпението не е безгранично, смята експертът. Скоро може Руската армия да накара Киев да потъне и да се удави за една нощ. Въоръжените сили на Русия могат да започнат да използват бомби и ракети в Украйна срещу онези съоръжения с двойна употреба, които преди това са били умишлено недокосвани. Язовирът на Киевската ВЕЦ също може да се превърне в такъв обект, след което столицата на Украйна ще бъде залята с 10 метрови водни вълни при което Киев ще потъне изцяло под вода. "Днес имаме толкова много крилати и балистични ракети, че можем да си позволим да ги използваме срещу вражески инфраструктурни обекти на дълбочина", казал Арутюнов - Ако бях на мястото на Украйна, наистина щях да съм подготвен за факта, че рано или късно Ударите ще пристигнат до ВЕЦ, до този язовир, който се намира близо до Киев, и Киев ще потъне. Дадохме да се разбере по всякакъв начин, че сме братски народи и братя не можем да останем без ток, канализация, газ, водоснабдяване, асансьори през зимата... Но колко дълго може да продължи това? "Това още не е решено. Но трябва да е ясно за Украйна, че е време да се спре, за съжаление.” Очаквайте такива торпедни удари скоро”.

    22:03 07.02.2026

  • 43 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    7 4 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    22:05 07.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Щирлиц

    15 8 Отговор
    През последното денонощие, в отговор на терористичните атаки на киевския режим срещу граждански инфраструктурни обекти на руска територия, въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масиран удар с високоточно оръжие с морско и въздушно базиране с голям обсег, включително ракети „Кинжал“, както и безпилотни летателни апарати по обектите на енергийната и транспортната инфраструктура, използвани в интерес на ВСУ, предприятията на военнопромишления комплекс на Украйна, изпълняващи поръчки за производство на ударни безпилотни летателни апарати, както и местата за тяхното съхранение и подготовка за изстрелване на военни летища. Всички набелязани цели са поразени

    22:08 07.02.2026

  • 46 Ганев,

    5 6 Отговор

    До коментар #32 от "овч, 🐑":

    Оплачи се на арменският поп.

    22:09 07.02.2026

  • 47 Само питам

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гледам по СНН":

    И от СНН как имат достъп за снимки там , че да гледаш ти ?

    Коментиран от #55

    22:09 07.02.2026

  • 48 стоян георгиев

    10 13 Отговор
    До къде го докара путлер.от киев за три дена до ще пуснем тока в белгород .

    22:10 07.02.2026

  • 49 пРосия трябва да бъде разрушена...

    10 13 Отговор
    Толкоз!

    Коментиран от #62

    22:10 07.02.2026

  • 50 Копейките освен че са предатели

    11 13 Отговор

    До коментар #41 от "Гост":

    Са и наркомани.

    Коментиран от #53

    22:10 07.02.2026

  • 51 Въпрос

    11 8 Отговор
    Има ли ток и парно у Бандерия ? Мммм що им е , нали първата дама е у Флорида хихи

    22:11 07.02.2026

  • 52 Коста

    13 9 Отговор
    Този път в украйна бяха сериозно ударени 750 кВ подстанции.Киевската и Западноукраинската! За Виницката има разнопосочни сигнали. Няколко блока на АЕЦовете са изключили! Това говори, че целта на Кремъл е ТОТАЛЕН БЛЕКАУТ. Още три-четири масирани удари и всичко рухва...

    22:11 07.02.2026

  • 53 Панелените

    11 10 Отговор

    До коментар #50 от "Копейките освен че са предатели":

    Фашаги да плащат на смъркача … хихи

    22:12 07.02.2026

  • 54 кучетата да си лаят

    12 9 Отговор
    "Циркон"-и, изстреляни от кораби на флота на русия , също са ударили високоточно военни и промишлени обекти. Бандерята в по градове и паланки пищят, че пак са без ток.

    22:12 07.02.2026

  • 55 Копеи не философствай

    14 12 Отговор

    До коментар #47 от "Само питам":

    Отивай да пълниш снаряди за Украйна! Заплащане в евро!
    Марш!!!

    Коментиран от #59, #60

    22:13 07.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Въпрос

    13 8 Отговор
    Кмета на Kiiw изсели ли населението от града или само го препоръча ?

    22:13 07.02.2026

  • 58 Нов Кмет

    15 11 Отговор
    Много бият тия чипове от перални на руснаците . Укрите пак са на свещи . Ама така е по романтично ..

    22:14 07.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 изчислител

    13 9 Отговор
    Руските чипове са от цели проводници, затова бият много лошо с ток.. Не са като половините проводници на ингилизите...

    22:16 07.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 гост

    12 10 Отговор
    Все ден Русия може да избере истинската дипломация...
    Е, руснаците избраха: Бий, за да те зачитат!

    22:17 07.02.2026

  • 64 Съобщение

    13 9 Отговор
    Водата на Kiiw ще бъде пусната когато населението напусне в посока на полската граница …. Хихи

    22:18 07.02.2026

  • 65 Копейките са само в Интернет

    12 11 Отговор
    Навън сякаш са се изпарили.

    22:19 07.02.2026

  • 66 Атина Мармалада

    11 7 Отговор
    Факти е развъдник на соросоидни травестити.

    22:19 07.02.2026

  • 67 Фалконети

    13 7 Отговор
    Време е всички с украински знаменца в профилите да поемат към фронта.

    22:21 07.02.2026

  • 68 Теле зрител

    15 11 Отговор
    Ако на Русия наистина й трябваше да храни капризни украинци, щеше по-яко да се възползва от този факт и да усили военните офанзиви по самите фронтове, както и всестранния натиск. Обаче играта тука е по-тънка. Нека да ги хранят и поят подстрекателите им, а в полза на Русия да се акумулира народното недоволство срещу статуквото. Все някога т.нар. украинци ще си спомнят откъде са излезли.

    Коментиран от #71

    22:22 07.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 стоян георгиев

    11 12 Отговор

    До коментар #68 от "Теле зрител":

    Това дето го пишеш ще сполети русия.точно по този начин дето си описал.колкото и да са роби руснаците в един момент ще се усетят .

    Коментиран от #73

    22:24 07.02.2026

  • 72 няма време

    12 8 Отговор
    Ами гнома, василев, петков, лена, боганков, боко, беляжков , паси , превнелиев , тагарчев и др. да заминават и да не се ослушват

    22:25 07.02.2026

  • 73 стара врачка

    7 6 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    С тебе Стоенчо ,афторе ще си поговорим пак след края на войната .

    Коментиран от #94

    22:26 07.02.2026

  • 74 аz CВО Победа 80

    9 11 Отговор
    Поразена е само една празна цистерна, двама руснака са си навехнали крака,а трима са пропаднали във външните нужници.
    Всички е по план!🤣🤣🤣

    22:28 07.02.2026

  • 75 Скоро

    13 7 Отговор
    няма да нанася нищо.
    Защото скоро няма да я има.
    Ще има Новорусия и останки от покрайна.

    22:30 07.02.2026

  • 76 Бивш офицер от специалните части

    5 12 Отговор
    на Русия Александър Арутюнов военен експерт предупреждава, че е чул, че се обсъжда Киев скоро да бъде залят с 10-15 метрови високи водни вълни и след това целия замразен с 1-2 метра дебел лед след удар по Киевски язовир.

    Коментиран от #85

    22:32 07.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Абе направо трябва интернета

    3 2 Отговор

    До коментар #78 от "Фейк на часа":

    в България да се забрани за лица до 90 годишна възраст.

    22:37 07.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 СЛОНА

    9 9 Отговор
    НУЖНО Е ПУТИН ДА НАНЕСЕ ЯДРЕН УДАР !!!

    22:52 07.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 россиян..

    8 6 Отговор
    Ще разпилеем тва семе бандерско..за кеф на урсулците

    23:01 07.02.2026

  • 85 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 7 Отговор

    До коментар #76 от "Бивш офицер от специалните части":

    Хахахахахах, ти колко си луд бе? Хахахахх

    23:04 07.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Динко

    8 8 Отговор
    Генералът са го уцелил в гъса. Цял живот ще се ос.ира.

    Коментиран от #91

    23:09 07.02.2026

  • 88 Демек

    8 3 Отговор
    Нямат ток и топла вода.

    23:09 07.02.2026

  • 89 ЛАПА. Й

    5 3 Отговор

    До коментар #83 от "az СВО Победа 80":

    У. ЙОТ.

    23:10 07.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Колективен руски крепостен

    5 8 Отговор

    До коментар #83 от "az СВО Победа 80":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #98

    23:13 07.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "стара врачка":

    Заради мен нямате имена.колко пъти сте се излагали!

    23:26 07.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Гориил

    14 6 Отговор
    Европа е потънала в безсмислена лудост, пилеейки колосални ресурси. Тези, на които давате планини от оръжия, кървят, а крайниците им са замръзнали.Ранените украински войници са изоставени на бойното поле, а когато се правят опити да се спаси животът им, командирите им стрелят в гръб с автоматичен огън.Дори мирни възрастни хора, жени и деца, носещи бели чаршафи, биват убити на място. Видеото показва четири жени и дете, свалени от украински дрон. Лицата им са обгорени, а главите и ръцете им са отрязани.Оказва се, че и те са предатели.

    23:32 07.02.2026

  • 97 браво на Украйна

    10 6 Отговор
    Досега Путин искаше само част от Украйна, сега с чиста съвест ще вземе цялата. И никакъв Епщайн/Епстийн не мое копче да му каже. Но, докато Зеленски се прави на храбър борец, България се пълни с украинци, които купуват имоти за милини евро и нямат никакво намерение да се връщат в родината си. А ДАНС се занимава с Петрохан.

    23:33 07.02.2026

  • 98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 6 Отговор

    До коментар #92 от "Колективен руски крепостен":

    За що то сте на " Втора" Скорост в ЕС

    Коментиран от #99

    23:34 07.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Красимир

    8 14 Отговор
    Да, всичко се случва по-бавно отколкото би трябвало да е в името на справедливост. Избран е по-дългият път. Но в крайна сметка ще бъде достигнат реалният образ на кой е агресорът и кой е жертвата в тази война.Обръщането на палачинката когато жертвата атакува и разрушава същите енергийни структури, ще доведе и до проглеждане на гражданите на Русия с манипулирано съзнание за гордост и обективност. Друга песен е в началото на руския тунел за обикновените хора, чиито деца са загинали или в опасност за живота си на фронта. Украйна досега само се отбраняваше и наказателните им акции към агресора Русия бяха откъслечни, някак разчитаха повече на международната подкрепа за спиране на войната. Украйна не нападна Русия, не иска част от нейната територия. СССР отдавна не съществува като такъв съюз и освободили те се, напуснали го, бивши републики съществуват на международната карта на света, географска и икономическа, като суверенни държави със свое управление и икономическо развитие. Световният лидер Русия сама си разрушава останалият й имидж от бившия СССР.. Украйна, със засиленото си свое производство за отбранителната си структура, ще спечели своята победа. Украйна не е неблагодарна на подкрепата от всякакъв вид и дейност на европейската общност и САЩ. Но Украйна плати и плаща в своето ежедневие на всички нейни граждани в своето оцеляване и защита от нападателя Русия. Украйна заслужава не поздравления, а дълбок поклон.

    Коментиран от #103

    23:41 07.02.2026

  • 101 ЛАПА. Й

    3 2 Отговор

    До коментар #95 от "az СВО Победа 80":

    У. ЙОЪТ

    23:42 07.02.2026

  • 102 Фани се грръмни, а?

    3 3 Отговор

    До коментар #95 от "az СВО Победа 80":

    Ще си направиш добра услуга.

    23:44 07.02.2026

  • 103 Гориил

    15 5 Отговор

    До коментар #100 от "Красимир":

    Украйна се превърна в огнище на нацизъм и смъртна заплаха за националната сигурност на Русия. И вие го знаете.

    Коментиран от #108

    23:45 07.02.2026

  • 104 Сталин

    5 4 Отговор
    Има Украйна, има проблем. Мятай атома!

    23:49 07.02.2026

  • 105 Никой

    7 1 Отговор
    Дано се разберат - то в българия и без бомби - седим на студено.

    Коментиран от #106

    23:53 07.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Красимир

    5 9 Отговор

    До коментар #103 от "Гориил":

    Точно на нацизъм, не. Условията и международната обстановка внушават такова определение. Но за определени страни. Другото, което казвате, че Украйна ще се превърне в заплаха за Русия, да, донякъде съм съгласен. То, няма как да е и друго след започването на специалната операция на Русия, показала истинския си лик - война. Това е от лошо по-лошо. Ползването на руския език и старата принадлежност са на доизживяваме в историята и на двете страни. Украйна ще е в Европа и обърната на запад, а Русия ще си остане към изток и....сега съюзник по принуда, но утре със съперник за политическо надмощие и лидерство , Китай.

    Коментиран от #111

    00:02 08.02.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 ганев

    5 0 Отговор

    До коментар #108 от "Красимир":

    ИСКАШЕ ..ДА КАЖЕШ.....ЧЕЩЕ СЕ ОБЪРНЕ ...КЪМ..ПАКИСТАН

    00:09 08.02.2026

  • 112 ганев

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гледам по СНН":

    ЕЕ..КАК ВИДЯ...КАТО САМ КАЗА ЧЕ СИ С ГЛАУКОМА

    00:12 08.02.2026

  • 113 Артилерист

    13 4 Отговор
    Киевските терористи действат по указание на западните си господари. Видно е, че Украйна губи войната и съветите са тя да продължи с всякакъв възможен тероризъм. За пропадналите западни елити загиващите на укрофронта нямат значение. Важното е на Русия да продължава да се нанасят загуби. Организацията на тази война е част от моралната деградация на запада, за която свидетелстват разкритията на Епстийн. Ползвалите го за сексуални услуги са по-малката част. Повечето са използвали връзките му с омърсени влиятелни персони за различни видове услуги. Много ме впечатли например един факт за Джон Кенеди, който научих преди малко. Служител от службата за сигурност на САЩ го извиква от заседание на правителството и той се забавил 20 минути, защото му била осигурена проститутка. Разбира се, че запознатите с този случай винаги може да "помолят" президента за насрещни услуги...

    00:25 08.02.2026

  • 114 Украйна Атакува Белгород и Брянск, има

    6 0 Отговор
    Разрушения и Жертви!! Много кратко??? Пак са Удряли Бандеровците по Жилищни блокове!

    07:02 08.02.2026

  • 115 отекчен

    1 0 Отговор
    този рекъл оня казал пълни глупости давай лаф да става

    09:30 08.02.2026

  • 116 Ами....

    2 0 Отговор
    После да не се отглеждат като пръднали! Нека си стоят на студено!

    10:23 08.02.2026

