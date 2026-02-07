Украйна атакува Белгород и Брянск, има нанесени щети и пострадали

Руският град Белгород беше атакуван два пъти в рамките на малко повече от 30 минути, съобщи кметът на Валентин Демидов в своя Telegram канал.
„Врагът нанесе пореден ракетен удар по Белгород. Нашата система за противовъздушна отбрана беше активирана“, написа Демидов.
Според него не са получени съобщения за жертви или щети по жилищни сгради след атаката в 20:02 ч. местно време. Въпреки това, инфраструктурни съоръжения са повредени.
Вторият удар по Белгород е нанесен в 20:38 ч. „Всички аварийни служби работят в засилен режим. Щетите се оценяват“, добави кметът.
Брянска област на Русия беше атакувана с ракети „Нептун“ и реактивни системи за залпов огън HIMARS.
Ударът е прекъснал топло- и електрозахранването в седем общини, съобщи губернаторът Александър Богомаз в своя Telegram канал.
Двама цивилни са ранени във Вигоничски район. Ранените мъже са хоспитализирани.
Освен това са повредени частни домове, административна сграда и църква.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гледам по СНН
Коментиран от #12, #15, #47, #109, #112
21:49 07.02.2026
2 Украйна бие подобаващо
Ударът е прекъснал топло- и електрозахранването в седем общини, съобщи губернаторът Александър Богомаз в своя Telegram канал.
Коментиран от #13, #17
21:50 07.02.2026
3 А такаа
Но е по план всичко
21:50 07.02.2026
4 Димяща ушанка
Коментиран от #21
21:50 07.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 розовото пони путин😺👺🤡
Както съобщава Униан, украинският президент Володимир Зеленски е заявил това по време на разговор с журналисти. По-специално, държавният глава коментира данни на украинското разузнаване относно настроенията сред руския елит по отношение на края на войната.
„Руснаците“ имат все по-малко пари. Според доклад от тяхната Централна банка - над 80 милиарда долара дефицит до 2025 г. Официално това е посочено в докладите, но в действителност е над 100 милиарда долара, защото са отложили част от него за следващата година. А вече нямат и полезен ход.
Коментиран от #19
21:51 07.02.2026
7 Щетите
21:51 07.02.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:52 07.02.2026
9 хаха
Ватенките вече и един прозорец не могат да отворят ... Пълна некадърност.
21:52 07.02.2026
10 татунчо 🍌
21:52 07.02.2026
11 ДрайвингПлежър
Путин трябва най-накрая да чуе по-твърдите тела в партията и да спре да ги пази!
21:52 07.02.2026
12 Как
До коментар #1 от "Гледам по СНН":Гледаш? Не казвай, знам! Гледаш тъпо!
Коментиран от #23
21:52 07.02.2026
13 Брейкюз
До коментар #2 от "Украйна бие подобаващо":Фламинго удря в момента Крим и Капустин яр. ПВО-няма.
21:52 07.02.2026
14 Помак
21:53 07.02.2026
15 Европеец
До коментар #1 от "Гледам по СНН":Що лъжеш бе.... Веднага включих и вече 3 минута гледам реклами......
Коментиран от #22
21:53 07.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ицо
Коментиран от #27
21:54 07.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Майна
Още ли подкрепяме тези бандеровци?!
Докога!!!!!!
Да отговорят!
И Радев!
И всички които подкрепят този сатанизъм!
Коментиран от #28, #29, #36
21:55 07.02.2026
21 Димящ и огромен
До коментар #4 от "Димяща ушанка":Утре влизам в Димящата ушанка с200.
21:55 07.02.2026
22 Нямаш пари за цифрова телевизия
До коментар #15 от "Европеец":Нищо не гледаш кАпей 😂🤣
Сега по СНН преди 9 минути с превод -
ВСУ удариха нефтобаза в руската Саратовска област и стратегически обекти на врага. Всичко е в пламъци
21:45, 7 Февруари, 2026
Коментиран от #26
21:56 07.02.2026
23 Руската пропаганда
До коментар #12 от "Как":Има за цел глупака.
Коментиран от #25
21:56 07.02.2026
24 Майна
ДОКОГА ЩЕ МЪЛЧИ?!!!
21:56 07.02.2026
25 Глупак
До коментар #23 от "Руската пропаганда":Като тебе няма нужда от пропаганда!
21:57 07.02.2026
26 овч, 🐑
До коментар #22 от "Нямаш пари за цифрова телевизия":И аз гледам защото имам цифрова телевизия! Укрите спряха тока не само на Белгород и Брянск а запалиха един от големите руски градове Саратов и нефтените бази там.
Коментиран от #32, #35
21:58 07.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 хаха
До коментар #20 от "Майна":Я реви още бе м@нгал от М@ксуда!
Коментиран от #34, #40
21:58 07.02.2026
30 Омазна ватенка
До коментар #27 от "село мое , 🐮":Абе нали копейките щяхте да умиргат за лева?
Коментиран от #39
21:59 07.02.2026
31 Т Живков
21:59 07.02.2026
32 овч, 🐑
До коментар #26 от "овч, 🐑":Не ми ползвай ника ! Напъни си гънката и си измисли ник , а не да ползваш чуждите !
Коментиран от #41, #46
22:00 07.02.2026
33 Швейк
22:00 07.02.2026
34 Маха
До коментар #29 от "хаха":Тогава що въртиш саксофони на максудианците? Бели гнусят ли се?
Коментиран от #38
22:00 07.02.2026
35 Удри
До коментар #26 от "овч, 🐑":Световен лидер Володимир Зеленски. За 3 дена щяха да те арестуват а ти 4 години ги гориш публично 👌✌️💯👈
22:01 07.02.2026
36 А съм ЗА
До коментар #20 от "Майна":Щом е за ликвидиране на орки ще даваме.
22:01 07.02.2026
37 Малко остава и Русия
Коментиран от #107
22:01 07.02.2026
38 хаха
До коментар #34 от "Маха":Още още М@нго! Лай!
22:01 07.02.2026
39 Толкоз
До коментар #30 от "Омазна ватенка":Си праззз, та незнаеш, че в лева няма копейки!
22:02 07.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Гост
До коментар #32 от "овч, 🐑":Г-н кАпей пиян ли сте с шльокавица или с ниско качествени наркотици и вече имате раздвоение на личността и си пишете и отговаряте?😂🤣😅
Коментиран от #50
22:03 07.02.2026
42 Александър Арутюнов военен експерт,
22:03 07.02.2026
43 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?
22:05 07.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Щирлиц
22:08 07.02.2026
46 Ганев,
До коментар #32 от "овч, 🐑":Оплачи се на арменският поп.
22:09 07.02.2026
47 Само питам
До коментар #1 от "Гледам по СНН":И от СНН как имат достъп за снимки там , че да гледаш ти ?
Коментиран от #55
22:09 07.02.2026
48 стоян георгиев
22:10 07.02.2026
49 пРосия трябва да бъде разрушена...
Коментиран от #62
22:10 07.02.2026
50 Копейките освен че са предатели
До коментар #41 от "Гост":Са и наркомани.
Коментиран от #53
22:10 07.02.2026
51 Въпрос
22:11 07.02.2026
52 Коста
22:11 07.02.2026
53 Панелените
До коментар #50 от "Копейките освен че са предатели":Фашаги да плащат на смъркача … хихи
22:12 07.02.2026
54 кучетата да си лаят
22:12 07.02.2026
55 Копеи не философствай
До коментар #47 от "Само питам":Отивай да пълниш снаряди за Украйна! Заплащане в евро!
Марш!!!
Коментиран от #59, #60
22:13 07.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Въпрос
22:13 07.02.2026
58 Нов Кмет
22:14 07.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 изчислител
22:16 07.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 гост
Е, руснаците избраха: Бий, за да те зачитат!
22:17 07.02.2026
64 Съобщение
22:18 07.02.2026
65 Копейките са само в Интернет
22:19 07.02.2026
66 Атина Мармалада
22:19 07.02.2026
67 Фалконети
22:21 07.02.2026
68 Теле зрител
Коментиран от #71
22:22 07.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 стоян георгиев
До коментар #68 от "Теле зрител":Това дето го пишеш ще сполети русия.точно по този начин дето си описал.колкото и да са роби руснаците в един момент ще се усетят .
Коментиран от #73
22:24 07.02.2026
72 няма време
22:25 07.02.2026
73 стара врачка
До коментар #71 от "стоян георгиев":С тебе Стоенчо ,афторе ще си поговорим пак след края на войната .
Коментиран от #94
22:26 07.02.2026
74 аz CВО Победа 80
Всички е по план!🤣🤣🤣
22:28 07.02.2026
75 Скоро
Защото скоро няма да я има.
Ще има Новорусия и останки от покрайна.
22:30 07.02.2026
76 Бивш офицер от специалните части
Коментиран от #85
22:32 07.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Абе направо трябва интернета
До коментар #78 от "Фейк на часа":в България да се забрани за лица до 90 годишна възраст.
22:37 07.02.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 СЛОНА
22:52 07.02.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 россиян..
23:01 07.02.2026
85 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #76 от "Бивш офицер от специалните части":Хахахахахах, ти колко си луд бе? Хахахахх
23:04 07.02.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Динко
Коментиран от #91
23:09 07.02.2026
88 Демек
23:09 07.02.2026
89 ЛАПА. Й
До коментар #83 от "az СВО Победа 80":У. ЙОТ.
23:10 07.02.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Колективен руски крепостен
До коментар #83 от "az СВО Победа 80":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
Коментиран от #98
23:13 07.02.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 стоян георгиев
До коментар #73 от "стара врачка":Заради мен нямате имена.колко пъти сте се излагали!
23:26 07.02.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Гориил
23:32 07.02.2026
97 браво на Украйна
23:33 07.02.2026
98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #92 от "Колективен руски крепостен":За що то сте на " Втора" Скорост в ЕС
Коментиран от #99
23:34 07.02.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Красимир
Коментиран от #103
23:41 07.02.2026
101 ЛАПА. Й
До коментар #95 от "az СВО Победа 80":У. ЙОЪТ
23:42 07.02.2026
102 Фани се грръмни, а?
До коментар #95 от "az СВО Победа 80":Ще си направиш добра услуга.
23:44 07.02.2026
103 Гориил
До коментар #100 от "Красимир":Украйна се превърна в огнище на нацизъм и смъртна заплаха за националната сигурност на Русия. И вие го знаете.
Коментиран от #108
23:45 07.02.2026
104 Сталин
23:49 07.02.2026
105 Никой
Коментиран от #106
23:53 07.02.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Красимир
До коментар #103 от "Гориил":Точно на нацизъм, не. Условията и международната обстановка внушават такова определение. Но за определени страни. Другото, което казвате, че Украйна ще се превърне в заплаха за Русия, да, донякъде съм съгласен. То, няма как да е и друго след започването на специалната операция на Русия, показала истинския си лик - война. Това е от лошо по-лошо. Ползването на руския език и старата принадлежност са на доизживяваме в историята и на двете страни. Украйна ще е в Европа и обърната на запад, а Русия ще си остане към изток и....сега съюзник по принуда, но утре със съперник за политическо надмощие и лидерство , Китай.
Коментиран от #111
00:02 08.02.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 ганев
До коментар #108 от "Красимир":ИСКАШЕ ..ДА КАЖЕШ.....ЧЕЩЕ СЕ ОБЪРНЕ ...КЪМ..ПАКИСТАН
00:09 08.02.2026
112 ганев
До коментар #1 от "Гледам по СНН":ЕЕ..КАК ВИДЯ...КАТО САМ КАЗА ЧЕ СИ С ГЛАУКОМА
00:12 08.02.2026
113 Артилерист
00:25 08.02.2026
114 Украйна Атакува Белгород и Брянск, има
07:02 08.02.2026
115 отекчен
09:30 08.02.2026
116 Ами....
10:23 08.02.2026