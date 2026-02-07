Украйна атакува Белгород и Брянск, има нанесени щети и пострадали

Главен редактор във Fakti.bg

Руският град Белгород беше атакуван два пъти в рамките на малко повече от 30 минути, съобщи кметът на Валентин Демидов в своя Telegram канал.

„Врагът нанесе пореден ракетен удар по Белгород. Нашата система за противовъздушна отбрана беше активирана“, написа Демидов.

Според него не са получени съобщения за жертви или щети по жилищни сгради след атаката в 20:02 ч. местно време. Въпреки това, инфраструктурни съоръжения са повредени.

Вторият удар по Белгород е нанесен в 20:38 ч. „Всички аварийни служби работят в засилен режим. Щетите се оценяват“, добави кметът.

Брянска област на Русия беше атакувана с ракети „Нептун“ и реактивни системи за залпов огън HIMARS.

Ударът е прекъснал топло- и електрозахранването в седем общини, съобщи губернаторът Александър Богомаз в своя Telegram канал.

Двама цивилни са ранени във Вигоничски район. Ранените мъже са хоспитализирани.

Освен това са повредени частни домове, административна сграда и църква.